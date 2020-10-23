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Евгения Евсеева
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Мишустин уволил замглавы Минцифры Алексея Волина — он курировал медиаотрасль и интернет с 2012 года Материал редакции

Его место займет Бэлла Черкесова, работавшая в администрации президента России.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Бэллу Черкесову на должность замглавы министерства цифрового развития, говорится в сообщении правительства. Она будет отвечать за медиаиндустрию.
  • Бэлла Черкесова ранее работала в администрации президента и занимала должность референта управления президента по общественным связям и коммуникациям.
  • До нее замглавы Минцифры с 2012 года был Алексей Волин. О том, что он покинет ведомство, в начале октября говорили источники CNews и РБК. В кабмине отметили, что после ухода из министерства Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.
  • Причиной своего ухода Алексей Волин назвал выполнение всех задач. Под его руководством в России реализовали проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат. Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
  • На новом посту Бэлле Черкесовой предстоит заняться отменой возрастной маркировки, изменением закона о персональных данных и либерализацией рекламы и созданием единого измерителя для интернета, сообщил «РИА Новости» Алексей Волин.
  • Кроме того, Алексей Волин считает перспективной игровую индустрию с аудиторией 50 млн человек внутри страны. По его словам, задача министерства — помочь им развиваться и не лезть с лишней «регуляторикой».
Алексей Волин

#новость #кадры

Евгения Евсеева
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alex twit

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Алексей Уволин

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Ольга Хошвагт

alex
0

Алексей Уволил

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Николай Синицын

Ольга
1

Ольга Повторина

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Andrew Shmig

Николай
0

Лучше Ольга Повторина, чем Синицын в небе :)

Ответить

Вадим Зарипов

6

Не справился с задачей создания Чебурнета

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Gre Li

Вадим
7

Звучит как достижение

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Вася Пражкин

6

 По его словам, задача министерства — помочь им развиваться и не лезть с лишней «регуляторикой»

А-ха-ха, а министр-то пошутить изволили!

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Ольга Хошвагт

1

Комментарий удалён

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max smirnoff

Ольга
4

Комментатор удален

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Анна Григорьева

1

Что блять за единый измеритель для интернета? И почему это так смешно?

Ответить

max smirnoff

Анна
2

Просто интернет у нас будут измерять в килограммах.

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Volodya Agadzhanov

0

Минцифры, это вообще что?

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Artem Zyryanov

Volodya
1

Департамент Минчисла, а что?

Ответить

Mike Kosulin

Volodya
1

Разрушители интернета.

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max smirnoff

0

Долго думал, что Мишустин - новый преемник Путина, пока не вспомнил, что он же лысый, и по правилу смены царей в России не проходит

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Денис Демидов

max
0

Это технический премьер типа Фрадкова и Кириенко, как только уронит экономику и рубль окончательно, приняв на себя весь народный гнев, можно будет в кресло премьера ставить приемника для раскрутки.

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max smirnoff

Денис
1

Счастливые обладатели собственного автобизнеса типа тебя все ждут, когда правительство уронит экономику ) Но хреново они с этим справляются, может поможешь им?

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Игорь Крафт

0

Штаны протерлись в край ...

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Stan Chetverikov

0

Теперь Волин на воле? Ба-дам-тсс.

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Mike Kosulin

0

А мог б уволить тех, что предлагают шифрование запретить.

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Дамир Губаев

0

Сперва ввели возрастную маркировку, теперь ее будут отменять на бюджетные средства?

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