PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Белоруссии на фоне уголовного дела против сотрудников компании Материал редакции
В начале сентября в минском офисе компании прошли обыски — в PandaDoc связывают их с гражданской активностью основателей.
Счета PandaDoc в Белоруссии заблокированы, сообщила компания. «Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления Фонду соцзащиты», — рассказали в PandaDoc.
Причины блокировки стартапу пока неизвестны. «К компании на текущий момент нет претензий», — отметили в PandaDoc. В стартапе связывают блокировку счетов с уголовным делом против работников минского офиса.
Четверых сотрудников PandaDoc задержали в начале сентября 2020 года после обысков в минском офисе компании. Они подозреваются в хищении 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российский рублей) из бюджета.
Детали уголовного дела компании неизвестны. Сумма средств, заблокированных на счетах стартапа, «значительно больше» тех, что фигурируют в деле, отметили в PandaDoc.
В PandaDoc предполагают, что дело может быть связано с получением налогового вычета по НДС или продажи старой техники третьим лицам. Но и то, и другое было сделано в соответствии с законом, рассказали в компании.
Рай для айти, кричали они. Проигравший выборы картофельный фюрер понял, что не то что ИТишники, но и люди умеющие читать - это враги режима. На таком фоне лучше как можно скорее покинуть страну, пока еще лагеря не успели открыть.
А что будет если какой нибудь стартап Силиконовой Долины завтра начнет топить за то чтобы полицейские и военные увольнялись и не пытались утихомирить BLM? Думаю с этим стартапом будет примерно тоже самое что и с Пандой. Ни одно государство не любит когда бизнес пытается лезть в политику.
Ничего не будет
Он немного неправильно понял. Скорее всего, он имел в виду: что будет, если, скажем, гугл завтра выступит с заявлением в поддержку полиции и против марадеров и BLM. Его же с говном смешает вся прогрессивная пресса.
Даю деньги всем полицейским,которых уволили из-за BLM))) так?)
что будет с той фирмой?)
Только есть некоторая разница между прессой и тюрьмой по липовой статье. Да и пресса там далеко не в один голос поет.
Аналогия совершенно некорректная
Мне всегда казалось, сто Трамп не с 3% победил да и по мирному населению копы в последние лет 30-40 уж точно не стреляют. Отстаньте наконец от США)
ни то что ИТишники, но и люди умеющие читать - это враги режима
да, на врага режима ты не потянул ;)
Какая жесть. Как такой идиотизм, вообще, может твориться вблизи Европы в 21-ом веке? И России и миру на эту вакханальную дичь пофиг. России понятно почему. Но остальному миру? Если нет никаких интересов в этой стране, то всё? Люди же реально ничего не могут сделать, если на них танки поедут и все будут смотреть, типо: — «Ну ок. Норм. Не повезло. Бывает..»
Через 3 дня Лукашенко приедет отсасывать Путину да так яро, что он закатит глаза от наслаждения(уже закатывает) и будет просто в эйфории от этой составляющей(и мотивирующей людей приходить к ней) власти. Будет кайфовать в эйфории размышляя, что может ещё выторговать у Лукашенко. А люди реально, бедные, слабые ничего не могут сделать, потому что вступиться не кому.
Путин должен усвоить главные уроки Беларуси: оппозиционеры должны быть полностью ликвидированы, и не только они, но их женщины и дети. Второй урок: интернет должен быть полностью в руках государства, никаких свободных сайтов и мессенджеров быть не должно. Все что в инете денежно - отдать нукерам, типа усманова. Все что неприбыльно - передать под контроль симонян. В идеале еще уничтожить средний класс и полностью ликвидировать грамотность. Первое успеют, второе нет.
Так такой движ и есть. Закрутить по максимуму все гайки(какая истеричная мимика на лице, когда говорит, что не может контролировать телеграмм-каналы), посадить всех несогласных или выдворить с мешком на голове силой из страны, отправить людей на завод работать за два платья и хлеб и контролировать всю движуху в стране и обогащать своих нескольких друзей, а второй и дальние круги элит держать в страхе за то, что они могут купить жене шубу и построить большую дачу и трахать их по настроению. А схема с народцем будет превращена в агрокулак.
На самом деле эту нечестиво-примитивную дичь легко можно было бы скинуть, если бы кто из кандидатов в президенты предложил супер блага для ментов и армии, потому что без силы диктатор трусливо бежит с корабля, но никто почему то это не сделал...
вблизи Европы
Географически это самый центр Европы. В Полоцке памятник стоит
миру на эту вакханальную дичь пофиг.
Это потому что только гос. пропаганда постоянно несет про вмешивающийся в наши дела запад. На деле на западе хотят, чтобы все было тихо. И плевать им на жителей банановых республик. Если прямо очень постараться, то перестанут в долг давать.
вблизи Европы
Это так забавно. Вблизи Европы, Центр Европы и прочие наименования. В реальности в Германии ведьм сжигали и вешали в сторону Польши - чтобы неповадно было. Примерно там заканчивалась Европа.
Мы детерминированы развитием культуры. Какая культура — такие и мы. Мозг, как пластилин. Я про 21век говорю. Ты сейчас можешь такой режим в Германии представить? Глупо. И глупо, что очевидное дерьмо. Прям 100%. Без разночтений. И помочь не кому. Всем по-фиг.
Стратегическая ошибка #2 со стороны Микиды Микадо. Прежде чем наезжать на Лукашенко, надо было вывезти всех сотрудников, родственников и имущество за пределы Беларуси. И все деньги и собственность интеллектуальную перевести на не белорусские юрлица. Подставил и сотрудников, и инвесторов, и себя, и бизнес. Как можно быть таким наивным? Беларусь - это султанат. Очень грустно смотреть, как убивают успешный IT-бизнес.
Нет, Микадо думал, что Лукашенко хоть как-то адекватный, но ошибся в этом.
Но это яркий пример того, как опасно недооценивать противников. Особенно, когда те припёрты к стене.
По этой логике молчать надо было всем, т.к. всегда есть родственники/друзья, которых можно так "подставить".
Надо было анонимно тогда делать. Либо, как я написал: сначала себя, бизнес, сотрудников, родственников обезопасить. Вывести все активы в другие юрисдикции
Хотя и это могло бы не спасти от физической расправы. Как мы видим, российские спецслужбы и спецслужбы других стран легко устраняют противников режимов практически в любой точке мира
Да, всех не спрячешь. Всегда найдется какой-нибудь дальний родственник/партнер/пользователь сервиса, через которого можно "послать нужный сигнал".
Стратегическая ошибка... прежде чем... наивность... Дядя, ты то чего предлагаешь? Тупо ЗАМОЛЧАТЬ, да? Оригинально
Усач молодец! Все делает для того, чтобы его "цветущая" Беларусь развалилась окончательно, лишившись весомого источника налоговых поступлений от IT-сектора
там не столько много денег, как большой приток валюты в страну. А так за счет российских налогов поживет страна)
Это конвульсии режима. Золотой запас тает, инвестиции утекают, интернет отключают, компании релоцируются, продукция фабрики и заводов или не выпускается или не продаётся, до дефолта осталось месяца 3.
Против него все: не говоря о прогрессивной части молодежи, это понятно, против режима теперь и рабочие, гос служащие, интеллигенция. Плюс ко всему, честность выборов подтвердило только три страны: Китайчики, Расеюшка, и Казахстанбаши.
Кто за режим? Остались только владельцы провластных бизнесов, они же семейство Лукашенко, и проплаченные проститутки режима: омоновцы и менты.
Дефолта не будет. Потому что Россия покупает тягачи для своих ракет, трактора и холодильники. И если надо Россия даст пару миллиардов. То есть Путин просто узаконивает всю эту дичь истеричного, нечестивого президента и наслаждается тем, как он валятся у него в ногах и своей властью.
Просто не понятно зачем это Путину? Был мега адекватный кандидат, президент Газпромбанка (белорусского), которого Лукашенко, опасаясь реальной конкуренции, сажает в начале лета в тюрьму. Трудно представить более дружественного про российского варианта, чем этот.
Зачем Россия делает ставку на неадекватного колхозана, который всем стоит против горла? Всем: России, миру, своему народу. Смысл?
Зачем Путину дружественная Беларусь, когда он собиратель земель? Крыма в прошлый раз на 5 лет народной любви хватило.
ну главная причина, чтобы было понимание в России, что ничего "майданчиком" не изменишь и сделать граждан более аполитичными
ну и еще можно что-нибудь отжать пока есть возможность, а своего кандидата у России на выборах не было, чтобы за него топить и поставить его сейчас
А зачем Сирия и Венесуэла с ЦАР и прочими третьесортными диктаторскими режимами?
Зачем выделять кубе на купола 600 миллионов, когда в своей 70+% это "средний класс" с зарплатой 19 тыс?
Это уже просто какие-то личные фиксации человека, который давно утратил связь с реальностью...
Этого следовало ожидать
Эх в параллельной реальности власти России поддержали протестующих и помогли прогнать Лукашенко с трона и Беларусь и Россия братья на век. А Путин не стал баллотироваться на следующих выборах
Ребята, может не по теме, но кто нибудь использует PandaDoc? Я просто попытался, но не совсем понял воообще в чем соль.
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