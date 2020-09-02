Власти Петербурга разрешили открыться фуд-кортам и кинотеатрам с 12 сентября — после жалоб бизнеса в УФАС Материал редакции
В конце августа владельцы бизнеса заявили о «колоссальных потерях» и обвинили власти в неуважении к предпринимателям.
Власти Санкт-Петербурга разрешили возобновить работу театрам, кинотеатрам, торговым «островам» и фуд-кортам в ТЦ с 12 сентября 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в городской администрации.
С этой же даты власти разрешили проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для горожан старше 18 лет. На мероприятия для детей запрет сохраняется до 20 сентября.
Также власти отменили требование о предварительной записи в бассейнах, фитнес-центрах и библиотеках.
- Кинотеатры и фуд-корты закрыты в Санкт-Петербурге из-за пандемии Covid-19 с марта 2020 года. 24 августа петербургские власти продлили ограничения на их работу до 20 сентября.
- В конце августа представители кинотеатров и фуд-кортов пожаловались на действия властей в местное УФАС: бизнес просил отменить запрет на работу и проверить его на соблюдение законов, писал «Коммерсантъ».
- Тогда же Беглов попросил Роспотребнадзор определить условия для открытия фуд-кортов и кинотеатров. Он заявил, что «владельцы несут убытки, вынужденный простой критически отразился на зарплате наёмных работников».
- Перед этим бизнес уже просил власти снять ограничения. В частности, авторы письма назвали неуважительным и некомпетентным отношение власти к предпринимателям, а также заявили о «колоссальных потерях».
- Карантин, все умрут, категорически нельзя
- Мы будем жаловаться
- Хорошо, можно
Сколько там митинги идут на востоке страны? Народу много и дистанцию уже более двух недель никто не соблюдает, что-то не слышно, что там массовые заболевания и смерти...
в США был всплеск после протестов.... и тут будет. Чуток погоди
По статистике смерти к заболевшим в США ~ 0,03, а в России ~ 0,02, хотя в США населения в 2 раза больше, чем в Росии, а площать - меньше...
Потом будет «весело» если, согласно слухам, все опять закроют после 20 сентября. Это будут самые прибыльные 8 дней в истории петербургского ритейла.
Слухам от знакомого в ФСБ, тети в больнице или соседки работающей в школе?)
Брат мужа двоюродной сестры слышал от таксиста, который подвозил помощника депутата участвующего в обсуждении этого запрета
Ничего 20-го не будет, это такая полит-прививка, нагнать слухов, а потом ничего.
Тут ключевые слова "слухи". Не бойтесь того что говорят, бейтесь то что видите сами и чувствуете. Остальное это чьё-то мнение.
Такие подъездные бабки как ты распространяют неподтвержденную информацию и поддерживают слухи. А очередной ссылкивый чиновник перепутает реальности и в самом деле что то закроет, тем самым запустив домино.
Если снимать карантин постепенно, то сначала надо открыть для посещения библиотеки и музеи. Так в них хоть кто-то ходить начнет.
Был в Мега Дыбенко два дня назад - Кинотеатр открыт с 26 Августа, к чему тогда весь этот цирк?
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