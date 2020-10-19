Среди других негативных факторов — высокий административный барьер, несоответствие законов сложившимся условиям.

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Иностранные компании с представительством в России назвали одной из главных проблем законодательства в стране постоянные изменения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторской компании EY.

В августе-сентябре 2020 года исследователи опросили 62 компании, включая 3M, Cargill, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola и других. Они могли выбрать по несколько вариантов ответа. Половина из них заявили, что постоянные изменения законов негативно влияют на инвестиционную привлекательность России.

39% респондентов считают высокие административные барьеры негативным фактором для развития бизнеса в России, 34% — несоответствие законодательства сложившимся условиям.

31% опрошенных выделили выборочные трактовку и применение законов, а 15% — короткие переходные периоды или их отсутствие для адаптации работы по новым нормам.

EY также попросила участников опроса назвать несколько примеров хороших и плохих изменений в российских законах. Среди негативных изменений они назвали обязательную маркировку потребительской продукции, медленный прогресс в защите интеллектуальной собственности в фармацевтике, отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в нефтегазовой отрасли и частое изменение «финансовых правил игры».

Среди позитивных — развитие трудового законодательства, спецрежим для самозанятых, защиту капиталовложений, поддержку несырьевого экспорта и «регуляторную гильотину».

Несмотря на перечисленные проблемы 92% опрошенных называют Россию одним из стратегических рынков. 53% опрошенных заявили о планах расширяться в России, большинство из них — азиатские компании и компании из отрасли энергетики и природных ресурсов. Столько же опрошенных (53%) не планируют выход в российские регионы.