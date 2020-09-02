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Галина Мубаракшина
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В минский офис PandaDoc пришли с проверкой: ранее сооснователь стартапа предлагал помощь силовикам, которые хотят уйти Материал редакции

Работников офиса не выпускают, директора «забрали», рассказал Микита Микадо.

72 комментария
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Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обысками в минский офис компании PandaDoc. Об этом со ссылкой на работников стартапа сообщают издания Tut.by и Dev.by.

Информацию Dev.by подтвердил сооснователь проекта Микита Микадо.

«Закрыли всех, кто был в офисе. Там около 20 человек. Пока что не выпускают. Звонить не разрешают. Запрещают пользоваться телефонами, ходят все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут», — сообщил он.

В интервью Onliner Микадо рассказал, что большинство сотрудников PandaDoc работают из дома, но директора офиса «забрали» правоохранительные органы. Причина проверки ему неизвестна, но действия сотрудников ведомства он назвал «репрессиями» и намерен подключить юристов, уточняет Forbes.

Дополнено в 13:07. Обыски проходят по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщил Микадо Forbes. Эта статья предусматривает до трёх лет тюрьмы.

  • В середине августа 2020 года Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые хотят уволиться со службы на фоне акций протеста в Белорусии, но не могут это сделать по финансовым соображениям.
  • Сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк подписал открытое письмо ИТ-компаний Белоруссии с требованием остановить насилие в отношении мирных жителей.
  • В августе обыски прошли в офисах «Яндекса» и Uber в Минске. В «Яндексе» поясняли, что основания для обыска в протоколах не были указаны, а документы и оборудование не изымали.

#новость #ит #белоруссия

Галина Мубаракшина
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72 комментария
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Игорь Рачук

67

Силовики пришли за обещанной помощью!

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Ваня Самков

Игорь
39

Просто не знают, как это сделать онлайн

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Игорь Рачук

Ваня
26

По привычке решили сами поискать!

Ответить

Sasha Valendo

Игорь
7

за диваном

Ответить

Andrew Stepanov

Игорь
9

Каждый второй хотел написать этот коммент)

Ответить

Игорь Рачук

Andrew
8

У меня самая быстрая рука на vc

Ответить

Andrey Chuev

Игорь
4

Звучит неоднозначно :)

Ответить

Pepper510510 Rusty

11

Грустно все это слышать, когда начинают давить на бизнес.

Ответить

Григорий Догонин

Pepper510510
9

Владелец компании поддержал протестующих, призвал силовиков увольняться и идти к нему за деньгами. Что вы сделали бы на месте Лукашенко?
Вы думали идти против режима, который держится 20+ лет и вас по головке погладят, не будут давить? Дотации выделят компании и налоги понизят?

Если вышел на этот путь, будь готов БОРОТЬСЯ за свою свободу! Не получится пить смузи в офисе и параллельно свергать режим

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Григорий
3

На месте Лукашенко надо покупать себе остров в океане и до конца жизни сидеть там на пляже. Или в Россию свалить, как Янукович. В рай то его теперь не пустят, после всех этих зверств, что он устроил в Беларуси.

Ответить

Kelerius

Zhenya
1

У него уже есть "Остров Беларусь"

Ответить

Arthur Niazyan

Kelerius
2

В Минском море

Ответить

Роман Марченко

Zhenya
0

Зачем? Ему что-то угрожает?

Ответить

Вадим Чиняев

Zhenya
0

у кого ружо тот и прав.

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Zhenya
0

Можно не покупать и продолжать сидеть у власти. Силовики всё разрулят или ...

Ответить

lakoros

Zhenya
–1

Зверств? Скольких он убил?
Ну я так просто ради интереса узнать, какие там критерии в рай.

Ответить

Stanislav Sobolev

Pepper510510
5

Что грустного? Они не знали в какой стране открыли компанию? Неожиданность?

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Stanislav
2

Вы же знаете как это работает, пока это экономически выгодно, бизнес готов мириться с рисками быть атакованным silovikami. Когда риски начинают перевешивать экономическую выгоду - бизнес уходит из страны, что уже начинает происходить в Беларуси. И потом, если ты хочешь помочь своей стране развиваться, но её узурпировал полоумный диктатор, то что делать тогда?

Ответить

lakoros

Zhenya
0

Идёшь против сильного готовься получить. Многие компании в сша сейчас могут написать что-то типа "мы против BLM" и не получить? Не хотим получать, сидим тихо и рубим деньги.

Ответить

Женя Гагарин

Stanislav
2

Отвратительно, что ты воспринимаешь это как должное 

Ответить

Sergei Timofeyev

Stanislav
0

Никита вообще-то белорус.

Ответить

Leo Uvarov

Pepper510510
0

ничего грустного: IT уедет из Беларуси и будет себя прекрасно чувствовать в других странах.

Ответить

Бухой Пикачу

–16

Чуваку дали развиться, он свалил в США, от туда, льет грязь на свое правительство. Все правильно сделали, не нравится страна, пусть уебывает и свой бизнес забирает.

Ответить

Алексей Чечукевич

Бухой
17

"Дали развиваться" в белорусских реалиях - это значит "не посадили в тюрьму"? Если так - ну тогда да, действительно дали.

Ответить

Бухой Пикачу

Алексей
1

дешевая, качественная рабочая сила

Ответить

BearStrikesBack

Бухой
2

Зря вы написали. Местные посетители думают, что речь идет как минимум о новом гугле, а не о типичном бодишоп-бизнесе, где разработка сидит в дешевой стране, а продукт продается в сша. Будет интересно посмотреть на последствия, если его реально защимят в Беларуси и придется, скажем, переезжать в условную Украину (а ведь там свои Микады, ой, вей ... ).

Ответить

Tv Box

BearStrikesBack
5

так это не боди шоп, у них свой продукт. Ну переедут и переедут. Программист с повышенной ставкой налога даст бесконечно больше выхлопа чем тот что сидит в тюрьме со льготной налоговой ставкой. 

Ответить

Leo Uvarov

BearStrikesBack
0

какая разница, какие в Украине микады, если заказчик все равно в USA?

Ответить

Leo Uvarov

Бухой
0

раб сила находится в собственности лукашенки? :) 

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Бухой
9

Вы хотели сказать: "Уехал в США, нашёл финансирование, создал высокотехнологичную компанию с рабочими местами для высококвалифицированных кадров, тем самым вложился в экономику родной страны, отчисляя ей хорошие суммы налоговых выплат. А теперь он почему-то недоволен, что в его стране бардак происходит, что негативно сказывается на его бизнесе."?

Ответить

Бухой Пикачу

Zhenya
–9

Ну молодец. Уехал, пусть теперь его волнует экономика новой Родины, негры, погромы, местные выборы. Сидеть и пиздеть из далека - так себе гумманость. Белоруссия вырастили этот проект, вырастит и другой.  Все нормально будет с экономикой.

Ответить

Mikhail Stroev

Бухой
2

Что уж там Белоруссия, не стесняйтесь в выражениях – огромный вклад в проект внес лично Александр Лукашенко. Как говорится: "Если женщина красива и в постели горяча — это личная заслуга Леонида Ильича"!

Ответить

Пенсионный Фронт

Бухой
–1

ППКС 

Ответить

Tv Box

Бухой
2

Низкие налоги это не повод прощать пытки и кивать головой на любую глупую речь усатого. ИТ это та прослойка которая свои финансовые потребности давно закрыла и которых за 10% налога не купишь. Нам думать о деньгах не нужно, хочется уже жить в стране где законы работают для всех в т.ч. и для президента. Это не бюджетники готовые рукоплескать за 20$ премии на провластных митингах. И нет ничего зазорного в том, чтобы помогать людям, даже сидя в другой стране. 

Ответить

Бухой Пикачу

Tv
–2

Почему его волнуют пытки в Белоруссии, а не африканском племени Тумба-юмба? Он уже не живет в Белоруссии давно. Не нравится страна - получай. Все правильно сделали!

Ответить

Tv Box

Бухой
3

За него ответить не могу, но подозреваю, что человек радеет за свою родную страну, хоть и живет в другой и это правильно и нормально.

 Не нравится страна - получай

Классная жизненная позиция. А мне вот твои посты не нравятся, жалко я не могу прийти к тебе с обыском и отмудохать дубинкой. Ведь тебе нравится жить по таким рабским принципам. 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Tv
4

Да тут, похоже, чувака и так уже нормально головой ударили 

Ответить

Бухой Пикачу

Tv
0

Это как послать нахуй своих родителей, свалить, а затем писать им письма, как им надо жить и настраивать против них соседей.

Ответить

Карл

Бухой
1

но хочется же и на ёлку влезть и жопу не ободрать

Ответить

Сергей Романюга

Бухой
0

Поддерживаю!

Ответить

Βасилий Γерасимов

10

Мы проводили опрос своих сотрудников, 80% выступают за переезд

После сегодняшних событий будет 99-100%

Ответить

Светлана Завацкая

Βасилий
3

100% не будет никогда, всегда найдется малый процент людей, которым либо все равно, либо которые бояться перемен.

Ответить

Пенсионный Фронт

Βасилий
–1

Скатертью дорожка. 

Ответить

Даниил Бугай

10

Страна для жизни

Ответить

Денис Демидов

4
Ответить

Valentin Dombrovsky

Денис
3

Денис, но ведь получается, что сказал и показал себя героем Микита, а пострадали сотрудники офиса — Микита-то действительно в безопасности в Кремниевой Долине. 

Ответить

BearStrikesBack

Valentin
2

Спорно. Сотрудники (а вернее - их цена) позволяют Миките сидет в Долине. В США он не перевезет свою разработку, и дело тут не в Трампе и миграционных законах.

Ответить

Valentin Dombrovsky

BearStrikesBack
0

1. Есть много других более дешёвых, чем Штаты, локаций. 
2. В статье написано, что бОльшая часть работает удалённо — почему не все? По крайней мере, в текущей ситуации, да ещё и с заявлениями против режима от гендира, кажется, должно было быть так.
3. Ничего «спорного» в словах о том, что за слова Микиты страдают его сотрудники нет. «Спорить» можно только о причинах этого.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Valentin
0

Впрочем, части Вашего комментария про «программистов-трусов» я тоже не понимаю — кто говорит, зачем говорит, почему «программисты трусы», а, скажем, водители такси — нет? 

Ответить

Денис Демидов

Valentin
0

Там же пассаж бы, типа чего ему бояться, а нет, есть что в Минске терять.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Денис
0

Лучше бы было правдой, что ему нечего бояться за своих сотрудников. Потому что какой-то "подставой" вся история выглядит в итоге. В смысле, что сотрудников "подставили" под силовиков. 

Ответить

Даниил Орел

3

То есть никто даже не допускает мысли, что пост хок нерго проптер хок, и компания действительно могла уклоняться от налогов. Что Вы! Микита, он ведь врать не будет, в рейтинге правдивости он сразу после Миколы.

Ответить

Александр Королик

Даниил
1

в РБ  айти компании почти не платят налоги именно как юр лицо, а платят только сотрудники с ЗП по весьма льготным ставкам

Ответить

Sergei Timofeyev

Даниил
0

Жировку за воду не передал. Пришли напомнить.

Ответить

Tv Box

Даниил
0

да, никто не допустил т.к. нет смысла уклоняться от белорусских мизерных налогов. Достаточно тут жить чтобы понимать почему к нему пришли.

Ответить

Алексей Патрин

2

Подставил под удар своих же сотрудников.

Ответить

Evgeny Terentev

3

Ну теперь Микита просто обязан обеспечить переезд всех разработчиков в кремниевую долину. Нехорошо разрабатывать в тоталитарной стране.

Ответить

Александр Королик

Evgeny
0

пока Киев самое популярное направление..  но приходит масса предложений с помощью в релокейте айти-компаний в Латвию, Польшу, Черногорию и даже Казахстан..

Ответить

Сергей Романюга

0

Прежде чем кидать заявления такого рода нужно понимать возможные последствия, так как это подстрекательства и, даже, что-то более. Слишком весомо ощущал себя этот гражданин и получает заслуженно, свободу слова часто путают с свободой анархических заявлений - нельзя в метро кричать "бомба" иначе придется ответить)

Ответить

Юлия Курьянович

Сергей
0

Да, конечно, помощь людям, которые не хотят калечить свой народ — серьезное подстрекательство. 

Ответить

Ilya Brin

1

Когда решил, что всё крутится только вокруг денег.Может ребятам нравится их работа? И деньги тут не самый главный аргумент.

"Ты смотришь на дело рационально: у тебя есть люди полезные, есть бесполезные, а есть те, чей час еще не пробил. Лично я нерациональный. Мне плевать, полезен ты или нет. Мне так хочется тебя замочить, что, пожалуй, этим я и займусь."  - Тревор Филипс 

Ответить

Valentin Dombrovsky

Ilya
1

Речь в обращении шла о тех, кому не нравится работа избивать и пытать демонстрантов и таких оказалось достаточно. Достаточно и тех, кому это нравится — это особый психотип маньяков, воспитанных режимом. 

Ответить

Kelerius

Ilya
0

Я вижу результаты своей работы, коллеги меня уважают.

Ответить

Кирилл Петровский

1

Наглядный пример, как не нужно себя вести бизнесу в политических историях.

Ответить

Sergei Timofeyev

–2

 Причина проверки ему неизвестна, но действия сотрудников ведомства он назвал «репрессиями» и намерен подключить юристов

Юристов можно подключать в стране, где работает закон. Где он не работает (в том числе и в России) нужно понимать, что его усилия могут быть напрасными.

В остальном же нужно понимать модель управления страной и не идти ни наперекор им, ни вместе с ними, соблюдая нейтралитет. 

Ответить

Даниил Орел

Sergei
0

Вы не разбираетесь в вопросе. В России с хорошими юристами наезды отбиваются на раз-два. Если это действительно пустые наезды, рыло чистое, так сказать. Хороший пример - отбивка КТС, которая представляет собой для опытного таможенного юриста подобие детской игры в крысу. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Даниил
2

Да-да. :) Где Дуров, Чичваркин? Не они ли были теми либералами, которые говорили, что движемся не туда? Где их бизнесы теперь и в чьих руках? :)

Ответить

Григорий Догонин

Sergei
1

Хороший Дуров либерал - разбивал телефоны и давил ментов на машине, думал провести вокруг пальца SEC в США. Требует свободы для себя, но сам уходит от ответственности. К его продуктам претензий нет.

Ответить

Андрей Путра

Даниил
0

Т.е. пустые наезды - это нормальная практика для правового государства? Театр абсурда.

Ответить

Kelerius

Андрей
0

Нормально. Патентные тролли в США есть

Ответить

Андрей Путра

Kelerius
0

Государственные структуры занимаются патентным троллингом?

Ответить

Роман Марченко

0

Надоела уже Беларусь! Чё там у Федора нового? Как у Тинькова дела? Что-то от Торшиной ничего не слышно...

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