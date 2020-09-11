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Галина Мубаракшина
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PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Белоруссии на фоне уголовного дела против сотрудников компании Материал редакции

В начале сентября в минском офисе компании прошли обыски — в PandaDoc связывают их с гражданской активностью основателей.

52 комментария
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Счета PandaDoc в Белоруссии заблокированы, сообщила компания. «Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления Фонду соцзащиты», — рассказали в PandaDoc.

Причины блокировки стартапу пока неизвестны. «К компании на текущий момент нет претензий», — отметили в PandaDoc. В стартапе связывают блокировку счетов с уголовным делом против работников минского офиса.

Четверых сотрудников PandaDoc задержали в начале сентября 2020 года после обысков в минском офисе компании. Они подозреваются в хищении 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российский рублей) из бюджета.

Детали уголовного дела компании неизвестны. Сумма средств, заблокированных на счетах стартапа, «значительно больше» тех, что фигурируют в деле, отметили в PandaDoc.

В PandaDoc предполагают, что дело может быть связано с получением налогового вычета по НДС или продажи старой техники третьим лицам. Но и то, и другое было сделано в соответствии с законом, рассказали в компании.

  • В середине августа 2020 года сооснователь PandaDoc Микита Микадо запустил проект финансовой помощи силовикам, которые хотят уволиться на фоне протестов в Белоруссии, но не могут этого сделать из-за денег. К концу августа проект получил 594 заявки.

#новость #pandadoc #белоруссия

Галина Мубаракшина
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Vladislav Stan

23

Рай для айти, кричали они. Проигравший выборы картофельный фюрер понял, что не то что ИТишники, но и люди умеющие читать - это враги режима. На таком фоне лучше как можно скорее покинуть страну, пока еще лагеря не успели открыть. 

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Anton Reut

Vladislav
4

А что будет если какой нибудь стартап Силиконовой Долины завтра начнет топить за то чтобы полицейские и военные увольнялись и не пытались утихомирить BLM? Думаю с этим стартапом будет примерно тоже самое что и с Пандой. Ни одно государство не любит когда бизнес пытается лезть в политику.

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Павел Левин

Anton
4

Ничего не будет

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BearStrikesBack

Павел
3

Он немного неправильно понял. Скорее всего, он имел в виду: что будет, если, скажем, гугл завтра выступит с заявлением в поддержку полиции и против марадеров и BLM. Его же с говном смешает вся прогрессивная пресса.

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Kelerius

BearStrikesBack
0

Даю деньги всем полицейским,которых уволили из-за BLM))) так?)
что будет с той фирмой?)

Ответить

Павел Левин

BearStrikesBack
0

Только есть некоторая разница между прессой и тюрьмой по липовой статье. Да и пресса там далеко не в один голос поет. 

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Vladislav Stan

Anton
–3

в омерике негров линчуют! а госдолг США вы видели? 

Ответить

Pavel Pavel

Anton
0

Аналогия совершенно некорректная

Ответить

Василий

Pavel
0

Да вот корректней аналогия какой нибудь совладелец Хуавей из Китая будет рассказывать, как вести себя полицейским в США 

Ответить

Pavel Pavel

Василий
0

Мне всегда казалось, сто Трамп не с 3% победил да и по мирному населению копы в последние лет 30-40 уж точно не стреляют. Отстаньте наконец от США)

Ответить

Василий

Pavel
0

:) Это в США  наши дни 

Ответить

Иван Иванов

Anton
0

Microsoft везде вывесил BLM в своё время.

Ответить

Bulat Ziganshin

Vladislav
1

ни то что ИТишники, но и люди умеющие читать - это враги режима

да, на врага режима ты не потянул ;)

Ответить

Kelerius

Bulat
0

чукчка не писатель) а читатель)))

Ответить

Eugene Smirnov

9

Какая жесть. Как такой идиотизм, вообще, может твориться вблизи Европы в 21-ом веке? И России и миру на эту вакханальную дичь пофиг. России понятно почему. Но остальному миру? Если нет никаких интересов в этой стране, то всё? Люди же реально ничего не могут сделать, если на них танки поедут и все будут смотреть, типо: — «Ну ок. Норм. Не повезло. Бывает..»

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Eugene Smirnov

Eugene
4

Через 3 дня Лукашенко приедет отсасывать Путину да так яро, что он закатит глаза от наслаждения(уже закатывает) и будет просто в эйфории от этой составляющей(и мотивирующей людей приходить к ней) власти. Будет кайфовать в эйфории размышляя, что может ещё выторговать у Лукашенко. А люди реально, бедные, слабые ничего не могут сделать, потому что вступиться не кому.

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Vladislav Stan

Eugene
2

Путин должен усвоить главные уроки Беларуси: оппозиционеры должны быть полностью ликвидированы, и не только они, но их женщины и дети. Второй урок: интернет должен быть полностью в руках государства, никаких свободных сайтов и мессенджеров быть не должно. Все что в инете денежно - отдать нукерам, типа усманова. Все что неприбыльно - передать под контроль симонян. В идеале еще уничтожить средний класс и полностью ликвидировать грамотность. Первое успеют, второе нет. 

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Павел Левин

Vladislav
0

Скорее это уроки того как поднять народ против себя.

Ответить

Eugene Smirnov

Vladislav
0

Так такой движ и есть. Закрутить по максимуму все гайки(какая истеричная мимика на лице, когда говорит, что не может контролировать телеграмм-каналы), посадить всех несогласных или выдворить с мешком на голове силой из страны, отправить людей на завод работать за два платья и хлеб и контролировать всю движуху в стране и обогащать своих нескольких друзей, а второй и дальние круги элит держать в страхе за то, что они могут купить жене шубу и построить большую дачу и трахать их по настроению. А схема с народцем будет превращена в агрокулак.
На самом деле эту нечестиво-примитивную дичь легко можно было бы скинуть, если бы кто из кандидатов в президенты предложил супер блага для ментов и армии, потому что без силы диктатор трусливо бежит с корабля, но никто почему то это не сделал...

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Карфаген должен быть разрушен

Eugene
2

вблизи Европы

Географически это самый центр Европы. В Полоцке памятник стоит

миру на эту вакханальную дичь пофиг.

Это потому что только гос. пропаганда постоянно несет про вмешивающийся в наши дела запад. На деле на западе хотят, чтобы все было тихо. И плевать им на жителей банановых республик. Если прямо очень постараться, то перестанут в долг давать.

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Bobo Momo

Eugene
0

России и миру на эту вакханальную дичь пофиг

Лол, России отнюдь не пофиг 

Ответить

Александр Макаров

Bobo
0

Лишь с той точки зрения, как бы повторить историю с Крымом?

Ответить

BearStrikesBack

Eugene
–1

вблизи Европы

Это так забавно. Вблизи Европы, Центр Европы и прочие наименования. В реальности в Германии ведьм сжигали и вешали в сторону Польши - чтобы неповадно было. Примерно там заканчивалась Европа.

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Eugene Smirnov

BearStrikesBack
0

Мы детерминированы развитием культуры. Какая культура — такие и мы. Мозг, как пластилин. Я про 21век говорю. Ты сейчас можешь такой режим в Германии представить? Глупо. И глупо, что очевидное дерьмо. Прям 100%. Без разночтений. И помочь не кому. Всем по-фиг.

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Gennadiy Kozar

6

Стратегическая ошибка #2 со стороны Микиды Микадо. Прежде чем наезжать на Лукашенко, надо было вывезти всех сотрудников, родственников и имущество за пределы Беларуси. И все деньги и собственность интеллектуальную перевести на не белорусские юрлица. Подставил и сотрудников, и инвесторов, и себя, и бизнес. Как можно быть таким наивным? Беларусь - это султанат. Очень грустно смотреть, как убивают успешный IT-бизнес.

Ответить

Eugene Smirnov

Gennadiy
2

Нет, Микадо думал, что Лукашенко хоть как-то адекватный, но ошибся в этом.

Ответить

Gennadiy Kozar

Eugene
1

Наверное

Ответить

Gennadiy Kozar

Eugene
1

Но это яркий пример того, как опасно недооценивать противников. Особенно, когда те припёрты к стене.

Ответить

Павел Левин

Gennadiy
1

По этой логике молчать надо было всем, т.к. всегда есть родственники/друзья, которых можно так "подставить". 

Ответить

Gennadiy Kozar

Павел
0

Надо было анонимно тогда делать. Либо, как я написал: сначала себя, бизнес, сотрудников, родственников обезопасить. Вывести все активы в другие юрисдикции

Ответить

Gennadiy Kozar

Павел
0

Хотя и это могло бы не спасти от физической расправы. Как мы видим, российские спецслужбы и спецслужбы других стран легко устраняют противников режимов практически в любой точке мира

Ответить

Павел Левин

Gennadiy
0

Да, всех не спрячешь. Всегда найдется какой-нибудь дальний родственник/партнер/пользователь сервиса, через которого можно "послать нужный сигнал".

Ответить

Павел Логинов

Gennadiy
0

Стратегическая ошибка... прежде чем... наивность... Дядя, ты то чего предлагаешь? Тупо ЗАМОЛЧАТЬ, да? Оригинально

Ответить

Кирилл Половинкин

6

Усач молодец! Все делает для того, чтобы его "цветущая" Беларусь развалилась окончательно, лишившись весомого источника налоговых поступлений от IT-сектора

Ответить

Сергей Королевский

Кирилл
0

Ему с сыном хватит. И это нужно менять 

Ответить

Bender Rodriguez

Кирилл
0

там не столько много денег, как большой приток валюты в страну. А так за счет российских налогов поживет страна)

Ответить

Z K

4

Это конвульсии режима. Золотой запас тает, инвестиции утекают, интернет отключают, компании релоцируются, продукция фабрики и заводов или не выпускается или не продаётся, до дефолта осталось месяца 3.
Против него все: не говоря о прогрессивной части молодежи, это понятно, против режима теперь и рабочие, гос служащие, интеллигенция. Плюс ко всему, честность выборов подтвердило только три страны: Китайчики, Расеюшка, и Казахстанбаши.
Кто за режим? Остались только владельцы провластных бизнесов, они же семейство Лукашенко, и проплаченные проститутки режима: омоновцы и менты.

Ответить

Eugene Smirnov

Z
3

Дефолта не будет. Потому что Россия покупает тягачи для своих ракет, трактора и холодильники. И если надо Россия даст пару миллиардов. То есть Путин просто узаконивает всю эту дичь истеричного, нечестивого президента и наслаждается тем, как он валятся у него в ногах и своей властью.

Ответить

Z K

Eugene
2

Просто не понятно зачем это Путину? Был мега адекватный кандидат, президент Газпромбанка (белорусского), которого Лукашенко, опасаясь реальной конкуренции, сажает в начале лета в тюрьму. Трудно представить более дружественного про российского варианта, чем этот.
Зачем Россия делает ставку на неадекватного колхозана, который всем стоит против горла? Всем: России, миру, своему народу. Смысл?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Z
1

Зачем Путину дружественная Беларусь, когда он собиратель земель? Крыма в прошлый раз на 5 лет народной любви хватило.

Ответить

Bender Rodriguez

Z
0

ну главная причина, чтобы было понимание в России, что ничего "майданчиком" не изменишь и сделать граждан более аполитичными

ну и еще можно что-нибудь отжать пока есть возможность, а своего кандидата у России на выборах не было, чтобы за него топить и поставить его сейчас

Ответить

Василий

Z
0

Вот тот же вопрос 
С кухни кажется намного дальновиднее поддержать  протестующих 

Ответить

Sergey K

Z
0

А зачем Сирия и Венесуэла с ЦАР и прочими третьесортными диктаторскими режимами?
Зачем выделять кубе на купола 600 миллионов, когда в своей 70+% это "средний класс" с зарплатой 19 тыс?

Это уже просто какие-то личные фиксации человека, который давно утратил связь с реальностью...

Ответить

Kelerius

Eugene
1

Я себе тоже купил!

Ответить

Павел Логинов

4

П... привлекательный бизнес климат

Ответить

Я не скажу свое имя машине

3

Этого следовало ожидать 

Ответить

Konstantin Voronov

Я
0

Видимо не думали что усатый устоит 

Ответить

Василий

0

Эх в параллельной реальности власти России поддержали протестующих  и помогли прогнать Лукашенко с трона и Беларусь и Россия братья на век. А Путин не стал баллотироваться  на следующих выборах 

Ответить

Ivan Filimonov

0

Ребята, может не по теме, но кто нибудь использует  PandaDoc?  Я просто попытался, но не совсем понял воообще в чем соль. 

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Dim

–1

Что это за компания?

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Семён Семён

–2

Мама Лукашенко – шлюха.

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