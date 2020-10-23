Мишустин уволил замглавы Минцифры Алексея Волина — он курировал медиаотрасль и интернет с 2012 года Материал редакции
Его место займет Бэлла Черкесова, работавшая в администрации президента России.
- Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Бэллу Черкесову на должность замглавы министерства цифрового развития, говорится в сообщении правительства. Она будет отвечать за медиаиндустрию.
- Бэлла Черкесова ранее работала в администрации президента и занимала должность референта управления президента по общественным связям и коммуникациям.
- До нее замглавы Минцифры с 2012 года был Алексей Волин. О том, что он покинет ведомство, в начале октября говорили источники CNews и РБК. В кабмине отметили, что после ухода из министерства Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.
- Причиной своего ухода Алексей Волин назвал выполнение всех задач. Под его руководством в России реализовали проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат. Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
- На новом посту Бэлле Черкесовой предстоит заняться отменой возрастной маркировки, изменением закона о персональных данных и либерализацией рекламы и созданием единого измерителя для интернета, сообщил «РИА Новости» Алексей Волин.
- Кроме того, Алексей Волин считает перспективной игровую индустрию с аудиторией 50 млн человек внутри страны. По его словам, задача министерства — помочь им развиваться и не лезть с лишней «регуляторикой».
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Алексей Уволин
Ольга Хошвагтalex
Алексей Уволил
Николай СиницынОльга
Ольга Повторина
Andrew ShmigНиколай
Лучше Ольга Повторина, чем Синицын в небе :)
Вадим Зарипов
Не справился с задачей создания Чебурнета
Gre LiВадим
Звучит как достижение
Вася Пражкин
По его словам, задача министерства — помочь им развиваться и не лезть с лишней «регуляторикой»
А-ха-ха, а министр-то пошутить изволили!
Ольга Хошвагт
Комментарий удалён
max smirnoffОльга
Комментатор удален
Анна Григорьева
Что блять за единый измеритель для интернета? И почему это так смешно?
max smirnoffАнна
Просто интернет у нас будут измерять в килограммах.
Volodya Agadzhanov
Минцифры, это вообще что?
Artem ZyryanovVolodya
Департамент Минчисла, а что?
Mike KosulinVolodya
Разрушители интернета.
max smirnoff
Долго думал, что Мишустин - новый преемник Путина, пока не вспомнил, что он же лысый, и по правилу смены царей в России не проходит
Денис Демидовmax
Это технический премьер типа Фрадкова и Кириенко, как только уронит экономику и рубль окончательно, приняв на себя весь народный гнев, можно будет в кресло премьера ставить приемника для раскрутки.
max smirnoffДенис
Счастливые обладатели собственного автобизнеса типа тебя все ждут, когда правительство уронит экономику ) Но хреново они с этим справляются, может поможешь им?
Игорь Крафт
Штаны протерлись в край ...
Stan Chetverikov
Теперь Волин на воле? Ба-дам-тсс.
Mike Kosulin
А мог б уволить тех, что предлагают шифрование запретить.
Дамир Губаев
Сперва ввели возрастную маркировку, теперь ее будут отменять на бюджетные средства?