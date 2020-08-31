АТОР: россияне опасаются покупать туры на осень и зиму из-за слухов о повторном «карантине» в России Материал редакции
Туристы принимают решение о поездке в последний момент, поскольку считают, что так надёжнее, говорят операторы.
Продажи осенних и зимних туров практически остановились из-за опасений россиян о введении «карантина» в конце сентября 2020 года в России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.
В соцсетях и мессенджерах несколько месяцев передают сообщения от анонимных знакомых о «второй волне “карантина”» 20 сентября, пояснили в АТОР.
Поэтому туристы не хотят рисковать и принимают решения о поездке в последний момент, считая, что так надёжнее, говорят в ассоциации. Глубина бронирований составляет семь-десять дней, максимально — месяц, отмечают опрошенные туроператоры.
«Мы полагаем, что сейчас копится отложенный спрос по всем направлениям и его активная реализация начнется, скорее всего, с конца сентября», — рассказала коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах.
Среди направлений, которые всё же бронируют, наибольшей популярностью пользуются Санкт-Петербург, Красная Поляна, курорты Кавминвод, рассказали опрошенные АТОР операторы.
- В конце июля 2020 года для поддержки туристической отрасли власти объявили программу коспенсаций за туры по России: туристы смогут получить до 15 тысяч рублей при отдыхе в некоторых регионах.
- По данным Ростуризма, за неделю россияне приобрели туров по России на 1,4 млрд рублей по программе компенсаций.
Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на два месяца. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется 20 сентября что-то начнется...
Нет времени объяснять. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
Мне тоже на остановке бабка сказала.
А еще потом добавила, что ее соседи облучают потому что она им не нравится
"из-за слухов о повторном «карантине» в России" Что за блядтво в Уничижительной форме, а то что не Россия а остальные страны закроются, но что блин за подача такая.
В Чехии с 1 сентября нужно снова надевать маски в транспорте, ресторанах, парикмахерских и других местах общего пользования.
В столице Испании запретили есть в общественном транспорте.
В Италии закрыли все дискотеки: как в помещениях, так и на улицах. Чтобы понять, почему, достаточно посмотреть на эти кадры, никто из танцующих и не думает ни о какой социальной дистанции.
В Нидерландах же ужесточили контроль за гостиницами и кафе.
– В случае эксцессов заведение может быть немедленно закрыто на срок до четырех недель. Офицеры, которые будут контролировать гостиницы и кафе, должны будут сообщать о вечеринках и собраниях, где присутствует более 100 человек, – говорит Фемке Халсема, мэр Амстердама.
Сейчас в кофейню зашла женщина, которая сказала, что вторая волна точно будет с 20 сентября, ей фсбшники сказали
А - аналитика!
Запарили, это все происки курортов краснодарского края и крыма😬
Крыма? Да никто не просил тащить свои жопы в Крым. Нам этот сезон нах... не впился. У нас все больницы завалены. на улицу не выйти. У нас были единичные случаи. пока Москва с Питером к нам не поперлись. и никто! в масках не ходят. на пляже жопа к жопе лежат и никто не думает ни о дистанции, ни о безопасности. тоже самое в маршрутках, магазинах.
да пусть херачат в даль со своей ассоциацией. у меня тут обычный авиаперевозчик морозится с возвратом денег за перенесенный рейс уже два месяца. а с этими туристическими операторами тупо можно будет забыть о бабках, в случае чего
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