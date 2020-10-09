Microsoft разрешила некоторым сотрудникам навсегда перейти на полную удалёнку Материал редакции
Расходы на «домашний офис» для таких сотрудников компания берет на себя.
Microsoft позволила некоторым своим сотрудникам навсегда перейти на полную удалёнку, пишет The Verge со ссылкой на внутреннее руководство Microsoft.
Компания разработала «гибкое» руководство по работе: сотрудники смогут работать из дома менее 50% от рабочей недели или с разрешения менеджера перейти на полную удалённую работу, если это возможно для конкретной должности.
Есть сотрудники, для которых переход на удалёнку сложен или невозможен, добавляет Microsoft. Это, например, специалисты, работающие в лабораториях или центрах обработки данных.
Сотрудники, работающие из дома, смогут переехать в другие штаты или страны, однако компенсация и бонусы за это будут зависеть от конкретного места переезда. Microsoft будет покрывать расходы на «домашний офис» для постоянных удалённых работников, но расходы на переезд берет на себя сотрудник.
В июле Microsoft заявила, что ее офисы в США откроются не раньше января 2021 года. Компания разработала шесть уровней выхода из карантинного режима работы — от полностью закрытого офиса до полностью открытого. Сейчас она находится на втором уровне — «обязательная работа из дома».
В мае Facebook перевела «десятки тысяч» сотрудников на удалённую работу, а генеральный директор Марк Цукерберг сообщил, что около половины сотрудников компании смогут работать удаленно в течение пяти-десяти лет.
...однако компенсация и бонусы за это будут зависеть от конкретного места переезда
Переедешь куда-нибудь в Челябинск и будешь получать 70к лол, удобно!
а ВТБ как раз своих сотрудников в офисы загоняет
Осталось только пандемию найти. Пока даже до эпидемии по показателям мы не дотянули.
Как хорошо, что ещё с апреля на удаленке сижу)
Сколько кг набрал?
Вот проблема то.
Как наверное опять хочется
1 - Тратить на дорогу до работы 2-4 часа каждый день, набившись в вагоны метро как огурцы в банке или стоя в пробках.
2 - Вставать раньше на 1 час чтобы собраться на работу.
3 - Сидеть в openspace и слушать разговоры коллег на темы из разряда какое вино лучше к шашлыку.
Как без этого всего можно обходиться даже не представляю.
3 - Сидеть в openspace и слушать разговоры коллег на темы из разряда какое вино лучше к шашлыку.
Я только ради этих разговоров в офис и хожу)
Работать не пробовали?
Всё же рекомендовал бы подправить словарь редакторам: remote working - не удалённая, а дистанционная работа. ТК РФ также нам говорит о возможности дистанционной, а не удалённой работы. Просто это режет глаз, как дорожная карта, а не план развития. Давайте будем более грамотными и с большим уважением относиться к русскому языку.
Это уже давным давно устоявшееся выражение, никто не говорит «дистанционная» работа и уже вряд ли когда-нибудь будет, так что советую найти средство от рези в глазах
И тогда мы будем постоянно путаться в этом. Я недаром упомянул ТК РФ, иначе после будет путаница.
Кому нужен твой тк рф.
Есть устоявшееся выражение - зачем придумывать что-то новое.
Точно, забыл что мы все на арм работаем по тк рф.
Етить, просто с барского плеча отдала места на удалёнке во время пандемии
НАВСЕГДА перейти
Ну либо Билл Гейтс слил инфу, что чипировать раньше 2030 не собирается, поэтому пандемия будет до 2030
Аренду домашнего офиса на себя возьмут?
У нас аренду домашнего офиса возьмут на себя сами сотрудники, а ещё зп урежут
Навсегда - это значит до смерти?
До последующего увольнения) Очевидно же, что тот сотрудник, который посещает офис, больше в теме движений. Да и затраты на его содержание могут быть меньше (дискутируемо).
Ну а может это такой контракт с дьяволом. Хочешь - работаешь в офисе, но пока не надоест, или дома, но НАВСЕГДА (дьявольский хохот)
Круто, нанимали бы ещё сотрудников на удалёнку из других стран, было бы ещё лучше.
Да как бы и не новость, в России так же. Альфа, Тинек берут на работу удаленно, особенно IT. Пособеседовали по зуму и вперед. Даже оформиться теперь с электронной трудовой можно удаленно.
Дистанционно оформиться можно используя офлайн - курьер привозит документы.
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