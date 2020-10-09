Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу.