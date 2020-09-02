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Галина Мубаракшина
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Минкомсвязь сообщила правительству о сложностях в создании государственного онлайн-сервиса организации похорон Материал редакции

Законопроект о похоронном деле был разработан ещё в 2019 году, но у отрасли нет куратора, а некоторые участники рынка выступают против перевода бизнеса в онлайн.

46 комментариев
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К ноябрю 2021 года Минкомсвязь планирует запустить онлайн-сервис «Потеря близкого человека», через который можно будет получить комплекс услуг, связанных с организацией похорон, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма министерства в правительственную комиссию по цифровому развитию. В Минкомсвязи подтвердили газете отправку письма.

Оперативному запуску проекта мешают неразрешённые организационные вопросы, указала Минкомсвязь в письмах в правительство и в Минстрой. В 2017 году Минстрою было поручено разработать закон о похоронном деле — проект был готов в апреле 2019 года, но министерство до сих пор не получило полномочий в сфере похоронного дела и не может курировать работу сервиса, указывает газета со ссылкой на переписку ведомств.

Суперсервис должен упростить взаимодействие россиян с властями и похоронными агентствами с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, напоминает издание.

В сервисе можно будет получить регистрацию о смерти, пособие на погребение, выбрать место захоронения или крематорий, аннулировать доверенности умершего, закрыть его счета в банках, получить электронное свидетельство о праве на наследство, рассказал газете источник, знакомый с планами разработчиков сервиса. По оценкам Минкомсвязи, суперсервисом могут воспользоваться до 450 тысяч человек в год.

31 августа 2020 года Минкомсвязь обратилась в правительство с просьбой наделить Минстрой необходимыми полномочиями, чтобы ведомство до 1 июля 2021 года обеспечило возможность получать в электронном виде услуги кладбищ и крематориев, а к ноябрю создало единый реестр ритуальных организаций, чтобы также разместить о них информацию, отмечает издание.

Против законопроекта Минстроя выступают ритуальные агентства, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке ритуальных услуг. Развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, а также монополистам в том или ином городе, пояснил изданию гендиректор ритуальной службы РС Николай Мозгачев.

#новость #госуслуги

Галина Мубаракшина
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46 комментариев
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Розарио Агро

67

Как я не против «огосударствления» всего и вся, данная инициатива вызывает положительный отклик. Все что угодно, лишь бы уже распорошить палкой этот бандитский осинник. 

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evilnw

Розарио
21

Этот "бандитский осинник" создан не без помощи чиновников, которые его и курируют. Если государство не может справится с ним годами, то это много говорит о эффективности наших государственных институтов.

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Денис Демидов

Розарио
2

Это не огосударствление, это обеление.
Этим же ритуальным агентствам нужно будет работать онлайн, чего они очень не хотят, там же все жулье собралось, кто из 90-х, кто из высоких чинушьих кабинетов.

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Михаил Фролов

Розарио
–4

Осталось только мента тебе в кровать положить.

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Alexey Praskovin

Розарио
0

А вас не смущает, что "бандитский осинник" запускается в тот момент, когда данные о трупе сливают вполне себе государственные сотрудники МВД и вполне себе муниципальные врачи? :)

Ответить

Михаил Фролов

Alexey
0

Ничего его не смущает. Государство - это хорошо. Люди - плохо. 70 лет совка отсеяли нормальных людей, естественный отбор по Дарвину.

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Alexander Mitryashkin

15

Как раз последний ролик Навального про одного из таких заинтересованных в Новосибирске

Ответить

Andrey A

Alexander
–16

Вот тут уместно слово "крайний"    

Ответить

Yuri

Andrey
27

Неуместно.
Последний - самый свежий ролик. Крайний может быть и первым и последним в ряду, списке.

Ответить

Evil Pechenka

Andrey
15

Если поддерживаешь ни на чём не основанные суеверия то да. Обязательно говорить «крайний». Но в реальной жизни употребление слова «крайний» на продолжительность жизни и уровень риска не влияет, значимы совершенно другие факторы.

Ответить

Leonid Sobchenko

Evil
7

#последняя_плоть

Ответить

Andrew Stepanov

Leonid
6

# крайний_самурай

Ответить

Leonid Sobchenko

Andrew
4

#доброе_утро_крайний_герой

Ответить

Константин Чегемов

Andrey
9

Если ты веришь в эти суеверия, то у меня есть десяток волшебных бобов, высылай деньги. 

Ответить

Правильный Взгляд

2

Роспотребнадзор борется с коронавирусом, Минкомсвязь и Минстрой хотят заниматься организацией похорон ....Что-то не так.

Ответить

kei gelfer

Правильный
1

Да если подумать, заинтересованные лица смогут в онлайне даже прибыльнее работать и не менее серо, просто ретроградствуют

Ответить

Kostya Golikov

2

Неужели хотя бы умереть в России наконец-то можно будет по человечески?

На днях еще отличный крематорий построили в Воронеже, прямо не верится что в этой области закрутился прогресс

В Воронеже открылся крематорий — это прорывной и…
Еще в январе 2020 года в Воронеже открылся единственный в Черноземье крематорий — сейчас это…
meduza.io
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Георгий Беглорян

Kostya
0

прогресс? построили печку для сжигания трупов?     

Ответить

Kostya Golikov

Георгий
0

Вот это «печка для сжигания трупов» (в Митино), а в Воронеже теперь как раз крематорий. 

Ответить

Мастерская подарков от Алекса

1

Поэтому куратору сразу надо предусмотреть какую нить приславутую лицензию на эту тему.А в целом это даже радует что уйдут ребята «в старых кожаных куртках» и заберут с собой таксистов с аэропорта ,а то бедные устали смотреть как мимо них проходят люди к Яндекс такси.😅

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Aleksandr Ostrenko

Мастерская
0

Вот катаюсь сейчас по югу страны и отчётливо вижу, как я-такси стоят на вокзалах и аэропортах пачками, но из приложения заказы не берут, а ловят зевак лично. При этом поездки по городу им не интересны, вот километров 100-200 в горы это да.
В итоге вызываешь через приложение и ждёшь пока к тебе машина минут 10 - 20 с другого конца города едет.

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Sergey

1

Очередная похороненная инициатива

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Svetlana Solovyeva

1

Несколько лет назад читала про стартап, по-моему он назывался «Умер» - прозрачная электронная система бронирования места на кладбище и ритуальных услуг. Выйти на рынок у них не получилось.

Ответить

Розарио Агро

Svetlana
0

Подозреваю, что во время текущей пандемии, такая система была бы не очень « удобным» источником статистической информации.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Svetlana
0

Это просто шутка была, никто там не собирался ничего разрабатывать -) 

Ответить

Бухой Пикачу

1
Ответить

Георгий Беглорян

Бухой
0

шикарно

Ответить

Алексей Терехов

1

Недавно печальный случай был, смерть родственника. Похоронный агент позвонил через 5 минут после звонка из больницы о факте смерти, причем это было ночью. Этот бизнес просто так не отдадут, многие там зарабатывают и некисло

Ответить

Анна Селищева

Алексей
0

они как коршуны! скорая до больницы доехать не успевает, как эти возникают, поэтому они так рьяно борются за своё место под солнцем. конкуренция и в этом виде "бизнеса" жёсткая. 

Ответить

Илья Илья

0

Не проще запретить умирать?

Ответить

Артём Макаров

0

"онлайн-сервис «Потеря близкого человека»"

Звучит-то как)

Ответить

new_comment

Артём
2

Главное, чтобы не в "избранном".

Ответить

Leonid Sobchenko

Артём
0

похер_как_лишь_бы_работало:)

Ответить

Коля Кузнецов

0

Конечно все бояться за него браться. Мало того, что этот бизнес полностью черный и под бандитами, так сейчас в нем участвую дерзкие снгэшные диаспоры. Просто так его вряд ли кто отдаст, палки в колеса будут вставлять столько - сколько получится (мафиозные ддос атаки).

Главное, что такой запрос появился, а значит медленно и верно эту нишу отчистят. Возможно будет всплеск попыток освоения других сфер деятельности этими ребятами, мир меняется и заниматься рекетом в крупных городах все сложнее.

Надеюсь, что наши нетоварищи из криминальных структур инвестируют черные деньги, например в агрохолдинги, как в свое время инвестировали в рестораны. Просто и в ресторанном бизнесе сложно зарабатывать, когда неродивое правительство вводит онлайн-кассы и даже штрафует, и даже наказывает за неуплату налогов.

Почему считаю, что им место в колхозах.

Во-первых, они не потянут ай-ти стартапы. Слишком сложный бизнес, где и опытных инвесторов наебывают, как слепых котят.

Во-вторых, выращивать картоху и свиней с курями явно проще любому качку без образования. А учитывая наценки в магазинах и на рынках - это очень хорошая для них ниша.

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Serge Tikhonenko

Коля
0

Такси - тоже было клоакой, но сервисы все расчистили.

Ответить

Бухой Пикачу

0

Сейчас за народные деньги понаделают убогих IT-система, кто во что горазд.  Бля, когда же наши деньги начнут распределять с умом то?

Ответить

Alexey Praskovin

Бухой
0

Бля, когда же наши деньги начнут распределять с умом то?

В России не существует никаких "ваших денег", кроме тех, что лежат у вас в кошельке. Личную шерсть с государственной не путайте, пожалуйста.

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Пора эту похоронную мафию гнать ссаными тряпками. Впрочем, Яндекс может тоже замутить "Яндекс Ритуал", где поколение Z будет своим предкам свайпить венки, гробы и прочий стаф.

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Sergei Timofeyev

Serge
0

Цифровое кладбище будущего. Годовая подписка 1500 рублей. По карте Я+ - 1499.

Ответить

Svetlana Solovyeva

0

Знакомая рассказывала, что они решили похоронить дедушку по христианским ритуалам. Священник сказал, что без бальзамирования отпевания не проводит. Посоветовал, разумеется, своего человека. Стоимость процедуры около 30 т.р.

Ответить

Бухой Пикачу

Svetlana
0

это разве дорого за "хотелку"?

Ответить

Svetlana Solovyeva

Бухой
0

О чьей хотелке идёт речь? Поповой? Если платят тебе, то, конечно, не дорого 😂

Ответить

Бухой Пикачу

Svetlana
0

ну они там как-то по особенному, с бубнами хотят дела хоронить. Ну то что это платно - вполне норм

Ответить

Марина Шишкова

0

Ну вообще разумная инициатива. Если что-то можно сделать дистанционно, то почему бы и нет? Вряд ли кто-то получает удовольствие от посещения разного рода учреждений.

Ответить

Мастерская подарков от Алекса

–2

Если переведут направление в онлайн,нам не избежать открытых по всей стране компаний с печками по крематорию.Мои документы «далее» крематорий или погребение.
Начнётся жаришка и устаканенных агентсв подбомбит не Хило одно место.Самый ленивый сможет забацать бизнес на коленках

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Alexey Praskovin

Мастерская
0

Самый ленивый сможет забацать бизнес на коленках

Не сможет. Достаточно сделать крематории лицензируемым бизнесом (если сейчас не)

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