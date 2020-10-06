Мэр Москвы обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке Материал редакции
За невыполнение требования компанию могут оштрафовать или закрыть.
- Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей информировать городское правительство о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку.
- В список сведений, которые нужно передавать московским властям, входит название организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ОКВЭД, общая численность сотрудников и количество работников на удалёнке.
- Кроме того, по каждому сотруднику, работающему из дома, нужно сообщать номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов.
- Предоставлять эти данные нужно каждый понедельник с 12 октября в электронном виде в личном кабинете юрлица или ИП на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
- За непредоставление или неполное предоставление сведений полагается штраф или приостановление деятельности.
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Андрей Иванов
Вот это я понимаю Третий Халф-лайф
Алексей ФилиновАндрей
...сами вы его выбрали, или его выбрали за вас ...
Андрей ИвановАлексей
пройдёмте...
Лучезарный Смех
Германия:
Оштрафовали H&M на €35 млн за сбор «досье» с личными данными сотрудников
Россия:
Требуют весь бизнес собирать личные данные сотрудников, делиться с правительством.
Сюр. Занавес.
АртурЛучезарный
H&M - частная компания, во втором случае правительство
Лучезарный СмехАртур
Давай я ещё раз тебе объясню.
В Германии, правительство штрафует компанию за сбор личных данных сотрудников.
В России, правительство само требует компании собирать личные данные сотрудников и передавать их правительству.
J SЛучезарный
за сбор личных данных сотрудников.
За уши притянуто.
Там досье собирали, а не просто личные данные.
Регулятор обнаружил, что менеджеры компании фиксировали информацию об отпусках и медицинских диагнозах работников, а также записывали данные из личных разговоров — например, о семье или религии. «Досье» хранились на серверах H&M и были доступны как минимум 50 менеджерам.
Обычные личные данные сотрудников типа телефонов, паспортных данных разумеется есть у любого работодателя.
Виктор Бежанов
Вы там наверху не ох...ли ?
Вася ПражкинВиктор
Да, ох...ли и что?
Иван ИвановичВася
Ничего, мы просто спросили!
Вася ПражкинИван
То ли еще будет, вспомните текущие времена как относительно свободные.
Bacceti SphodromantisВася
Лучезарный Смех
Ха, так и вижу как все дружно сообщают работодателям номера своей «тройки» (нет).
Это же слежка, без суда и следствия.
Mike KosulinЛучезарный
Это многоходовочка: вы не передали данные, оплатите штраф
Лучезарный СмехMike
МногоходовОЧКА
штраф оспаривается в суде.
Leo UvarovЛучезарный
в каком? :)
alex twit
Давайте нам все данные, да
Олег Носков
А во сколько я в туалет сходил нужно сообщать ?
Alex MarvellОлег
Только после того как смыл за собой.
Олег НосковAlex
Фото чистого туалета скидывать меру Москвы 😃
Nikolay WernerОлег
Лучше грязного)
Ярослав ШенцовNikolay
и сразу штраф, за нарушение санитарных условий....)
Mike KosulinОлег
Селфи на фоне
Лучезарный СмехОлег
И во сколько надо, и вид стула надо
КарлЛучезарный
надо распечатать для референса
Вася ПражкинЛучезарный
Говнонаука какая-то
Arthur NiazyanОлег
Сначала в гальюн чётные дома ходят, потом у которых окна выходят северней широты. Смотрите полный график посещения на сайте мэра.
Wera Ferat
"Предоставлять эти данные нужно каждый понедельник с 12 октября в электронном виде"
Но это конечно жесть... больше нечем заниматься, что ли??
Arthur NiazyanWera
Но очередь лучше с пятницы занять.
Joy Z
номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов.
Особенно интересно как работодатель сможет официально требовать эти данные от своих сотрудников, а потом еще и проверять предоставленные данные..
Joy ZJoy
А еще интересно, что "удаленная работа" не запрещает перемещаться по городу на общественном транспорте или личном автомобиле.
Явно назревает ввод карантина и тотальный контроль всего и вся..
Антон КурочкинJoy
Это типо для борьбы с фиктивными списками офис адептов. Если по списку удаленщик, но утром катит в офис/назад, то будет Алерт видимо
Sam BeckettАнтон
Но получается без телефона на электросамокате, например, доехать поработать все-таки будет можно!
КарлSam
запретят электросамокаты и делов))
Под соусом, что в осенне-зимний период слишком много происшествий с ездоками на них)
Sam BeckettКарл
Хотел бы я посмотреть как они это технически провернут, джва года жду
Иосиф Перельман
Эй там в мэрии, Оруэлл вообще-то не инструкции по управлению городами писал, хорош уже его идеи воплощать
Michael Tretyak
пускай тогда Собянин выложит в открытый доступ данные перемещений в течение карантина всех сотрудников мэрии и Мосгордумы, а также их родственников.
КарлMichael
зачем? Что вам это даст?
Michael TretyakКарл
мне хочется, чтобы общественность знала обо всех их перемещениях. особенно с учётом того, что один из основных очагов первой волны пандемии находился на Рублёвке, где упомянутые персонажи в основной своей массе и проживают. публичные лица, пусть примером покажут, как и где соблюдают карантин.
КарлMichael
а мэрия не сидит на карантине. У меня там друг работает, в штабе по ковиду как раз - весь карантин ездил на работу, без выходных практически.
Michael TretyakКарл
Ваш друг - большой молодец. Но только это не отменяет полнейшей противозаконности требований мсье Собянина. Как будто отслеживают праздношатающихся балбесов, состоящих на учёте в детской комнате милиции, а не ответственных и взрослых граждан, которые вынуждены кормить свои семьи на удалёнке. Создаётся впечатление, что, подразворовав в очередной раз бюджеты на очередной "Социальный Мониторинг", хотят добрать эти деньги из штрафов. Аха, щазз.
НечеловеческаяЛогика
За непредоставление или неполное предоставление сведений полагается штраф или приостановление деятельности.
Хочу увидеть списки ФСО, ФСБ, АП или обязательно приостановлю деятельность!
alex twitНечеловеческаяЛ…
Вы не понимаете, это другое.пнг
НечеловеческаяЛогикаalex
Эххх, а была надежда
Useforlogin
Так а че вы вскипели? Если компания оформляет всех в белую, то ваши номера машин, телефонов и проездных и так известны правительству. Просто пока нет удобной апишечки для сверки передвижения конкретного человека и его статусом удаленного сотрудника. Решили это переложить на плечи эйчаров.
Параноить надо было чуть раньше, когда вы все добровольно понесли всю свою жизнь в сеть. Когда Сбер, Мегафон и Мэйл (вк, одноклассники, почта) знают о вас и ваших связях намного лучше вас самих. Одна, по-сути, компания, знает все о ваших покупках, круге общения, местах, которые посещаете и где вы находитесь сейчас, знает все переписки в почте, смс и мессенджерах, слушает все звонки и мониторит весь трафик, знает весь социальный граф из прошлого, все ваши бурные романы молодости и вашу любовь к порно с милфами.
Короче, побухтеть в комментариях — это, конечно, весело, но уже поздновато.
Roman MoskovskiyUseforlogin
Просто пока нет удобной апишечки для сверки передвижения конкретного человека и его статусом удаленного сотрудника
Наличие такой апишечки вызвало бы такое же кипение
Ян ЗовёмUseforlogin
Поскольку машины не имею, не знаю нужно ли сообщать её номер работодателю. Но вот номер моей "тройки" у меня точно не спрашивали.
UseforloginЯн
Номер вашей тройки знает мэрия. Через оплату картой/онлайн. Но может и не знать, если вы платили налом все время.
Ян ЗовёмUseforlogin
1) так требуют с работодателя.
2) Моей "тройки"? давно дело было, но не помню, что бы паспорт предъявлял когда её покупал.
Денис Боенсков
Нихрена себе товарищ майор данные воткрытую собирает. А не охренели ли вы?
Вася Пражкин
Когда уже москвичам чипы с 5G начнут вживлять, ведь так просто будет их контроливать.
Артём А.Вася
Согласен, пришел домой, чип определил домашнюю вай фай точку и товарищ майор спокоен, что ты дома, стабилен, на митинги не ходишь, не разносишь инфозаразу. Еще можно электрошокер в чип встраивать. Чтобы в случае чего защитить тебя от опасной деятельности
Вася ПражкинАртём
Какой еще опасной деятельности? А прошивки в чипе на что? На худой конец сменят воспоминания и ты уже не лидер оппозиции, а кассир в Макдональдсе и свободная у тебя только касса и то не всегда.
Victoria Soot
Дичь какая-то, мне кажется.
Igor Zemko
Скиньте пжлст нормативку с учетом внесенных изменений.
Пробовал отправить данные на портал - сервис ругается, фиас не работает. Спасибо мэр
Лучезарный СмехIgor
🐀
Яков Морозов
Маразм крепчал.
Павел Янушпольский
Человек на удаленке, а не на карантине.
В офис не пускать и все.
Pavel Bokarev
ЭТО ПИ*ЕЦ
Mikhail
Вы не заметили, в какой момент вред от действия властей стал больше, чем от самого коронавируса?
Дмитрий Малахов
Интересно, это вообще законно ?
Mike KosulinДмитрий
Хахахах
Хахахахахах
Хахахахахахахаха
Алиса Селиверстова
у нас кроме штрафов ничем не замотивировать работодателей, может напротив поощрять надо?
Даниил Слесарчук
Нормально так Китаем запахло
НечеловеческаяЛогика
Timofey Dyrin
В Указе ни слова о том, нужно ли это все предоставлять ИП без работников? - Иначе штраф!
В Указе ни слова о том, что, если сотрудник один - нужно ли его переводить на удаленку? - Иначе штраф!
В Указе ни слова о том, как быть в случае, если юр адрес ИП (квартира) - совпадает с местом осуществления фактической деятельности (квартира) - ходит ли такой сотрудник на работу, или сидит на удаленке? - Иначе штраф!
Зато:
Joy ZTimofey
В Указе ни слова о том, что, если сотрудник один - нужно ли его переводить на удаленку? - Иначе штраф!
Минимум 30% этого одного сотрудника должно сидеть дома.. ;)
Michael Tretyak
очень живо представляю себе диалоги с полисом в московском метро:
- *полис, грозно* На работу, небось, едешь, паскуда?
- * я, удивлённо* Да помилуйте, к тёлке / бухать / на пленэр / за шкафом еду!
- *полис, смягчаясь* Ааа, тогда проходите! *соседнему полису* Какой ответственный гражданин!
TL
То, что собрался организовать Собянин — оперативно-разыскные мероприятия, в простонародье слежка. Там следователь должен у суда получить разрешение для такой штуки в отношении гражданина. Непонятно, как люди могут добровольно пойти на это, не потеряв самоуважение. Хотя передадут же почти все.
Карл
будто номер тройки - это что-то идентифицирующее. У меня их штук 10 лежит, т.к. забывал и покупал новую.
Вон и в яндекс лавке есть - тройка с балансом.
Sam BeckettКарл
У меня две машины - номер одной сообщу работодателю, на второй буду весь день кататься по городу назло Собянину. Про телефоны, думаю, и говорить не нужно
Mike KosulinSam
А вторая не на тебя оформлена?)
Sam BeckettMike
На меня. Но если они будут сверять по своим ГИБДДшным базам - зачем руководство должно каждую неделю отправлять номера авто и троек?
Иван Демьян
Формализация продолжалась...
Ilya Popov
следующий шаг - блокировка карт Тройка по номеру, как в случае с проездными у пенсионеров и блокпосты, закрывающие въезды в город "удаленщикам" по номеру автомобиля. Самое логичное объяснение.
Василий Быков
O.K.
Карл
странно, у меня на работе не требовали никакие номера - машин, тройки и всего такого...
Arthur NiazyanКарл
Планируют с 12 октября же.
Sam BeckettКарл
Скоро, брат
Joy ZКарл
Если захотите сделать гадость нелюбимому работодателю можете смело отказываться предоставлять эти сведения или придумайте что-нибудь. Например, укажите номер машины, на которой катается Собянин =)
Alex Kuz
В целом нет проблемы в таких данных - купили симок левых, новые карты тройки, машины нет - дали все эти данные. Симки лежат дома, карты тройки тоже, все красиво.
Victoria SootAlex
Так тут скорее сам факт возмущает (даже тех, кто не в Мск).
Leo Uvarov
Скоро в Москве будет новый мэр ...
Sam BeckettLeo
В том-то и дело что нет
Ivan Susanin
А какие будут последствия, если я работаю удаленно, но в 10 утра мою машину засечет камера на дороге или моя Тройка сработает в метро? Организацию накажут штрафом, что она обманула про удаленную работу? Меня оштрафуют?
Вообще, человек же может работать удаленно, но в обеденный перерыв куда-то съездить? Я уж не говорю о том, что в нормальных компаниях лишь бы задачи были выполнены - а так, хоть весь день катайся по городу.