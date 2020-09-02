В минский офис PandaDoc пришли с проверкой: ранее сооснователь стартапа предлагал помощь силовикам, которые хотят уйти Материал редакции
Работников офиса не выпускают, директора «забрали», рассказал Микита Микадо.
Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обысками в минский офис компании PandaDoc. Об этом со ссылкой на работников стартапа сообщают издания Tut.by и Dev.by.
Информацию Dev.by подтвердил сооснователь проекта Микита Микадо.
«Закрыли всех, кто был в офисе. Там около 20 человек. Пока что не выпускают. Звонить не разрешают. Запрещают пользоваться телефонами, ходят все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут», — сообщил он.
В интервью Onliner Микадо рассказал, что большинство сотрудников PandaDoc работают из дома, но директора офиса «забрали» правоохранительные органы. Причина проверки ему неизвестна, но действия сотрудников ведомства он назвал «репрессиями» и намерен подключить юристов, уточняет Forbes.
Дополнено в 13:07. Обыски проходят по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщил Микадо Forbes. Эта статья предусматривает до трёх лет тюрьмы.
- В середине августа 2020 года Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые хотят уволиться со службы на фоне акций протеста в Белорусии, но не могут это сделать по финансовым соображениям.
- Сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк подписал открытое письмо ИТ-компаний Белоруссии с требованием остановить насилие в отношении мирных жителей.
- В августе обыски прошли в офисах «Яндекса» и Uber в Минске. В «Яндексе» поясняли, что основания для обыска в протоколах не были указаны, а документы и оборудование не изымали.
Силовики пришли за обещанной помощью!
Просто не знают, как это сделать онлайн
По привычке решили сами поискать!
Каждый второй хотел написать этот коммент)
У меня самая быстрая рука на vc
Грустно все это слышать, когда начинают давить на бизнес.
Владелец компании поддержал протестующих, призвал силовиков увольняться и идти к нему за деньгами. Что вы сделали бы на месте Лукашенко?
Вы думали идти против режима, который держится 20+ лет и вас по головке погладят, не будут давить? Дотации выделят компании и налоги понизят?
Если вышел на этот путь, будь готов БОРОТЬСЯ за свою свободу! Не получится пить смузи в офисе и параллельно свергать режим
На месте Лукашенко надо покупать себе остров в океане и до конца жизни сидеть там на пляже. Или в Россию свалить, как Янукович. В рай то его теперь не пустят, после всех этих зверств, что он устроил в Беларуси.
Можно не покупать и продолжать сидеть у власти. Силовики всё разрулят или ...
Что грустного? Они не знали в какой стране открыли компанию? Неожиданность?
Вы же знаете как это работает, пока это экономически выгодно, бизнес готов мириться с рисками быть атакованным silovikami. Когда риски начинают перевешивать экономическую выгоду - бизнес уходит из страны, что уже начинает происходить в Беларуси. И потом, если ты хочешь помочь своей стране развиваться, но её узурпировал полоумный диктатор, то что делать тогда?
ничего грустного: IT уедет из Беларуси и будет себя прекрасно чувствовать в других странах.
Чуваку дали развиться, он свалил в США, от туда, льет грязь на свое правительство. Все правильно сделали, не нравится страна, пусть уебывает и свой бизнес забирает.
"Дали развиваться" в белорусских реалиях - это значит "не посадили в тюрьму"? Если так - ну тогда да, действительно дали.
дешевая, качественная рабочая сила
Зря вы написали. Местные посетители думают, что речь идет как минимум о новом гугле, а не о типичном бодишоп-бизнесе, где разработка сидит в дешевой стране, а продукт продается в сша. Будет интересно посмотреть на последствия, если его реально защимят в Беларуси и придется, скажем, переезжать в условную Украину (а ведь там свои Микады, ой, вей ... ).
так это не боди шоп, у них свой продукт. Ну переедут и переедут. Программист с повышенной ставкой налога даст бесконечно больше выхлопа чем тот что сидит в тюрьме со льготной налоговой ставкой.
какая разница, какие в Украине микады, если заказчик все равно в USA?
Вы хотели сказать: "Уехал в США, нашёл финансирование, создал высокотехнологичную компанию с рабочими местами для высококвалифицированных кадров, тем самым вложился в экономику родной страны, отчисляя ей хорошие суммы налоговых выплат. А теперь он почему-то недоволен, что в его стране бардак происходит, что негативно сказывается на его бизнесе."?
Ну молодец. Уехал, пусть теперь его волнует экономика новой Родины, негры, погромы, местные выборы. Сидеть и пиздеть из далека - так себе гумманость. Белоруссия вырастили этот проект, вырастит и другой. Все нормально будет с экономикой.
Что уж там Белоруссия, не стесняйтесь в выражениях – огромный вклад в проект внес лично Александр Лукашенко. Как говорится: "Если женщина красива и в постели горяча — это личная заслуга Леонида Ильича"!
Низкие налоги это не повод прощать пытки и кивать головой на любую глупую речь усатого. ИТ это та прослойка которая свои финансовые потребности давно закрыла и которых за 10% налога не купишь. Нам думать о деньгах не нужно, хочется уже жить в стране где законы работают для всех в т.ч. и для президента. Это не бюджетники готовые рукоплескать за 20$ премии на провластных митингах. И нет ничего зазорного в том, чтобы помогать людям, даже сидя в другой стране.
Почему его волнуют пытки в Белоруссии, а не африканском племени Тумба-юмба? Он уже не живет в Белоруссии давно. Не нравится страна - получай. Все правильно сделали!
За него ответить не могу, но подозреваю, что человек радеет за свою родную страну, хоть и живет в другой и это правильно и нормально.
Не нравится страна - получай
Классная жизненная позиция. А мне вот твои посты не нравятся, жалко я не могу прийти к тебе с обыском и отмудохать дубинкой. Ведь тебе нравится жить по таким рабским принципам.
Это как послать нахуй своих родителей, свалить, а затем писать им письма, как им надо жить и настраивать против них соседей.
Мы проводили опрос своих сотрудников, 80% выступают за переезд
После сегодняшних событий будет 99-100%
100% не будет никогда, всегда найдется малый процент людей, которым либо все равно, либо которые бояться перемен.
Денис, но ведь получается, что сказал и показал себя героем Микита, а пострадали сотрудники офиса — Микита-то действительно в безопасности в Кремниевой Долине.
Спорно. Сотрудники (а вернее - их цена) позволяют Миките сидет в Долине. В США он не перевезет свою разработку, и дело тут не в Трампе и миграционных законах.
1. Есть много других более дешёвых, чем Штаты, локаций.
2. В статье написано, что бОльшая часть работает удалённо — почему не все? По крайней мере, в текущей ситуации, да ещё и с заявлениями против режима от гендира, кажется, должно было быть так.
3. Ничего «спорного» в словах о том, что за слова Микиты страдают его сотрудники нет. «Спорить» можно только о причинах этого.
Впрочем, части Вашего комментария про «программистов-трусов» я тоже не понимаю — кто говорит, зачем говорит, почему «программисты трусы», а, скажем, водители такси — нет?
Там же пассаж бы, типа чего ему бояться, а нет, есть что в Минске терять.
Лучше бы было правдой, что ему нечего бояться за своих сотрудников. Потому что какой-то "подставой" вся история выглядит в итоге. В смысле, что сотрудников "подставили" под силовиков.
То есть никто даже не допускает мысли, что пост хок нерго проптер хок, и компания действительно могла уклоняться от налогов. Что Вы! Микита, он ведь врать не будет, в рейтинге правдивости он сразу после Миколы.
в РБ айти компании почти не платят налоги именно как юр лицо, а платят только сотрудники с ЗП по весьма льготным ставкам
Ну теперь Микита просто обязан обеспечить переезд всех разработчиков в кремниевую долину. Нехорошо разрабатывать в тоталитарной стране.
пока Киев самое популярное направление.. но приходит масса предложений с помощью в релокейте айти-компаний в Латвию, Польшу, Черногорию и даже Казахстан..
Прежде чем кидать заявления такого рода нужно понимать возможные последствия, так как это подстрекательства и, даже, что-то более. Слишком весомо ощущал себя этот гражданин и получает заслуженно, свободу слова часто путают с свободой анархических заявлений - нельзя в метро кричать "бомба" иначе придется ответить)
Да, конечно, помощь людям, которые не хотят калечить свой народ — серьезное подстрекательство.
Когда решил, что всё крутится только вокруг денег.Может ребятам нравится их работа? И деньги тут не самый главный аргумент.
"Ты смотришь на дело рационально: у тебя есть люди полезные, есть бесполезные, а есть те, чей час еще не пробил. Лично я нерациональный. Мне плевать, полезен ты или нет. Мне так хочется тебя замочить, что, пожалуй, этим я и займусь." - Тревор Филипс
Речь в обращении шла о тех, кому не нравится работа избивать и пытать демонстрантов и таких оказалось достаточно. Достаточно и тех, кому это нравится — это особый психотип маньяков, воспитанных режимом.
Наглядный пример, как не нужно себя вести бизнесу в политических историях.
Причина проверки ему неизвестна, но действия сотрудников ведомства он назвал «репрессиями» и намерен подключить юристов
Юристов можно подключать в стране, где работает закон. Где он не работает (в том числе и в России) нужно понимать, что его усилия могут быть напрасными.
В остальном же нужно понимать модель управления страной и не идти ни наперекор им, ни вместе с ними, соблюдая нейтралитет.
Вы не разбираетесь в вопросе. В России с хорошими юристами наезды отбиваются на раз-два. Если это действительно пустые наезды, рыло чистое, так сказать. Хороший пример - отбивка КТС, которая представляет собой для опытного таможенного юриста подобие детской игры в крысу.
Да-да. :) Где Дуров, Чичваркин? Не они ли были теми либералами, которые говорили, что движемся не туда? Где их бизнесы теперь и в чьих руках? :)
Хороший Дуров либерал - разбивал телефоны и давил ментов на машине, думал провести вокруг пальца SEC в США. Требует свободы для себя, но сам уходит от ответственности. К его продуктам претензий нет.
Т.е. пустые наезды - это нормальная практика для правового государства? Театр абсурда.
Надоела уже Беларусь! Чё там у Федора нового? Как у Тинькова дела? Что-то от Торшиной ничего не слышно...
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