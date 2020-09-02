В конце августа владельцы бизнеса заявили о «колоссальных потерях» и обвинили власти в неуважении к предпринимателям.

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Власти Санкт-Петербурга разрешили возобновить работу театрам, кинотеатрам, торговым «островам» и фуд-кортам в ТЦ с 12 сентября 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в городской администрации.

С этой же даты власти разрешили проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для горожан старше 18 лет. На мероприятия для детей запрет сохраняется до 20 сентября.

Также власти отменили требование о предварительной записи в бассейнах, фитнес-центрах и библиотеках.