Владимир Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за Covid-19 Материал редакции
Но точечные меры оправданы.
Правительство России не планирует вводить тотальных ограничений из-за пандемии Covid-19, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова передаёт «РИА Новости».
Однако он отметил, что точечные меры оправданы и будут продолжаться. При этом введение новых ограничений будет обсуждаться с бизнесом.
Глава государства отметил, что, в отличие от ситуации весной, в России появились «препараты, медикаменты, вакцина». «Генеральный путь этой борьбы — это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация», — добавил президент.
На закрытой встрече съезда члены бюро правления РСПП попросили Путина не вводить в России новый «карантин» несмотря на рост количеста заболеваний, рассказали два источника РБК.
По их словам, на встрече в том числе выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который просил ограничиться точечными мерами. Предприниматель считает, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес, писало издание.
Владимир Путин пообещал
Ну всё, готовимся к худшему.
Ага, как обычно все будет ровно наоборот)
Скажут, читайте дальше:
точечные меры оправданы и будут продолжаться
Скорее прицепятся к "глобальным". Ведь достаточно ввести 105005 ограничений и ни одно из них не назвать глобальным)
Опять гречку закупать что-ли?
И заворачивать в туалетную бумагу.
Точечные ракетные удары по вирусу?
Воронеж, Пермь, Омск?
Бомбардировка кадилами. И полив святой водой.
Главное при этом самому отважно сидеть в бункере.
Когда-нибудь вместо запретов будут принимать положительные меры
Везде есть что-то положительное. Запретят из дома выходить - значит вероятность встретить путена на улице упадет до нуля.
Зима ещё не началась, уже обещания полетели😄
Разве раньше их не было? Все политики ВСЕХ стран те еще обещалкины
Подскажите ещё страны, где вместо поддержки бизнеса налоги увеличили
Вон в США если больной выиграет с 21% до 28% корп поднимут
В штатах килобаксы на руки дали гражданам
ну для ФРС баксы то по сути "бесплатные" (за счет всего мира)
Шта
Завидуете што рупь даже бесплатный никому не нужен? ))))
А с чего и главное зачем завидовать то?
Все прально, Киселев сказал неча завидовать. Вы их госдолг вообще видели?
Сильно увеличили?
Чтобы стоять на месте в экономическом смысле, надо быстро бежать вперёд. А у нас яркий букет ограничений для движения назад
Куда бежать и с чем? 70-75% по оценкам - на госсектор приходится.
Мировая экономика непрерывно растет, увеличиваются показатели и индексы. Это в среднем по больнице
Но есть ряд стран-маргиналов. Когда всем все ясно, они сами себе стреляют в ногу, гасят экономику.
В этом отличие политиков стран первого мира от Сомали, России или Турции
Замедление роста будет у всех в этом и следующим годах. Где-то критично, где-то - не очень.
Я про запреты из-за пандемии.
Сейчас с этими запретами страны прям соревнуются в идиотии. Лучше бы олимпийские игры провели, а не вот это все.
Хз, по моим ощущениям Путин по невыполненным обещаниям обгоняет всех с огромным отрывом.
Это он про график прогулок, который будет зависеть от номеров домов?
Перевод на русский: "Путин обещал что платить налоги будут все в полном объеме, дотации точечно получат друзья и родственники Путина, кто умрет или обанкротиться - не Путина забота".
Как всё прекрасно в стране, что уже и «Северсталь» - это малый и средний бизнес.
Ну если недавно Apple за сутки подешевела на три Газпрома, то это уже даже не удивляет
Помню, нам всем обещали страну в топ5 крупнейших экономик мира. Но тут: санкции, коронавирус и вот это вот всё
Значит создадут такие условия, чтобы бизнесу самому невыгодно было работать!
Наконец-таки дармоеды пойдут на завод работать.
Чо вы там выпускаете на зоводе Сергей Тимофей? Расскажити.
Если бы платили нормально, все бы на заводе работали, а такие как ты за 20т.руб готовы у станка стоять!
Зачем платить больше, если никто не может платить больше?
Точнее не хочет, а это совсем другая история!
Нет, есть состояние равновесия. Посмотрите на моногорода, к примеру. Зарплата 25 тысяч. Другой работы нет. Скажите, зачем платить больше 25 тысяч, если другой работы нет?
Немного не понимаю, к чему идёт разговор? Есть понятие минимальная оплата труда, над которой наша страна просто смеётся, специально развалили профсоюзы и творят, что хотят! Поэтому в из нашей страны идёт огромный отток специалистов, ученых, а кто уходит в бизнес! А дармоедами их очень ленивые люди называют!
Время покажет то, к чем мы идём. Верхушку айсберга вы и так видите.
Евгений, заметьте, что я не даю никаких оценочных суждений. Мы идём туда, куда должны прийти. А хорошо это или нет - рассудит время. Я работаю в реальном секторе и вижу, как у людей денег становится всё меньше. И это - не из-за курса доллара.
Надо точечно закрыть города миллионники
Я думаю в знак протеста стоит перестать носить маски и мыть руки в общественных местах
Царь у нас замечательный, как сказал-то! А остальное, ну тож «перегибы на местах»®
Глава государства отметил, что, в отличие от ситуации весной, в России появились «препараты, медикаменты, вакцина».
Ну да, по 12к 40 таблеток с кучей побочек...
Сейчас властям в России вводить карантин, всё равно, что в ногу себе стрелять. Нас с нашими уже ТРЕМЯ вакцинами весь мир на смех поднимет. А вакцины продавать надо. Валюта, однако!
Так, что будут только "точечные меры".
Что ему Британия скажет, то и будет делать.
Не понимаю смысл его обращений, от граждан он никаких поручений не принимает.
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