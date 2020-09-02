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Татьяна Боброва
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Власти Петербурга разрешили открыться фуд-кортам и кинотеатрам с 12 сентября — после жалоб бизнеса в УФАС Материал редакции

В конце августа владельцы бизнеса заявили о «колоссальных потерях» и обвинили власти в неуважении к предпринимателям.

14 комментариев
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Власти Санкт-Петербурга разрешили возобновить работу театрам, кинотеатрам, торговым «островам» и фуд-кортам в ТЦ с 12 сентября 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в городской администрации.

С этой же даты власти разрешили проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для горожан старше 18 лет. На мероприятия для детей запрет сохраняется до 20 сентября.

Также власти отменили требование о предварительной записи в бассейнах, фитнес-центрах и библиотеках.

  • Кинотеатры и фуд-корты закрыты в Санкт-Петербурге из-за пандемии Covid-19 с марта 2020 года. 24 августа петербургские власти продлили ограничения на их работу до 20 сентября.
  • В конце августа представители кинотеатров и фуд-кортов пожаловались на действия властей в местное УФАС: бизнес просил отменить запрет на работу и проверить его на соблюдение законов, писал «Коммерсантъ».
  • Тогда же Беглов попросил Роспотребнадзор определить условия для открытия фуд-кортов и кинотеатров. Он заявил, что «владельцы несут убытки, вынужденный простой критически отразился на зарплате наёмных работников».
  • Перед этим бизнес уже просил власти снять ограничения. В частности, авторы письма назвали неуважительным и некомпетентным отношение власти к предпринимателям, а также заявили о «колоссальных потерях».

#новость #санктпетербург #снятиеограничений #кинотеатры

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Бухой Пикачу

6

- Карантин, все умрут, категорически нельзя
- Мы будем жаловаться
- Хорошо, можно

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Андрей Туманов

4

Сколько там митинги идут на востоке страны? Народу много и дистанцию уже более двух недель никто не соблюдает, что-то не слышно, что там массовые заболевания и смерти...

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Бухой Пикачу

Андрей
0

в США был всплеск после протестов....  и тут будет. Чуток погоди

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Андрей Туманов

Бухой
0

По статистике смерти к заболевшим в США ~ 0,03, а в России ~ 0,02, хотя в США населения в 2 раза больше, чем в Росии, а площать - меньше...

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Sergey Grischyov

1

Потом будет «весело» если, согласно слухам, все опять закроют после 20 сентября. Это будут самые прибыльные 8 дней в истории петербургского ритейла.

Ответить

Андрей Майнгардт

Sergey
6

Слухам от знакомого в ФСБ, тети в больнице или соседки работающей в школе?)

Ответить

Андрей Ивченко

Андрей
3

Брат мужа двоюродной сестры слышал от таксиста, который подвозил помощника депутата участвующего в обсуждении этого запрета

Ответить

Денис Демидов

Sergey
2

Ничего 20-го не будет, это такая полит-прививка, нагнать слухов, а потом ничего.

Ответить

Светлана Завацкая

Sergey
0

Тут ключевые слова "слухи". Не бойтесь того что говорят, бейтесь то что видите сами и чувствуете. Остальное это чьё-то мнение.

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Константин Чегемов

Sergey
0

Такие подъездные бабки как ты распространяют неподтвержденную информацию и поддерживают слухи. А очередной ссылкивый чиновник перепутает реальности и в самом деле что то закроет, тем самым запустив домино. 

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Saucedo Puetz

2

Если снимать карантин постепенно, то сначала надо открыть для посещения библиотеки и музеи. Так в них хоть кто-то ходить начнет.

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Алексей Бондаренко

Saucedo
0

Музей открылись раньше. Еще в июле был в Эрмитаже. 

Ответить

Ruslan Khalikov

0

Забавно, что театры открыты, а кинотеатры нет. 

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Илья Шишкунов

0

Был в Мега Дыбенко два дня назад - Кинотеатр открыт с 26 Августа, к чему тогда весь этот цирк? 

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