Президент предложил правительству подумать и о мерах поддержки семей.

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в конце сентября 2020 года. Среди них — новые меры поддержки бизнеса и россиян. Глава государства поручил: