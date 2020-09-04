Там можно будет протестировать устройства компании и поиграть в старые компьютеры.

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5 сентября 2020 года «Яндекс» откроет в Санкт-Петербурге свой второй музей и магазин, рассказали vc.ru в компании. Он появится на Невском проспекте, 68A.

«Яндекс»

В магазине будут продаваться блокноты, кружки, рюкзаки и другие вещи с символикой компании. Посетители смогут протестировать устройства для «умного» дома, например, «Яндекс.Станцию», и пообщаться с голосовым помощником «Алиса».

«Яндекс»

В музее представлена старая техника: компьютеры Amiga, Сommodore 64, iMac G3 и ZX Spectrum, а также приставки Dendy, Sega Mega Drive и PlayStation. Любой техникой можно бесплатно пользоваться — например, поиграть.

«Яндекс»

«Яндекс»

В «Яндексе» добавили, что пока экспозиция в петербургском музее чуть меньше выставки, которая есть в Москве; товары в магазине аналогичны.