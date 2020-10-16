РБК: владельцы московских клубов и баров назвали «гуманной» регистрацию посетителей по QR-кодам Материал редакции
Они рады, что смогут продолжить работу, платить сотрудникам, а также улучшат степень выявляемости заболевания.
Владельцы московских клубов и баров рассказали РБК, что считают, что требование мэрии регистрировать посетителей по номерам телефонов и QR-кодам лучше всех альтернатив, особенно полного прекращения работы.
- Сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник» Александр Мартынов, рассказал изданию, что поддерживает инициативу, потому что в отличии от альтернатив она позволяет барам работать, платить зарплаты сотрудникам, а также улучшить степень выявляемости заболевания.
- Директор концертного агентства и клуба «16 тонн» Павел Камакин назвал систему «гуманной». «Не передаются никуда личные данные, речь только о номере телефона — никаких репрессий тут не предполагается, речь только о том, чтобы предупредить человека, который находился в зоне риска», — добавил он.
- Директор клуба Lookin Rooms Александр Каплацкий считает, что не все посетители оставят свой номер. «Инициатива позволяет работать, это значительно лучше, чем не работать. Не работать — это большие убытки для нас. Мы можем потерять часть клиентов, но все познается в сравнении», — сказал он.
- Арт-директор клуба «Пропаганда» Сергей Тимошов считает, что время покажет, как отразится система на работе баров. «В любом случае нужно быть внимательными и бережно относиться друг к другу».
- Представители баров добавили, что выработали инициативу совместно с мэрией. По их словам, такие системы уже давно используются в Европе и Америке.
- 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что во всех клубах и барах, работающих по ночам, начнут регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона. Если у кого-либо из посетителей выявят коронавирус, уведомление об этом придет всем, кто был с ним в заведении.
- Регистрировать посетителей бары начнут с 19 октября. В основном этим займутся охрана при входе в заведение.
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Денис Мамаев
О властях только - "гуманно" или нет, в категориях здравомыслия и эффективности уже никто не упоминает.
Vladislav SДенис
Наш суд самый гуманный суд в мире!
Денис МамаевVladislav
И голосуй сердцем, ведь умом это не понять!
Anastasia Light
Сходил в клуб в выходные, приходишь на работу и тут СМС-ка: "Поздравляем! Ваши выходные прошли ПОЛОЖИТЕЛЬНО, с вами был заражённый! :)"
Pavel B
Я как человек имеющий отношение к промоутерской деятельности скажу пару слов:
1. У нас полицейское государство, сбор этих данных очень опасен для человека, посещающего ночные заведения.
2. Помимо рейдов в клубы, эти бандосы стоят у выездов из клубов, успешно занимаясь рэкетом. Я общался несколько раз, там разговор на уровне блатного жаргона. Если видят что не лох и не нашли запрещенку, отпускают, остальных додавливают или подбрасывают, если загрубите или начнёте качать права.
3. Личные данные россиян, кто бы их и зачем не собирал, всегда оказываются на чёрном рынке, где ими пользуются в преступных целях. Мусора это такая же преступная ячейка, которая никогда не упустит такой возможности!
А вот теперь, после всего что я написал выше, вы, в здравом уме, захотите оставлять свои данные? Я лично нет, лучше повисеть дома своей тусовкой) Либо устроить мероприятие в закрытом режиме, но это очень сложно в нынешних реалиях. В любом случае, меры применяемые в цивилизованных странах, к нам не применимы!!! Удар по отрасли будет жёсткий, а с учётом отсутствия поддержки от государства, для многих смертельным... Пока без проблем дают сделать банкротство, нужно делать и уезжать на запад
Anna Petrova
Они рады внедрению китайской настоящей цифровой диктатуры: система социального кредита, благодаря которой каждый хороший проступок поощряется, а плохой — карается.
Каждому рабу свой поводок.
Антон Курочкин
Ага, конечно. Все уже давно придумано и лучше бы не хуйней и игрой в империализм страдали, а подключились к нормально и конфидениально работающей системе Эппла&Гугла
Аркадий АлексеевичАнтон
конфидениально работающей системе Эппла&Гугла
))))))
Антон КурочкинАркадий
Да, если бы ты погуглил хотя бы принцип, то узнал, что она работает не по ПД/симкарте, а по обезличенному блютуз токену, через который потом происходит оповещение, если один из токенов отметился как положительный
Ilgar Dadashov
Весной уже надо такую эту систему внедрять, а не тотальный запрет и пропуски для передвижения.
Pavel B
Я уж молчу, какой это добрый собянинский жест для налоговых органов. Они и так, промоутеров вызывают на ковёр последнее время для дачи объяснений)
Alex Crown
Если называть вещи своими именами, то это цифровой пропуск в ночной клуб. Из этого следует:
1. Предложение провериться на ковид в случае выявления в этом клубе заражённого пока добровольно. Но ничто не мешает в будущем сразу заставлять подписываться на "социальный мониторинг" с селфи каждый час и полным доступом к телефону, если был выявлен больной. И даже если он не был выявлен =) Личных данных много не бывает.
2. Система в будущем может отказать прислать в ответ цифровой пропуск. Либо из-за багов, либо из-за новых ограничений вроде "нельзя ходить в клубы чаще раза в месяц".
3. Система в дальнейшем может быть распространена на другие сферы. Это и МФЦ, и транспорт, и торговые центры, и простые кафе, и даже продуктовый рядом с домом. Исполнять заставят так же, как сейчас заставляют маски носить: нет пропуска у покупателя — штраф магазину. Планы "пропуска до пятёрочки" уже были в первую волну, сейчас их могут просто реализовать, не имея на носу никаких выборов и голосований по конституции. Вместе с предыдущими пунктами получаем что-то вроде антиутопии, когда без разешения властей нельзя купить себе продуктов, а при покупке есть все шансы попасть на "социальный мониторинг" из-за выявленного больного, сбоя системы или просто рандомайзера.
Так что ни разу эта система "гуманной" не будет.