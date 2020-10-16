Они рады, что смогут продолжить работу, платить сотрудникам, а также улучшат степень выявляемости заболевания.

Владельцы московских клубов и баров рассказали РБК, что считают, что требование мэрии регистрировать посетителей по номерам телефонов и QR-кодам лучше всех альтернатив, особенно полного прекращения работы.