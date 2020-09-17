Сеть «Каро» запланировала открыть 29 новых кинотеатров на месте советских кинозалов в Москве до конца 2022 года Материал редакции
По оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, компания может вложить в проект до 7 млрд рублей.
До конца 2022 года сеть «Каро» в партнёрстве с девелопером ADG Group запустит в Москве 29 новых кинотеатров, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнёров.
Новые кинозалы будут открыты в районных торговых центрах — их ADG Group создаёт на базе старых советских кинотеатров, которые группа выкупила у мэрии Москвы. До середины 2021 года партнёры планируют запустить 10 кинотеатров.
В общей сложности сеть откроет 140 кинозалов, каждый на 100-120 мест, уточняет газета. Реконструкцию будет проводить ADG Group, инвестировать в запуск будет «Каро». Стоимость проекта в компании не раскрыли, уточнив, что это «сотни миллионов рублей».
По оценкам председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, инвестиции в запуск одного кинозала могут составить 20-50 млн рублей. Сеть может потратить на новые кинотеатры 2,8–7 млрд рублей, указывает издание.
Москва — лидер по кинопоказу среди российских городов: на неё приходится 21% всего бокс-офиса страны, но как будет развиваться рынок в условиях пандемии, предсказать сложно, рассказал изданию Березин.
По собственным данным «Каро», сейчас под её управлением находятся 262 кинозала. Лидер рынка — Объединённая сеть кинотеатров «Формула кино», «Синема парк» и «Кино Окко» (572 кинозала), на втором месте — «Премьер-зал» (330 кинозалов), уточняют «Ведомости».
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