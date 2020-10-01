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Лиана Липанова
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Мэр Москвы обязал работодателей перевести на «удалёнку» не меньше 30% сотрудников с 5 октября Материал редакции

И работников старше 65 лет.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей Москвы перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 октября.
  • На удалёнку также должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным.
  • Требование о переходе на удалёнку не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

#новость

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Andrey Arsentyev

6

У кого то началось осеннее обострение

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Виктор Петров

6

Я правильно понимаю, кто-то из Кремля уже переехал обратно в бункер?

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Артем Павлючук

2

Вот что может делать на удаленке 65 летний работник? Ведь большенство людей этого возраста технологически неразвитые люди!

Ответить

Данил Федотов

Артем
3

Спать

Ответить

Алейченко Сергей

Артем
1

Спать и есть и ещё кота выгуливать🤣

Ответить

Сатанецкий

2

А вот и вторая волна подкатила, скоро опять карантин введут, а царь в бункер убежит

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Николай Шелопугин

1

Неужели опять начинается? А если сейчас все серьёзней?

Куда 4 пуша))

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Снеговик

0

Походу второму карантину быть :(

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