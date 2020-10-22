Операторы отелей Mercure, Ibis и Radisson Blu в России предложили аренду номеров под офисы для «удалёнщиков» Материал редакции
На фоне пандемии отели предлагали номера для «самоизоляции», а теперь переключились и на офисных работников.
Международные гостиничные операторы официально запустили услугу аренды номеров под офисы для сотрудников, работающих дистанционно, пишет РБК со ссылкой на операторов отелей.
Услуга «офис в отеле» с середины октября доступна для 43 гостиниц в России, рассказал РБК директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли. При аренде номера под офис гость может пользоваться им с 9:00 до 18:00. Забронировать номера можно как в отелях средней ценовой категории (бренды Ibis и Mercure), так и в люксовых (SO/ и Mövenpick).
Группа отелей Radisson предлагает клиентам гибридные номера с сочетанием офиса и гостиничного номера. Забронировать такие номера можно как на дневное время, так и с ночевкой в отелях Radisson Blu в Москве — за 11 тысяч или 14,6 тысяч рублей за ночь.
Некоторые менеджеры начали бронировать номера под офис по запросу в начале пандемии. Сейчас лидеры рынка сделали услугу доступной для широкой аудитории, сообщает РБК.
Подобные услуги будут доступны и в курортных отелях, рассказывает старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко. По ее словам, отель Courtyard by Marriott в Красной Поляне уже опробовал программу удаленных офисов для корпоративных клиентов весной. Примерно 15-20% номеров было занято такими гостями. Сейчас отель готовит подобное предложение на ноябрь и декабрь.
Заполняемость отелей начала падать в марте с началом пандемии. В апреле в отелях Accor в Москве ожидали загрузку 30−38%, в Санкт-Петербурге — 20−25%. Поэтому отели стали сдавать номера «для самоизоляции в отелях».
Во время «карантина» загрузку столичных отелей также поддерживали городские власти, арендовавшие номера для врачей, пишет РБК.
К сентябрю загрузка столичных отелей стала постепенно расти и достигла 47% (в сентябре 2019 года — 88%), согласно оценке Cushman & Wakefield. Но по мере введения ограничительных мер загрузка в октябре вновь стала падать, сообщает РБК.
- В октябре подписку на отели для «удалёнщиков» запустили крупные сети международных отелей. Они предлагают путешествовать, останавливаясь в отелях одной сети.
Это сколько нужно получать на удаленке, чтобы отдавать за «офис» больше 10к за день?
за 11 тысяч или 14,6 тысяч рублей за ночь.
збс получится работать на отель и всю зарплату отдавать им. вай нот
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