Мэр Москвы потребовал от работодателей перевести на удалёнку не меньше 30% сотрудников с 5 октября Материал редакции
И работников старше 65 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 октября по 28 октября.
На удалёнку также должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным.
Требование о переходе на удалёнку не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
Как это будет работать
Работодатель сам определяет, какие сотрудники критически важные для функционирования организации, объяснили vc.ru в департаменте здравоохранения Москвы.
При этом штрафов за несоблюдение требований не предусмотрено — указ Собянина носит рекомендательный характер, прокомментировали в Московском фонде социального страхования. При этом в блоге Собянина говорится, что с 5 октября «требование перевода на удаленную работу становится обязательным». На вопрос корреспондента vc.ru, кто будет проверять выполнение указа, в ведомстве затруднились ответить.
Я правильно понимаю, кто-то из Кремля уже переехал обратно в бункер?
А он выезжал разве оттуда?
Я даже не уверен, что он реально существует
или не разложился уже на плесень и липовый мед
Сомневаюсь, что там мед, скорее препараты
Вот вы всё ругаете Собянина, а он прогрессор тот ещё - железным сапогом загоняете всех в светлое технологическое будущее, где люди не тратят время на перемещение тушки к месту работы.
Неужели опять начинается? А если сейчас все серьёзней?
Куда 4 пуша))
Три пуша по 30% — значит мэр лично вам предлагает перевести 90% персонала на удалёнку
Можно их удалить и сделать вид, что их не получал. И мэра такого не знаешь.
Походу второму карантину быть :(
Как бы мы не перешли в ту стадию, версия 2.0 потом 3.0 и так далее. Как обновления, эти прививки как прошивка на смартфон.
Это релизы раз в полгода, типа весна-осень как у Убунту. Щас LTS допилят и посадят на 5 лет дома сидеть с поддержкой
Его не могло не быть, и вторая волна тоже неизбежна в обычный сезон гриппов. Миру пока ещё повезло, что пик пришёлся на весну и лето, сейчас всё будет по-взрослому
Вот что может делать на удаленке 65 летний работник? Ведь большенство людей этого возраста технологически неразвитые люди!
Бухать. За это нельзя уволить сотрудника на удалёнке.
Есть организации, где 65-летних больше 70 процентов? Вряд ли.
разгоняемся потихоньку, после обещания не вводить огопничений, все должны были понять что они обязательно будут,надо дать этим обещаторам время.
А никто и не обещал, что ограничение точно-преточно не будет никогда.
вроде просто преточно обещали, в этом был подвох
Точные-преточные обещания в принципе бессмысленны в мире, где каждую секунду что-то происходит и меняется.
А вот и вторая волна подкатила, скоро опять карантин введут, а царь в бункер убежит
А что - карантин уже вводили? Режим ХЗ - был, помню, но это не карантин.
Опять метель, и все будут рады. Вынужденные каникулы продолжаются. Тяжело осознавать это все.
В заголовке "обязал", в статье "указ Собянина носит рекомендательный характер"
В целом, да, так как это не его вотчина, а РПН подчиняется федералам.
Господа присяжные заседатели, делайте ставки по закрытию Москвы на режим ХЗ с пропусками, цыганами и медведями.
Я требую у мэра выплачивать мне 65 и 30тыс в месяц на дополнительные нужды. Требование носит рекомендательный характер.
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