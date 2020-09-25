Офлайн
Лиана Липанова
3591

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям вернуть сотрудников на удалёнку Материал редакции

Накануне такие письма от главы города получили 5000 московских компаний.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям предприятий и организаций снова перевести «как можно больше сотрудников» на работу из дома без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей.
  • Он также попросил строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование перчаток и масок, социальную дистанцию, измерение температуры и тестирование на коронавирус.
  • С 28 сентября он также порекомендовал оставаться дома москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
  • С августе в европейских странах «ощутимо растёт» заболеваемость коронавирусом, объяснил Собянин. Кроме того, «в последние дни» выросло число выявленных случаев в Москве, добавил он.
  • 24 сентября Собянин разослал «Сбербанку», «Яндексу» и «Ростеху» письма, в которых попросил вернуть часть работников на удалёнку. В мэрии тогда заявили, что письма получат более 5000 московских компаний.

#новость #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
+28 110
3
5
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 29, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 161426, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Sep 2020 08:26:37 +0300", "is_special": false }
Бизнес у Татьяныча: ну умер и умер
5 бизнесов умерли, 5 — кратно выросли на пандемии. Реальные проекты в ЖЖ Тёмы
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Тимофей Сбитнев

22

Тошно уже читать эти новости, сначала все хорошо, потом все плохо, но вы ребята сами выкарабкивайтесь, за свой счёт в отпуска уходите, сами маски покупайте, тестирование на ковид проводите и проходите. А мы как поможем? Мы порекомендуем. Спасибо! С таким подходом можно и Малышеву посмотреть, она тоже много чего рекомендует

Ответить

Mikhail Golovanov

Тимофей
8

Главное купи таблеточки от коронавируса за 12 тысяч, и прививку поставь, их как раз вовремя разработали, аккурат перед увеличением количества заболевших

Ответить

Тимофей Сбитнев

Mikhail
1

Ну вот завод масочный тоже аккурат перед первой волной купили

Ответить

Stan Chetverikov

Тимофей
2

И выделим целых 12130 на сотрудника, если в список попали:)

Ответить

Stanislav Proyaev

9

А может полноценный карантин введёте? Только чур с выплатами бизнесу, людям и так далее!

Ответить

Александр Емельянцев

Stanislav
0

Бюджеты треснут!

Ответить

Stanislav Proyaev

Александр
22

Ужас, трещит бюджет. А как усатой мрази давать денег, так сразу.

Ответить

Сергей Подливчук

Stanislav
0

Вроде усатая мразь получит 1 лярд баксов. Это 77 лярдов рублей делим на 140 млн жителей рф равно 550 рублей на брата. Чет не густо.

Ответить

Stanislav Proyaev

Сергей
3

У них в загашнике и так пару тройку лярдов лежит. Пусть эти мрази хоть раз сделают что-то для народа.

Ответить

Vasya Stark

Stanisl…
0

Никогда они этого не сделают.

Ответить

Stanislav

Vasya
0

Ну... тогда пора менять власть.

Ответить

Danila Romanov

Stanislav
1

всех в кроватки положить и ваткой обложить

Ответить

Люц Шнайдер

9

Зашел в комментари и словно попал на обсуждение новости в Одноклассниках 🤷🏻‍♂️ И у всех почти регистрация в середине сентября. Ну и ну....

Ответить

Nikita Petrov

Люц
0

Реально. Даже сам залогинился, чтобы поставить тебе лайцк, вот только система не дает :( 

Ответить

Михаил Арнаутов

Люц
0

Уберите детей и взрослых из интернета!

Ответить

Eugen Bayer

3

А нельзя как в той же Германии? Заплатите нам за простой? Нееет, вы нам письма будете слать и рекомендовать.

Ответить

Stanislav Proyaev

Eugen
7

Ну... как вам сказать... наверное...

Ответить

Артём Палённый

Stanislav
0

Через О писать надо :)

Ответить

Алексей Штейн

1

а как же вакцина?

Ответить

Eugen Bayer

Алексей
3

меня порадовали таблетки от коронавируса за 17000 рублей. Эти таблетки не помогают убить вирус, они сделаны для того чтобы посчитать идиотов в стране.

Ответить

Vlad Kruglov

Eugen
2

Не только идиотов. А ещё отчаявшихся родственников - вот где п..ц.

Ответить

Stanislav Proyaev

Алексей
3

Лекарство ведь есть!
_____ВИР ничем не помогает, стоит дорого и в целом только вредит здоровью. Зато НАШИ разработки! :D

Ответить

Danila Romanov

Алексей
0

готов вакцинироваться не пойми чем? 

Ответить

Даниил Слесарчук

1

Какой сережа нехороший, издевается над оленями

Ответить

Stan Chetverikov

0

Интересно, перегонит ли "Мэр Москвы" "Британских учёных" в плане крутости заголовков?

Ответить

Евгений Ларин

0

Оленевирус

Ответить

ЯжПрограммист

0

Ну что, первая половина октября и начнем. Тут же главное график прогулок чтобы удачный был 😂😂😂

Ответить

Александр Прилипко

0

С августе в европейских странах «ощутимо растёт» заболеваемость коронавирусом, объяснил Собянин. Кроме того, «в последние дни» выросло число выявленных случаев в Москве, добавил он.

А еще осенью зимой и летом

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Марафон кейсов Evrone — День 25. Quiv — конвертируем знания в помощь благотворительным фондам
Расскажем суть сразу: чтобы превратить знания в помощь, нужен обменный пункт. Им стал сервис Quiv (и его русская версия…
0
Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
AliExpress Россия запускает собственную конференцию для малого и среднего бизнеса
Генеральный директор Aliexpress Россия Дмитрий Сергеев приглашает обсудить текущее состояние рынка электронной коммерци…
1
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Как делать посты про свой крауд-проект
Инструкция с планом текстов и примерами постов успешных авторов от специалиста медиаотдела Boomstarter.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Zinovkin
за день
Кратко об этой презентации:
«Сбербанк» официально стал «Сбером»: показал новый логотип и отделения, сервисы для бизнеса, помощника и устройства
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Юрий Белоножкин

Минцифры предложило освободить…

Юрий Белоножкин

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Даниил Рыжков

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Юрий Белоножкин

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Sabit Sugirov

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Pavel Nekhaev

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

aeli mill

Сооснователь Spotify Дэниэл Эк…

Nick Fomich

Epic Games, Spotify, владелец…

Даниил Рыжков

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Василий Клименко

Как фальшивые инвесторы…

Probus 2000

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Prolis Labkk

Минцифры предложило освободить…

Юрий Белоножкин

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Денис Демидов

Epic Games, Spotify, владелец…

Yuri Istomin

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Денис Демидов

Epic Games, Spotify, владелец…

Nick Fomich

Epic Games, Spotify, владелец…

Анатолий Потапов

У сайта не появляются позиции…

Андрей Звонов

«Яндекс.Плюс» запустил…

Nick Fomich

Epic Games, Spotify, владелец…
null