Но точечные меры оправданы.

В закладки

Правительство России не планирует вводить тотальных ограничений из-за пандемии Covid-19, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова передаёт «РИА Новости».

Однако он отметил, что точечные меры оправданы и будут продолжаться. При этом введение новых ограничений будет обсуждаться с бизнесом.

Глава государства отметил, что, в отличие от ситуации весной, в России появились «препараты, медикаменты, вакцина». «Генеральный путь этой борьбы — это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация», — добавил президент.

На закрытой встрече съезда члены бюро правления РСПП попросили Путина не вводить в России новый «карантин» несмотря на рост количеста заболеваний, рассказали два источника РБК.