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Татьяна Боброва
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Правительство увеличило максимальную сумму компенсации за туры по России до 20 тысяч рублей Материал редакции

Программу продлили до 10 января 2021 года, а минимальную стоимость путёвки отменили.

8 комментариев
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Правительство обновило условия программы компенсаций россиянам, путешествующим по России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин:

  • Для участия в программе нужно оплатить тур или проживание в гостинице продолжительностью не меньше двух ночей. До этого было четыре ночи.
  • Требование о минимальной стоимости путёвки убрали — ранее она составляла 25 тысяч рублей.
  • Максимальный возврат теперь составляет 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей).
  • В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
  • Поездку можно совершить до 10 января 2021 года.

Власти сохранили обязательное условие программы — оплату тура картой «Мир». «Кэшбек» на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Даты начала и окончания продаж туров с «кэшбеком» позже объявит Ростуризм. Правительство не уточнило и регионы. На первом этапе их разбили на две группы: те, в которые можно было поехать с августа по декабрь, и туры с датами с 1 октября по 20 декабря.

На первом этапе туры и проживание с «кэшбеком» можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа, а поездку совершить — со старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится не менее полутора месяцев, сообщили в правительстве.

#новость #туризм

Татьяна Боброва
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8 комментариев
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Степан Попов

3

За поездки на наш юг нужно 50% возвращать, тогда соотношение цена/сервис/впечатления будет на достойном уровне

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Last Hero

3

Конечно сразу нельзя было сделать простые условия. Надо было нахуевертить уебанских условий, миллион раз переносить старт и дать всего неделю на бронирование на мертвый сезон. Красавчики!

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Вел Колдин

Last
0

а есть инфа по результатам сложных и уебанских условий? цифры какие-то? я так понимаю никто не воспользовался? 

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Last Hero

Вел
0

Ага, 0 броней в отеле в самом центре города с рейтингом 4.9 на картах и промокодом на скидку. В целом пох, ибо с загрузкой не страдали. Но сам подход к организации акции ничего кроме слёз не вызвал.

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Полина Мурзинова

Last
0

Согласна, мы искали тур, на сайте ноль информации, в итоге наш юг - только в октябре. Короче с виду конфетка, а внутри - ...

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Вася Пражкин

1

Что, с 15К скидкой не едут? За наш юг надо больше доплачивать, плюс расширенную медстраховку бесплатно, тогда поедут.

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Сергей Подливчук

0

Нужно создать полицию туристического сервиса, которая будет жарить хозяев за ошибки в элементарных удобствах.

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ϏϙηαϟϮ

0

По Россиюшке-матушке только поздней осенью да ездить, да.

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