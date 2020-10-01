Программу продлили до 10 января 2021 года, а минимальную стоимость путёвки отменили.

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Правительство обновило условия программы компенсаций россиянам, путешествующим по России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин:

Для участия в программе нужно оплатить тур или проживание в гостинице продолжительностью не меньше двух ночей. До этого было четыре ночи.

Требование о минимальной стоимости путёвки убрали — ранее она составляла 25 тысяч рублей.

Максимальный возврат теперь составляет 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей).

В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Поездку можно совершить до 10 января 2021 года.



Власти сохранили обязательное условие программы — оплату тура картой «Мир». «Кэшбек» на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Даты начала и окончания продаж туров с «кэшбеком» позже объявит Ростуризм. Правительство не уточнило и регионы. На первом этапе их разбили на две группы: те, в которые можно было поехать с августа по декабрь, и туры с датами с 1 октября по 20 декабря.