Сооснователь Arm Хаузер потребовал от британских властей вмешаться в сделку с Nvidia и запустил общественную кампанию Материал редакции
Герман Хаузер обеспокоен, что компания может потерять независимость.
Сооснователь компании-разработчика процессоров Arm Герман Хаузер запустил общественную кампанию «Спасите Arm» (Save Arm), пишет TechCrunch. Так он хочет убедить британские власти вмешаться в сделку с Nvidia или отменить её в пользу публичного листинга при поддержке правительства.
Хаузер написал открытое письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и заявил, что «чрезвычайно обеспокоен» сделкой и тем, как она повлияет на занятость в стране, бизнес-модель Arm и будущее экономической независимости страны от США и их интересов.
В Arm работают «тысячи» людей, а штаб-квартира находится в Кембридже, рассказал он. «Когда штаб-квартира переедет в США, это неизбежно приведет к потере рабочих мест и влияния в Великобритании», — объяснил Хаузер.
Он также создал сайт savearm.co.uk для общественной поддержки своей инициативы и начал собирать подписи бизнесменов и других.
Хаузер призывает британское правительство вмешаться и обеспечить сохранение рабочих мест, а также заставить Nvidia не пользоваться преимуществом перед другими компаниями, которым Arm поставляет чипы. В частности, Arm работает с Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и другими.
Кроме того, Хаузер предложил освободить британские компании от обязательного регулирования Комитетом по иностранным инвестициям в США, чтобы им «был гарантирован беспрепятственный доступ к собственным технологиям».
Как мило, «Спасите руку»
Герман Хаузер обеспокоен, что компания может потерять независимость.
Про независимость смешно было
Компания ARM решила прекратить сотрудничество с Huawei и лишить ее возможности выпускать собственные процессоры Kirin, основанные на ее архитектуре. Несмотря на то, что компания британская, в ее наработках используются американские технологии, так что она подчинится решению властей США о бойкоте Huawei, к которому уже присоединились Google, Intel и Qualcomm.
«Когда штаб-квартира переедет в США, это неизбежно приведет к потере рабочих мест и влияния в Великобритании», — объяснил Хаузер.
А когда это произойдет? Nvidia заявляет, что оставляет штаб-квартиру в Кембридже.
Заявлять можно все что угодно
В Штаб-квартире могут работать 20 сотрудников, а остальные в США, так что сценарий вполне реальный, опасения не напрасны.
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