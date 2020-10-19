«Найти средний путь между отказом от ограничений и закрытием города»: мэр Москвы рассказал о планах по борьбе с Covid-19 Материал редакции
Будут жёсткие и системные проверки принятых мер, но полного закрытия бизнеса власти хотят избежать.
Оптимальная стратегия по борьбе с распространением Covid-19 в Москве — «найти средний путь» между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Он заявил, что сейчас власти не видят необходимости для принятия более жёстких ограничений для горожан и бизнеса. «Хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», — отметил Собянин. При этом власти планируют жёстко и системно контролировать соблюдение уже принятых мер.
Меры вроде введения комендантского часа, полного запрещения передвижений по городу, запрета на въезд и выезд и закрытия большинства предприятий Собянин назвал «неприемлемыми и невозможными».
- 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что во всех ночных клубах и барах начнут регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона. Если система успешно заработает, её могут распространить и на другой бизнес, заявили столичные власти.
- Также мэрия потребовала от работодателей перевести на удалёнку не меньше 30% сотрудников с 5 по 28 октября. Бизнес должен отчитываться об изменении состава персонала, который работает из дома.
"Он заявил, что сейчас власти не видят необходимости для принятия более жёстких ограничений для горожан и бизнеса"
Просто ссут, что не вывезут второго закрытия и в целом это очевидно. Будем бахать бургер за здоровье Собянина по QR-коду теперь
На этом фоне продажи «левых» симкарт вырастут до небес)
Для любителей теорий. Это все многоходовочка, в первую волну поднялись на масках, во вторую волну на левых симках)
Слыхал, многие погорели) Кто не успел заранее, а начал суетится в марте-апреле (оборудование по двойной цене выписывать и т.д.)
Москвичи, вы же выбрали этого чудака на выборах. КАК??
Средний путь - это когда ты не можешь все закрыть как в Китае, и не можешь всем отсыпать денег, как в США. По сути просто имитация власти, но как благородно звучит.
Интересно, а Путин ест бургеры? Сорян, если немного не в тему
Что точно у нас не делают - это не принимают таблетки для мозговой деятельности
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