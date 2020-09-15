Незаконного сноса нашей части пока что нет. Отключения электричества есть. Перегороженный подход к производству есть.

Эта ситуация противоречит договоренностям с руководством ДИПП Москвы и действующими юридическими документам с АО «Технополис Москва». Вложенные средства в производственные площадки представители АО «Технополис Москва» возмещать отказались, вынужденный перевоз техники на склад остановит производство на неопределенный срок.

В результате компании не только получат прямые убытки от незаконного сноса, но также получат штрафы по уже заключенным контрактам и недополучат выручку по контрактам, которые заключаются сейчас.