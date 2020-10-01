Правительство увеличило максимальную сумму компенсации за туры по России до 20 тысяч рублей Материал редакции
Программу продлили до 10 января 2021 года, а минимальную стоимость путёвки отменили.
Правительство обновило условия программы компенсаций россиянам, путешествующим по России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин:
- Для участия в программе нужно оплатить тур или проживание в гостинице продолжительностью не меньше двух ночей. До этого было четыре ночи.
- Требование о минимальной стоимости путёвки убрали — ранее она составляла 25 тысяч рублей.
- Максимальный возврат теперь составляет 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей).
- В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
- Поездку можно совершить до 10 января 2021 года.
Власти сохранили обязательное условие программы — оплату тура картой «Мир». «Кэшбек» на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
Даты начала и окончания продаж туров с «кэшбеком» позже объявит Ростуризм. Правительство не уточнило и регионы. На первом этапе их разбили на две группы: те, в которые можно было поехать с августа по декабрь, и туры с датами с 1 октября по 20 декабря.
На первом этапе туры и проживание с «кэшбеком» можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа, а поездку совершить — со старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится не менее полутора месяцев, сообщили в правительстве.
За поездки на наш юг нужно 50% возвращать, тогда соотношение цена/сервис/впечатления будет на достойном уровне
Конечно сразу нельзя было сделать простые условия. Надо было нахуевертить уебанских условий, миллион раз переносить старт и дать всего неделю на бронирование на мертвый сезон. Красавчики!
а есть инфа по результатам сложных и уебанских условий? цифры какие-то? я так понимаю никто не воспользовался?
Согласна, мы искали тур, на сайте ноль информации, в итоге наш юг - только в октябре. Короче с виду конфетка, а внутри - ...
Что, с 15К скидкой не едут? За наш юг надо больше доплачивать, плюс расширенную медстраховку бесплатно, тогда поедут.
Нужно создать полицию туристического сервиса, которая будет жарить хозяев за ошибки в элементарных удобствах.
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