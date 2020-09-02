Законопроект о похоронном деле был разработан ещё в 2019 году, но у отрасли нет куратора, а некоторые участники рынка выступают против перевода бизнеса в онлайн.

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К ноябрю 2021 года Минкомсвязь планирует запустить онлайн-сервис «Потеря близкого человека», через который можно будет получить комплекс услуг, связанных с организацией похорон, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма министерства в правительственную комиссию по цифровому развитию. В Минкомсвязи подтвердили газете отправку письма.

Оперативному запуску проекта мешают неразрешённые организационные вопросы, указала Минкомсвязь в письмах в правительство и в Минстрой. В 2017 году Минстрою было поручено разработать закон о похоронном деле — проект был готов в апреле 2019 года, но министерство до сих пор не получило полномочий в сфере похоронного дела и не может курировать работу сервиса, указывает газета со ссылкой на переписку ведомств.

Суперсервис должен упростить взаимодействие россиян с властями и похоронными агентствами с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, напоминает издание.

В сервисе можно будет получить регистрацию о смерти, пособие на погребение, выбрать место захоронения или крематорий, аннулировать доверенности умершего, закрыть его счета в банках, получить электронное свидетельство о праве на наследство, рассказал газете источник, знакомый с планами разработчиков сервиса. По оценкам Минкомсвязи, суперсервисом могут воспользоваться до 450 тысяч человек в год.

31 августа 2020 года Минкомсвязь обратилась в правительство с просьбой наделить Минстрой необходимыми полномочиями, чтобы ведомство до 1 июля 2021 года обеспечило возможность получать в электронном виде услуги кладбищ и крематориев, а к ноябрю создало единый реестр ритуальных организаций, чтобы также разместить о них информацию, отмечает издание.