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Disney уволит 28 тысяч сотрудников тематических парков на фоне пандемии Материал редакции
На парки компании приходится 37% общей выручки, но они до сих пор закрыты или работают с ограничениями.
- Disney объявила об увольнении 28 тысяч сотрудников, которые занимались обслуживанием парков студии, пишет CNBC. По словам представителей компании, 67% из них — это работники с частичной занятостью. Акции компании упали на 2% сразу после объявления новости.
Решение было принято из-за обстановки с Covid-19: в Калифорнии парк Disney пока закрыт, а парки во Флориде, Париже, Шанхае, Японии и Гонконге хоть и открыты, но работают со множеством ограничений.
- По информации NYT, увольнения в основном коснутся сотрудников из США. В тематических парках Disney в Калифорнии и Флориде до пандемии работало около 110 тысяч человек.
- В заявлении Disney написано, что компания не в состоянии содержать полный штат сотрудников в таком ограниченном режиме работы.
- «В последние несколько месяцев наша команда менеджеров неустанно работала над тем, чтобы не потерять никого из сотрудников. Мы урезали расходы, ставили на паузу ключевые проекты, отправляли в бессрочные отпуска наших актёров, продолжая выплачивать им пособия, и оптимизировали операции для максимально эффективной работы», — заявили в компании.
- В 2019 году на долю парков Disney пришлось 37% общей выручки компании.
- Во третьем финансовом квартале 2020 года компания сообщила об операционных убытках в размере $1,96 млрд в том числе из-за закрытия парков, отелей и круизов на фоне пандемии.
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Юрий Белоножкин
...а вообще и правда жесть.
Eugene Danilov
Ждём возмущения всей либеральной общественности и СМИ, а также акций «Я/МЫ сотрудник диснейленда» и соответсвующие рамочки для аватарок в фейсбуке. Хотя постойте, это же сша. Это другое
Yefim KurakovEugene
Там людей уже больше чем полгода не увольняли и при этом выплачивали зарплаты.
К чему это сравнение? Более менее нормальные люди за этот срок уже нашли другие варианты работы, а ленивым бездарям туда и дорога
Eugene DanilovYefim
Я все же настаиваю, что в России в абсолютно таких же условиях (не увольняли полгода, выплачивали зарплату, потом все же уволили) вы бы получали качественно иную реакцию в соцсетях :)
Более менее нормальные люди за этот срок уже нашли другие варианты работы, а ленивым бездарям туда и дорога
Я так не думаю. Сейчас кризис, работу найти очень сложно. Массовые сокращения как раз таки в индустриях hospitality, entertainment
Александр КоролёвYefim
А зачем искать другую работу если платят на текущей
Алексей ВихровYefim
а можно пруфы про выплату зарплаты?
разумеется в полном размере.
а то это обычный пиздеж.
Denis DenisEugene
Возмущения либеральной общественности по поводу увольнений в стране с другим трудовым законодательством? ЩИТО?
Eugene DanilovDenis
Вы намекаете на интеллект и аналитические способности людей с аватарками «Я/МЫ»?
Denis DenisEugene
не вижу ничего плохого в акциях солидарности, как инструменте воздействия. когда государственные институты существуют только на бумаге - это единственный доступный и пока работающий метод.
так что, не разделяю вашей иронии
Eugene DanilovDenis
Я иронизирую не столько по поводу как таковых акций солидарности (это дело хорошее), сколько о развившейся у многих привычке участвовать в подобных акциях не разобравшись в конкретном кейсе, не понимая контекста, просто по принципу «все поставили аватарку - и я поставил». Подобное поведение только обесценивает «солидарность»
Mamur Fozilov
жестко
Arthur Niazyan
Ничего святого.
Снеговик
Офигеть, откуда там столько сотрудников. 100 с лишним тысяч только в США!
Неужели эти парки такие огромные?
Александр КучеряевСнеговик
Просто у них уборщица убирает а продавец продает, грузчик грузит итд. А не как в наших сервисах где любой сотрудник супер солдат.
Mamur FozilovСнеговик
видимо у сотрудников компании гибкий график работы. ввиду этого возможно такой штат
Yuri Ahmedov
Это только начало. Вся экономика накрывается
Eugene DanilovYuri
Не переживайте, все восстановится. Если все же переживаете - зайдите посмотрите статистику ковида по штатам, там пандемия сильно ударила по 5-7 штатам, в остальных всё норм
BasilEugene
К сожалению или к счастью ни чего не восстановится. Безработица в США на уровне 23-25%. Напомню, во времена великой депрессии было 26-27. Плюс долг внешний, вертолетные деньги, закредитованность населения и ещё миллион проблем. Эту страну уже ни чего не спасет. Просто купите попкорн и наблюдайте следующие 5-6 лет медленное увядание США. Ну в целом все отлично. Не может этот мир жить в условиях эмисионной экономики. Нужна другая модель. Нужна перезагрузка.
Eugene DanilovBasil
Ой ну перестаньте. Напечатают новых денег (и запишут в госдолг, который все равно возвращать не нужно), введут безусловный доход, въебут Китаю (в меру сил и возможностей), перенесут ещё сотню-другую производств в штаты, начнут пару-тройку региональных войн по всему миру, всё будет ок у американцев)) И пока что они все ещё первая экономика мира, так что рассуждать про закат сша как-то наивно
BasilEugene
Так все раньше и работало. Все верно. Но теперь просто некуда экспортировать инфляцию за счёт увеличения гос долга везде уже дно или скоро настанет. Я не говорю, что завтра Америка рассыпится. Но то, что может состояться новый передел резервных валют - очень очевидно. Доллар уже не будет играть такой роли и опоры и плавно и медленно США уйдет с лидирующих позиций.
Mamur Fozilov
интересно, что произойдёт с киноиндустрией на фоне к-19
Dr. HorribleMamur
ничего не произойдет, фильмы будут выходить на стриминговых платформах. я только рад этому. нет ничего хуже чем смотреть фильмы в кинотеатрах (или ждать пару месяцев на цифровой релиз)
Bobo Momo
Главное, выбрать правильного СЕО
Юрий БелоножкинBobo
ОБН не дремлет
Bobo Momo
Надеюсь, Флорида теперь правильно проголосует.