Рассказывают владельцы мастерских из Иркутска, Петербурга и Москвы.

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В гончарном бизнесе два основных направления: производство посуды, игрушек или сувениров и мастер-классы. Обычно керамисты совмещают оба, но предпочтение отдают какому-то одному в зависимости от желания и навыков.

Чтобы открыть своё дело, гончару нужна мастерская, печь для обжига, гончарный круг, также инструменты и материалы: глина, фарфор, глазури и пигменты. Вложения в запуск зависят от масштаба проекта: от 600 тысяч до 1 млн рублей.

По словам предпринимателей, гончарный бизнес не приносит больших денег, в сезон можно выручить от 150 до 300 тысяч рублей.

«Красно», Иркутск: основатели сами проводят мастер-классы и зарабатывают на ёлочных игрушках.

«Глазурь», Санкт-Петербург: ищет новое место, чтобы поставить большую печь.



«Рыжий лис», Москва: сэкономить на запуске помогли друзья, в пандемию пришлось закрыть помещение.



Мари Сокол и Артемий Таволжанский, владельцы мастерской керамики «Красно», Иркутск

У нас своя мастерская керамики и фарфора в Иркутске. Мы вдохновляемся русской культурой и создаём фарфоровые игрушки, ёлочные украшения, колокольчики, керамическую посуду, вазы, броши и колье. На базе мастерской проводим групповые и индивидуальные мастер-классы и курсы гончарного дела.

До мастерской мы управляли творческим пространством: вели мастер-классы по керамике, рисунку и композиции. Но студию закрыл владелец, и мы решили заняться своим делом.

В начале 2019 года решились на открытие мастерской. У нас не было сбережений, поэтому пришлось взять потребительский кредит на 900 тысяч рублей. Сильно рисковали: если бы не получилось, было бы сложно вернуть долг банку.

Мы справились с запуском проекта благодаря опыту в сфере керамики, знали рабочие процессы изнутри. Начинающим предпринимателям в этой сфере советуем сначала развивать его как хобби: посещать мастер-классы, лепить у себя дома, пробовать максимальное количество техник, искать место для проведения экспериментов с обжигом.

Потом можно наладить регулярные продажи и только тогда уже вкладываться в свою мастерскую и регистрировать бизнес.

Мари Сокол и Артемий Таволжанский

Вложения в запуск

Электрическая печь для керамики — 400 тысяч рублей.

Гончарный круг — 100 тысяч рублей.



Ремонт — 200 тысяч рублей.



Первый месяц аренды — 30 тысяч рублей.



Инструменты и материалы на полгода — 170 тысяч рублей.



В феврале 2019 года мы нашли подходящее помещение: в центре города и с невысокой для Иркутска стоимостью аренды — 30 тысяч рублей вместе с коммунальными услугами и без залога. Около трёх месяцев занимались ремонтом, параллельно подбирали оборудование и материалы.

Например, заказали дорогую и мощную печь иностранного производства, потому что искали качественную и с возможностью обжига на высоких температурах. Подходящего отечественного аналога не нашли.

Пока у нас нет наёмных сотрудников, мы делаем всё вдвоём и в ближайшее время не планируем расширение штата. В работе очень много технических нюансов и рутинного, кропотливого труда. Этому сложно быстро научить нового человека.

Из-за коронавируса спрос на наши товары упал: отменились мастер-классы и заказы на необычные изделия. По нашему плану первоначальные вложения — 900 тысяч рублей — должны были окупиться за два-три года, но теперь из-за пандемии сложно прогнозировать.

Материалы и поставщики

В своём производстве мы используем литьевой и гончарной фарфор, шамот (огнеупорная глина цвета охры), красную каменную массу (подходит для посуды) и декорирующие материалы: глазури, пигменты, жидкое золото и платину.

Мари Сокол и Артемий Таволжанский

В основном закупаем всё у одного поставщика в Москве. Из-за дорогой доставки стараемся заказывать на полгода вперёд. Стоимость закупки варьируется от 20 до 70 тысяч рублей в зависимости от рабочих планов.

Ежемесячные расходы

Аренда с коммуналкой — 30 тысяч рублей.

Выплаты по кредиту — 20 тысяч рублей.



Расходы на упаковку, визитки, открытки — 5000 рублей.



Расходы на обновление инструментов и оборудования — 5000 рублей.



Аудитория и продвижение

Нашу фарфоровую продукцию в основном покупают женщины от 20 до 65 лет. Заказы на керамические изделия, например посуду или бижутерию, поступают от мужчин в возрасте от 35 лет, часто они приходят уже со своей готовой идей. Наши работы заказывают не только в Иркутске, по России тоже.

Мы также выполняем оптовые заказы: поставляем посуду в рестораны и кофейни или делаем подарки для корпоративных клиентов. В последнее время вырос спрос на посуду. Но самым крупным оптовым заказом пока остаётся партия ёлочных игрушек, которую мы продали за 43 тысячи рублей.

Оптовые цены рассчитываем индивидуально, в среднем они отличаются от розницы на 30%. Стоимость зависит от партии: чем больше покупают, тем ниже оптовая цена.

Свои изделия продаём в основном через Instagram. Помимо онлайн-продаж, сдаём ёлочные и интерьерные игрушки на реализацию в магазины подарков по ценам ниже розничных на 30%, а они уже делают свою наценку.

Ещё участвуем в офлайн-ярмарках. Аренда места на таких мероприятиях в Иркутске обычно стоит от 1000 до 4000 рублей за пару дней. Ещё есть ярмарки в торговых центрах, которые длятся месяц. Там аренда места стоит около 15–20 тысяч рублей.

Мы планируем запустить рекламу в Instagram перед Новым годом, но пока не продвигаемся платно. Когда-то недооценили сарафанное радио, но благодаря нему аудитория растёт естественным путём. Со временем хотим запустить сайт мастерской.

Мари Сокол и Артемий Таволжанский

Доходы

Выручка летом 2020 года — около 50 тысяч рублей.



Выручка в предновогодний период — около 250 тысяч рублей.

Выручка формируется из продажи своих изделий, выполнения индивидуальных заказов, мастер-классов.

В прошлом году средний ценник на наши товары составлял 600–700 рублей, в этом — 1000 рублей. Год назад мы ориентировались на местный рынок керамических изделий, хотя использовали материалы подороже. В итоге не получили прибыли, и в этом году отталкиваемся от стоимости основного используемого материала — фарфора.

Мастер-классы в среднем стоят 2500 рублей за несколько часов работы. Стоимость курсов рассчитывается в зависимости от задач человека. Это всегда индивидуальные занятия с погружением в гончарное дело.

Наша работа зависит от сезона: с января по август мы делаем посуду, интерьерную керамику, украшения и сувенирную продукцию. С октября у нас начинается марафон, когда мы отказываемся от проведения мастер-классов и индивидуальных заказов, чтобы сделать максимальное количество изделий. Для нас это самый интенсивный период работы.

Предновогодние продажи начинаются в ноябре, за эти два месяца можно заработать 200–300 тысяч рублей, средний чек составляет 1500 рублей. Эта сумма складывается из оптовых заказов и розничных продаж, в том числе на праздничных ярмарках.

После Нового года заработок варьируется из месяца в месяц, а сейчас из-за пандемии он стал совсем нестабильным. В августе мы заработали 50 тысяч рублей, которых хватило только на аренду и ежемесячную выплату по кредиту.

У нас были отложенные деньги, но нам пришлось затянуть пояса. Однако к зиме всегда идёт подъём спроса, и мы надеемся, что этот год не станет исключением.

Мари Сокол и Артемий Таволжанский

Стоимость изделий:

Ёлочные игрушки — от 600 рублей.

Посуда — от 900 рублей.



Обережные куклы — от 1450 до 4500 рублей.



Броши — от 250 до 1100 рублей.



Мастер-классы — в среднем 2500 рублей.



Чаще всего у нас заказывают кружки и вазы, а перед Новым годом — символ восточного гороскопа в наступающем году. Мы делаем 300 и более изделий в месяц вне зависимости от количества заказов. То есть у нас постоянно все товары в наличии, а индивидуальные заказы уже встраиваются в наш рабочий процесс.

Для этого мы работаем 12 часов в сутки, а в предновогодний период — по 16 часов.

Валентина Сикорская, основательница гончарной мастерской «Глазурь», Санкт-Петербург

До открытия мастерской я работала в продажах, а потом ушла в декретный отпуск. Я не планировала возвращаться на работу, искала себя в разных сферах и в конце концов попала на занятие в керамическую студию.

Валентина Сикорская

Мне понравилось гончарное дело, но тогда я ещё не думала, что это будет бизнесом. В меня поверил муж, и мы открыли свою мастерскую. В это же время компания, где я работала, закрылась. Мне выплатили выходное пособие, его как раз хватило на печь для обжига.

Я открывала мастерскую, чтобы заниматься производством керамических изделий и проводить мастер-классы. Для обучения клиентов я наняла мастеров, а сама сконцентрировалась на собственных работах.

Вложения в запуск

Печь для обжига — 100 тысяч рублей.

Два гончарных круга — 110 тысяч рублей.

Мебель — около 300 тысяч рублей.

Сайт — 100 тысяч рублей.

Первый месяц аренды и залог — 74 тысячи рублей.

Первая закупка материалов — 50 тысяч рублей.

Реклама — 10 тысяч рублей.

На запуск гончарной студии нужно не менее 1 млн рублей. Обычно самое дорогое — это оборудование: печь и круги. Можно сэкономить, сравнивая цены и покупая в разных магазинах, но я купила всё в одном месте, так как ещё плохо разбиралась в сфере.

Все мои первоначальные вложения были из личных сбережений. Оборудование и мебель обошлись в 500 тысяч рублей. Сайт делала на заказ за 100 тысяч рублей. Помещение искала в шаговой доступности от дома и садика, в итоге нашла недорогое, но оно находится в глубине двора и далеко от метро.

Ремонт мне не потребовался, поскольку всё было в хорошем состоянии. Уже позже я покрасила стены и докупила лампы в мастерскую, это обошлось мне в 50 тысяч рублей. В целом вложения окупились примерно через два года.

Я зарегистрирована как ИП и использую патентную систему налогообложения (ПСН), потому что по ней просто платить налог и не нужно заполнять декларацию. Расчетами с налоговой я занимаюсь сама.

У меня четыре наёмных сотрудника. Изначально я платила 1000 рублей за выход и 20% от стоимости мастер-класса, но быстро поняла, что при такой схеме мастера не заинтересованы много работать.

Сейчас оплата — от 300 до 400 рублей за час мастер-класса, ставка зависит от опыта мастера и отзывов клиентов. В интенсивный день сотрудник может заработать 1500–2000 рублей. Также мастера получают половину от продажи своих работ.

Вообще, я столкнулась с проблемой нехватки квалифицированных кадров в гончарном деле. Искала мастеров на Avito и HeadHunter, но эти сервисы уже устарели. В последнее время люди сами приходят по объявлению на сайте.

Я собеседую потенциального кандидата и смотрю, что он умеет делать на гончарном круге, а потом приглашаю на стажировку. Первое время мне было трудно прощаться с неподходящими кандидатами, но сейчас понимаю: если хочется вытянуть бизнес, нельзя жалеть людей, надо жалеть своё дело.

Самое дорогое при открытии гончарной студии — оборудование: печь и круги

Материалы и поставщики

В Петербурге небольшой выбор поставщиков. Я заказываю в двух специализированных магазинах для керамистов. Каждый месяц покупаю глину для лепки и глазури и пигменты для покраски готовых изделий. Обычно беру немецкие и испанские материалы, поскольку глины российского производства в магазинах нет, а отечественные глазури не очень хорошего качества.

Обычно беру 100 кг глины, на это уходит около 7000 рублей. Самые дорогие материалы — глазури и пигменты, на которые трачу больше 10 тысяч рублей в месяц.

Ежемесячные расходы

Аренда вместе с коммуналкой — 37 тысяч рублей.

Зарплата сотрудникам — 50–60 тысяч рублей.



Материалы — 15–20 тысяч рублей.



Расходники (чай, туалетная бумага) — 5000 рублей.



Реклама — 6000–7000 рублей.



Аудитория и продвижение

Изначально в мастер-классах я ориентировалась на детей, теперь больше на взрослую аудиторию от 25 до 40 лет. Чаще провожу индивидуальные занятия, но бывают и групповые, в среднем по четыре человека. С детскими группами работаю по выходным.

Я создаю в основном декоративные изделия, а не посуду, поэтому у меня чаще всего заказывают подарки для женщин. Наибольшим спросом пользуются шкатулки и пиалы в виде граната или тыквы.

Шкатулка в виде граната Валентина Сикорская

Мастер-классы я продаю через сайт и «ВКонтакте» и Instagram. Я сама веду аккаунты и периодически обновляю фотографии на сайте. Продвижением занимается муж, потому что у меня не хватает на времени. Он настраивает рекламу в «Яндексе» и соцсетях, размещает информацию о студии на сервисах вроде KudaGo.

Свои изделия я продаю в мастерской, на Avito или в отдельном аккаунте Instagram. Но основной канал продаж — розничные магазины. Я поставляю им небольшие объёмы товаров и периодически пополняю их запасы.

Мои изделия выставлены на продажу в пяти магазинах в центре города. Партнёрства не искала, они нашли меня сами.

В основном продаю изделия в магазины по своей цене, а они уже делают стопроцентную накрутку. Но один магазин заключил со мной другие условия сотрудничества, ему я делаю скидку 30% от розничной цены. Зато там я могу прикладывать к работам бирки с названием своей мастерской, а в других точках продаж этого делать нельзя.

Однажды я участвовала в Петербургской ярмарке, но мне не понравилось. Она длилась два дня, и всё это время мы проводили мастер-классы за символическую цену — 300 рублей за участие. При этом организаторы забрали половину выручки.

Рядом мне разрешили поставить столик со своей продукцией, но продаж было мало. Если бы мне пришлось платить за аренду стола, было бы совсем невыгодно.

Доходы

Выручка — в среднем 220–270 тысяч рублей в месяц.

Прибыль — в среднем 100–150 тысяч рублей в месяц.



Мой бизнес приносит мне 100–150 тысяч рублей чистого дохода в месяц. В основном выручка идёт от мастер-классов. Доходы варьируются в зависимости от сезона. С мая по сентябрь на занятия приходят значительно меньше людей, в это время прибыль около 50 тысяч рублей.

Товары в сторонних магазинах продаются по-разному. В один месяц магазин может получить 8000 рублей, а в другой вовсе ничего не продать.

Сейчас из-за отсутствия иностранных туристов спрос на керамику упал. Хотя, например, в августе я заработала 20 тысяч рублей от реализации в магазинах, и это неплохой доход для меня. Через Instagram и Avito пока были только единичные продажи.

Стоимость мастер-классов:

Индивидуальное занятие с мастером — 800 рублей.

Роспись готового изделия — от 600 рублей.



Гончарный курс из 10 занятий — от 11 тысяч рублей.



Стоимость изделий:

Шкатулка — от 1300 до 1600 рублей .

Пиала — от 850 до 1000 рублей.



Кружка — около 1000 рублей.



В студию можно прийти полепить самостоятельно или под руководством мастера. Занятие без участия специалиста обойдётся в два раза дешевле. Если хочется расписать работу глазурью, придётся прийти ещё раз через несколько дней, когда изделие высохнет и пройдёт обжиг.

Цена на работы зависит от потраченного времени, а также от размера и сложности изделия. Бывает, я трачу много часов на небольшую пиалу, тогда она получается дороже. В среднем самые популярные товары стоят от 800 до 2000 рублей.

За день я делаю максимум шесть-семь изделий на гончарном круге и три-четыре ручной лепкой. В выходные из-за мастер-классов я вообще не успеваю заниматься производством, да и в будние дни много времени отнимают другие рабочие моменты.

К тому же в студии установлена небольшая печь для обжига, и часто приходится делать выбор в пользу изделий с мастер-класса, а не своих. Я не могу купить печь побольше, поскольку помещение находится в жилом доме. Именно поэтому ищу новую студию. Хочу, чтобы она была больше и ближе к метро.

Анна Иванова-Вуциня, основательница гончарной студии «Рыжий лис», Москва

Я училась в художественной гимназии по специальности «художник-керамист», а потом получила высшее образование как педагог-художник. Какое-то время работала в школе, потом проводила обучающие мастер-классы по гончарному делу и росписи керамики.

Анна Иванова-Вуциня

Со временем я поняла, что этого недостаточно, а чтобы продолжать развиваться, нужна своя мастерская. Мне повезло, рядом со мной были друзья, которые подтолкнули меня открыть своё дело. Сама бы я не решилась.

Я открыла гончарную студию в апреле 2017 года, чтобы создавать собственные керамические изделия и проводить обучающие мастер-классы.

На тот момент я рисовала на заказ иллюстрации, поэтому логотип взяла с одной из своих работ. Название выбрала такое, чтобы оно не было привязано к гончарной студии, чтобы через несколько лет была возможность расширить или трансформировать бизнес.

Вложения в запуск

Печь для обжига — 200 тысяч рублей.

Два полупрофессиональных гончарных круга — 150 тысяч рублей.



Мебель (столы, стеллажи, табуреты) — 80 тысяч рублей.



Первый месяц аренды и залог — 120 тысяч рублей.



Первая закупка материалов и инструментов — 50 тысяч рублей.



Самым сложным было найти помещение. Я хотела, чтобы оно было в шаговой доступности от метро и близко к центру города, при этом стоило не очень дорого. Через несколько месяцев поисков помещение нашлось, но собственник дал только десять дней на ремонт. На тот момент у меня не было ни оборудования, ни мебели.

В итоге за две недели я вместе с друзьями сделала ремонт и нашла всё необходимое. Само помещение было в хорошем состоянии, так что потребовалось только покрасить стены и подготовить всё для установки оборудования. В московском магазине я нашла единственную в наличии и подходящую по цене и объёму электрическую печь для обжига.

Также я смогла купить два гончарных круга, от которых отказались в последний момент, хотя обычно они едут из-за границы около 20 дней. Мы с моим молодым человеком вложили 600 тысяч рублей. Эта наши сбережения и денежный подарок друзей.

На эти деньги я купила мебель, материалы и инструменты, оплатила первый месяц аренды и залог. Студия окупилась примерно через год после открытия.

Я зарегистрирована как самозанятая, у меня нет наёмных работников. В ближайшем будущем планирую зарегистрировать товарный знак студии.

Конечно, одна я бы не справилась. У меня много знакомых, которые помогали при открытии студии и продолжают помогать сейчас. Во время ремонта дизайнер бесплатно подобрала мебель и разработала цветовую концепцию мастерской, а моя знакомая уже почти четыре года настраивает интернет-рекламу бесплатно.

Первый сайт мне сделал мой молодой человек, а обновляла его веб-дизайнер по бартеру за обучающий курс по керамике.

Материалы и поставщики

В Москве и ближайшем Подмосковье есть всего пара мест, где можно купить материалы и оборудование для керамистов. В целом отечественных материалов мало, потому что российские производители не беспокоятся о художниках. Например, компании, которые делают плитку или сантехнику из глины, могут остатки материала продать керамистам.

Я закупаю все материалы в магазине, который сотрудничает с иностранными поставщиками.

Самый расходный материал — глина, её я покупаю раз в месяц. Обычно беру 100–150 кг самой недорогой глины примерно на 10 тысяч рублей. С учётом закупки глазурей для окраски изделий я трачу на материалы около 20 тысяч рублей в месяц.

Анна Иванова-Вуциня

Ежемесячные расходы

Аренда вместе с КУ — 60 тысяч рублей в месяц.

Материалы — 20 тысяч рублей в месяц.

Реклама в интернете — от 10 тысяч рублей в месяц.



Аудитория и продвижение

Ко мне редко приходят на однодневные мастер-классы, обычно учатся на постоянной основе один или два раза в неделю. В основном это клиенты от 25 до 55 лет, к примеру, офисные работники, которые хотят заниматься творчеством в свободное время. По выходным у меня проходят детские занятия.

Мастер-классы продаю через сайт и социальные сети. Настройкой рекламы в Google и Instagram занимается моя знакомая, в среднем на продвижение уходит от 10 тысяч рублей в месяц. Я не сотрудничаю с блогерами, хотя рассматриваю такие варианты. Иногда приходят известные люди, но они хотят полепить для себя и предпочитают оставаться инкогнито.

Собственные изделия продаю через отдельный аккаунт в Instagram, который недавно создала и сейчас им полностью занимаюсь сама. Также я участвую в офлайн-маркетах. Такое участие в среднем обходится в 10–15 тысяч рублей.

Доходы

Выручка — в среднем 150–250 тысяч рублей в месяц.

Прибыль — в среднем 60–160 тысяч рублей в месяц.



В среднем выручка составляет 150–250 тысяч рублей в месяц, но доход нестабильный из-за разной активности в зависимости от времени года. Например, летом клиентов в студии намного меньше, чем зимой. В пиковое зимнее время выручка может доходить и до 300 тысяч рублей в месяц.

С учётом ежемесячных трат прибыль варьируется от 60 до 160 тысяч в месяц. На жизнь хватает, но надо понимать, что у меня изначально не стоял вопрос заработка, я хотела заниматься творчеством и приобщать к нему других.

В пандемию студию пришлось закрыть, арендодатель не отменил арендную плату, но сделал скидку. Хорошо, что у меня были отложены деньги про запас, которые ушли на аренду студии в карантин.

Анна Иванова-Вуциня

Стоимость мастер-классов:

Разовое посещение длительностью полтора часа — 1500 рублей.

Два занятия по полтора часа — 2500 рублей.



Проведение мероприятия — от 2000 рублей.



Стоимость изделий:

Чашка с надглазурной росписью — в среднем 1300 рублей.

Салатник — 2000 рублей.



Ваза — 1200 рублей.



Цены на изделия формируются из стоимости используемых материалов, сложности работы и количества обжигов.