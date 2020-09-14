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Татьяна Боброва
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Сооснователь Arm Хаузер потребовал от британских властей вмешаться в сделку с Nvidia и запустил общественную кампанию Материал редакции

Герман Хаузер обеспокоен, что компания может потерять независимость.

7 комментариев
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Сооснователь компании-разработчика процессоров Arm Герман Хаузер запустил общественную кампанию «Спасите Arm» (Save Arm), пишет TechCrunch. Так он хочет убедить британские власти вмешаться в сделку с Nvidia или отменить её в пользу публичного листинга при поддержке правительства.

Хаузер написал открытое письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и заявил, что «чрезвычайно обеспокоен» сделкой и тем, как она повлияет на занятость в стране, бизнес-модель Arm и будущее экономической независимости страны от США и их интересов.

В Arm работают «тысячи» людей, а штаб-квартира находится в Кембридже, рассказал он. «Когда штаб-квартира переедет в США, это неизбежно приведет к потере рабочих мест и влияния в Великобритании», — объяснил Хаузер.

Он также создал сайт savearm.co.uk для общественной поддержки своей инициативы и начал собирать подписи бизнесменов и других.

Хаузер призывает британское правительство вмешаться и обеспечить сохранение рабочих мест, а также заставить Nvidia не пользоваться преимуществом перед другими компаниями, которым Arm поставляет чипы. В частности, Arm работает с Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и другими.

Кроме того, Хаузер предложил освободить британские компании от обязательного регулирования Комитетом по иностранным инвестициям в США, чтобы им «был гарантирован беспрепятственный доступ к собственным технологиям».

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Татьяна Боброва
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7 комментариев
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Andre Macareno

2

Как мило, «Спасите руку»

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Артем Бондарев

Andre
–1
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Michael Smith

2

Герман Хаузер обеспокоен, что компания может потерять независимость.

Про независимость смешно было
Компания ARM решила прекратить сотрудничество с Huawei и лишить ее возможности выпускать собственные процессоры Kirin, основанные на ее архитектуре. Несмотря на то, что компания британская, в ее наработках используются американские технологии, так что она подчинится решению властей США о бойкоте Huawei, к которому уже присоединились Google, Intel и Qualcomm.

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Григорий Иоффе

0

«Когда штаб-квартира переедет в США, это неизбежно приведет к потере рабочих мест и влияния в Великобритании», — объяснил Хаузер.

А когда это произойдет? Nvidia заявляет, что оставляет штаб-квартиру в Кембридже.

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Артем Голендберг

Григорий
1

Заявлять можно все что угодно

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Григорий Иоффе

Артем
0

Так и у Хаузера ровно такие же "заявления". 

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Андрей Захаров

Григорий
0

В Штаб-квартире могут работать 20 сотрудников, а остальные в США, так что сценарий вполне реальный, опасения не напрасны.

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