Расходы на «домашний офис» для таких сотрудников компания берет на себя.

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Microsoft позволила некоторым своим сотрудникам навсегда перейти на полную удалёнку, пишет The Verge со ссылкой на внутреннее руководство Microsoft.

Компания разработала «гибкое» руководство по работе: сотрудники смогут работать из дома менее 50% от рабочей недели или с разрешения менеджера перейти на полную удалённую работу, если это возможно для конкретной должности.

Есть сотрудники, для которых переход на удалёнку сложен или невозможен, добавляет Microsoft. Это, например, специалисты, работающие в лабораториях или центрах обработки данных.

Сотрудники, работающие из дома, смогут переехать в другие штаты или страны, однако компенсация и бонусы за это будут зависеть от конкретного места переезда. Microsoft будет покрывать расходы на «домашний офис» для постоянных удалённых работников, но расходы на переезд берет на себя сотрудник.

В июле Microsoft заявила, что ее офисы в США откроются не раньше января 2021 года. Компания разработала шесть уровней выхода из карантинного режима работы — от полностью закрытого офиса до полностью открытого. Сейчас она находится на втором уровне — «обязательная работа из дома».