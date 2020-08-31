Туристы принимают решение о поездке в последний момент, поскольку считают, что так надёжнее, говорят операторы.

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Продажи осенних и зимних туров практически остановились из-за опасений россиян о введении «карантина» в конце сентября 2020 года в России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

В соцсетях и мессенджерах несколько месяцев передают сообщения от анонимных знакомых о «второй волне “карантина”» 20 сентября, пояснили в АТОР.

Даша @_dashaIvanova Сегодня слышала информацию что вторая волна будет с 20 сентября

Такое ощущение что все это запланировано уже давно ..

s @dasha__sid Сейчас в кофейню зашла женщина, которая сказала, что вторая волна точно будет с 20 сентября, ей фсбшники сказали

Поэтому туристы не хотят рисковать и принимают решения о поездке в последний момент, считая, что так надёжнее, говорят в ассоциации. Глубина бронирований составляет семь-десять дней, максимально — месяц, отмечают опрошенные туроператоры.

«Мы полагаем, что сейчас копится отложенный спрос по всем направлениям и его активная реализация начнется, скорее всего, с конца сентября», — рассказала коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах.

Среди направлений, которые всё же бронируют, наибольшей популярностью пользуются Санкт-Петербург, Красная Поляна, курорты Кавминвод, рассказали опрошенные АТОР операторы.