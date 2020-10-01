И работников старше 65 лет.

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Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 октября по 28 октября.

На удалёнку также должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным.

Требование о переходе на удалёнку не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Как это будет работать

Работодатель сам определяет, какие сотрудники критически важные для функционирования организации, объяснили vc.ru в департаменте здравоохранения Москвы.