Офлайн
Татьяна Боброва
1221

«Найти средний путь между отказом от ограничений и закрытием города»: мэр Москвы рассказал о планах по борьбе с Covid-19 Материал редакции

Будут жёсткие и системные проверки принятых мер, но полного закрытия бизнеса власти хотят избежать.

12 комментариев
В закладки

Оптимальная стратегия по борьбе с распространением Covid-19 в Москве — «найти средний путь» между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер, считает мэр столицы Сергей Собянин.

Он заявил, что сейчас власти не видят необходимости для принятия более жёстких ограничений для горожан и бизнеса. «Хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», — отметил Собянин. При этом власти планируют жёстко и системно контролировать соблюдение уже принятых мер.

Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима — не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии.

То же самое — удалённая работа. С 19 октября начнём проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удалёнку. А ещё через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Меры вроде введения комендантского часа, полного запрещения передвижений по городу, запрета на въезд и выезд и закрытия большинства предприятий Собянин назвал «неприемлемыми и невозможными».

  • 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что во всех ночных клубах и барах начнут регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона. Если система успешно заработает, её могут распространить и на другой бизнес, заявили столичные власти.
  • Также мэрия потребовала от работодателей перевести на удалёнку не меньше 30% сотрудников с 5 по 28 октября. Бизнес должен отчитываться об изменении состава персонала, который работает из дома.

#новость #москва #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
+47 421
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 12, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 168338, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Oct 2020 12:02:15 +0300", "is_special": false }
Аналитика и принятие решений
Уникальный практический онлайн-интенсив от экспертов PwC 16.11. Регистрируйтесь
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Николай Синицын

5

"Он заявил, что сейчас власти не видят необходимости для принятия более жёстких ограничений для горожан и бизнеса"

Просто ссут, что не вывезут второго закрытия и в целом это очевидно. Будем бахать бургер за здоровье Собянина по QR-коду теперь

Ответить

Максим Ростокин

Николай
3

На этом фоне продажи «левых» симкарт вырастут до небес)

Ответить

Николай Синицын

Максим
2

Для любителей теорий. Это все многоходовочка, в первую волну поднялись на масках, во вторую волну на левых симках)

Ответить

Алейченко Сергей

Николай
0

Зарабатывай на чем можешь, covid в помощь. Полный п*дец!

Ответить

Ilya Sorokin

Николай
0

Слыхал, многие погорели) Кто не успел заранее, а начал суетится в марте-апреле (оборудование по двойной цене выписывать и т.д.)

Ответить

Георгий Горец

2

Как похорошела Москва при qr кодах ?
Вопрос на будущее

Ответить

alex twit

0

Средний, особый Путь

Ответить

Вася Пражкин

0

Москвичи, вы же выбрали этого чудака на выборах. КАК??

Ответить

Георгий Горец

Вася
0

Пустыми обещаниями
Красивой плиткой))

Ответить

Vladislav S

0

Средний путь - это когда ты не можешь все закрыть как в Китае, и не можешь всем отсыпать денег, как в США. По сути просто имитация власти, но как благородно звучит. 

Ответить

Andre Erlikh

0

Интересно, а Путин ест бургеры? Сорян, если немного не в тему

Ответить

Николай Синицын

Andre
1

Что точно у нас не делают - это не принимают таблетки для мозговой деятельности

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Мегаплан
Подписан
Отписаться
CRM на телефоне: как Mango Office + Мегаплан разгружают менеджеров и руководителей
Леонид Шитов, руководитель группы разработки и сопровождения интеграционных решений: 98 тысяч звонков в среднем за неде…
0
Поставщик счастья
Подписан
Отписаться
​Как учитель информатики из Челябинска открыл магазин товаров 18+ и зарабатывает 300К в месяц
Привет, меня зовут Александр Галкин, в 2012 году я открыл интернет-магазин товаров для взрослых в Челябинске. Через три…
2
Город IT
Подписан
Отписаться
От стартапа к зрелому продукту: эволюция одной продуктовой компании
Сделать правильный продукт для рынка — это полдела. Его еще нужно продвигать и продавать. В этом тексте мы расскажем о…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лев Щенин
за день
Скорее всего (это моё оценочное мнение), Олег Тиньков начал собирать деньги на выкуп Яндекса... "Мужик сказал - мужик сделал !" (с) Браво, Тиньков !
Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs
Alex Kuz
за неделю
 в директ написали
Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G

Комментарии

Timofey Dyrin

Символ экономического успеха…

Yury Evseev

Агрегатор сервисов gde-saas.ru…

Arthur Niazyan

Каршеринг «Делимобиль» добавил…

Delov Dmitriy

Запись в подсайте Маркетинг

From Siberia to…

Как спасать ресторанный бизнес…

Andrey Vasilev

Каршеринг «Делимобиль» добавил…

Олег Павлов

Каршеринг «Делимобиль» добавил…

Лучезарный Смех

Разрабатываю систему…

Alexander Shirnen

ЦБ проверит «Яндекс» и…

Sergei Timofeyev

Олег Тиньков продал свою долю в…

Алейченко Сергей

ЦБ проверит «Яндекс» и…

Andrew Rusinas

Тинькофф Инвестиции, как одно и…

Elena Cherniakova

Не просто коворкинг. Почему нам…

Алейченко Сергей

ЦБ проверит «Яндекс» и…

Dear Moscow,

Мэрия Москвы допустила введение…

Артем Ковалев

Разрабатываю систему…

Sergei Timofeyev

Разрабатываю систему…

Ilya Sorokin

«Найти средний путь между…

Андрей Геращенко

Каршеринг «Делимобиль» добавил…

Текстодром

88 полезных веб-сервисов и…
null