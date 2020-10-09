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Лиана Липанова
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Власти Москвы объяснили сбор номеров телефонов, проездных и машин сотрудников на удалёнке оценкой пассажиропотока Материал редакции

Данные будут обезличенными, говорят в ДИТ Москвы.

Личные данные сотрудников, переведённых на дистанционную работу, будут использоваться московскими властями только для оценки пассажиропотока, заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов, передаёт ТАСС.

Данные будут обезличенными, утверждает Иванов. Это нужно, чтобы снизить «социальные контакты» горожан, говорит он.

Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу.

Дмитрий Иванов
заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы
  • 1 октября 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей вернуть на удалёнку не менее 30% сотрудников на срок с 5 по 28 октября для борьбы с коронавирусом.
  • 6 октября 2020 года он выпустил указ, согласно которому работодатели должны каждый понедельник передавать властям номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке.
  • 8 октября оперштаб Москвы объяснил, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять личные данные: «Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».
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vc.ru

#новость #бизнеснакарантине #москва

Лиана Липанова
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Aleksey Bobkov

28

а, ну тогда ладно

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Вася Пражкин

7

Властям Москвы - надо чтобы удаленщики носили одежду специальную, например, ярко оранжевый комбинезон. Тогда их легко будет посчитать по камерам.

Ответить

Максим Самигулин

Вася
4

в полосочку, как на зоне)

Ответить

Kelerius

Максим
7

Нет. со звездой - если разработчик. С красной звездой если ПМ.
И желтая полоска если тестировщик.
Читайте историю,все уже придумано за нас.

Ответить

Артём Гущин

Максим
3

а лучше с QR кодом на спине и груди)

Ответить

Artem Petrenkov

Вася
0

Одежду никак нельзя было назвать стильной. Серого, немаркого цвета белье было сшито из материала, на ощупь напоминавшего смесь дерюги с наждачной бумагой. Я вздохнул и начал одеваться. Верхняя одежда представляла собой цельный комбинезон с желтыми и черными поперечными полосами. В нем я стал похож на гигантскую осу. Что ж, если на Клианде это считается хорошим тоном, то ничего не поделаешь. Да и выбора нет. [...]

Клианда, если судить по этому городу, — мир модернизированный, механизированный и очень занятой. Дороги были забиты машинами и грузовиками, которые, видимо, управлялись роботами — уж больно равномерно и с четкими интервалами они двигались. Тротуары тянулись вдоль дороги и над ней. Мелькали вывески, витрины, мундиры. Мундиры! Одним этим словом невозможно описать сверкающее многоцветное великолепие. Все были наряжены в мундиры разнообразных фасонов и расцветок. Что, видимо, обозначало принадлежность к различным ведомствам и службам. И никто не был одет в черное с желтым. Еще одна непредвиденная проблема, но я лишь пожал плечами. Утопающему дождик не помеха. Да, дело будет нелегким, от начала до конца. [...]

Видимо, у меня был статус условно уважаемого торгового представителя инопланетной компании. Не скажу, что мне это сильно понравилось. Осиные цвета моего наряда выдавали чужака, следовательно, и обходиться со мной будут как с чужаком. [...]

Апартаменты были роскошны: пуховой мягкости кровать, насекомых до черта. Я имею в виду «жучков» для подслушивания и подсматривания. Они были везде. Каждая вторая ручка на мебели — микрофон, лампы слегка поворачивались, отслеживая мое перемещение. Когда я отправился бриться, через полупрозрачное зеркало в ванной на меня уставился телеглаз; даже на рабочем конце зубной щетки был встроен телеобъектив — видимо, чтобы раскрыть неведомые тайны, скрытые в дуплах коренных зубов. Очень умно!

Ответить

Владимир Л.

Artem
0

спасибо, забрал в непрочитаное

Ответить

Уоррен Баффет

7

Ну да, куда уж более обезличивать - номер телефона и гос.номер автомобиля.

Ответить

Valery Morgulis

4

Атмосфера тюремной зоны. Зеки в тюрьмах так разводят: расспрашивают обо всём и ищут к чему докопаться. По такому же принципу устроено управление страной.

Ответить

Evgeny Boyko

Valery
0

Опытный сиделец?

Ответить

Olga Kalinkina

3

Потом по этим спискам отстреливать начнут

Ответить

Денис Демидов

Olga
0

Глупо в корову стрелять, когда у нее вымя есть.

Ответить

Olga Kalinkina

Денис
3

Значит, для более продуктивной дойки

Ответить

Aleksey Bobkov

Olga
0

Отрастить кабанчика

Ответить

Anastasia Galkina

3

Это ж надо, так бездарно отмазаться

Ответить

Maxim Petrukhin

Anastasia
1

Лучшие умы несколько дней придумывали. Не think tank, целый think hot tub. 

Ответить

Сергей Полянин

2

1.Что за чушь? Собирать ПД чтобы их обезличить? Почему сразу не запрашивать обезличенные?
2. Номер карты Тройка, номер авто, даже "обезличенный", без ФИО ... чтобы что? Чтобы ограничить перемещение!

Ответить

Александр Привалов

Сергей
2

Кстати, идея для стартапа: "обезличенные ФИО"

Ответить

Иван Иванов

2

У сотрудников мэрии Москвы есть доступ к Московской тройке, чтобы оценить количество поездок за сутки. 

И скорее всего они могут договориться с ГИБДД, чтобы посчитать количество автомобилей через камеры, которых по Москве множество.

Не очень понятна необходимость привязки сотрудник-ооо-номер телефона.

Ответить

Евгений Васильков

1

Булщит  жижел. Пора готовить зонтики — щас польётся 🌂 

Ответить

Николай Глущенко

1

Не беспокойтесь, персональное досье на каждого у нас уже и так есть. Мы просто уточняем некоторые детали)

Ответить

Антон Василик

0

Может, если цель действительно такая, то можно просто от работодателя брать голые цифры:
1. Число сотрудников не удаление
2. Сколько из них на машине
3. Сколько на общественном

Так даже эффективней будет)

Ответить

Денис Демидов

Антон
0

Но недостоверней. 

Ответить

Александр Привалов

Денис
1

Надо всем еще 8-800-555-35-35 в качестве телефона указывать. Эх, мечты, мечты...

Ответить

Александр Королёв

Антон
0

Работодатели тогда не будут правдивые данные предостовлять

Ответить

Gaius Plinius

Александр
0

А карту Тройка типа все будут достоверными предоставлять?

Ответить

Andrew Mashkov

Антон
0

Где проще наврать ? Когда с тебя спрашивают количество людей или их имена ?

Так они могут сказать количество любое, какое захотят. А тут нужно говорить имена сотрудников, которых можно проверить, работают ли они в данной компании

Ответить

Антон Василик

Andrew
0

Да, наверное, голые цифры назвать легче.

Но в таком случае, если данные используются обезличенно, то тоже можно наврать.
Сказать, что Иван Иванов на удаленке. Никто ведь не будет проверять, на удаленке он или нет)

Ответить

German Times

0

Просто в отличие от апреля, в этот раз удаленщикам не будут оформлять рабочие пропуска, которые давали возможность перемещаться как угодно по Москве. А если надо, то оформляй одноразовый или плати штраф. Бюджет получит свои денежки.

Ответить

Dark matter developr

German
0

То есть было не так, что по умолчанию никуда перемещаться нельзя и предприятия подавали поименные списки, на кого оформлять пропуска?

Ответить

German Times

Dark
0

Раньше даже удаленные сотрудники (определенных организаций) могли получать рабочие пропуска на месяц (потом продлевать) и кататься по Москве. Сейчас же по логике, если ты удаленный, то сиди дома. А если надо в поликлинику, то оформляй одноразовый пропуск, который надо задолго (за часа 5 что ли) оформлять, а если срочно куда-то понадобилось, то могли оштрафовать.

Ответить

Stan Chetverikov

0

А если номеров несколько? Машин не одна? Во дворе стоит машина, телефон дома. Другой телефон пошел работать на работу.

Ответить

Александр Королёв

Stan
0

Врятли таких людей много, как что вы будете просто статистической погрешностью

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Дмитрий Богданов

0

очевидно что городская система видеонаблюдения, в которую вбухали миллиарды, с этим не справится)))))))))

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Viktor Mann

0

Обезличенные на удаленке.

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