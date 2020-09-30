Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
(function(w, d, promoUrl, loc) { var modal, box, closeModalBtn, isModalAnimation, body, html, scrollBarWidth, promoButton; var teaser = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines'); if (!teaser) return false; initModal(); preloadImages(['https://leonardo.osnova.io/2755fcfd-f5aa-3496-f0b8-2066ac91e9fa/', 'https://leonardo.osnova.io/0006b8c0-6e01-4b3f-6765-45d1606a2c48/', 'https://leonardo.osnova.io/da12942b-f4f3-2560-40b3-a1c930f4b330/']).then(function() { setTimeout(function() { analyticsEvents(); teaser.classList.add('is-init'); teaser.addEventListener('click', openModal); onDestroy(); }, 100); }); function onDestroy() { var moduleAjaxify = window.Air && window.Air.get('module.ajaxify'); if (moduleAjaxify && moduleAjaxify.on) { moduleAjaxify.on('Before page changed', function() { window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); hideModal(); if (teaser) { teaser.removeEventListener('click', openModal); } if (box) { box.removeEventListener('click', stopPropagation); } if (closeModalBtn) { closeModalBtn.removeEventListener('click', closeModalStop); } if (promoButton) { promoButton.removeEventListener('click', clickPromo); } if (modal) { modal.removeEventListener('click', closeModal); modal.remove(); } }); } }; function initModal() { body = d.querySelector('body'); html = d.documentElement; modal = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo'); box = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-box]'); closeModalBtn = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-close]'); isModalAnimation = false; scrollBarWidth = getScrollbarWidth(); box.addEventListener('click', stopPropagation); modal.addEventListener('click', closeModal); closeModalBtn.addEventListener('click', closeModalStop); promoButton = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo__button'); if (promoButton) { promoButton.setAttribute('href', promoUrl); promoButton.addEventListener('click', clickPromo); } body.appendChild(modal); }; function clickPromo() { sendEvent('Promo button'); }; function stopPropagation(e) { e.stopPropagation(); }; function closeModalStop(e) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); closeModal(); }; function openModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; sendEvent('Popup', 'Open'); body.style.overflow = 'hidden'; html.style.marginRight = scrollBarWidth + 'px'; modal.classList.remove('is-hidden'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-show'); setTimeout(function() { isModalAnimation = false; }, 300); }, 0); }; function closeModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; hideModal(); sendEvent('Popup', 'Close'); }; function hideModal() { modal.classList.remove('is-show'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-hidden'); body.style.overflow = 'auto'; html.style.marginRight = '0px'; isModalAnimation = false; }, 300); }; function isInViewport(elem) { var bounding = elem.getBoundingClientRect(); return ( bounding.top >= 0 && bounding.left >= 0 && bounding.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) && bounding.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth) ); }; function preloadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return new Promise(function(resolve) { var image = new Image(); image.onload = resolve; image.src = url; }); })); }; function sendEvent(label, state) { state = state ? state : 'Click'; var value = 'Tinkoff All Airlines 650 (' + loc + ') — ' + label + ' — ' + state; console.log(value); if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } }; function getScrollbarWidth() { var outer = d.createElement('div'); outer.style.visibility = 'hidden'; outer.style.overflow = 'scroll'; outer.style.msOverflowStyle = 'scrollbar'; d.body.appendChild(outer); var inner = d.createElement('div'); outer.appendChild(inner); var scrollbarWidth = (outer.offsetWidth - inner.offsetWidth); outer.parentNode.removeChild(outer); return scrollbarWidth; }; function analyticsEvents() { sendEvent('Teaser', 'init'); window.addEventListener('scroll', scrollHandler); scrollHandler(); }; function scrollHandler() { if (isScrolledIntoView(teaser)) { sendEvent('Teaser', 'Show'); window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); } }; function isScrolledIntoView(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var elemTop = rect.top; var elemBottom = rect.bottom; var isVisible = (elemTop >= 0) && (elemBottom <= w.innerHeight); return isVisible; }; }(window, document, 'https://www.tinkoff.ru/cards/credit-cards/all-airlines/promo/form/black-friday/?utm_source=vc0920_cc&utm_medium=ntv.fix&utm_campaign=allairlines.vcbf', 'entry-head'));
Офлайн
Рая Хачатрян
2281

Disney уволит 28 тысяч сотрудников тематических парков на фоне пандемии Материал редакции

На парки компании приходится 37% общей выручки, но они до сих пор закрыты или работают с ограничениями.

  • Disney объявила об увольнении 28 тысяч сотрудников, которые занимались обслуживанием парков студии, пишет CNBC. По словам представителей компании, 67% из них — это работники с частичной занятостью. Акции компании упали на 2% сразу после объявления новости.

  • Решение было принято из-за обстановки с Covid-19: в Калифорнии парк Disney пока закрыт, а парки во Флориде, Париже, Шанхае, Японии и Гонконге хоть и открыты, но работают со множеством ограничений.

  • По информации NYT, увольнения в основном коснутся сотрудников из США. В тематических парках Disney в Калифорнии и Флориде до пандемии работало около 110 тысяч человек.
  • В заявлении Disney написано, что компания не в состоянии содержать полный штат сотрудников в таком ограниченном режиме работы.
  • «В последние несколько месяцев наша команда менеджеров неустанно работала над тем, чтобы не потерять никого из сотрудников. Мы урезали расходы, ставили на паузу ключевые проекты, отправляли в бессрочные отпуска наших актёров, продолжая выплачивать им пособия, и оптимизировали операции для максимально эффективной работы», — заявили в компании.
  • В 2019 году на долю парков Disney пришлось 37% общей выручки компании.
  • Во третьем финансовом квартале 2020 года компания сообщила об операционных убытках в размере $1,96 млрд в том числе из-за закрытия парков, отелей и круизов на фоне пандемии.

#новости #disney

Рая Хачатрян
+1146
2
5
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","disney"], "comments": 28, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 162704, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Sep 2020 10:14:31 +0300", "is_special": false }
Страна, где тайна вклада работает
И никто не знает о ваших деньгах и недвижимости. Ответ — в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лучезарный Смех

14

Беспощадный ковид 

Ответить

Max Chirin

Лучезарный
1

Защиту носить просто надо!

Ответить

Светлана Завацкая

Лучезарный
0

Как больно смотреть на мертвые города и поселения. Как в фильме ужасов, а мы всегда думали что это фантастика.

Ответить

Юрий Белоножкин

13

...а вообще и правда жесть.

Ответить

Eugene Danilov

–4

Ждём возмущения всей либеральной общественности и СМИ, а также акций «Я/МЫ сотрудник диснейленда» и соответсвующие рамочки для аватарок в фейсбуке. Хотя постойте, это же сша. Это другое

Ответить

Yefim Kurakov

Eugene
6

Там людей уже больше чем полгода не увольняли и при этом выплачивали зарплаты. 
К чему это сравнение? Более менее нормальные люди за этот срок уже нашли другие варианты работы, а ленивым бездарям туда и дорога

Ответить

Eugene Danilov

Yefim
4

Я все же настаиваю, что в России в абсолютно таких же условиях (не увольняли полгода, выплачивали зарплату, потом все же уволили) вы бы получали качественно иную реакцию в соцсетях :)

Более менее нормальные люди за этот срок уже нашли другие варианты работы, а ленивым бездарям туда и дорога

Я так не думаю. Сейчас кризис, работу найти очень сложно. Массовые сокращения как раз таки в индустриях hospitality, entertainment

Ответить

Александр Королёв

Yefim
3

А зачем искать другую работу если платят на текущей

Ответить

Алексей Вихров

Yefim
2

а можно пруфы про выплату зарплаты?
разумеется в полном размере.
а то это обычный пиздеж.

Ответить

Denis Denis

Eugene
1

Возмущения либеральной общественности по поводу увольнений в стране с другим трудовым законодательством? ЩИТО?

Ответить

Eugene Danilov

Denis
–1

Вы намекаете на интеллект и аналитические способности людей с аватарками «Я/МЫ»?

Ответить

Denis Denis

Eugene
1

не вижу ничего плохого в акциях солидарности, как инструменте воздействия. когда государственные институты  существуют только на бумаге - это единственный доступный и пока работающий метод.
так что, не разделяю вашей иронии

Ответить

Eugene Danilov

Denis
1

Я иронизирую не столько по поводу как таковых акций солидарности (это дело хорошее), сколько о развившейся у многих привычке участвовать в подобных акциях не разобравшись в конкретном кейсе, не понимая контекста, просто по принципу «все поставили аватарку - и я поставил». Подобное поведение только обесценивает «солидарность»

Ответить

Mamur Fozilov

3

жестко

Ответить

Arthur Niazyan

1

Ничего святого.

Ответить

Снеговик

0

Офигеть, откуда там столько сотрудников. 100 с лишним тысяч только в США!

Неужели эти парки такие огромные?

Ответить

Александр Кучеряев

Снеговик
1

Просто у них уборщица убирает а продавец продает, грузчик грузит итд. А не как в наших сервисах где любой сотрудник супер солдат.

Ответить

Mamur Fozilov

Снеговик
0

видимо у сотрудников компании гибкий график работы. ввиду этого возможно такой штат

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Это только начало. Вся экономика накрывается 

Ответить

Eugene Danilov

Yuri
0

Не переживайте, все восстановится. Если все же переживаете - зайдите посмотрите статистику ковида по штатам, там пандемия сильно ударила по 5-7 штатам, в остальных всё норм

Ответить

Basil

Eugene
–1

К сожалению или к счастью ни чего не восстановится. Безработица в США на уровне 23-25%. Напомню, во времена великой депрессии было 26-27. Плюс долг внешний, вертолетные деньги, закредитованность населения и ещё миллион проблем. Эту страну уже ни чего не спасет. Просто купите попкорн  и наблюдайте следующие 5-6 лет медленное увядание США. Ну в целом все отлично. Не может этот мир жить в условиях эмисионной экономики. Нужна другая модель. Нужна перезагрузка. 

Ответить

Eugene Danilov

Basil
1

Ой ну перестаньте. Напечатают новых денег (и запишут в госдолг, который все равно возвращать не нужно), введут безусловный доход, въебут Китаю (в меру сил и возможностей), перенесут ещё сотню-другую производств в штаты, начнут пару-тройку региональных войн по всему миру, всё будет ок у американцев)) И пока что они все ещё первая экономика мира, так что рассуждать про закат сша как-то наивно

Ответить

Basil

Eugene
0

Так все раньше и работало. Все верно. Но теперь просто некуда экспортировать инфляцию за счёт увеличения гос долга везде уже дно или скоро настанет. Я не говорю, что завтра Америка рассыпится. Но то, что может состояться новый передел резервных валют - очень очевидно. Доллар уже не будет играть такой роли и опоры и плавно и медленно  США уйдет с лидирующих позиций. 

Ответить

Mamur Fozilov

0

интересно, что произойдёт с киноиндустрией на фоне к-19

Ответить

Dr. Horrible

Mamur
0

ничего не произойдет, фильмы будут выходить на стриминговых платформах. я только рад этому. нет ничего хуже чем смотреть фильмы в кинотеатрах  (или ждать пару месяцев на цифровой релиз)

Ответить

Bobo Momo

0

Главное, выбрать правильного СЕО

Ответить

Юрий Белоножкин

Bobo
0

ОБН не дремлет

Ответить

Bobo Momo

0

Надеюсь, Флорида теперь правильно проголосует.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Блокчейн в реальной жизни. Финансовая сфера (часть 2)
Итак, в первой части мы поговорили о статистике и трендах, которые сопутствовали развитию блокчейна. Пришло время для к…
0
1С-Битрикс
Подписан
Отписаться
Как изменится российский e-commerce после пандемии
В прошлом году отечественный рынок электронной торговли вырос на 23%. Пандемия может ускорить его развитие. За счет рос…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Марафон кейсов Evrone — День 30. Vexor — что нужно знать, если создаёте продукт для разработчиков?
Vexor был разработан в Evrone, чтобы ускорить внутренние процессы. Потом продукт вырос, у него появились клиенты. Вмест…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Zotov
за день
Также автомобиль на логотипе по форме напоминает купе - это означает, что представитель Логомашины едет вдвоем с клиентом, намекая на продуктивное и тесное сотрудничество без контактов с третьими лицами.
Ребрендинг «Логомашины» — концепт
Владимир Голубенко
за неделю
Мне нравится ваш вариант 🔥
Каким мог стать Сбер, но не стал (концепт)

Комментарии

Азамат Салахов

Расчетный счет для ИП — как…

Michael Petrov

Производитель Ariel начнёт…

Denis G

«Беспилотник не может проехать…

Александр Антипов

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Mikhail Fedorinin

Как построить проект с нуля до…

Никита Назаров

Дизайнеры будут не нужны. На…

Dmitry Kiselev

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Dr. Horrible

Disney уволит 28 тысяч…

Александр Антипов

«Беспилотник не может проехать…

Eugene Danilov

Disney уволит 28 тысяч…

From Siberia to…

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Basil

Disney уволит 28 тысяч…

Александр Антипов

Ограничение трафика и штрафы с…

Denis Denis

Disney уволит 28 тысяч…

Константин Гайдук

Советы за 120 тысяч в месяц…

Maxim Petrukhin

Власти Москвы запретили бары…

Alexander…

«Беспилотник не может проехать…

Александр Антипов

История салатных ресторанов…

Юрий Иванов

«Уралхим» выделит 6 млн рублей…

Валентин…

«Ъ»: власти запланировали…
null