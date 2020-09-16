«Я сильно переживаю за своих ребят».

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После ареста четверых сотрудников минского офиса PandaDoc сооснователь компании Микита Микадо решил приостановить проект помощи уволившимся белорусским силовикам. Об этом предприниматель рассказал в интервью BBC.

«Я подозревал, что есть опасность для меня лично. Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности», — отметил Микадо.

По словам предпринимателя, задержанные сотрудники не имели никакого отношения к его проекту, а предъявленные им обвинения в мошенничестве — попытка оказать давление на него самого.

«Я сильно переживаю за своих ребят и за то, что с ними происходит […]. Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму», — добавил Микадо.

Сейчас минский офис PandaDoc переводят в другую страну, а задержанным работникам оказывают юридическую помощь, уточняет BBC.

В середине августа 2020 года Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые хотят уволиться со службы на фоне акций протеста в Белорусии, но не могут это сделать по финансовым соображениям. К концу августа проект получил 594 заявки.

В начале сентября в минский офис компании прошли обыски, после которых задержали четырёх сотрудников по подозрению в краже бюджетных денег.

В отношении сотрудников PandaDoc 4 сентября были возбуждены уголовные дела. 11 сентября им предъявили обвинения, но уже по статье о мошенничестве — она предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы, указывает dev.by.

В середине сентября счета PandaDoc в Белоруссии были заблокированы: компания не может выплатить зарплаты сотрудникам. Всего их в минском офисе около 250.