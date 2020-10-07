Игорь Бухман: продавать Playrix неинтересно, выручка растет в 1,5 раза за год — но это не связано с пандемией напрямую Материал редакции
Выручка за 2020 год может составить $2,5 млрд против $1,7 млрд годом ранее, ожидают в компании.
Сооснователь российской компании-разработчика мобильных игр Playrix Игорь Бухман спрогнозировал рост выручки в полтора раза в 2020 году — до $2,5 млрд в 2020 году. Об этом он рассказал в интервью Forbes.
По итогам первых восьми месяцев 2020 года оборот компании составил $1,75 млрд, заявил Бухман. «Я не ожидаю, что в ближайшие три месяца что-то изменится в плане роста динамики. Не думаю, что будут большие скачки, но и падений мы не ожидаем», — заявил он.
В 2019 году выручка компании составила $1,7 млрд, оценивало appmagic.rocks, напоминает Forbes.
В конце сентября Bloomberg со ссылкой на исследование AppAnnie назвал Playrix вторым игровым разработчиком в мире по размеру выручки после китайского холдинга Tencent.
По словам Бухмана, рост компании не связан напрямую с пандемией.
Продажа или IPO
«Нам продаваться неинтересно, нам хочется либо оставаться частной компанией, либо становиться публичной, выходить на IPO», — заявил Бухман.
Playrix получает всё меньше предложений по покупке — заинтересованных компаний, способных позволить себе такую покупку, «одна-две в мире», объяснил он. Купить компанию мог бы лидер рынка Tencent или Activision Blizzard, ответил глава Playrix.
Количество пользователей игр Playrix
Суммарная месячная аудитория игр Playrix на пике выросла на 40 млн пользователей, а дневная аудитория выросла примерно на 20%, передаёт Forbes.
В конце сентября AppAnnie оценивало ежемесячную аудиторию Playrix на пике коронавирусных ограничений в 180 млн пользователей при росте на 50%. В сентябре ежемесячная аудитория составляла 150 млн пользователей, говорили аналитики.
Зашёл посмотреть в AppStore на их портфолио и удивился тому, насколько простые, даже примитивные у них игры. Видимо, массам большего и не надо.
Игры простые только по своей механике.
Чтобы человек захотел возвращаться в игру, тратить на неё время и деньги годами — вот где нужен опыт и невероятная работа.
С точки зрения геймплея — соглашусь, с точки зрения самих потребностей — они просты и давно известны.
Я когда в метро еду, ахуеваю, сколько людей играют во всякие цветные кубики, шарики, передвижения всякие... Просто хотят отключить свой мозг (и без того редко работающий) и забыться.
Это сериалы растянутые на года, с ежегодными т.н. евентами, сюжетными поворотами, доп. контентом и прочими плюшками. Механики - да, простые, но они в этих играх не первичны
Роста и процветания. Крутые, светлые и адекватные парни (судя по интервью на Ютубе). Естественно они не спешат продавать компанию, потому что для таких людей это сразу создаст проблему в духе "А дальше-то чем заниматься теперь?"
Cудя по интервью, они как и большинство программистов-унылые и не харизматичные. "наше хобби-это наша работа". Вообще у людей будто никаких страстей в жизни. Вот мы переехали из Вологды в Дублин ни разу в нём не бывав.
Сидят что-то нудят и в сон клонит, хочется спросить "а ещё такие истории есть?"
Игры крайне примитивные и до ЕА или другого паблишера с кучей премудростей им далеко, рекламные кампании убогие и с кучей плэйблэдса не соответствующего действительности.
Да хотя бы до WG даже далековато им.
Денег заработали, продукт сделали-ок, но кто-то делая маргарин и майонез тоже хорошие день зарабатывает, только деньги значат нынче уже не так много. Думал, может они в spacetech пойдут или ещё куда, а нет.
Не симпатизируют. Есть уйма людей с меньшим финансовыми капиталом, но с большим интеллектуальным капиталом, которые правда интересны.
"Мы продолжаем делать то, что делаем. В плане маркетинга в этом году мы более агрессивны, чем другие компании."
Похоже без премиума на ютубе, все же, не обойтись.
А они вообще кто и что?
Компания двух братьев по производству мобильных игр. Сейчас прочно осели в ТОП10 компаний мира в этом направлении. По результатам первых 8ми месяцев 2020 года вышли на 2ю строчку по выручке за этот период (но тут не совсем ясно на долго ли).
Очень токсичный способ монетизации у их игр. Примерно как игровые автоматы, алкоголь или другие наркотики.
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