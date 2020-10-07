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(function(w, d, id, delay) {
var teaser = d.querySelector(id), timerId, step = 1;
if (teaser) {
startAnimation();
beforePageChange();
}
function startAnimation() {
clearTimeout(timerId);
timerId = setTimeout(function() {
if (teaser) {
teaser.classList.remove('step-'+step);
step = step < 9 ? step + 1 : 1;
teaser.classList.add('step-'+step);
startAnimation();
}
}, step === 1 ? 10 : delay);
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function beforePageChange() {
if (w.Air && w.Air.get) {
var ajaxify = w.Air.get('module.ajaxify');
if (ajaxify && ajaxify.on) {
ajaxify.on('Before page changed', () => {
clearTimeout(timerId);
});
}
}
};
}(window, document, '#vk-happy-birthday', 4000));
Фитнес-клубы попросили арендодателей снизить плату на 50% до конца года и предупредили об угрозе банкротств в отрасли Материал редакции
Взамен представители индустрии пообещали обратиться к властям с просьбой освободить собственников помещений от налога на имущество и земельного налога.
- Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась ко всем арендодателям с предложением начать переговоры по снижению арендной платы на 50% до конца 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытое письмо, которое подписали 13 крупнейших игроков отрасли.
- Взамен представители индустрии пообещали обратиться ко всем главам регионов и к российскому правительству с просьбой освободить согласившихся собственников помещений от налога на имущество и земельного налога.
- Во время ограничений из-за коронавируса клубы потеряли посетителей — им пришлось платить зарплаты за счёт кредитов, которые теперь нужно погасить, говорится в письме. При этом расходы фитнес-клубов выросли из-за требования проводить дезинфекцию, а трафик не восстановился: выручка за третий квартал достигла всего 50% от прошлогодней, утверждают в АОФИ.
- «Все это ведет к банкротствам фитнес-клубов и потере сотрудников — уже сейчас около 20% предпринимателей отрасли разорены. Основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями», — пишет АОФИ.
- За время ограничений индустрия потеряла 50-55 млрд рублей, утверждает президент ассоциации Ольга Киселева. Закон об упрощённом расторжении договоров аренды «несильно помог», добавила она. «Мы, конечно, можем выходить из договоров аренды, но эта мера нас не защищает полноценно, потому что объемы потерь при выходе огромны. Если клуб не смог договориться, то он вынужден платить и обеспечительный платеж, и аренду за время простоя», — объяснила Киселева.
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