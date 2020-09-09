Кроме франчайзи «Додо пиццы» в плену у «инвесторов-похитителей» были ещё два предпринимателя.

В закладки

В конце августа 2020 года основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников рассказал о похищении его партнёра-франчайзи Владимира Горецкого в 2019 году.

Неизвестные несколько дней держали предпринимателя в загородном доме после встречи с «инвестором» в Латвии. Преступники вынудили его дать пароли от всей техники и аккаунтов, за всё время со счетов бизнесмена вывели 3,6 млн рублей и заставили подписать долговые обязательства на 32 млн рублей, рассказывал Овчинников.

25 августа «Коммерсантъ» написал о задержании Андрея Ферриса, жертвой которого, предположительно, стал Горецкий.

По данным Forbes, подобная история произошла как минимум ещё с двумя предпринимателями: оба подали заявления в российскую полицию, с ними работают следователи. Издание рассказало, что известно о деле — в том числе о предполагаемых членах банды.

Как «работают» преступники

Как пишет Forbes, одной из жертв мошенников стал российский предприниматель Андрей Коновалов, который продаёт в США алтайское мумиё — БАД под брендом Natural Shilajit.

В 2019 году ему написали несколько потенциальных инвесторов, среди котороых были люди, представившиеся братьями Слободнюками, пишет издание. Они предложили инвестировать $2 млн в запуск нового направления бизнеса в обмен на 50% этого проекта. Детально обсудить сделку и подписать договор они предложили в Бангкоке.

Братья представились русскими предпринимателями и сказали, что в Таиланде строят виллы и сдают их в аренду, продолжает Forbes. Как и Горецкий, сначала Коновалов встретился с одним из злоумышленников в «Кофемании» в центре Москвы. По данным издания, роль младшего брата Максима играл задержанный Феррис.

Коновалов рассказал журналу, что после встречи он согласился полететь в Бангкок, где Максим предложил ему сразу поехать на одну из вилл, чтобы обсудить сделку. Там их встретил человек, которого Коновалов принял за второго брата Михаила: он протянул одну руку для рукопожатия, а второй распылил ему в лицо перцовый баллончик. После этого предпринимателя связали несколько человек и надели мешок на голову.

Преступники представились сотрудниками ФСБ, вспоминает Коновалов. По требованию похитителей он передал им пароли от телефона, ноутбука и банковских приложений. Вывод $80 тысяч со счёта в Bank of America и $40 тысяч с биткоин-кошелька на анонимные криптовалютные счета занял несколько дней, пишет Forbes.

Чтобы родные и сотрудники не забили тревогу, похитители заставляли Коновалова писать, что с ним всё в порядке и отвечать по рабочим вопросам. Дату освобождения несколько раз переносили, рассказал предприниматель изданию: он сам купил билет Бангкок — Москва.

Накануне освобождения похитители отмыли дом, а затем оставили бизнесмену ключи и деньги на такси и уехали. После того, как Коновалов оказался один, он смог вызвать такси и связаться с сестрой с телефона таксиста, попросив её срочно сменить все пароли. Последнюю незавершённый перевод биткоинов на $20 тысяч он отменил.

После отмены перевода злоумышленники прислали Коновалову анонимное письмо с угрозой заблокировать доступ к сайту Natural Shilajit, пишет Forbes. Они потребовали отправить 1 биткоин (по курсу того времени около $10 тысяч), но предприниматель отказался.

Тогда мошенники разместили на основном домене баннер с поддельным объявлением американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), что продукт Natural Shilajit опасен для жизни, указывает издание. Всего преступники получили доступ к 16 доменам компании.

За несколько недель, пока на сайте провисел баннер, продажи Natural Shilajit упали на 60%, рассказал Коновалов Forbes. Предприниматель договорился выплатить мошенникам выкуп за возвращение доступа к сайтам, но те вернули только 14 из 16 доменов.

В России Коновалов не стал писать заявление в полицию, поскольку «в российских правоохранителей не было веры». В США его отправили в ФБР, где записали рассказ, но предупредили, что официально заявление принимать не будут, как и держать в курсе хода следствия.

Коновалов публично рассказал об этой истории в октябре, пишет Forbes. После этого с ним связался Фёдор Овчинников, а затем и адвокат Владимира Горецкого Дмитрий Стасюк, который сейчас представляет и интересы Коновалова. Сам Коновалов написал заявление в российскую полицию.

Ещё один потерпевший

Второй потерпевший, имя которого Forbes не называет, вернулся из плена менее месяца назад. Он занимается производством косметики и работает в одной из стран Восточной Азии. В 2019 году похитители также вышли на него, представившись потенциальными инвесторами.

Речь шла о $5 млн на расширение производства косметики, продолжает журнал. Злоумышленники предложили встретиться на нейтральной территории в Стамбуле. Там его так же отвезли на виллу, прыснули баллончиком в лицо, связали и заставили перевести деньги. После преступники уехали, оставив собеседнику издания ключи от наручников, личные вещи без электроники и $100 на такси.

За время, пока герой добираля до дома, преступники поменяли пароли: сайт компании не работал, аккаунты в Google и другие службы тоже, перечисляет Forbes. Потерпевший написал заявление в азиатскую полицию по месту жительства и по прописке в России. Заявление приняли, но пока подвижек по делу нет.

После он связался с Овчинниковым, который, по словам пострадавшего, передал информацию российским оперативникам. Сам основатель «Додо пиццы» отказался от комментариев изданию. По данным Forbes, одним из похитителей в этом случае также был Андрей Феррис, но пока эпизод не прикрепили к делу Горецкого.

Как продвигается дело

Адвокат Дмитрий Стасюк, который представляет интересы Владимира Горецкого и Андрея Коновалова, рассказал Forbes, что защите с трудом, но удалось убедить следствие переквалифицировать «кражу» на «разбой».

По его словам, в Москве дело по заявлению Горецкого было возбуждено «с большой задержкой».

Что ещё известно:

У задержанного Ферриса изъяли ноутбук третьей жертвы, рассказал Стасюк. Потерпевший это подтвердил.

Полиция Латвии недавно нашла сообщников банды «инвесторов»: у них изъяли пистолет, который фигурировал в деле Горецкого. Адвокат отметил, что эта деталь позволит добавить в обвинение статью о бандитизме.

Сейчас следствие занимается «разработкой» остальных предполагаемых членов банды. Forbes знает имена как минимум троих из них, но не раскрывает в интересах следствия.

В МВД в ответ на запрос издания прислали ссылку на пресс-релиз ведомства о задержании подозреваемого «в разбойном нападении на предпринимателя». От других комментариев там пока отказались.