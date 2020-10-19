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Лиана Липанова
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EY: иностранные компании в России считают главной проблемой законодательства в стране его постоянные изменения Материал редакции

Среди других негативных факторов — высокий административный барьер, несоответствие законов сложившимся условиям.

16 комментариев
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Иностранные компании с представительством в России назвали одной из главных проблем законодательства в стране постоянные изменения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторской компании EY.

В августе-сентябре 2020 года исследователи опросили 62 компании, включая 3M, Cargill, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola и других. Они могли выбрать по несколько вариантов ответа. Половина из них заявили, что постоянные изменения законов негативно влияют на инвестиционную привлекательность России.

39% респондентов считают высокие административные барьеры негативным фактором для развития бизнеса в России, 34% — несоответствие законодательства сложившимся условиям.

31% опрошенных выделили выборочные трактовку и применение законов, а 15% — короткие переходные периоды или их отсутствие для адаптации работы по новым нормам.

EY также попросила участников опроса назвать несколько примеров хороших и плохих изменений в российских законах. Среди негативных изменений они назвали обязательную маркировку потребительской продукции, медленный прогресс в защите интеллектуальной собственности в фармацевтике, отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в нефтегазовой отрасли и частое изменение «финансовых правил игры».

Среди позитивных — развитие трудового законодательства, спецрежим для самозанятых, защиту капиталовложений, поддержку несырьевого экспорта и «регуляторную гильотину».

Несмотря на перечисленные проблемы 92% опрошенных называют Россию одним из стратегических рынков. 53% опрошенных заявили о планах расширяться в России, большинство из них — азиатские компании и компании из отрасли энергетики и природных ресурсов. Столько же опрошенных (53%) не планируют выход в российские регионы.

С начала 1990-х годов по 2000 год опрошенные компании инвестировали в Россию почти $194 млрд, подсчитали в EY. В течение следующих пяти лет они планирую вложить ещё в Россию $5 млрд, пишет РБК. Однако точные суммы компании не называли — этому мешает неопределенность из-за пандемии.

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Лиана Липанова
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16 комментариев
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Николай Синицын

10

Увы, пора признать, что инвестировать куда угодно куда выгоднее и перспективнее чем в Россию. С новой прихотью нашего царька все инвестиции могут превратиться в тыкву по щелчку пальцев.

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Key Jay

2

С начала 1990-х годов по 2000 год опрошенные компании инвестировали в Россию почти $194 млрд

В течение следующих пяти лет они планирую вложить ещё в Россию $5 млрд

53% опрошенных заявили о планах расширяться в России

что-то тут не так 🤔

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Denis Bystruev

Key
3

Противоречий нет. Расширяться они будут относительно текущего уровня, который гораздо меньше того, что был до 2014 года.

График отсюда: https://tradingeconomics.com/russia/foreign-direct-investment

Ответить

Key Jay

Denis
0

судя по графику с 1995 по 2000 вообще не было инвестиций. 

Ответить

Denis Bystruev

Key
3

В РБК ошибка. Не с 1995 по 2000, а с 1990-х по начало 2020.

Стр. 19 оригинального исследования: «From the 1990s to the beginning of 2020, the survey participants invested USD 193.9 billion in Russia»:

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_ru/news/2020/10/ey-fiac-survey-2020-eng.pdf

Ответить

Mark Khil

1

Законодательство?

Ответить

Eugene Smirnov

Mark
4

Ага. Майкл Калви, думаю, не так считает

Ответить

Alex Marvell

Mark
0

Вот-вот, тоже никогда не понимал. Живем по понятиям.

Ответить

alex twit

Alex
3

Понятодательство

Ответить

Dear Moscow,

2

главной проблемой законодательства в стране его постоянные изменения

«Corruptissima re publica plurimae leges»
(прим. 110—120 г. н.э.)

Ответить

Денис Демидов

Dear
0

Это полбеды, в том же Китае бюрократии еще больше по рейтингу:
https://economy-ru.info/tabs/24235/
Хуже то, что все время что-то меняется, поставили нового министра и пошло поехало, а если нового премьера, то вообще туши свет.

Ответить

From Siberia to London

2

«Законодательство»? А оно в РФ разве вообще есть??
Существует бешеный принтер, который штампует всё, что придумали в АП.
Это полный чиновничий произвол, никакого отношения к нормальной законотворческой деятельности не имеющий.

Ответить

Alex Marvell

0

Закон это, да, - главная проблема. Сразу после той, что тебя могут грохнуть посреди белого дня.

Ответить

Vladimir Dikanov

Alex
2

А в пиндостане на улице не грохают? Почаще чем у нас, и именно у нас это редкость, у пиндосов это закономерность, особенно в гетто. 

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Александр Кучеряев

Vladimir
0

Белых нет

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Георгий Горец

0

Постоянные изменения аппетитов у царьков

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