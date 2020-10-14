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Лиана Липанова
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Россия возобновит авиаcообщение с Кубой, Сербией и Японией с 1 ноября Материал редакции

И увеличит частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении с 1 ноября 2020 года авиасообщения «на взаимной основе» ещё с тремя странами — Кубой, Сербией и Японией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
  • Рейсы Москва — Белград, Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара будут осуществляться по два раза в неделю, передаёт агентство. В Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва — Токио и один Владивосток — Токио.
  • «Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», — заявили в оперштабе. Кроме того, увеличится частота рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

  • Российские власти из-за пандемии запретили международные авиаперелёты с 27 марта 2020 года. Исключение — вывозные рейсы для россиян, которые находятся за границей.

  • С 1 августа 2020 года Россия возобновила полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа — в Швейцарию, с 3 сентября — с Египтом, Мальдивами и ОАЭ, а в середине сентября — с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

#новость #авиаперелёты

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Александр Николаевич Кудин

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А что там говорит знакомый из администрации?

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Кирилл Крайнов

Александр
0

"С деньгами-то как обстоит вопрос?.."

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Mr Nobody

2

А Япония когда возобновит с нами?

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Рина Соболева

0

Очень ждем Гоа😌

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Александр Николаевич Кудин

Рина
0

Что то там слишком много инфицированных(

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Дмитрий

Александр
0

Как так? Рост заболевших растёт, границы открывают.
Ничего не понятно...

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Дмитрий
1

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить....

Ответить

Дмитрий

Александр
1

Это точно.... «игра» какая-то!

Ответить

Arthur Niazyan

Дмитрий
0

Вы только начали это подозревать?

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Anton Reut

Рина
0

Особо одаренные граждане снова поедут в Индию зимой, а потом в марте будут ныть что им не дают вернуться на родину и будут побираться в инсте.

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Ilya Sorokin

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Наконец то я уеду в Сербию ! 

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