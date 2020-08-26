Российские клиенты хотят, чтобы мы помогали со сбытом. Спрашивают, есть ли у нас выходы на «Азбуку Вкуса», Metro и другие сети, чтобы они смогли продавать продукцию. Мы долго учились отвечать на эти запросы, но всё это не пригодилось на европейском рынке.

Ни один клиент из Европы не спросил, как он будет продавать то, что вырастил. Заказчики сами сразу знали ответ на этот вопрос.

К тому же в России нет развитой системы кредитования, поэтому российские клиенты просят рассрочку или лизинг. В Европе предприниматель идёт в банк, получает на ферму кредит под 2% годовых и идёт её строить.

