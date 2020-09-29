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Власти Москвы запретили бары площадью до 20 м² в жилых домах из-за жалоб горожан Материал редакции
В Санкт-Петербурге депутаты запретили «наливайки» площадью до 50 м².
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете продажи алкоголя в помещениях площадью до 20 м² в многоквартирных жилых домах, говорится на сайте мэра.
В площадь зала обслуживания собственники не смогут включить сцену, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобки, уточнили власти.
Правила ввели из-за «наливаек»: торговых точек, которые формально подпадают под определение общепита и торгуют алкоголем в том числе по ночам. На такие заведения жаловались горожане, отметили в мэрии.
- Госдума запретила продажу алкоголя в барах и кафе площадью до 20 м² в жилых домах в апреле 2020 года. Регионы могут требовать от них увеличить площадь зала обслуживания или полностью запретить розничную продажу.
- В Санкт-Петербурге продажа алкоголя будет запрещена в барах площадью меньше 50 м² с 2021 года. Решение властей раскритиковал бизнес, поскольку под это определение подходят не только «наливайки», но и небольшие авторские бары. После этого власти согласились внести поправки, которые позволят сохранить добросовестные заведения.
Да, давайте в такое время ужесточать требования для бизнеса.
да от таких микро-колдырен экономического выхлопа ноль
а жильцам реально мешает
целый многоквартирный дом должен страдать, чтобы 1-2 персонажа могли зарабатывать среднестатистическую московскую зарплату не в офисе, а за стойкой бара
Простите, а чем колдырина в 21 квадрат лучше такой же, но в 20 метров? Пытаюсь просто хоть какую—то логику обнаружить в таких запретах.
Ничего личного, просто статистика. Хотя цифра, скорее всего, с потолка взята
Статистика чего? Что колдырина в 20 метров мешает жителям, а 21 - уже нет?
Что колдырина в 21 м2 стоит дороже определенного порога, за которым заведение должно уходить из категории сверхбюджетной питейной, чтобы оставаться рентабельным.
Ну и возможно, просто помещений >20м гораздо меньше и за них более сильная конкуренция со стороны альтернативных заведений.
P.S. Понятия не имею, насколько статистика принималась во внимание при определении порога, но я бы учитывал именно вот эти параметры.
Да, скорее всего ещё влияет то, что если она больше 20, то сидят больше внутри, а не орут снаружи
Предположу, что колдырин ни в 20 метров, ни в 21 почти нет. Они в своей массе либо сильно меньше, либо сильно больше.
Это прекрасная мера. Наконец-т о все убогие пивнушки, в которых народ спивается, будут закрыты.
Если рассматривать вопрос с точки зрения того, что пьяницы орут под окнами, то поддерживаю
А если танцую лезгинку?
пишешь в Инстаграм Кадырову, он их обратно в Чечню на перевоспитание отправляет)
А извиняться надо до или после?
Ситуация "пьяницы орут под окнами" - это в первую очередь вопрос ментов, а не наливаек, так как из дома им никто не мешает таскать. А вопрос грязных тошниловок - Роспотребнадзора. Вместо того, чтобы работать точечно соответствующим ведомствам решили ковровыми бомбардировками. Ну давайте. Только с одновременным роспуском РПН сотоварищи.
Зачем тратить ресурсы ментов и нервы людей которые их среди ночи вызывают ради вот этого бизнеса? Что созидательного в обществе делают алкомаркеты у дома кроме того что обеспечивают удобство спаивания всех папашек в округе на глазах детей? Может если бы алкоголь так близко у дома не продавался бы у нас значительная часть населения и не была бы алкоголиками потому что тупо лень далеко ехать за пивом.
Да вынести все алкогомаркеты в спецзону за полярный круг и дело в шляпе
Только вот полярный круг не трогайте, в Питере у себя зону делайте, как шнуров вещает 😁
А если их не будет, папашки конечно же на зож перейдут, а не будут искать чего бы такого в себя залить
Чтобы стать зожником за сраным ковром для йоги нужно ехать далеко в какой-нибудь ТЦ, любой товар для зож или других увлечений находится далеко от дома, и только если в увлечениях алкашка далеко ходить не надо. Налицо навязывание населению только одного хобби
Если говорить о комфорте жильцов, то менты вопрос с пьяницами под окнами никак не решат. Ибо бонусом к пьяному угару тут добавятся разборки и сопутствующие задержаниям прелести. Люди спать хотят, а не участвовать в разгоне синего митинга. А при чем тут Роспотребнадзор, я так и не понял. С каких пор чистота заведения влияет на поведение перебравших вечерком товарищей?
У меня был похожий случай в отеле в небольшом и наглухо отмороженном мексиканском городке. Вся ночь прошла под дикие вопли, переговоры по рации и мерцание проблесковых маяков за окном. Дебоширов вроде как задержали, но меня их судьба что-то совсем не беспокоит.
Поэтому, кмк, проще и эффективнее закрыть синий портал во дворе, чем отлавливать постоянно лезущих из него чертей.
Простите, пожалуйста, не подскажете, что за городок был? И отель? Просто я фанат ездить в Мексике во всякие такие места.
Вместо того, чтобы бороться со следствием, решили взяться за причину, вот и всё.
Нужна полноценная барная улица в деловом районе возле Москва Сити где то
Барная башня! Синяя башня федерации!:)
В Сергиев Посаде есть Пивная башня
А власти России когда будут запрещать спаивание нации и обесценивание недвижки в районе этого пресвятого малого бизнеса?
Накрылась тусовка «У Пивыча».
Да "У Пивыча" и при Ельцине блевали, и при Горбачёве, и при Брежневе, и при Хрущеве. Если бы у него были акции - они бы имели ААА+++. А вы говорите Собянин...
Причем тут размеры заведения? Нужна фильтрация по категории заведения. Например, если это кухня, то нет проблем пусть готовит, а если зал с гостями, то лучше пусть в отдельном строении (торговом центре). Вообще что за мода в домах делать места для кутежа и разброда.
Интересно, сколько заведений подобного толка в Мск имеют площадь 20 квадратов или меньше? Сотня наберётся? По памяти ни одного не припомню.
Винить Семёныча или благодарить его за это не стоит, т.к. он просто приводит городские законодательные акты в соответствие с законом, принятым Госдумой, как я понимаю.
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