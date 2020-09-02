Минкомсвязь пожаловалась правительству на сложности в создании государственного онлайн-сервиса организации похорон Материал редакции
Законопроект о похоронном деле был разработан ещё в 2019 году, но у отрасли нет куратора, а некоторые участники рынка выступают против перевода бизнеса в онлайн.
К ноябрю 2021 года Минкомсвязь планирует запустить онлайн-сервис «Потеря близкого человека», через который можно будет получить комплекс услуг, связанных с организацией похорон, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма министерства в правительственную комиссию по цифровому развитию. В Минкомсвязи подтвердили газете отправку письма.
Оперативному запуску проекта мешают неразрешённые организационные вопросы, указала Минкомсвязь в письмах в правительство и в Минстрой. В 2017 году Минстрою было поручено разработать закон о похоронном деле — проект был готов в апреле 2019 года, но министерство до сих пор не получило полномочий в сфере похоронного дела и не может курировать работу сервиса, указывает газета со ссылкой на переписку ведомств.
Суперсервис должен упростить взаимодействие россиян с властями и похоронными агентствами с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, напоминает издание.
В сервисе можно будет получить регистрацию о смерти, пособие на погребение, выбрать место захоронения или крематорий, аннулировать доверенности умершего, закрыть его счета в банках, получить электронное свидетельство о праве на наследство, рассказал газете источник, знакомый с планами разработчиков сервиса. По оценкам Минкомсвязи, суперсервисом могут воспользоваться до 450 тысяч человек в год.
31 августа 2020 года Минкомсвязь обратилась в правительство с просьбой наделить Минстрой необходимыми полномочиями, чтобы ведомство до 1 июля 2021 года обеспечило возможность получать в электронном виде услуги кладбищ и крематориев, а к ноябрю создало единый реестр ритуальных организаций, чтобы также разместить о них информацию, отмечает издание.
Против законопроекта Минстроя выступают ритуальные агентства, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке ритуальных услуг. Развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, а также монополистам в том или ином городе, пояснил изданию гендиректор ритуальной службы РС Николай Мозгачев.
Как я не против «огосударствления» всего и вся, данная инициатива вызывает положительный отклик. Все что угодно, лишь бы уже распорошить палкой этот бандитский осинник.
А вас не смущает, что "бандитский осинник" запускается в тот момент, когда данные о трупе сливают вполне себе государственные сотрудники МВД и вполне себе муниципальные врачи? :)
Ничего его не смущает. Государство - это хорошо. Люди - плохо. 70 лет совка отсеяли нормальных людей, естественный отбор по Дарвину.
Это не огосударствление, это обеление.
Этим же ритуальным агентствам нужно будет работать онлайн, чего они очень не хотят, там же все жулье собралось, кто из 90-х, кто из высоких чинушьих кабинетов.
Как раз последний ролик Навального про одного из таких заинтересованных в Новосибирске
Если поддерживаешь ни на чём не основанные суеверия то да. Обязательно говорить «крайний». Но в реальной жизни употребление слова «крайний» на продолжительность жизни и уровень риска не влияет, значимы совершенно другие факторы.
# крайний_самурай
Если ты веришь в эти суеверия, то у меня есть десяток волшебных бобов, высылай деньги.
Роспотребнадзор борется с коронавирусом, Минкомсвязь и Минстрой хотят заниматься организацией похорон ....Что-то не так.
Да если подумать, заинтересованные лица смогут в онлайне даже прибыльнее работать и не менее серо, просто ретроградствуют
Поэтому куратору сразу надо предусмотреть какую нить приславутую лицензию на эту тему.А в целом это даже радует что уйдут ребята «в старых кожаных куртках» и заберут с собой таксистов с аэропорта ,а то бедные устали смотреть как мимо них проходят люди к Яндекс такси.😅
Неужели хотя бы умереть в России наконец-то можно будет по человечески?
На днях еще отличный крематорий построили в Воронеже, прямо не верится что в этой области закрутился прогресс
Несколько лет назад читала про стартап, по-моему он назывался «Умер» - прозрачная электронная система бронирования места на кладбище и ритуальных услуг. Выйти на рынок у них не получилось.
Подозреваю, что во время текущей пандемии, такая система была бы не очень « удобным» источником статистической информации.
Это просто шутка была, никто там не собирался ничего разрабатывать -)
"онлайн-сервис «Потеря близкого человека»"
Звучит-то как)
Конечно все бояться за него браться. Мало того, что этот бизнес полностью черный и под бандитами, так сейчас в нем участвую дерзкие снгэшные диаспоры. Просто так его вряд ли кто отдаст, палки в колеса будут вставлять столько - сколько получится (мафиозные ддос атаки).
Главное, что такой запрос появился, а значит медленно и верно эту нишу отчистят. Возможно будет всплеск попыток освоения других сфер деятельности этими ребятами, мир меняется и заниматься рекетом в крупных городах все сложнее.
Надеюсь, что наши нетоварищи из криминальных структур инвестируют черные деньги, например в агрохолдинги, как в свое время инвестировали в рестораны. Просто и в ресторанном бизнесе сложно зарабатывать, когда неродивое правительство вводит онлайн-кассы и даже штрафует, и даже наказывает за неуплату налогов.
Почему считаю, что им место в колхозах.
Во-первых, они не потянут ай-ти стартапы. Слишком сложный бизнес, где и опытных инвесторов наебывают, как слепых котят.
Во-вторых, выращивать картоху и свиней с курями явно проще любому качку без образования. А учитывая наценки в магазинах и на рынках - это очень хорошая для них ниша.
Сейчас за народные деньги понаделают убогих IT-система, кто во что горазд. Бля, когда же наши деньги начнут распределять с умом то?
Бля, когда же наши деньги начнут распределять с умом то?
В России не существует никаких "ваших денег", кроме тех, что лежат у вас в кошельке. Личную шерсть с государственной не путайте, пожалуйста.
Пора эту похоронную мафию гнать ссаными тряпками. Впрочем, Яндекс может тоже замутить "Яндекс Ритуал", где поколение Z будет своим предкам свайпить венки, гробы и прочий стаф.
Цифровое кладбище будущего. Годовая подписка 1500 рублей. По карте Я+ - 1499.
Недавно печальный случай был, смерть родственника. Похоронный агент позвонил через 5 минут после звонка из больницы о факте смерти, причем это было ночью. Этот бизнес просто так не отдадут, многие там зарабатывают и некисло
Знакомая рассказывала, что они решили похоронить дедушку по христианским ритуалам. Священник сказал, что без бальзамирования отпевания не проводит. Посоветовал, разумеется, своего человека. Стоимость процедуры около 30 т.р.
Если переведут направление в онлайн,нам не избежать открытых по всей стране компаний с печками по крематорию.Мои документы «далее» крематорий или погребение.
Начнётся жаришка и устаканенных агентсв подбомбит не Хило одно место.Самый ленивый сможет забацать бизнес на коленках
Самый ленивый сможет забацать бизнес на коленках
Не сможет. Достаточно сделать крематории лицензируемым бизнесом (если сейчас не)
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