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Татьяна Боброва
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил «Сбербанк», «Яндекс» и другие компании вернуть часть сотрудников на «удалёнку» Материал редакции

Подобные письма получат 5000 московских компаний, рассказали в мэрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин разослал «Сбербанку», «Яндексу» и «Ростеху» письма, в которых попросил вернуть часть работников на удалённую работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на копии документов, их подлинность изданию подтвердил близкий к мэрии источник.

В оперштабе города также подтвердили, что письма направлены руководителям крупнейших компаний Москвы. В мэрии сообщили «РИА Новости», что письма получат более 5000 московских компаний.

В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости Covid-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей.

из писем Сергея Собянина
цитата по РБК
  • Собянин не впервые рекомендует компаниям оставить сотрудников работать из дома — с такой просьбой он выступил в середине сентября. Однако теперь число выявляемых случаев заражения Covid-19 в сутки в Москве выросло, отмечает РБК.
  • Из-за увеличения количества заболевших вернуть на «удалёнку» большую часть сотрудников уже решила X5 Retail Group.

#новость #covid19 #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
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27 комментариев
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Nikita Nefedov

26

Что такое Сбербанк?
Не знаю таких

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Nursultan Kangeldiev

Nikita
13
Ответить

Corvus Corax

Nursultan
1
Ответить

Pavel Pokrovsky

Nikita
1

Это было ещё до ковида.

Ответить

Denis Sibukaev

14

Всё-таки не врал знакомый из администрации про 20е число, на пару дней конечно ошибся, но то было месяца 3 назад

Ответить

Evgeny Boyko

Denis
3

"Приказ уже подписан", видимо, дату открытую просто оставили (или просто забыли вписать — с них станется)

Ответить

Alexander Zinovkin

11

«Второй волны ковида нет».
Но вы, будьте добры, на удалёнку

Ответить

Евгений Дроздов

–4

Сырожа-оленевод - странный ебобо. Отправить людей на удаленку чтобы что? Чтобы они сидели и мерзли в своих квартирах без отопления?!
Собянин не мэр, а говно какое-то.

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Аркадий Алексеевич

Евгений
12

Бля ну ты и нытик, ну 24 градуса на улице сегодня было

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Sam Beckett

Аркадий
4

Не мешай товарищу праведно негодовать!

Ответить

Marina Dv

Евгений
6

А в офисных помещениях уже затопили ?😂

Ответить

Stan Chetverikov

Marina
11

Давно затопили, планктон не может без воды. Ба-дам-тсс!1

Ответить

Евгений Дроздов

Marina
3

У нас центральное кондиционирование и оно нагревает воздух.

Ответить

Marina Dv

Евгений
0

Не у всех бц есть данная функция
И два - у нас лично многим ещё жарко и нагревать воздух они не дают...поэтому мне лично лучше дома с обогревателем )

Ответить

Евгений Дроздов

Marina
–1

С обогревателем. А должно быть с отоплением за которое мы платим бешеные деньги и должны еще ждать пока какой-то хрен нам его включит.

Ответить

Pavel Voronkov

Евгений
3

Прямо бешеные деньги он платит, переедьте куда-нибудь, в Москве почти самые низкие суммы за ЖКХ

Ответить

Marina Dv

Евгений
0

Евгений, вы слишком много хотите ))
Скажите Спасибо что пока разрешают передвигаться без пропусков

Ответить

Евгений Дроздов

Marina
0

Я плачу сотни тысяч налогов каждый год. И говорить спасибо людям, которые творят хер*ю на мои деньги - я не намерен.

Ответить

Bulat Ziganshin

0

ура!

Ответить

Yan Purvenes

0

Почему внутри Сбера и Яндекс нет облав на макси?)) Судя сторис их там не носят)

Ответить

Sam Beckett

Yan
0

Даже уже даже в магазинах всем плевать на маски, а как они за них тряслись еще недели три назад!

Ответить

Yan Purvenes

Sam
0

Просто можно срубить бабла). Почему бы Собянину на этот шаг не пойти) Каждый день облавы с омон делать масочные

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

0

к нам тут приходили, застукали продавца в маске, но без перчаток, очень с гордо заявили, что отоварили штрафами почти все организации в районе, кроме единиц 

Ответить

Алексей Гуторов

0

Ну вот, опять гречка пропадет 😆

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

С туалетной бумагой.

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Pavel Voronkov

Алексей
0

Купленные в прошлый раз запасы ещё не съедены.

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Sergei Timofeyev

0

В целом, как и планировалось. Третья декада сентября. Работу бы успеть найти. :) Дистанционную.

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