Мэр Москвы Сергей Собянин попросил «Сбербанк», «Яндекс» и другие компании вернуть часть сотрудников на «удалёнку» Материал редакции
Подобные письма получат 5000 московских компаний, рассказали в мэрии.
Мэр Москвы Сергей Собянин разослал «Сбербанку», «Яндексу» и «Ростеху» письма, в которых попросил вернуть часть работников на удалённую работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на копии документов, их подлинность изданию подтвердил близкий к мэрии источник.
В оперштабе города также подтвердили, что письма направлены руководителям крупнейших компаний Москвы. В мэрии сообщили «РИА Новости», что письма получат более 5000 московских компаний.
- Собянин не впервые рекомендует компаниям оставить сотрудников работать из дома — с такой просьбой он выступил в середине сентября. Однако теперь число выявляемых случаев заражения Covid-19 в сутки в Москве выросло, отмечает РБК.
- Из-за увеличения количества заболевших вернуть на «удалёнку» большую часть сотрудников уже решила X5 Retail Group.
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Nikita Nefedov
Что такое Сбербанк?
Не знаю таких
Nursultan KangeldievNikita
Corvus CoraxNursultan
Pavel PokrovskyNikita
Это было ещё до ковида.
Denis Sibukaev
Всё-таки не врал знакомый из администрации про 20е число, на пару дней конечно ошибся, но то было месяца 3 назад
Evgeny BoykoDenis
"Приказ уже подписан", видимо, дату открытую просто оставили (или просто забыли вписать — с них станется)
Alexander Zinovkin
«Второй волны ковида нет».
Но вы, будьте добры, на удалёнку
Евгений Дроздов
Сырожа-оленевод - странный ебобо. Отправить людей на удаленку чтобы что? Чтобы они сидели и мерзли в своих квартирах без отопления?!
Собянин не мэр, а говно какое-то.
Аркадий АлексеевичЕвгений
Бля ну ты и нытик, ну 24 градуса на улице сегодня было
Sam BeckettАркадий
Не мешай товарищу праведно негодовать!
Marina DvЕвгений
А в офисных помещениях уже затопили ?😂
Stan ChetverikovMarina
Давно затопили, планктон не может без воды. Ба-дам-тсс!1
Евгений ДроздовMarina
У нас центральное кондиционирование и оно нагревает воздух.
Marina DvЕвгений
Не у всех бц есть данная функция
И два - у нас лично многим ещё жарко и нагревать воздух они не дают...поэтому мне лично лучше дома с обогревателем )
Евгений ДроздовMarina
С обогревателем. А должно быть с отоплением за которое мы платим бешеные деньги и должны еще ждать пока какой-то хрен нам его включит.
Pavel VoronkovЕвгений
Прямо бешеные деньги он платит, переедьте куда-нибудь, в Москве почти самые низкие суммы за ЖКХ
Marina DvЕвгений
Евгений, вы слишком много хотите ))
Скажите Спасибо что пока разрешают передвигаться без пропусков
Евгений ДроздовMarina
Я плачу сотни тысяч налогов каждый год. И говорить спасибо людям, которые творят хер*ю на мои деньги - я не намерен.
Bulat Ziganshin
ура!
Yan Purvenes
Почему внутри Сбера и Яндекс нет облав на макси?)) Судя сторис их там не носят)
Sam BeckettYan
Даже уже даже в магазинах всем плевать на маски, а как они за них тряслись еще недели три назад!
Yan PurvenesSam
Просто можно срубить бабла). Почему бы Собянину на этот шаг не пойти) Каждый день облавы с омон делать масочные
Pavel Natalia Selivanovi
к нам тут приходили, застукали продавца в маске, но без перчаток, очень с гордо заявили, что отоварили штрафами почти все организации в районе, кроме единиц
Алексей Гуторов
Ну вот, опять гречка пропадет 😆
Sergei TimofeyevАлексей
С туалетной бумагой.
Pavel VoronkovАлексей
Купленные в прошлый раз запасы ещё не съедены.
Sergei Timofeyev
В целом, как и планировалось. Третья декада сентября. Работу бы успеть найти. :) Дистанционную.