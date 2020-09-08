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Татьяна Боброва
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«Эвотор»: после снятия ограничений из-за пандемии в России не открылось около 11% салонов красоты и парикмахерских Материал редакции

При этом пока на рынок влияет отложенный спрос, говорят аналитики, а участники рынка ждут его восстановления не раньше 2021 года.

  • После снятия ограничений из-за пандемии Covid-19 в России не открылось около 11% салонов красоты и парикмахерских, сообщили в «Эвоторе». Компания проанализировала данные с более 650 тысяч онлайн-касс.
  • В августе оборот открывшихся точек оказался только на 2% ниже, чем годом ранее, говорят аналитики. При этом в Подмосковье выручка выросла на 16%, в Ленобласти — на 3%, в Самарской области — на 11%, в Новосибирской — на 7%. В Москве выручка осталась на уровне 2019 года, в Санкт-Петербурге — упала на 9%.
  • На выручку индустрии красоты по-прежнему влияет отложенный спрос, считают в «Эвоторе». Кроме того, в августе сотрудники начали возвращаться в офисы, а школьники и студенты — готовиться к учебному году. Рост среднего чека по рынку — +12%, до 1715 рублей, подсчитали эксперты.
  • В салонах сети «Персона» оценивают снижение выручки в августе в 20% год к году, а в целом по рынку — до 30%, пишет «Коммерсантъ». По подсчётам компании, пандемию не пережили 15% заведений.
  • В сети маникюрных салонов 4Hands ждут падения оборотов к октябрю — в это время закончатся налоговые каникулы и придется гасить отсроченные платежи, пишет газета. Возвращения к докризисным показателям компания рассчитывает достичь к весне 2021 года.

#новость #салоныкрасоты #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Alexandr Bezrukov

1

Не совсем так) Все открылись, но большинство перестали принимать карты. Кэш принимают отлично

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Александр Антипов

Alexandr
0

Ну прям таки все. Вы откуда такую информацию взяли? Можно чем-то ваши слова подкрепить? По вашему комментарию можно сделать вывод, что все вообще нормально.

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Eugene Danilov

1

И где все те мужики-истерчики, которые в мае визжали тут в комментариях про "путен убил весь бизнес! всеооо нет большеее бизнесааа! смееерть, убил памагити"
Хотя, справедливости ради, подавляющее большинство подобных истеричек никакого отношения к бизнесу и не имели, а работали по найму

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Arthur Niazyan

Eugene
0

В салонах сети «Персона» оценивают снижение выручки в августе в 20% год к году, а в целом по рынку — до 30%

Прибавляем обесценивание рубля на 30-40%

Таки да, всё хорошо. Поистерили и хватит.

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Eugene Danilov

Arthur
0

Ну да, падение экономики, как и повсюду в мире. Но между "снижение на 20% год от года" и закрытием бизнес есть принципиальная разница, не правда ли? 

обесценивание рубля на 30-40%

лень считать, но нет там 30-40 процентов

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Nikolai O

Arthur
0

Рубль за год на 30% обесценился? Да ну...

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Сергей Милосердов

0

В реальности дела наверное ещё хуже. Но как минимум каждый 10 не открылся, не знаю даже, много это или мало. По идее ожидалось ещё хуже.

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Christofor

Сергей
0

каждый 10 и 11% , хм получается у вас более оптимистичней даже.

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Eugene Danilov

Сергей
0

эвотор опирается не на гос-статистику, а не "реальность" - подключения и работу их онлайн касс. Поэтому "в реальности" - это так, как написал эвотор

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Константин Босов

0

 Очередной прорыв и евро приближающийся к со точке гарантированно убьет очередные 10 процентов всего бизнеса в России и позволит платить пенсии... Стабильность по царских, это когда вместо того чтобы, что то новое придумать мы идем проторенной дорожкой. Ждем очередное повышение налогов и цены на бензин... 

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Дмитрий Лукашов

0

По хорошему, государству нужно простить тех, кто был на налоговых каникулах. У меня например в клиентах несколько образовательных центров, которые просто не работали. Лето у них — сезон. Чтобы оплатить налоги, им нужно будет не платить зарплату, ну либо закрыться. Думаю, что в индустрии красоты +- та же ситуация и это будет вторая волна закрытий.

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