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Лиана Липанова
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Игорь Бухман: продавать Playrix неинтересно, выручка растет в 1,5 раза за год — но это не связано с пандемией напрямую Материал редакции

Выручка за 2020 год может составить $2,5 млрд против $1,7 млрд годом ранее, ожидают в компании.

13 комментариев
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Сооснователь российской компании-разработчика мобильных игр Playrix Игорь Бухман спрогнозировал рост выручки в полтора раза в 2020 году — до $2,5 млрд в 2020 году. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

По итогам первых восьми месяцев 2020 года оборот компании составил $1,75 млрд, заявил Бухман. «Я не ожидаю, что в ближайшие три месяца что-то изменится в плане роста динамики. Не думаю, что будут большие скачки, но и падений мы не ожидаем», — заявил он.

В 2019 году выручка компании составила $1,7 млрд, оценивало appmagic.rocks, напоминает Forbes.

В конце сентября Bloomberg со ссылкой на исследование AppAnnie назвал Playrix вторым игровым разработчиком в мире по размеру выручки после китайского холдинга Tencent.

По словам Бухмана, рост компании не связан напрямую с пандемией.

Это, скорее, результат того, наш бизнес более сильный, чем у других компаний. Мы продолжаем делать то, что делаем. В плане маркетинга в этом году мы более агрессивны, чем другие компании. Во время пандемии это сыграло свою роль, дало толчок.


Но надо отметить, что наше второе место с большим отрывом от первого — компании Tencent. А компании, которые на третьем и четвертом месте, близко к нам по цифрам. Возможно, что-то поменяется до конца года.

Игорь Бухман
сооснователь Playrix

Продажа или IPO

«Нам продаваться неинтересно, нам хочется либо оставаться частной компанией, либо становиться публичной, выходить на IPO», — заявил Бухман.

Playrix получает всё меньше предложений по покупке — заинтересованных компаний, способных позволить себе такую покупку, «одна-две в мире», объяснил он. Купить компанию мог бы лидер рынка Tencent или Activision Blizzard, ответил глава Playrix.

Сейчас такое время, когда технологические компании на рынке стоят дорого. У игровых компаний сейчас тоже сильно выросли оценки.


У нас была в этом году была пара переговоров, которые не зашли далеко, тем не менее, мы открыты к этим возможностям. Мы их изучаем, но прямо сейчас ничего такого активно не делаем.

Игорь Бухман
сооснователь Playrix

Количество пользователей игр Playrix

Суммарная месячная аудитория игр Playrix на пике выросла на 40 млн пользователей, а дневная аудитория выросла примерно на 20%, передаёт Forbes.

Все это происходило только в период карантина и локдаунов — со второй половины марта до середины мая — сейчас это уже не так. Несмотря на то, что идет вторая волна, мы не видим никакого подъема, этот эффект был краткосрочным и уже ушел

Игорь Бухман
сооснователь Playrix

В конце сентября AppAnnie оценивало ежемесячную аудиторию Playrix на пике коронавирусных ограничений в 180 млн пользователей при росте на 50%. В сентябре ежемесячная аудитория составляла 150 млн пользователей, говорили аналитики.

«Наши родители сначала не верили, что мы…
Главное из интервью Игоря и Дмитрия Бухманов изданию Meduza.
vc.ru

#новость #playrix

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Вадим Зарипов

6

Зашёл посмотреть в AppStore на их портфолио и удивился тому, насколько простые, даже примитивные у них игры. Видимо, массам большего и не надо.

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Антон Добронравов

Вадим
13

Игры простые только по своей механике.

Чтобы человек захотел возвращаться в игру, тратить на неё время и деньги годами — вот где нужен опыт и невероятная работа.

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Аарон Малис

Антон
1

С точки зрения геймплея — соглашусь, с точки зрения самих потребностей — они просты и давно известны. 

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Аарон Малис

Вадим
11

Я когда в метро еду, ахуеваю, сколько людей играют во всякие цветные кубики, шарики, передвижения всякие... Просто хотят отключить свой мозг (и без того редко работающий) и забыться. 

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Sergey Pozhilov

Вадим
0

Это сериалы растянутые на года, с ежегодными т.н. евентами, сюжетными поворотами, доп. контентом и прочими плюшками. Механики - да, простые, но они в этих играх не первичны

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Roman Kamushken

5

Роста и процветания. Крутые, светлые и адекватные парни (судя по интервью на Ютубе). Естественно они не спешат продавать компанию, потому что для таких людей это сразу создаст проблему в духе "А дальше-то чем заниматься теперь?"

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Катя Катя

Roman
1

Cудя по интервью, они как и большинство программистов-унылые и не харизматичные. "наше хобби-это наша работа". Вообще у людей будто никаких страстей в жизни. Вот мы переехали из Вологды в Дублин ни разу в нём не бывав.
Сидят что-то нудят и в сон клонит, хочется спросить "а ещё такие истории есть?"
Игры крайне примитивные и до ЕА или другого паблишера с кучей премудростей им далеко, рекламные кампании убогие и с кучей плэйблэдса не соответствующего действительности.
Да хотя бы до WG даже далековато им.
Денег заработали, продукт сделали-ок, но кто-то делая маргарин и майонез тоже хорошие день зарабатывает, только деньги значат нынче уже не так много. Думал, может они в spacetech пойдут или ещё куда, а нет.
Не симпатизируют. Есть уйма людей с меньшим финансовыми капиталом, но с большим интеллектуальным капиталом, которые правда интересны.

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Трайчик

5

"Мы продолжаем делать то, что делаем. В плане маркетинга в этом году мы более агрессивны, чем другие компании."

Похоже без премиума на ютубе, все же, не обойтись.

Ответить

Георгий Николаевич

–7

А они вообще кто и что?

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Иванка Сегодина

Георгий
4

Компания двух братьев по производству мобильных игр. Сейчас прочно осели в ТОП10 компаний мира в этом направлении. По результатам первых 8ми месяцев 2020 года вышли на 2ю строчку по выручке за этот период (но тут не совсем ясно на долго ли).

Основанная в России Playrix поднялась на второе…
За первые восемь месяцев 2020 года продажи компании выросли примерно на 60% — до $1,75 млрд.
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Игорь и Дмитрий Бухманы выросли в небогатой семье в Вологде. Сегодня созданная ими компания…
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Killa Gorilla

1

Очень токсичный способ монетизации у их игр. Примерно как игровые автоматы, алкоголь или другие наркотики.

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Nikolay Vavilov

Killa
0

у всех мобилок такой. 

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Yury Kotov

0

Скачал пару игр потестить

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