Это, скорее, результат того, наш бизнес более сильный, чем у других компаний. Мы продолжаем делать то, что делаем. В плане маркетинга в этом году мы более агрессивны, чем другие компании. Во время пандемии это сыграло свою роль, дало толчок.



Но надо отметить, что наше второе место с большим отрывом от первого — компании Tencent. А компании, которые на третьем и четвертом месте, близко к нам по цифрам. Возможно, что-то поменяется до конца года.

