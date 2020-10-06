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Лиана Липанова
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Мэр Москвы обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке Материал редакции

За невыполнение требования компанию могут оштрафовать или закрыть.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей информировать городское правительство о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку.
  • В список сведений, которые нужно передавать московским властям, входит название организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ОКВЭД, общая численность сотрудников и количество работников на удалёнке.
  • Кроме того, по каждому сотруднику, работающему из дома, нужно сообщать номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов.
  • Предоставлять эти данные нужно каждый понедельник с 12 октября в электронном виде в личном кабинете юрлица или ИП на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
  • За непредоставление или неполное предоставление сведений полагается штраф или приостановление деятельности.

#новость #бизнеснакарантине #москва

Лиана Липанова
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86 комментариев
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Андрей Иванов

39

Вот это я понимаю Третий Халф-лайф

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Алексей Филинов

Андрей
7

...сами вы его выбрали, или его выбрали за вас ...

Ответить

Андрей Иванов

Алексей
7

пройдёмте...

Ответить

Лучезарный Смех

26

Германия:
Оштрафовали H&M на €35 млн за сбор «досье» с личными данными сотрудников
 
Россия:
Требуют весь бизнес собирать личные данные сотрудников, делиться с правительством.

Сюр. Занавес.

Ответить

Артур

Лучезарный
–2

H&M - частная компания, во втором случае правительство

Ответить

Лучезарный Смех

Артур
10

Давай я ещё раз тебе объясню.
В Германии, правительство штрафует компанию за сбор личных данных сотрудников.
В России, правительство само требует компании собирать личные данные сотрудников и передавать их правительству.

Ответить

J S

Лучезарный
0

за сбор личных данных сотрудников.

За уши притянуто.
Там досье собирали, а не просто личные данные.
Регулятор обнаружил, что менеджеры компании фиксировали информацию об отпусках и медицинских диагнозах работников, а также записывали данные из личных разговоров — например, о семье или религии. «Досье» хранились на серверах H&M и были доступны как минимум 50 менеджерам.

Обычные личные данные сотрудников типа телефонов, паспортных данных разумеется есть у любого работодателя.

Ответить

Виктор Бежанов

14

Вы там наверху не ох...ли ?

Ответить

Вася Пражкин

Виктор
30

Да, ох...ли и что?

Ответить

Иван Иванович

Вася
15

Ничего, мы просто спросили!

Ответить

Вася Пражкин

Иван
1

То ли еще будет, вспомните текущие времена как относительно свободные.

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Вася
5
Ответить

Лучезарный Смех

16

Ха, так и вижу как все дружно сообщают работодателям номера своей «тройки» (нет).

Это же слежка, без суда и следствия.

Ответить

Mike Kosulin

Лучезарный
1

Это многоходовочка: вы не передали данные, оплатите штраф

Ответить

Лучезарный Смех

Mike
4

МногоходовОЧКА
 
штраф оспаривается в суде.

Ответить

Leo Uvarov

Лучезарный
0

в каком? :)

Ответить

alex twit

13

Давайте нам все данные, да

Ответить

Олег Носков

10

А во сколько я в туалет сходил нужно сообщать ?

Ответить

Alex Marvell

Олег
6

Только после того как смыл за собой.

Ответить

Олег Носков

Alex
9

Фото чистого туалета скидывать меру Москвы 😃

Ответить

Nikolay Werner

Олег
6

Лучше грязного)

Ответить

Ярослав Шенцов

Nikolay
0

и сразу штраф, за нарушение санитарных условий....)

Ответить

Mike Kosulin

Олег
1

Селфи на фоне

Ответить

Лучезарный Смех

Олег
2

И во сколько надо, и вид стула надо

Ответить

Карл

Лучезарный
2

надо распечатать для референса

Ответить

Вася Пражкин

Лучезарный
2

Говнонаука какая-то

Ответить

Arthur Niazyan

Олег
1

Сначала в гальюн чётные дома ходят, потом у которых окна выходят северней широты. Смотрите полный график посещения на сайте мэра.

Ответить

Wera Ferat

4

"Предоставлять эти данные нужно каждый понедельник с 12 октября в электронном виде"
Но это конечно жесть... больше нечем заниматься,  что ли??

Ответить

Arthur Niazyan

Wera
10

Но очередь лучше с пятницы занять.

Ответить

Joy Z

4

номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов.

Особенно интересно как работодатель сможет официально требовать эти данные от своих сотрудников, а потом еще и проверять предоставленные данные..

Ответить

Joy Z

Joy
7

А еще интересно, что "удаленная работа" не запрещает перемещаться по городу на общественном транспорте или личном автомобиле.
Явно назревает ввод карантина и тотальный контроль всего и вся.. 

Ответить

Антон Курочкин

Joy
1

Это типо для борьбы с фиктивными списками офис адептов. Если по списку удаленщик, но утром катит в офис/назад, то будет Алерт видимо

Ответить

Sam Beckett

Антон
2

Но получается без телефона на электросамокате, например, доехать поработать все-таки будет можно! 

Ответить

Карл

Sam
0

запретят электросамокаты и делов))
Под соусом, что в осенне-зимний период слишком много происшествий с ездоками на них)

Ответить

Sam Beckett

Карл
0

Хотел бы я посмотреть как они это технически провернут, джва года жду

Ответить

Иосиф Перельман

6

Эй там в мэрии, Оруэлл вообще-то не инструкции по управлению городами писал, хорош уже его идеи воплощать

Ответить

Michael Tretyak

6

пускай тогда Собянин выложит в открытый доступ данные перемещений в течение карантина всех сотрудников мэрии и Мосгордумы, а также их родственников.

Ответить

Карл

Michael
0

зачем? Что вам это даст?

Ответить

Michael Tretyak

Карл
0

мне хочется, чтобы общественность знала обо всех их перемещениях. особенно с учётом того, что один из основных очагов первой волны пандемии находился на Рублёвке, где упомянутые персонажи в основной своей массе и проживают. публичные лица, пусть примером покажут, как и где соблюдают карантин.  

Ответить

Карл

Michael
0

а мэрия не сидит на карантине. У меня там друг работает, в штабе по ковиду как раз - весь карантин ездил на работу, без выходных практически.

Ответить

Michael Tretyak

Карл
0

Ваш друг - большой молодец. Но только это не отменяет полнейшей противозаконности требований мсье Собянина. Как будто отслеживают праздношатающихся балбесов, состоящих на учёте в детской комнате милиции, а не ответственных и взрослых граждан, которые вынуждены кормить свои семьи на удалёнке. Создаётся впечатление, что, подразворовав в очередной раз бюджеты на очередной "Социальный Мониторинг", хотят добрать эти деньги из штрафов. Аха, щазз.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

5

За непредоставление или неполное предоставление сведений полагается штраф или приостановление деятельности.

Хочу увидеть списки ФСО, ФСБ, АП или обязательно приостановлю деятельность!

Ответить

alex twit

НечеловеческаяЛ…
1

Вы не понимаете, это другое.пнг

Ответить

НечеловеческаяЛогика

alex
0

Эххх, а была надежда

Ответить

Useforlogin

4

Так а че вы вскипели? Если компания оформляет всех в белую, то ваши номера машин, телефонов и проездных и так известны правительству. Просто пока нет удобной апишечки для сверки передвижения конкретного человека и его статусом удаленного сотрудника. Решили это переложить на плечи эйчаров. 

Параноить надо было чуть раньше, когда вы все добровольно понесли всю свою жизнь в сеть. Когда Сбер, Мегафон и Мэйл (вк, одноклассники, почта) знают о вас и ваших связях намного лучше вас самих. Одна, по-сути, компания, знает все о ваших покупках, круге общения, местах, которые посещаете и где вы находитесь сейчас, знает все переписки в почте, смс и мессенджерах, слушает все звонки и мониторит весь трафик, знает весь социальный граф из прошлого, все ваши бурные романы молодости и вашу любовь к порно с милфами. 

Короче, побухтеть в комментариях — это, конечно, весело, но уже поздновато. 

Ответить

Roman Moskovskiy

Useforlogin
0

Просто пока нет удобной апишечки для сверки передвижения конкретного человека и его статусом удаленного сотрудника

Наличие такой апишечки вызвало бы такое же кипение

Ответить

Ян Зовём

Useforlogin
0

Поскольку машины не имею, не знаю нужно ли сообщать её номер работодателю. Но вот номер моей "тройки" у меня точно не спрашивали.  

Ответить

Useforlogin

Ян
0

Номер вашей тройки знает мэрия. Через оплату картой/онлайн. Но может и не знать, если вы платили налом все время. 

Ответить

Ян Зовём

Useforlogin
0

1) так требуют с работодателя. 

2) Моей "тройки"? давно дело было, но не помню, что бы паспорт предъявлял когда  её покупал. 

Ответить

Денис Боенсков

4

Нихрена себе товарищ майор данные воткрытую собирает. А не охренели ли вы?

Ответить

Вася Пражкин

3

Когда уже москвичам чипы с 5G начнут вживлять, ведь так просто будет их контроливать.

Ответить

Артём А.

Вася
1

Согласен, пришел домой, чип определил домашнюю вай фай точку и товарищ майор спокоен, что ты дома, стабилен, на митинги не ходишь, не разносишь инфозаразу. Еще можно электрошокер в чип встраивать. Чтобы в случае чего защитить тебя от опасной деятельности

Ответить

Вася Пражкин

Артём
1

Какой еще опасной деятельности? А прошивки в чипе на что? На худой конец сменят воспоминания и ты уже не лидер оппозиции, а кассир в Макдональдсе и свободная у тебя только касса и то не всегда.

Ответить

Victoria Soot

3

Дичь какая-то, мне кажется. 

Ответить

Igor Zemko

2

Скиньте пжлст нормативку с учетом внесенных изменений.
 Пробовал отправить данные на портал - сервис ругается, фиас не работает. Спасибо мэр

Ответить

Лучезарный Смех

Igor
2

🐀 

Ответить

Яков Морозов

2

Маразм крепчал.

Ответить

Павел Янушпольский

2

Человек на удаленке, а не на карантине.
В офис не пускать и все.

Ответить

Pavel Bokarev

2

ЭТО ПИ*ЕЦ

Ответить

Mikhail

2

Вы не заметили, в какой момент вред от действия властей стал больше, чем от самого коронавируса?

Ответить

Дмитрий Малахов

0

Интересно, это вообще законно ?

Ответить

Mike Kosulin

Дмитрий
3

Хахахах
Хахахахахах
Хахахахахахахаха

Ответить

Алиса Селиверстова

1

у нас кроме штрафов ничем не замотивировать работодателей, может напротив поощрять надо?

Ответить

Даниил Слесарчук

1

Нормально так Китаем запахло

Ответить

НечеловеческаяЛогика

1
Ответить

Timofey Dyrin

1

В Указе ни слова о том, нужно ли это все предоставлять ИП без работников? - Иначе штраф!
В Указе ни слова о том, что, если сотрудник один - нужно ли его переводить на удаленку? - Иначе штраф!
В Указе ни слова о том, как быть в случае, если юр адрес ИП (квартира) - совпадает с местом осуществления фактической деятельности (квартира) - ходит ли такой сотрудник на работу, или сидит на удаленке? - Иначе штраф!
Зато:

Ответить

Joy Z

Timofey
0

В Указе ни слова о том, что, если сотрудник один - нужно ли его переводить на удаленку? - Иначе штраф!

Минимум 30% этого одного сотрудника должно сидеть дома..  ;) 

Ответить

Michael Tretyak

1

очень живо представляю себе диалоги с полисом в московском метро:
- *полис, грозно* На работу, небось, едешь, паскуда?
- * я, удивлённо* Да помилуйте, к тёлке / бухать / на пленэр / за шкафом еду!
- *полис, смягчаясь* Ааа, тогда проходите! *соседнему полису* Какой ответственный гражданин! 

Ответить

TL

1

То, что собрался организовать Собянин — оперативно-разыскные мероприятия, в простонародье слежка. Там следователь должен у суда получить разрешение для такой штуки в отношении гражданина. Непонятно, как люди могут добровольно пойти на это, не потеряв самоуважение. Хотя передадут же почти все. 

Ответить

Карл

0

будто номер тройки - это что-то идентифицирующее. У меня их штук 10 лежит, т.к. забывал и покупал новую.
Вон и в яндекс лавке есть - тройка с балансом.

Ответить

Sam Beckett

Карл
1

У меня две машины - номер одной сообщу работодателю, на второй буду весь день кататься по городу назло Собянину. Про телефоны, думаю, и говорить не нужно

Ответить

Mike Kosulin

Sam
0

А вторая не на тебя оформлена?)

Ответить

Sam Beckett

Mike
0

На меня. Но если они будут сверять по своим ГИБДДшным базам - зачем руководство должно каждую неделю отправлять номера авто и троек?

Ответить

Иван Демьян

0

Формализация продолжалась...

Ответить

Ilya Popov

0

следующий шаг - блокировка карт Тройка по номеру, как в случае с проездными у пенсионеров и блокпосты, закрывающие въезды в город "удаленщикам" по номеру автомобиля. Самое логичное объяснение.

Ответить

Василий Быков

0
Ответить

O.K.

0
Ответить

Карл

0

странно, у меня на работе не требовали никакие номера - машин, тройки и всего такого...

Ответить

Arthur Niazyan

Карл
0

Планируют с 12 октября же.

Ответить

Sam Beckett

Карл
0

Скоро, брат

Ответить

Joy Z

Карл
0

Если захотите сделать гадость нелюбимому работодателю можете смело отказываться предоставлять эти сведения или придумайте что-нибудь. Например, укажите номер машины, на которой катается Собянин =)

Ответить

Alex Kuz

0

В целом нет проблемы в таких данных - купили симок левых, новые карты тройки, машины нет - дали все эти данные. Симки лежат дома, карты тройки тоже, все красиво.

Ответить

Victoria Soot

Alex
0

Так тут скорее сам факт возмущает (даже тех, кто не в Мск).

Ответить

Leo Uvarov

0

Скоро в Москве будет новый мэр ...

Ответить

Sam Beckett

Leo
0

В том-то и дело что нет

Ответить

Ivan Susanin

0

А какие будут последствия, если я работаю удаленно, но в 10 утра мою машину засечет камера на дороге или моя Тройка сработает в метро? Организацию накажут штрафом, что она обманула про удаленную работу? Меня оштрафуют?
Вообще, человек же может работать удаленно, но в обеденный перерыв куда-то съездить? Я уж не говорю о том, что в нормальных компаниях лишь бы задачи были выполнены - а так, хоть весь день катайся по городу.

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