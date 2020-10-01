Мэр Москвы обязал работодателей перевести на «удалёнку» не меньше 30% сотрудников с 5 октября Материал редакции
И работников старше 65 лет.
- Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей Москвы перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 октября.
- На удалёнку также должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным.
- Требование о переходе на удалёнку не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
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Я правильно понимаю, кто-то из Кремля уже переехал обратно в бункер?
Артем Павлючук
Вот что может делать на удаленке 65 летний работник? Ведь большенство людей этого возраста технологически неразвитые люди!
Данил ФедотовАртем
Спать
Алейченко СергейАртем
Спать и есть и ещё кота выгуливать🤣
Сатанецкий
А вот и вторая волна подкатила, скоро опять карантин введут, а царь в бункер убежит
Николай Шелопугин
Неужели опять начинается? А если сейчас все серьёзней?
Куда 4 пуша))
Снеговик
Походу второму карантину быть :(