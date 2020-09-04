«Яндекс» откроет в Петербурге музей и магазин с мерчем — сейчас он есть только в Москве Материал редакции
Там можно будет протестировать устройства компании и поиграть в старые компьютеры.
5 сентября 2020 года «Яндекс» откроет в Санкт-Петербурге свой второй музей и магазин, рассказали vc.ru в компании. Он появится на Невском проспекте, 68A.
В магазине будут продаваться блокноты, кружки, рюкзаки и другие вещи с символикой компании. Посетители смогут протестировать устройства для «умного» дома, например, «Яндекс.Станцию», и пообщаться с голосовым помощником «Алиса».
В музее представлена старая техника: компьютеры Amiga, Сommodore 64, iMac G3 и ZX Spectrum, а также приставки Dendy, Sega Mega Drive и PlayStation. Любой техникой можно бесплатно пользоваться — например, поиграть.
В «Яндексе» добавили, что пока экспозиция в петербургском музее чуть меньше выставки, которая есть в Москве; товары в магазине аналогичны.
Санкт-Петербург — второй город, в котором откроется музей «Яндекса». В Москве магазин и музей появились в 2018 году, они находятся рядом с офисом компании на станции «Парк культуры».
Футболки с товарищем майором будут?
Что под ВКонтакте, что под Яндексом – один комментарий оригинальнее другого
Только с полковником.
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Не-не. Яндекс себя уже на столько дискредитировал, что носить их логотип — дурной тон.
А по мне так наоборот, это самая крутая российская компания и носить их лого – прикольно.
Не рано еще Яндексу музеи открывать? Предвидят свою кончину чтоли? Ну акции упали, ну с кем не бывает?) Не исключено, что будут падать и дальше, но #Яндексживи 😁😁
Никогда не понимал, зачем вообще носить на себе весь этот мерч
Так они должны доплачивать, чтобы приходили, брали их мерч и носили)) Кто за это еще платить будет?)
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