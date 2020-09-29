Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете продажи алкоголя в помещениях площадью до 20 м² в многоквартирных жилых домах, говорится на сайте мэра.

Правила ввели из-за «наливаек»: торговых точек, которые формально подпадают под определение общепита и торгуют алкоголем в том числе по ночам. На такие заведения жаловались горожане, отметили в мэрии.