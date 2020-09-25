Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям вернуть сотрудников на удалёнку Материал редакции
Накануне такие письма от главы города получили 5000 московских компаний.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям предприятий и организаций снова перевести «как можно больше сотрудников» на работу из дома без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей.
- Он также попросил строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование перчаток и масок, социальную дистанцию, измерение температуры и тестирование на коронавирус.
- С 28 сентября он также порекомендовал оставаться дома москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
- С августе в европейских странах «ощутимо растёт» заболеваемость коронавирусом, объяснил Собянин. Кроме того, «в последние дни» выросло число выявленных случаев в Москве, добавил он.
- 24 сентября Собянин разослал «Сбербанку», «Яндексу» и «Ростеху» письма, в которых попросил вернуть часть работников на удалёнку. В мэрии тогда заявили, что письма получат более 5000 московских компаний.
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Тимофей Сбитнев
Тошно уже читать эти новости, сначала все хорошо, потом все плохо, но вы ребята сами выкарабкивайтесь, за свой счёт в отпуска уходите, сами маски покупайте, тестирование на ковид проводите и проходите. А мы как поможем? Мы порекомендуем. Спасибо! С таким подходом можно и Малышеву посмотреть, она тоже много чего рекомендует
Mikhail GolovanovТимофей
Главное купи таблеточки от коронавируса за 12 тысяч, и прививку поставь, их как раз вовремя разработали, аккурат перед увеличением количества заболевших
Тимофей СбитневMikhail
Ну вот завод масочный тоже аккурат перед первой волной купили
Stan ChetverikovТимофей
И выделим целых 12130 на сотрудника, если в список попали:)
Stanislav Proyaev
А может полноценный карантин введёте? Только чур с выплатами бизнесу, людям и так далее!
Александр ЕмельянцевStanislav
Бюджеты треснут!
Stanislav ProyaevАлександр
Ужас, трещит бюджет. А как усатой мрази давать денег, так сразу.
Сергей ПодливчукStanislav
Вроде усатая мразь получит 1 лярд баксов. Это 77 лярдов рублей делим на 140 млн жителей рф равно 550 рублей на брата. Чет не густо.
Stanislav ProyaevСергей
У них в загашнике и так пару тройку лярдов лежит. Пусть эти мрази хоть раз сделают что-то для народа.
Vasya StarkStanisl…
Никогда они этого не сделают.
StanislavVasya
Ну... тогда пора менять власть.
Danila RomanovStanislav
всех в кроватки положить и ваткой обложить
Люц Шнайдер
Зашел в комментари и словно попал на обсуждение новости в Одноклассниках 🤷🏻♂️ И у всех почти регистрация в середине сентября. Ну и ну....
Nikita PetrovЛюц
Реально. Даже сам залогинился, чтобы поставить тебе лайцк, вот только система не дает :(
Михаил АрнаутовЛюц
Уберите детей и взрослых из интернета!
Eugen Bayer
А нельзя как в той же Германии? Заплатите нам за простой? Нееет, вы нам письма будете слать и рекомендовать.
Stanislav ProyaevEugen
Ну... как вам сказать... наверное...
Артём ПалённыйStanislav
Через О писать надо :)
Алексей Штейн
а как же вакцина?
Eugen BayerАлексей
меня порадовали таблетки от коронавируса за 17000 рублей. Эти таблетки не помогают убить вирус, они сделаны для того чтобы посчитать идиотов в стране.
Vlad KruglovEugen
Не только идиотов. А ещё отчаявшихся родственников - вот где п..ц.
Stanislav ProyaevАлексей
Лекарство ведь есть!
_____ВИР ничем не помогает, стоит дорого и в целом только вредит здоровью. Зато НАШИ разработки! :D
Danila RomanovАлексей
готов вакцинироваться не пойми чем?
Даниил Слесарчук
Какой сережа нехороший, издевается над оленями
Stan Chetverikov
Интересно, перегонит ли "Мэр Москвы" "Британских учёных" в плане крутости заголовков?
Евгений Ларин
Оленевирус
ЯжПрограммист
Ну что, первая половина октября и начнем. Тут же главное график прогулок чтобы удачный был 😂😂😂
Александр Прилипко
С августе в европейских странах «ощутимо растёт» заболеваемость коронавирусом, объяснил Собянин. Кроме того, «в последние дни» выросло число выявленных случаев в Москве, добавил он.
А еще осенью зимой и летом