Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
Офлайн
Лиана Липанова
6034

Мэр Москвы потребовал от работодателей перевести на удалёнку не меньше 30% сотрудников с 5 октября Материал редакции

И работников старше 65 лет.

42 комментария
В закладки

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 октября по 28 октября.

На удалёнку также должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным.

Требование о переходе на удалёнку не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Как это будет работать

Работодатель сам определяет, какие сотрудники критически важные для функционирования организации, объяснили vc.ru в департаменте здравоохранения Москвы.

При этом штрафов за несоблюдение требований не предусмотрено — указ Собянина носит рекомендательный характер, прокомментировали в Московском фонде социального страхования. При этом в блоге Собянина говорится, что с 5 октября «требование перевода на удаленную работу становится обязательным». На вопрос корреспондента vc.ru, кто будет проверять выполнение указа, в ведомстве затруднились ответить.

#новость #москва

Лиана Липанова
+28 641
5
14
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 42, "likes": 14, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 163225, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Oct 2020 14:35:41 +0300", "is_special": false }
Страна, где тайна вклада работает
И никто не знает о ваших деньгах и недвижимости. Ответ — в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виктор Петров

20

Я правильно понимаю, кто-то из Кремля уже переехал обратно в бункер?

Ответить

Эдуард Летов

Виктор
11

А он выезжал разве оттуда?

Ответить

Виктор Петров

Эдуард
18

Я даже не уверен, что он реально существует
или не разложился уже на плесень и липовый мед

Ответить

Вася Пражкин

Виктор
0

Сомневаюсь, что там мед, скорее препараты

Ответить

Bulat Ziganshin

Вася
0

ботокс же!

Ответить

Сергей Артёменко

Виктор
0

главное что, перестройка все идет

Ответить

Saucedo Puetz

Виктор
0

Они оттуда и не съезжали

Ответить

Andrey Arsentyev

14

У кого то началось осеннее обострение

Ответить

Syzygy

13

Вот вы всё ругаете Собянина, а он прогрессор тот ещё - железным сапогом загоняете всех в светлое технологическое будущее, где люди не тратят время на перемещение тушки к месту работы.

Ответить

Николай Шелопугин

1

Неужели опять начинается? А если сейчас все серьёзней?

Куда 4 пуша))

Ответить

Billy Jean

Николай
23

Три пуша по 30% — значит мэр лично вам предлагает перевести 90% персонала на удалёнку

Ответить

Вася Пражкин

Billy
0

Можно их удалить и сделать вид, что их не получал. И мэра такого не знаешь.

Ответить

Снеговик

7

Походу второму карантину быть :(

Ответить

Александр Антипов

Снеговик
1

Как бы мы не перешли в ту стадию, версия 2.0 потом 3.0 и так далее. Как обновления, эти прививки как прошивка на смартфон.

Ответить

Иван Эртель

Александр
0

Это релизы раз в полгода, типа весна-осень как у Убунту. Щас LTS допилят и посадят на 5 лет дома сидеть с поддержкой

Ответить

Валентин Стекольников

Снеговик
1

Ждём выхода COVID-20 Pro Max. 

Ответить

Коля Павельев

Снеговик
0

Его не могло не быть, и вторая волна тоже неизбежна в обычный сезон гриппов. Миру пока ещё повезло, что пик пришёлся на весну и лето, сейчас всё будет по-взрослому

Ответить

Артем Павлючук

0

Вот что может делать на удаленке 65 летний работник? Ведь большенство людей этого возраста технологически неразвитые люди!

Ответить

Алейченко Сергей

Артем
16

Спать и есть и ещё кота выгуливать🤣

Ответить

Данил Федотов

Артем
10

Спать

Ответить

Андрей Путра

Артем
0

Бухать. За это нельзя уволить сотрудника на удалёнке.

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

Пока ещё можно )

Ответить

Валентин Стекольников

Артем
0

Есть организации, где 65-летних больше 70 процентов? Вряд ли.

Ответить

Slava Itprofi

Артем
0

Вот взял и оскорбил обитателей бункеров ಠ_ಠ

Ответить

ЯжПрограммист

6

разгоняемся потихоньку, после обещания не вводить огопничений, все должны были понять что они обязательно будут,надо дать этим обещаторам время. 

Ответить

Ray Smith

ЯжПрограммист
0

А никто и не обещал, что ограничение точно-преточно не будет никогда.

Ответить

ЯжПрограммист

Ray
0

вроде просто преточно обещали, в этом был подвох

Ответить

Ray Smith

ЯжПрограммист
1

Точные-преточные обещания в принципе бессмысленны в мире, где каждую секунду что-то происходит и меняется. 

Ответить

Сатанецкий

4

А вот и вторая волна подкатила, скоро опять карантин введут, а царь в бункер убежит

Ответить

Sergei Timofeyev

Сатанецкий
2

А что - карантин уже вводили? Режим ХЗ - был, помню, но это не карантин.

Ответить

Gabby BenDer

1

Here we go again

Ответить

Игорь Белкин

0

И работников старше 65 лет.

Дроны для уборщиков уже есть?

Ответить

Ray Smith

0

Ну вот, опять прокрастинировать дома и слушать квакающих коллег в войсчате :(

Ответить

Елена Нефедова

0

Стадия самолечения ?
Когда уже самосохранение то настанет?

Ответить

Светлана Завацкая

0

Опять метель, и все будут рады. Вынужденные каникулы продолжаются. Тяжело осознавать это все.

Ответить

Andrei Apanasik

0

А кто-то в офис и не возвращался)

Ответить

Vopics Roman

0

В заголовке "обязал", в статье "указ Собянина носит рекомендательный характер"

Ответить

Sergei Timofeyev

Vopics
0

В целом, да, так как это не его вотчина, а РПН подчиняется федералам.

Ответить

Лиана Липанова

Vopics
0

поправила, спасибо

Ответить

Артём Семаков

0

ждите во всех регионах через 2 недели после основного релиза)

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Господа присяжные заседатели, делайте ставки по закрытию Москвы на режим ХЗ с пропусками, цыганами и медведями. 

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Я требую у мэра выплачивать мне 65  и 30тыс в месяц на дополнительные нужды. Требование носит рекомендательный характер.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

eBay
Подписан
Отписаться
Чем запомнился Владимир Долгов и как встречают гостей в Шанхае: атмосфера и культурные особенности в офисах eBay
Наличие коллег в разных уголках земли накладывает отпечаток на работу сотрудников eBay. Культурные особенности, разница…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как продать шаблон сайта и не только: создаем маркетплейс с нуля
Маркетплейс — один из самых интересных и перспективных способов заработать в интернете. Особенно если вы разбираетесь в…
0
Bercut
Подписан
Отписаться
Мифы о роли аналитика. Решение бизнес-задач мобильных операторов
Влад Кучинский, solution-архитектор Bercut, рассказывает про трудности, с которыми сталкиваются аналитики в работе со с…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Stepanov
за день
Автопилот понял, что это макет
Запись пользователя Филипп Концаренко
Владимир Голубенко
за неделю
Мне нравится ваш вариант 🔥
Каким мог стать Сбер, но не стал (концепт)

Комментарии

Сергей Милосердов

Feedgram — персональный…

Сергей Подливчук

Microsoft представила ноутбук…

Алексей Федин

Решили показать людям, за что…

Oleg Milyaev

«Официальный спонсор…

Михаил Седов

«Ъ»: ФСИН попросит 3 млрд…

Dmitry Kiselev

Комната с обзором на 270…

Aleksandr…

Как мы вышли на рынок США с…

Сергей Подливчук

«Ъ»: ФСИН попросит 3 млрд…

Иван Эртель

Мэр Москвы потребовал от…

Michel Lelikov

Быстрее, чем кролики…

TL

Комната с обзором на 270…

Тимофей Чекулаев

Российским ресторанам и кафе…

new_comment

Комната с обзором на 270…

Kelerius

Комната с обзором на 270…

Алексей Федин

Решили показать людям, за что…

Сергей Катков

Правительство не дало Facebook…

Денис Пихаров

Российский стартап хочет…

new_comment

Комната с обзором на 270…

new_comment

Комната с обзором на 270…

Кирилл Хамитов

Комната с обзором на 270…
null