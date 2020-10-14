Россия возобновит авиаcообщение с Кубой, Сербией и Японией с 1 ноября Материал редакции
И увеличит частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении с 1 ноября 2020 года авиасообщения «на взаимной основе» ещё с тремя странами — Кубой, Сербией и Японией, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
- Рейсы Москва — Белград, Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара будут осуществляться по два раза в неделю, передаёт агентство. В Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва — Токио и один Владивосток — Токио.
- «Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», — заявили в оперштабе. Кроме того, увеличится частота рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.
Российские власти из-за пандемии запретили международные авиаперелёты с 27 марта 2020 года. Исключение — вывозные рейсы для россиян, которые находятся за границей.
- С 1 августа 2020 года Россия возобновила полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа — в Швейцарию, с 3 сентября — с Египтом, Мальдивами и ОАЭ, а в середине сентября — с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
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Александр Николаевич Кудин
А что там говорит знакомый из администрации?
Кирилл КрайновАлександр
"С деньгами-то как обстоит вопрос?.."
Mr Nobody
А Япония когда возобновит с нами?
Рина Соболева
Очень ждем Гоа😌
Александр Николаевич КудинРина
Что то там слишком много инфицированных(
ДмитрийАлександр
Как так? Рост заболевших растёт, границы открывают.
Ничего не понятно...
Александр Николаевич КудинДмитрий
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить....
ДмитрийАлександр
Это точно.... «игра» какая-то!
Arthur NiazyanДмитрий
Вы только начали это подозревать?
Anton ReutРина
Особо одаренные граждане снова поедут в Индию зимой, а потом в марте будут ныть что им не дают вернуться на родину и будут побираться в инсте.
Ilya Sorokin
Наконец то я уеду в Сербию !