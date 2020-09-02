Работников офиса не выпускают, директора «забрали», рассказал Микита Микадо.

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Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обысками в минский офис компании PandaDoc. Об этом со ссылкой на работников стартапа сообщают издания Tut.by и Dev.by.

Информацию Dev.by подтвердил сооснователь проекта Микита Микадо.

«Закрыли всех, кто был в офисе. Там около 20 человек. Пока что не выпускают. Звонить не разрешают. Запрещают пользоваться телефонами, ходят все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут», — сообщил он.

В интервью Onliner Микадо рассказал, что большинство сотрудников PandaDoc работают из дома, но директора офиса «забрали» правоохранительные органы. Причина проверки ему неизвестна, но действия сотрудников ведомства он назвал «репрессиями» и намерен подключить юристов, уточняет Forbes.

Дополнено в 13:07. Обыски проходят по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщил Микадо Forbes. Эта статья предусматривает до трёх лет тюрьмы.