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Татьяна Боброва
1033

«Яндекс» откроет в Петербурге музей и магазин с мерчем — сейчас он есть только в Москве Материал редакции

Там можно будет протестировать устройства компании и поиграть в старые компьютеры.

16 комментариев
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5 сентября 2020 года «Яндекс» откроет в Санкт-Петербурге свой второй музей и магазин, рассказали vc.ru в компании. Он появится на Невском проспекте, 68A.

«Яндекс»

В магазине будут продаваться блокноты, кружки, рюкзаки и другие вещи с символикой компании. Посетители смогут протестировать устройства для «умного» дома, например, «Яндекс.Станцию», и пообщаться с голосовым помощником «Алиса».

«Яндекс»

В музее представлена старая техника: компьютеры Amiga, Сommodore 64, iMac G3 и ZX Spectrum, а также приставки Dendy, Sega Mega Drive и PlayStation. Любой техникой можно бесплатно пользоваться — например, поиграть.

«Яндекс»
«Яндекс»

В «Яндексе» добавили, что пока экспозиция в петербургском музее чуть меньше выставки, которая есть в Москве; товары в магазине аналогичны.

Санкт-Петербург — второй город, в котором откроется музей «Яндекса». В Москве магазин и музей появились в 2018 году, они находятся рядом с офисом компании на станции «Парк культуры».

#новость #яндекс

Татьяна Боброва
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16 комментариев
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Vladislav Stan

4

Футболки с товарищем майором будут? 

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Иван Касаткин

Vladislav
6

Что под ВКонтакте, что под Яндексом – один комментарий оригинальнее другого

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Andrew Stepanov

Vladislav
0

Только с полковником.

Ответить

Георгий Беглорян

Andrew
2
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Artem

1

Не-не. Яндекс себя уже на столько дискредитировал, что носить их логотип — дурной тон. 

Ответить

Александр Белов

Artem
0

А по мне так наоборот, это самая крутая российская компания и носить их лого – прикольно.

Ответить

Saucedo Puetz

1

Безусловно самый необходимый для питера музей

Ответить

Sam Esq

–2

Не рано еще Яндексу музеи открывать? Предвидят свою кончину чтоли? Ну акции упали, ну с кем не бывает?) Не исключено, что будут падать и дальше, но #Яндексживи 😁😁

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Я не скажу свое имя машине

0

Никогда не понимал, зачем вообще носить на себе весь этот мерч

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Сергей Леонов

Я
1

Так они должны доплачивать, чтобы приходили, брали их мерч и носили)) Кто за это еще платить будет?)

Ответить

Sam Esq

Я
–1

Яндекс рекламировать))

Ответить

Артур Оганесян

Я
–1

Надежда, что их заметят, хотябы в метро

Ответить

Тапкин Кот

0

идиотское, невыразительное исполнение - Яндекс совершенно не узнаваем

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ARTEM IGOREVITCH

0

Яндекс 👍👍👍

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Сергей Романюга

0

Кому вообще это нужно бесплатно и, тем более, платно...

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Yuri Istomin

–1

Мдааа, своего вообще ничего, кроме станции с Алисой.

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