Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима — не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии.

То же самое — удалённая работа. С 19 октября начнём проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удалёнку. А ещё через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы.