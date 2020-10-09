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Рая Хачатрян
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Microsoft разрешила некоторым сотрудникам навсегда перейти на полную удалёнку Материал редакции

Расходы на «домашний офис» для таких сотрудников компания берет на себя.

30 комментариев
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Microsoft позволила некоторым своим сотрудникам навсегда перейти на полную удалёнку, пишет The Verge со ссылкой на внутреннее руководство Microsoft.

Компания разработала «гибкое» руководство по работе: сотрудники смогут работать из дома менее 50% от рабочей недели или с разрешения менеджера перейти на полную удалённую работу, если это возможно для конкретной должности.

Есть сотрудники, для которых переход на удалёнку сложен или невозможен, добавляет Microsoft. Это, например, специалисты, работающие в лабораториях или центрах обработки данных.

Сотрудники, работающие из дома, смогут переехать в другие штаты или страны, однако компенсация и бонусы за это будут зависеть от конкретного места переезда. Microsoft будет покрывать расходы на «домашний офис» для постоянных удалённых работников, но расходы на переезд берет на себя сотрудник.

В июле Microsoft заявила, что ее офисы в США откроются не раньше января 2021 года. Компания разработала шесть уровней выхода из карантинного режима работы — от полностью закрытого офиса до полностью открытого. Сейчас она находится на втором уровне — «обязательная работа из дома».

В мае Facebook перевела «десятки тысяч» сотрудников на удалённую работу, а генеральный директор Марк Цукерберг сообщил, что около половины сотрудников компании смогут работать удаленно в течение пяти-десяти лет.

#новость #microsoft

Рая Хачатрян
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30 комментариев
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Vasya Aksyonov

2

...однако компенсация и бонусы за это будут зависеть от конкретного места переезда

Переедешь куда-нибудь в Челябинск и будешь получать 70к лол, удобно!

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Sergei Timofeyev

Vasya
2

Зачем так переплачивать? 35

Ответить

Saucedo Puetz

1

а ВТБ как раз своих сотрудников в офисы загоняет

Ответить

Sendero

Saucedo
4

При пандемии чем больше офисных сотрудников - тем меньше офисных сотрудников

Ответить

Sergei Timofeyev

Sendero
0

Осталось только пандемию найти. Пока даже до эпидемии по показателям мы не дотянули.

Ответить

Олег Стаин

0

Как хорошо, что ещё с апреля на удаленке сижу)

Ответить

Konstantin_Andreevich

Олег
4

Сколько кг набрал?

Ответить

Mikhail Tatsky

Konstantin_Andr…
7

 Вот проблема то.
Как наверное опять хочется
1 - Тратить на дорогу до работы 2-4 часа каждый день, набившись в вагоны метро как огурцы в банке или стоя в пробках.
2 - Вставать раньше на 1 час чтобы собраться на работу.
3 - Сидеть в openspace и слушать разговоры коллег на темы из разряда какое вино лучше к шашлыку.

Как без этого всего можно обходиться даже не представляю.

Ответить

Ильнар Сафин

Mikhail
1

3 - Сидеть в openspace и слушать разговоры коллег на темы из разряда какое вино лучше к шашлыку.

Я только ради этих разговоров в офис и хожу)

Ответить

Sergei Timofeyev

Ильнар
1

Работать не пробовали?

Ответить

Вася Пражкин

Sergei
1

Я пробовал, че-та не зашло.

Ответить

Serge Demichev

Ильнар
0

Ну так и какое лучше?)

Ответить

Олег Стаин

Konstantin_Andr…
0

Да такой же) может 1-3

Ответить

Sergei Timofeyev

–2

Всё же рекомендовал бы подправить словарь редакторам: remote working - не удалённая, а дистанционная работа. ТК РФ также нам говорит о возможности дистанционной, а не удалённой работы. Просто это режет глаз, как дорожная карта, а не план развития. Давайте будем более грамотными и с большим уважением относиться к русскому языку.

Ответить

Vasya Aksyonov

Sergei
4

Это уже давным давно устоявшееся выражение, никто не говорит «дистанционная» работа и уже вряд ли когда-нибудь будет, так что советую найти средство от рези в глазах

Ответить

Sergei Timofeyev

Vasya
–1

И тогда мы будем постоянно путаться в этом. Я недаром упомянул ТК РФ, иначе после будет путаница.

Ответить

Yuri Finogeev

Sergei
0

Кому нужен твой тк рф.
Есть устоявшееся выражение - зачем придумывать что-то новое. 
Точно, забыл что мы все на арм работаем по тк рф.

Ответить

Infinity Trap

0

Етить, просто с барского плеча отдала места на удалёнке во время пандемии

Ответить

Артур Логвинов

Infinity
1

НАВСЕГДА перейти

Ну либо Билл Гейтс слил инфу, что чипировать раньше 2030 не собирается, поэтому пандемия будет до 2030

Ответить

Василий Гуров

0

Аренду домашнего офиса на себя возьмут?

Ответить

Александр Алёхин

Василий
1

У нас аренду домашнего офиса возьмут на себя сами сотрудники, а ещё зп урежут

Ответить

Sergei Timofeyev

Василий
0

По нашему законодательству - нет. :)

Ответить

Alexandr Simonov

Василий
0

Да, как минимум дополнительную комнату надо брать :)

Ответить

Alexandr Simonov

0

Навсегда - это значит до смерти?

Ответить

Юрий Белоножкин

Alexandr
0

До последующего увольнения) Очевидно же, что тот сотрудник, который посещает офис, больше в теме движений. Да и затраты на его содержание могут быть меньше (дискутируемо). 

Ответить

Alexandr Simonov

Юрий
2

Ну а может это такой контракт с дьяволом. Хочешь - работаешь в офисе, но пока не надоест, или дома, но НАВСЕГДА (дьявольский хохот)

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Nikolay Kapustin

0

Двойной удар по Трампу с его H1B от майков.

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Олча Артна

0

Круто, нанимали бы ещё сотрудников на удалёнку из других стран, было бы ещё лучше.

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Alexey Sharapov

0

Да как бы и не новость, в России так же. Альфа, Тинек берут на работу удаленно, особенно IT. Пособеседовали по зуму и вперед. Даже оформиться теперь с электронной трудовой можно удаленно.

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Sergei Timofeyev

Alexey
0

Дистанционно оформиться можно используя офлайн - курьер привозит документы.

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