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Евгения Евсеева
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Операторы отелей Mercure, Ibis и Radisson Blu в России предложили аренду номеров под офисы для «удалёнщиков» Материал редакции

На фоне пандемии отели предлагали номера для «самоизоляции», а теперь переключились и на офисных работников.

5 комментариев
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Международные гостиничные операторы официально запустили услугу аренды номеров под офисы для сотрудников, работающих дистанционно, пишет РБК со ссылкой на операторов отелей.

Услуга «офис в отеле» с середины октября доступна для 43 гостиниц в России, рассказал РБК директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли. При аренде номера под офис гость может пользоваться им с 9:00 до 18:00. Забронировать номера можно как в отелях средней ценовой категории (бренды Ibis и Mercure), так и в люксовых (SO/ и Mövenpick).

Группа отелей Radisson предлагает клиентам гибридные номера с сочетанием офиса и гостиничного номера. Забронировать такие номера можно как на дневное время, так и с ночевкой в отелях Radisson Blu в Москве — за 11 тысяч или 14,6 тысяч рублей за ночь.

Некоторые менеджеры начали бронировать номера под офис по запросу в начале пандемии. Сейчас лидеры рынка сделали услугу доступной для широкой аудитории, сообщает РБК.

Подобные услуги будут доступны и в курортных отелях, рассказывает старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко. По ее словам, отель Courtyard by Marriott в Красной Поляне уже опробовал программу удаленных офисов для корпоративных клиентов весной. Примерно 15-20% номеров было занято такими гостями. Сейчас отель готовит подобное предложение на ноябрь и декабрь.

Заполняемость отелей начала падать в марте с началом пандемии. В апреле в отелях Accor в Москве ожидали загрузку 30−38%, в Санкт-Петербурге — 20−25%. Поэтому отели стали сдавать номера «для самоизоляции в отелях».

Во время «карантина» загрузку столичных отелей также поддерживали городские власти, арендовавшие номера для врачей, пишет РБК.

К сентябрю загрузка столичных отелей стала постепенно расти и достигла 47% (в сентябре 2019 года — 88%), согласно оценке Cushman & Wakefield. Но по мере введения ограничительных мер загрузка в октябре вновь стала падать, сообщает РБК.

  • В октябре подписку на отели для «удалёнщиков» запустили крупные сети международных отелей. Они предлагают путешествовать, останавливаясь в отелях одной сети.

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Евгения Евсеева
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5 комментариев
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Эдуард Мурысин

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Это сколько нужно получать на удаленке, чтобы отдавать за «офис» больше 10к за день?

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Андрей Иванов

Эдуард
2

хотя бы 11к

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Андрей Иванов

0

за 11 тысяч или 14,6 тысяч рублей за ночь.

збс получится работать на отель и всю зарплату отдавать им. вай нот

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Андрей Иванов

Андрей
0

даже зарплаты не хватит ((

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Александр Литвинов

0

Интересно, когда размещали эту статью, думали? Наверное, это захотел крутой ТОП-Менеджер.

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