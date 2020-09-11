В начале сентября в минском офисе компании прошли обыски — в PandaDoc связывают их с гражданской активностью основателей.

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Счета PandaDoc в Белоруссии заблокированы, сообщила компания. «Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления Фонду соцзащиты», — рассказали в PandaDoc.

Причины блокировки стартапу пока неизвестны. «К компании на текущий момент нет претензий», — отметили в PandaDoc. В стартапе связывают блокировку счетов с уголовным делом против работников минского офиса.

Четверых сотрудников PandaDoc задержали в начале сентября 2020 года после обысков в минском офисе компании. Они подозреваются в хищении 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российский рублей) из бюджета.

Детали уголовного дела компании неизвестны. Сумма средств, заблокированных на счетах стартапа, «значительно больше» тех, что фигурируют в деле, отметили в PandaDoc.

В PandaDoc предполагают, что дело может быть связано с получением налогового вычета по НДС или продажи старой техники третьим лицам. Но и то, и другое было сделано в соответствии с законом, рассказали в компании.