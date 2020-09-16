Сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи уволившимся силовикам из-за ареста сотрудников компании Материал редакции
«Я сильно переживаю за своих ребят».
После ареста четверых сотрудников минского офиса PandaDoc сооснователь компании Микита Микадо решил приостановить проект помощи уволившимся белорусским силовикам. Об этом предприниматель рассказал в интервью BBC.
«Я подозревал, что есть опасность для меня лично. Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», — отметил Микадо.
По словам предпринимателя, задержанные сотрудники не имели никакого отношения к его проекту, а предъявленные им обвинения в мошенничестве — попытка оказать давление на него самого.
«Я сильно переживаю за своих ребят и за то, что с ними происходит […]. Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму», — добавил Микадо.
Сейчас минский офис PandaDoc переводят в другую страну, а задержанным работникам оказывают юридическую помощь, уточняет BBC.
- В середине августа 2020 года Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые хотят уволиться со службы на фоне акций протеста в Белорусии, но не могут это сделать по финансовым соображениям. К концу августа проект получил 594 заявки.
- В начале сентября в минский офис компании прошли обыски, после которых задержали четырёх сотрудников по подозрению в краже бюджетных денег.
- В отношении сотрудников PandaDoc 4 сентября были возбуждены уголовные дела. 11 сентября им предъявили обвинения, но уже по статье о мошенничестве — она предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы, указывает dev.by.
- В середине сентября счета PandaDoc в Белоруссии были заблокированы: компания не может выплатить зарплаты сотрудникам. Всего их в минском офисе около 250.
Вот одного непойму никак я. Айтишники все такие прогрессивные, и ты, Микита, не мог не понимать, постя призыв в Инсте, что ты в США, тебе ничего не будет, а ребята то?!
Или только сейчас глаза открыл? Вдруг узнал что такими методами органы и действуют?
Рубрика "Я познаю мир", блеат. Добро пожаловать на Землю!
P.S. Наивность уровня доблбаеб.
Подождите. Мы сейчас реально обсуждаем то, что виноват Микита,а не повернутый диктатор, который незаконно и мерзко арестовал ни а чем невиновных людей?!
То есть Микита должен был сидеть и молчать в тряпочку?! так что ли?
Цель любого диктатора-чтобы люди были запуганными, нищими и необразованными. И вы сейчас ему помогаете
Да, мы конкретно обсуждаем , что для руководителя команды с сотрудниками, физически находящимися в Минске - это эпичный провал , и именно он виноват в том , что эти люди сейчас в тюрьме. Лично он
именно он виноват в том , что эти люди сейчас в тюрьме
Виноват не он, а Лукашенко. Который абсолютно незаконно захватил людей в заложники, как трусливый террорист
Который абсолютно незаконно захватил людей в заложники
Диктаторы, как ни странно, сажают и убивают людей, их реакция на любую попытку бороться вполне предсказуема и если человек это не учитывает, подвергая сотрудников опасности — виноват именно он. Если я начну в интернете рассказывать на каждом углу, как некий Сергей Королевский борется за права женщин и геев в Чечне и постить его домашний адрес, то и виноват буду я, когда оскорбившиеся дети гор заставят записать видео с извинениями и посадкой на бутылку.
Ты юн и не понимаешь что человек должен либо физически быть на протестах либо не подставлять людей. Говорю тебе это как человек переживший 2 майдана.
А если человек решил хайпануть на политике и выхватил то он реально без шестеренок в голове
Помощь в социальных взрывах не благотворительность, а позиция по отношению к государству. Никто не благодорит американскую компанию Sandvine Inc. которая продала Белоруссии технологии для блокировки Интернета, которая позволяет фильтровать до 40% трафика и блокировать миллионы страниц, потому что это часть политики.
Если ты такое не понимаешь, то это твои проблемы.
мы сейчас обсуждаем, что благодаря отсутствию дальновидности руководителя компании достается сотрудникам этой компании и самой компании.
А Ваше желание перевести разговор в русло обсуждения не_демократических мер понятно, но слегка подзаибла уже политота в коментах.
диктаторы, царьки, сакральные жертвы и прочая - можно вот это все вынести из коментов, например в фейсбук? там и аудитория соотетствующая
А Ваше желание перевести разговор в русло обсуждения не_демократических мер понятно
Это не просто недемократические меры. Это диктаторские меры. Люди захвачены как заложники, потому что диктатор испугался мер, предложенных Микитой.
диктаторы, царьки, сакральные жертвы и прочая - можно вот это все вынести из коментов, например в фейсбук? там и аудитория соотетствующая
Нет, нельзя. Т.к. это жизнь. Т.к. лично Лукашенко виноват в том, что сотни людей погибли и стали инвалидами в Беларуси.
Вы хотели бы, чтобы насильственная смерть вашего родственника замалчивалась?
Дядя, для тех у кого подгорело есть отдельные сайты, Вам туда.
Вы хотели бы, чтобы...
Я хочу, чтобы Вы не передергивали в данном топике, ну и "в общем" - тоже. Плохая привычка. Ладони поволосеют
Вы не телевизор, чтобы чего то там показывать.
И более того - показушников и без Вас хватает.
За себя отвечайте, не надо мне тут "исторических перспектив".
Защищаемый Вами персонаж уже "проотвечался" - и денег больше МВДшникам не предлагает, и из Штатов на Родину не едет, и компания из за него встала, и люди из за него же сидят.
Так какую вы там хотели картину нарисовать? Гуашь надо? А кисточки?
Нормальные it-команды релокейтяться к хуям в Тайланды там всякие.
Я и пишу, что айтишники такие "прогрессивные" нынче, что продолжают сидеть в жопостранах в надежде что-то изменить.
P.S. Оруэлла (1984) перечитываем, чтобы понять что ваше геройство невсралось ни кому, есть изощренные методы, после применения которых ты сам мягко говоря изменишь любое свое мнение.
Оруэлл доказал, что не прав после того, как развалилсь диктатуры в СССР, Киргизии, Грузии, Украине. Все диктатуры падут. Это неизбежно
Нахер ты политоту эту сюда тащишь? Иди про США и Европу на тематических ресурсах втирай, там тебя поймут.
И, да, если ты не в курсе, то в твоих любимых США не только травят политических оппонентов, но там еще и коррупция есть. Официально. Лоббизм называется.
ОК, готов в пыточную прям сейчас? Я написал в контексте жизни одного человека. Тут жизни у людей вероятно будут сломаны.
Увы, борьбы там нет, пусть дальше обнимаются...
Пока что Жуков - еще юный и наивный революционер-теоретик. Чтобы мирный протест сработал должны сложиться настолько невероятные события, что это все переходит в разряд исключительно фарта, а не рабочей гипотезы.
Мирный протест?)) А еще согласованный, да?) Согласованный митинг :D
А вы посмотрите на мир что вас окружает, там другие страны еще есть)
Она сама виновата, что ее износиловали! О чем думала, когда одевала юбку и красила губы?
Мы сейчас реально обсуждаем то, что виноват Микита?
- ну он провоцировал сотрудников милиции покинуть работу и обещал им за это деньги. Теперь вопрос, если кто то повелся на его провокацию, то на какие шиши он теперь должен жить?
ну он провоцировал сотрудников милиции покинуть работу и обещал им за это деньги. Теперь вопрос, если кто то повелся на его провокацию, то на какие шиши он теперь должен жить?
И он поступил абсолютно правильно, потому что диктатор Лукашенко платит слабовикам, чтобы те избивали и калечили людей.
Мы должны поддерживать Микиту, а не отворачиваться от него в моменты первых трудностей
Вам задали конкретный вопрос - на какие шиши сейчас должен жить сотрудник МВД, который повелся на обещания данного персонажа.
Не спрыгивайте с темы.
который повелся на обещания данного персонажа.
Т.е. по вашему нужно было не вестись на обещания данного персонажа и продолжать работать в структуре, которая занимается пытками протестующих. И скорее всего еще и убийствами?
Ни в коем случае никто не должен поддерживать стартаперские высеры уровня смузи и макбук. Пока ты сам за себя - вперёд и все тебя поддержат. Когда ты конкретно подставил своих людей - ты просто лось и нечего здесь поддерживать. Ничто не мешало сначала вывезти ребят , а потом уже вякать
Вы правы за диктатора, за это сейчас не идет речь. Теперь так если человек хотел помочь то пусть поможет, а не отписываться как мальчишка. Где ответственность за свою решительность? Или теперь так должен выглядеть мужчина, который готов был помочь, а теперь как страус, голову в песок.
Если мы будем отворачиваться от любого, кто попытался что-то изменить, но проиграл, и осуждать его, то мы автоматически поддерживаем диктатора.
Добро пожаловать в реальный мир, где можно схватить по еблету просто так, представляешь? Не все сидят в дивном мире разноцветных IDE, есть кто-то ещё, кто ничего не умеет, а кушать хочет, кто будет воровать и пиздить без всякого сожаления.
где можно схватить по еблету просто так, представляешь
Если за правильные поступки можно схватить по еблету, то необходимо менять систему. Что Микита и хочет сделать. И заслуживает уважение.
Да бля, что ж ты такой непробиваемый. Иди своими двумя руками меняй систему. Кто тебе дал право менять ее , ломая чужие семьи? Ну пиздец а
Как бы тот самый момент, когда люди ведут борьбу с репрессивно-тоталитарным режимом и оказываются в шоке от того, что тоталитарно-репресивный режим ведёт себя по репрессивно-тоталитарному.
Давайте по-честному, борьбы как таковой нет. Пусть дальше там обнимаются...
Как бы тот самый момент, когда люди ведут борьбу с репрессивно-тоталитарным режимом и оказываются в шоке от того, что тоталитарно-репресивный режим ведёт себя по репрессивно-тоталитарному.
Но меня удивляют некоторые товарищи, которые в этот момент осуждают не режим, а тех, кто против него борется.
Рабство засело глубоко в мозгах
Самый сок ещё в том, что он сейчас продолжает вякать из штатов - я понимал, что есть опасность для меня. Типа он герой, ничего не боится, а для ребят он опасности, конечно, не видел.
Он хоть что-то делает и пытается бороться как может.
Это лучше, чем молча сидеть, не рыпаться. И уж точно лучше, чем осуждать его попытки помочь
Нет, просто для гуру большинства сект их "хомячки" - это расходный материал. Раз попиарился, два попиарился. Ничего не сделал, зато поднял цитируемость, а что там пару пацанчиков прикрутят по (возможно) надуманному поводу, а их семьи будут страдать, селючьему "императору" (яп. микадо) совершенно фиолетово.
Он хоть что-то делает и пытается бороться как может.
Это лучше, чем молча сидеть, не рыпаться. И уж точно лучше, чем осуждать его попытки помочь
Лукашенко как трусливый террорист захватил людей в заложники. Вот он действительно поднял цитируемость
Мои мысли украл) Вот реально, он 2 и 2 сложить не может?
И, кстати, есть вопрос. Он "свернул проект". А это проект работать начинал или это было просто балабольство? Он кому-то помог?
А чем он помогает? Что-то про его помощь все трубят и говорят. Но никаких пруфов нет.
Наивность уровня доблбаеб
- это не наивность, это хуже. Уверен что но действовал вполне сознательно. А вот заднюю включил потому что инвесторам не понравилось что его активность проблемы для бизнеса создает
Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности
Зато прокачал ветку стратегического планирования.
Охренительно смешно, особенно когда люди сидят за ни за что.
Мне не смешно вообще. Я категорически против того, что Лукашенко делает.
Но в этой ситуации я просто не понимаю этих отмазок со стороны предпринимателя. То ли правда он ничего не продумывал и рассчитывал на блицкриг, то ли это хайп такой, то ли заднюю включил - любая из версий, которые мне приходят в голову, показывают, что этот человек слишком слаб, чтобы ввязывать в политику своих сотрудников. Это ... безответственно. Это ни фига не то, с чем у меня ассоциируется слово "лидерство".
Я из Минска, лично знаком с Микитой. Знаю какая была и остается сейчас дичайшая ситуация неопределнности.
То ли правда он ничего не продумывал и рассчитывал на блицкриг
А если человек был вдохновлен сложившийся ситуацией (10% населения на митинге) и поддался собственным эмоциям, полагая, что все для луки закончится быстро?
Человек ошибся, но хотел действительно что-то изменить в этом мире, который катится черт знает куда. Это было сложно предугадать на эмоциях, находясь в другой стране и окруженный другим контекстом. Поступок сильный, но увы необдуманный. Потому что ни одно адекватное правительство это не будет оставить без внимания. Будет показательно наказывать разными доступными способами. Ответственность перед своими действиями или бездействием - это обязательно преодолевать трудности, пока они не разрушают личность. В этом вот трагедия вся. Пожелаю человеку теперь только терпения, системности, мужества и психической устойчивости.
Что было сложно предугадать ? Что твои ребята , в отличие от тебя , сидят не в тёплой калифорнии а в Минске под дубинками и пулями ? Человек простофиля или лицемер , и жаль что про таких людей сейчас столько пишут
Лукашенко поступил как террорист. Захватил людей, чтобы заставить Микиту отказаться от своих планов.
И вы реально будете осуждать смелого человека Микиту,а не труса Лукашенко?!
Ты уехал в другой город и оставил детей в квартире с маразматичной бабкой, которая в принципе может всё что угодно сделать: взорвать газ, поджечь, зарезать.
У бабки случился приступ деменции и она приказала всем вытирать ей задницу.
Ты из другого города звонишь в квартиру по громкой связи и говоришь, что бабка совсем спятила, призывая детей повязать её и сдать в дурку.
Бабка оказывается (внезапно, да?) сильнее детей и вяжет их сама (немного сосед помог еще из уважения), угрожая им физической расправой.
Вопрос: правильно (рационально) ли ты поступил? Должен ли я осуждать за эти поступки тебя?
Я должен осуждать бабку, тк она нарушила закон.
Если Ваня обозвал Петю уродом, а Петя за это убил Ваню, то виноват Петя, а не Ваня.
Осуждай, кто против? Я же не об этом написал, неужели вам не ясно и вы в исступлении (прямо как Лукаш) сыпете минусами?
Я написал про то, что прежде чем грозить Южному централу, попивая сок у себя в квартале, надо проверить, в безопасности ли те, чьё существование непосредственно зависит от твоих решений.
смелого человека Микиту
- ну вот Колесникова смелая, а "Микита" (который на самом деле не Микита) и сидит в США, подстрекатель и пиарщик (слово PandaDoc обязательно присутствует в каждой новости)
И Колесникова смелая, и Микита смелый. Мы должны поддерживать всех, кто хочет убрать труса диктатора
Тут речь про 2 трусов. И каждый борется только языком. А страдают люди. Ты посмотри чем твой сыкун от сыкуна Лукашенко отличается аналитик. Пусть приедет и скажет Лукашенко то что говорил из США. Почему бы и нет? Так там очко горит, это как в школе было, один пиздит на другого пока первый не пришёл. Так зачем говорить громкие фразы за которыми нет действий? И смелость ЛОХА который на перемене до сих пор ходит и пиздит.
и пулями
- кончайте уже эту агитацию, не смешно ведь. Вы людей в интернете настраиваете, а потом какой нибудь экзальтированный на милиционера кинется и пулю свою действительно получит
кончайте уже эту агитацию
Да, давайте будем терпилами и рабами. Главное сидеть тише воды, ниже травы. Не рыпайся, не высовывайся. Лукашенко наш бог!!!11!!
Потому что ни одно адекватное правительство
Адекватное правительство.
Адекватное.
Это было так: «Слышь, Батька, мой друг Димка Кудрявцев тебя нах*й послал»
У вас какая-то бурная фантазия или желания. И я вам не друг. Я никого не посылал, не обвинял и не выгораживаю. Это лично мое суждение о поступке конкретного человека.
Да я для примера - не обольщайся.
Нет, попрошу удалить этот комментарий, я его расцениваю как клевету.
В чем сила поступка?
Думаю в том, что он рисковал своей репутацией, осознавал собственные риски, но тем не менее хотел прекратить эту мясорубку (надеюсь на это). Если что-то подобное привести, это как вы идете по улице и видите, что к девушке пристают или делают нелестные замечания. Можно сделать лицо тяпкой и пройти мимо, проявить тем самым бездействие и безучастность. В итоге, вмешавшись или сделав замечание, это кому-то сильно не понравилось и на него накатали в полицию. Но насколько я понял, в его цели не входило поднятие мятежа или восстания. А то, к чему это могло привести в итоге не было обдумано, т.е. человек казалось поступал на эмоциях без злого умысла. Не знаю что истино двигало Микитой, но сходу вот такой образ и осуждать такое нравственное побуждение нельзя. Осуждать можно теперь форму его действия. Это сплошь и рядом - инициатива наказуема, сколько литературы то по этому поводу. Есть такой фильм "Дурак", рекомендую.
ох уж эти плюшевые революционеры
Лучше быть плюшевым революционером, чем терпилой и рабом диктатора
А что меняется при этом? Просто слова? Не пишите ерунду. Если нужно что-то решать не нужно быть плюшевым. А когда ты плюшевый так не надо вести себя как лидер. Лидеры не могут быть без яиц.
Плюшевые революционеры рано или поздно создадут лидера, а если молчать, то лидер даже не подумает зарождаться
А что меняется при этом
Всё больше и больше людей узнают о неадекватности диктатора. Против него вводят санкции. А затем и снимут его.
Каждое слово помогает. А поступок (особенно такой смелый как у Микиты) тем более
Ужасный лицемер. Сидит в тёплой долинке, пишет - я подозревал, что есть опасность для меня лично (но типа я же герой , не боюсь) - но вот и подумать даже , что люди, физически сидящие под боком у кгб - окажутся под ударом - это не, за рамками бизнес аналитики.
Лукашенко поступил как террорист. Захватил людей, чтобы заставить Микиту отказаться от своих планов.
И вы реально будете осуждать смелого человека Микиту,а не труса Лукашенко?!
Поздравляю, вы сейчас помогаете диктатору
Скорее уж вы помогаете диктатору дискредитируя его противников своей агрессивной риторикой направленной на подмену понятий, тк Лукашенко тут ни кто не обеляет, все указывают на то, что человек должен понимать последствия своих действий, особенно когда от него зависят другие люди.
все указывают на то, что человек должен понимать последствия своих действий
Не все, а некоторые. Это раз.
Два. Указывать можно по-разному. Здесь некоторые товарищи указывают токсично. Не поддерживают.
А сам факт поступка Микиты заслуживает уважение. Ему нужно помочь, а не осуждать его
1. Лукашенко нечестный, подлый и коварный. Его приказы преступны
2. Я буду выступать против него.
...
3. Почему Лукашенко задерживает моих сотрудников? Это нечестно, подло и коварно!
Обожаю эту тему! Давно изучаю этот феномен. Как оказаться в роли этого злодея, открыто говорить что я злодей, и щемить своих оппонентов за то что они недостаточно честные? 😁😁😁 Вот как это работает???
«Я подозревал, что есть опасность для меня лично, — говорит Микадо. — Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», — отметил Микадо.
«Я подозревал, что есть опасность для меня лично, — говорит Лукашенко. — Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», — отметил Лукашенко.
Какая блеат для него то личная опасность? Реально думал, что пошлют ботву в штаты с ним разбираться?)
Тем более во всем цивилизованном мире эту процедуру уже давно безболезненно проводят. Полежит недельку в коме, а в лаборатории через дорогу ему в анализы говна, пестицидов и колорадского жука намешают. Коммандование ВМФ США, чтобы продемонстрировать свою несокрушимую решимость и топографический кретинизм пошлет к берегам Белоруссии два авианосца, а Микиту Микаду спрячут на исторической родине, в Японии.
Ничего страшного, а он ноет как баба.
Комментарий удален
У них там в Неверленде инстинкт самосохранения начисто отрубается...
«Я подозревал, что есть опасность для меня лично. Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», — отметил Микадо.
Более глупого комментария я не слышала. Сколько лет тебе Микадо, вроде немало достиг, а сейчас говорит что не мог представить. Точно ты не думал о людях которые работают на тебя. Очередная без ответственность за свои слова и действия.... Стыдно, ты приезжай в республику и помоги своим арестованным товарищам за твои слова.
был пример же с Китаем... компания с офисами в Сингапуре и Гонконге и бек офисом в материковом Китае решила поддержать протестующих в Гонконге...
руководитель и несколько заместителей бек-офиса также пропали....
так что сотрудничество китай-беларусия идет и по линии обучения органов
Думаю он просто не смог сдержаться и это было эмоциональная инициатива.
А теперь когда чуть успокоилась ситуация про него вспомнили и рвут.
Потому что он был один, и никто из коллег к его инициативе не присоединился. Один в поле не воин, к сожалению.
«Я подозревал, что есть опасность для меня лично. Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности».
Бля, да ты тупой, братан. Как пробка просто. Соседи пришли домой, говорят что это у вас так хлопнуло, а это был звук фейспалма моего.
Учитывая его действия, всё больше похоже на хайп и попытку попиариться, а не людям помочь.
Что ж ты, фраер, сдал назад... Фонд помощи силовикам - это почти как новое государство, так как только государство может содержать силовиков - ни у кого на это не хватит денег, потому что силовики хотят кушать и получать зп постоянно. Что было бы, если силовики согласились на его предложение - частная армия? А что потом с этой армией делать - спасибо ребята что ушли с работы, теперь возвращайтесь на свои должности? Это на самом деле заявка в высшую лигу и надо понимать, что последствия будут резкими и незамедлительными, а жизнь не станет прежней. Если бы гражданин США публично призвал бы силовиков отказать от своих постов, через час криминалисты брали бы пробы воздуха, чтобы найти молекулы ДНК после взрывной дозы демократии.
По словам предпринимателя, задержанные сотрудники не имели никакого отношения к его проекту
в смысле, про какой тут проект? "проект призыва" или "проект пандадок" ?
А почему его везде зовут "Микита Микадо"? Это ведь не настоящие его имя и фамилия
Вопрос как этого диктатора убрать. Бомбить НАТО нельзя, протест не помогает, диктатор не слушает. А что делать то тогда?
Я на этот вопрос не знаю ответа, но если весь мир отвернется от РФ как пособника диктатора, то хуже будет то по итогу не диктатору и белорусам и даже не команде политиков РФ. Ну вы поняли кому хуже всегда будет. А если нет, то спросите у капитана очевидности.
Сорри, кэп, я всё же переспрошу: хуже будет обычным людям?
Кредит — лишь отсрочка неминуемого. Если экономика продолжит быть в таком состоянии — долго это не продержится.
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