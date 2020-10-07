Отмечаем 14 лет — дарим Дарим бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro iPhone 11 электросамокат Xiaomi AirPods Pro PlayStation 4 Pro полгода поездок на такси бесплатные ланчи LED-телевизор Samsung MacBook Pro Вперёд (function(w, d, id, delay) { var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1; if (teaser) { startAnimation(); beforePageChange(); } function startAnimation() { clearTimeout(timerId); timerId = setTimeout(function() { if (teaser) { teaser.classList.remove('step-'+step); step = step < 9 ? step + 1 : 1; teaser.classList.add('step-'+step); startAnimation(); } }, step === 1 ? 10 : delay); }; function beforePageChange() { if (w.Air && w.Air.get) { var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify'); if (ajaxify && ajaxify.on) { ajaxify.on('Before page changed', () => { clearTimeout(timerId); }); } } }; }(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Офлайн
Лиана Липанова
94

Фитнес-клубы попросили арендодателей снизить плату на 50% до конца года и предупредили об угрозе банкротств в отрасли Материал редакции

Взамен представители индустрии пообещали обратиться к властям с просьбой освободить собственников помещений от налога на имущество и земельного налога.

  • Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась ко всем арендодателям с предложением начать переговоры по снижению арендной платы на 50% до конца 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытое письмо, которое подписали 13 крупнейших игроков отрасли.
  • Взамен представители индустрии пообещали обратиться ко всем главам регионов и к российскому правительству с просьбой освободить согласившихся собственников помещений от налога на имущество и земельного налога.
  • Во время ограничений из-за коронавируса клубы потеряли посетителей — им пришлось платить зарплаты за счёт кредитов, которые теперь нужно погасить, говорится в письме. При этом расходы фитнес-клубов выросли из-за требования проводить дезинфекцию, а трафик не восстановился: выручка за третий квартал достигла всего 50% от прошлогодней, утверждают в АОФИ.
  • «Все это ведет к банкротствам фитнес-клубов и потере сотрудников — уже сейчас около 20% предпринимателей отрасли разорены. Основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями», — пишет АОФИ.
  • За время ограничений индустрия потеряла 50-55 млрд рублей, утверждает президент ассоциации Ольга Киселева. Закон об упрощённом расторжении договоров аренды «несильно помог», добавила она. «Мы, конечно, можем выходить из договоров аренды, но эта мера нас не защищает полноценно, потому что объемы потерь при выходе огромны. Если клуб не смог договориться, то он вынужден платить и обеспечительный платеж, и аренду за время простоя», — объяснила Киселева.

#новость #фитнес

Лиана Липанова
+29 190
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0438\u0442\u043d\u0435\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 164768, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 07 Oct 2020 09:41:40 +0300", "is_special": false }
Личный опыт
Московский Киберспорт: как мы запустили собственную киберспортивную платформу во время пандемии и что из этого вышло
О том, как появилась и развивалась эта идея, какую роль сыграл коронавирус, и во что должен трансформироваться…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Alex Marvell

0

Делитесь опытом возврата, у меня на карте 30 походов ещё. Я бы забрал бы средства, если честно...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

APIBank
Подписан
Отписаться
Open banking: у кого разыгрался аппетит
Сколько денег нужно европейскому финтеху, какие активы альтернативнее биткойна, кто из компаний в 20 раз увеличил выдач…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Что делать, если в команду пришел «эффективный» менеджер? Выявляем и обезвреживаем его в себе и коллегах
Любая работа полна сюрпризов. Сложности и нестандартные ситуации могут возникнуть в любой момент, даже там, где, казало…
4
NTA
Подписан
Отписаться
Использование методов ML при решении задач Process Mining
При решении задачи оптимизации работы у нас возникла необходимость проведения анализа длительности процесса на основе л…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Maxim Petrov
за день
Ага, без перчаток значит ходим... Штраф
Apple назначила презентацию на 13 октября — на ней могут показать новые iPhone
Лаванда
за неделю
Ну хоть не топором зарубили
Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании

Комментарии

Карим Мусаев

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Александр Якунин

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Andrey Kulakov

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Карим Мусаев

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Konstantin Timokhin

Razer представила банковскую…

Mikhail Tatsky

Создал бренд электроники за…

Олег Ратунин

Как мы сэкономили 15 млн рублей…

Michael Smith

Пентагон выделил $149 млн…

RapidwebMe

SEO до создания нового сайта…

Максим Калинин

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Владимир Легкий

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Ivan Susanin

Netflix: как создать культуру…

Максим Малыгин

«Студия Артемия Лебедева…

Stacy Muur

«Студия Артемия Лебедева…

Alex Marvell

Фитнес-клубы попросили…

Владимир Легкий

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Aleksey Bobkov

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Aleksey Bobkov

Зачем следить за уровнем…

Dmitry Mok

Razer представила банковскую…

RapidwebMe

SEO до создания нового сайта…
null