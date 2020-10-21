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Татьяна Боброва
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Владимир Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за Covid-19 Материал редакции

Но точечные меры оправданы.

74 комментария
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Правительство России не планирует вводить тотальных ограничений из-за пандемии Covid-19, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова передаёт «РИА Новости».

Однако он отметил, что точечные меры оправданы и будут продолжаться. При этом введение новых ограничений будет обсуждаться с бизнесом.

Глава государства отметил, что, в отличие от ситуации весной, в России появились «препараты, медикаменты, вакцина». «Генеральный путь этой борьбы — это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация», — добавил президент.

На закрытой встрече съезда члены бюро правления РСПП попросили Путина не вводить в России новый «карантин» несмотря на рост количеста заболеваний, рассказали два источника РБК.

По их словам, на встрече в том числе выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который просил ограничиться точечными мерами. Предприниматель считает, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес, писало издание.

#новость #covid19

Татьяна Боброва
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74 комментария
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Arthur Niazyan

66

Владимир Путин пообещал

Ну всё, готовимся к худшему.

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Alone-In The-Dark

Arthur
15

Ага, как обычно все будет ровно наоборот)

Ответить

Arthur Niazyan

Alone-In
12

Скажут, читайте дальше:
точечные меры оправданы и будут продолжаться

Ответить

Alone-In The-Dark

Arthur
13

Скорее прицепятся к "глобальным". Ведь достаточно ввести 105005 ограничений и ни одно из них не назвать глобальным)

Ответить

Вася Пражкин

Arthur
9

Опять гречку закупать что-ли?

Ответить

Arthur Niazyan

Вася
9

И заворачивать в туалетную бумагу.

Ответить

Антон Штадлер

Arthur
18

Роллы а-ля рус

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Вася
2

Надо было не продавать просто

Ответить

Anatoly Ivanov

10

Примерно так: 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

9

Он много чего обещал уже

Ответить

Michail Apelsinov

7

Царь не будет, то всё бояре!

Ответить

Anatoly Ivanov

5

Скорее дело было так: 

Ответить

Ivan Vishnyakov

4

Точечные ракетные удары по вирусу?
Воронеж, Пермь, Омск?

Ответить

Maxim Petrukhin

Ivan
0

Бомбардировка кадилами. И полив святой водой.
Главное при этом самому отважно сидеть в бункере. 

Ответить

Roman Moskovskiy

2

Когда-нибудь вместо запретов будут принимать положительные меры

Ответить

Alone-In The-Dark

Roman
6

Везде есть что-то положительное. Запретят из дома выходить - значит вероятность встретить путена на улице упадет до нуля. 

Ответить

Serghei Lisii

Alone-In
0

А сейчас у тебя большая вероятность его встретить?

Ответить

Вадим Самигулин

2

Зима ещё не началась, уже обещания полетели😄

Ответить

Anatoly Ivanov

Вадим
0

Разве раньше их не было? Все политики ВСЕХ стран те еще обещалкины

Ответить

Ivan Vishnyakov

Anatoly
8

Подскажите ещё страны, где вместо поддержки бизнеса налоги увеличили

Ответить

Anatoly Ivanov

Ivan
0

Вон в США если больной выиграет с 21% до 28% корп поднимут 

Ответить

Ivan Vishnyakov

Anatoly
4

В штатах килобаксы на руки дали гражданам

Ответить

Anatoly Ivanov

Ivan
–5

ну для ФРС баксы то по сути "бесплатные" (за счет всего мира) 

Ответить

Ivan Vishnyakov

Anatoly
2

Шта

Ответить

Anatoly Ivanov

Ivan
0

Эмиссию ФРС проводить в разы проще чем другим

Ответить

Константин Рогов

Anatoly
0

Завидуете што рупь даже бесплатный никому не нужен? ))))

Ответить

Anatoly Ivanov

Констан…
0

А с чего и главное зачем завидовать то? 

Ответить

Elijah Garrison

Anatoly
1

Все прально, Киселев сказал неча завидовать. Вы их госдолг вообще видели?

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivan
–3

Сильно увеличили?

Ответить

Ivan Vishnyakov

Sergei
2

Чтобы стоять на месте в экономическом смысле, надо быстро бежать вперёд. А у нас яркий букет ограничений для движения назад

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivan
0

Куда бежать и с чем? 70-75% по оценкам - на госсектор приходится.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Sergei
3

Мировая экономика непрерывно растет, увеличиваются показатели и индексы. Это в среднем по больнице

Но есть ряд стран-маргиналов. Когда всем все ясно, они сами себе стреляют в ногу, гасят экономику.

В этом отличие политиков стран первого мира от Сомали, России или Турции

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivan
0

Замедление роста будет у всех в этом и следующим годах. Где-то критично, где-то - не очень.

Ответить

Вадим Самигулин

Anatoly
0

Я про запреты из-за пандемии.

Ответить

Anatoly Ivanov

Вадим
2

Сейчас с этими запретами страны прям соревнуются в идиотии. Лучше бы олимпийские игры провели, а не вот это все.  

Ответить

Elijah Garrison

Anatoly
0

Ога, олимпийские игры в пандемию - то что доктор прописал.

Ответить

Elijah Garrison

Anatoly
0

Хз, по моим ощущениям Путин по невыполненным обещаниям обгоняет всех с огромным отрывом.

Ответить

Лучезарный Смех

3

Специалист точечных мер

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Владислав Сластушевский

2
Ответить

Михаил Арнаутов

1

Это он про график прогулок, который будет зависеть от номеров домов?

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Bender Rodriguez

Михаил
3

это новость была в мае месяце и все забили на это большой болт

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Andrew Alexeyev

1
Ответить

Denis Manchenko

1

Вирус начал преображаться, надевать маски и точечно выбирать жертв.

Ответить

Константин Рогов

1

Перевод на русский: "Путин обещал что платить налоги будут все в полном объеме, дотации точечно получат друзья и родственники Путина, кто умрет или обанкротиться - не Путина забота".

Ответить

From Siberia to London

1

Как всё прекрасно в стране, что уже и «Северсталь» - это малый и средний бизнес.

Ответить

Валентин Стекольников

From
0

Ну если недавно Apple за сутки подешевела на три Газпрома, то это уже даже не удивляет 

Ответить

Murat Oshroev

1

Помню, нам всем обещали страну в топ5 крупнейших экономик мира. Но тут: санкции, коронавирус и вот это вот всё 

Ответить

Evgeny Shershukov

0

Значит создадут такие условия, чтобы бизнесу самому невыгодно было работать!

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
0

Наконец-таки дармоеды пойдут на завод работать.

Ответить

Константин Рогов

Sergei
1

Чо вы там выпускаете на зоводе Сергей Тимофей? Расскажити.

Ответить

Sergei Timofeyev

Константин
0

Чапельники. В США экстрадируем.

Ответить

Evgeny Shershukov

Sergei
0

Если бы платили нормально, все бы на заводе работали, а такие как ты за 20т.руб готовы у станка стоять!

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
0

Зачем платить больше, если никто не может платить больше?

Ответить

Evgeny Shershukov

Sergei
0

Точнее не хочет, а это совсем другая история!

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
0

Нет, есть состояние равновесия. Посмотрите на моногорода, к примеру. Зарплата 25 тысяч. Другой работы нет. Скажите, зачем платить больше 25 тысяч, если другой работы нет?

Ответить

Evgeny

Sergei
1

Немного не понимаю, к чему идёт разговор? Есть понятие минимальная оплата труда, над которой наша страна просто смеётся, специально развалили профсоюзы и творят, что хотят! Поэтому в из нашей страны идёт огромный отток специалистов, ученых, а кто уходит в бизнес! А дармоедами их очень ленивые люди называют!

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
0

Время покажет то, к чем мы идём. Верхушку айсберга вы и так видите.

Ответить

Evgeny

Sergei
0

Вам время ничего не покажет, у вас один смысл жизни, ненавидеть тех, кто смог больше зарабатывать!

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
0

Евгений, заметьте, что я не даю никаких оценочных суждений. Мы идём туда, куда должны прийти. А хорошо это или нет - рассудит время. Я работаю в реальном секторе и вижу, как у людей денег становится всё меньше. И это - не из-за курса доллара.

Ответить

Александр Сергеев

0

 Надо точечно закрыть города миллионники

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Надо успеть поменять права, а то опять пиздец будет. )

Ответить

Alexey Laptev

0

Я думаю в знак протеста стоит перестать носить маски и мыть руки в общественных местах

Ответить

Alexey Shevchuk

0

Вернусь попозже, комментарии ещё не настоялись

Ответить

Nikolay Werner

0

Царь у нас замечательный, как сказал-то! А остальное, ну тож «перегибы на местах»®

Ответить

Hidok

0

Так...на пол шишички....сильно не будут вводить.

Ответить

Oleg Matveenko

0

Глава государства отметил, что, в отличие от ситуации весной, в России появились «препараты, медикаменты, вакцина».

Ну да, по 12к 40 таблеток с кучей побочек...

Ответить

Vl Al

0

В стиле рекламной компании под (пере)выборы Ельцина.

"Уколись или проиграешь!"

Ответить

Георгий Горец

0

Пиздец

Ответить

Andrey Illetov

0

...убьют малый бизнес! А то, что люди пострадают - ерунда. Главное деньги

Ответить

Aleks Fox

0

Путин пообещал не вводить России

Ответить

Денис Файзулин

0

когда путин обещал не вводить ограничения

Ответить

Сергей Смыков

0

Сейчас властям в России вводить карантин, всё равно, что в ногу себе стрелять. Нас с нашими уже ТРЕМЯ вакцинами весь мир на смех поднимет. А вакцины продавать надо. Валюта, однако!
Так, что будут только "точечные меры".

Ответить

Michael Solar

0

Что ему Британия скажет, то и будет делать.
Не понимаю смысл его обращений, от граждан он никаких поручений не принимает.

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Роман Абрамович

–1

Просто мем - не относящийся к теме публикации. 😀

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