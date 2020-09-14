Герман Хаузер обеспокоен, что компания может потерять независимость.

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Сооснователь компании-разработчика процессоров Arm Герман Хаузер запустил общественную кампанию «Спасите Arm» (Save Arm), пишет TechCrunch. Так он хочет убедить британские власти вмешаться в сделку с Nvidia или отменить её в пользу публичного листинга при поддержке правительства.

Хаузер написал открытое письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и заявил, что «чрезвычайно обеспокоен» сделкой и тем, как она повлияет на занятость в стране, бизнес-модель Arm и будущее экономической независимости страны от США и их интересов.

В Arm работают «тысячи» людей, а штаб-квартира находится в Кембридже, рассказал он. «Когда штаб-квартира переедет в США, это неизбежно приведет к потере рабочих мест и влияния в Великобритании», — объяснил Хаузер.

Он также создал сайт savearm.co.uk для общественной поддержки своей инициативы и начал собирать подписи бизнесменов и других.

Хаузер призывает британское правительство вмешаться и обеспечить сохранение рабочих мест, а также заставить Nvidia не пользоваться преимуществом перед другими компаниями, которым Arm поставляет чипы. В частности, Arm работает с Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и другими.