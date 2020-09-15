Резиденты «Технополиса "Москва"» пожаловались на незаконный снос производств без возможности переезда на новые площади Материал редакции
11 компаниям придётся остановить производство одним днём на неопределённый срок, говорит их представитель.
Инициативная группа резидентов особой экономической зоны «Технополис "Москва"» пожаловалась на незаконный снос производственных площадей. Об этом vc.ru сообщил представитель группы.
Уведомление о необходимости остановить производство получили 11 компаний: производитель спортивного питания «Академия-Т», производитель импульсных конденсаторов «Русская технологическая группа 2», производитель приборов и систем химического контроля «Техноаналит», «Политехнический музей» и другие.
По словам представителя компаний, арендодатель сообщил о планируемой перепланировке 1 сентября 2020 года — на месте освобождённых производственных площадей «Р-Опра», «дочка» «Р-Фарм», планирует построить новый фармацевтический завод. Совокупная площадь строений составит около 30 тысяч м², сообщало ТАСС в начале июня. Компании должны были освободить помещения до конца сентября.
2 сентября руководство ОЭЗ направило одинаковые уведомления о необходимости остановить производство, рассказали в инициативной группе.
7 сентября резиденты и руководство ОЭЗ предварительно в устной форме договорились о переезде в другое помещение: ремонт новых площадей до конца сентября должен был провести арендодатель, рассказал представитель группы. Так, компании остановили бы производство только на время переезда.
Однако 10 сентября руководство «Технополиса "Москва"» потребовало вывезти всё имущество из офисов до конца дня — компании отказались, передаёт их представитель. На следующий день представители ОЭЗ потребовали освободить помещения к 14 сентября и заявили, что ремонт новых помещений займёт больше времени: на этот период резиденты должны вывезти оборудование и имущество на склад.
«Уже сегодня вечером, 14 сентября, на площадку придут строители, ночью запланирован демонтаж», — заявил представитель резидентов. К 22:00 мск строители уже начали демонтаж сооружений «Академии-Т» и «Политехнического музея».
«Технополис» также направил резидентам соглашения о расторжении договора аренды, но компании не стали их подписывать.
На момент публикации заметки в «Р-Фарм», ДИПП Москвы и «Технополисе "Москва"» не ответили на запросы vc.ru.
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Какая нахер цифровая экономика, развитие, прорыв.. нахапать баблос и свалить в Швейцарию. Построят какой-нибудь ЖК.
"планирует построить новый фармацевтический завод"
видимо, очередному отпрыску или жене бизнес решили намутить
Видимо фарм завод нормально так дал на руку тем, кто рулит этой ОЭЗ, раз они решили выкинуть МСП, который Москва пытается развивать, а вместо них в черте города поставить фарм завод.
Норм так поддержка бизнеса. Ничего не скажешь.
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