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Галина Мубаракшина
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Сеть «Каро» запланировала открыть 29 новых кинотеатров на месте советских кинозалов в Москве до конца 2022 года Материал редакции

По оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, компания может вложить в проект до 7 млрд рублей.

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До конца 2022 года сеть «Каро» в партнёрстве с девелопером ADG Group запустит в Москве 29 новых кинотеатров, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнёров.

Новые кинозалы будут открыты в районных торговых центрах — их ADG Group создаёт на базе старых советских кинотеатров, которые группа выкупила у мэрии Москвы. До середины 2021 года партнёры планируют запустить 10 кинотеатров.

В общей сложности сеть откроет 140 кинозалов, каждый на 100-120 мест, уточняет газета. Реконструкцию будет проводить ADG Group, инвестировать в запуск будет «Каро». Стоимость проекта в компании не раскрыли, уточнив, что это «сотни миллионов рублей».

По оценкам председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, инвестиции в запуск одного кинозала могут составить 20-50 млн рублей. Сеть может потратить на новые кинотеатры 2,8–7 млрд рублей, указывает издание.

Москва — лидер по кинопоказу среди российских городов: на неё приходится 21% всего бокс-офиса страны, но как будет развиваться рынок в условиях пандемии, предсказать сложно, рассказал изданию Березин.

По собственным данным «Каро», сейчас под её управлением находятся 262 кинозала. Лидер рынка — Объединённая сеть кинотеатров «Формула кино», «Синема парк» и «Кино Окко» (572 кинозала), на втором месте — «Премьер-зал» (330 кинозалов), уточняют «Ведомости».

#новость #кинотеатры

Галина Мубаракшина
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Nikita Kharchenko

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Сжечь нахуй. Крутейшие объекты истории архитектуры Москвы снесли ради ублюдства, которое будут выглядеть как ссаный автосалон Hyundai в Алтуфьево.

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Ravshik

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И если в старых билеты были пл 250р, то а новых по 700р. Причём качество картинки и посадочного места останется неизменным...

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Sergey Michko

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Был в кинотеатре Москино Вымпел в Москве. Сидения шатаются, маленький экран совмещен со сценой аля актовый зал в школе. 

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