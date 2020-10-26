Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Офлайн
Татьяна Боброва
1808

Снизить ставки по кредитам и запретить плановые проверки: Путин поручил рассмотреть новые меры поддержки малого бизнеса Материал редакции

Президент предложил правительству подумать и о мерах поддержки семей.

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в конце сентября 2020 года. Среди них — новые меры поддержки бизнеса и россиян. Глава государства поручил:

  • Обеспечить продление до 31 декабря 2021 года запрета на плановые проверки малого бизнеса — кроме налоговых, таможенных проверок, контроля в финансово-бюджетной сфере.
  • Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса до 2024 года.
  • Представить предложения по вовлечению МСП в экспортную деятельность, в том числе по увеличению продаж российских товаров на маркетплейсах.
  • Рассмотреть вопрос о финансировании льготного доступа малого и среднего бизнеса к промышленным паркам и технопаркам с 2022 года. В июне создание технопарков для бизнеса анонсировала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
  • Изучить вопрос о выплате родителям детей младше семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка, независимо от стажа.
  • Разработать меры по предоставлению ипотеки россиянам на строительство частных жилых домов.

#новость #малыйбизнес

Татьяна Боброва
+48 017
4
3
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u043b\u044b\u0439\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 15, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 170697, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Oct 2020 20:47:37 +0300", "is_special": false }
«Битрикс VDS» на NVMe-дисках
Самые быстрые диски для вашего сайта и CRM
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Похеров

11

Кредиты под бизнес и сейчас дают под 1%, только заложить ты всё должен и поручительство на всех близких. 

А так стандартная ставка Сбера под который он дает бизнесу - 17%. Так и работаем 

Ответить

Maxim Petrukhin

Михаил
3

Ну красиво же. Рассмотреть вопрос. Отчитаются - рассмотрели. Бггг. 
Скорее всего, речь о субсидиях банкам на снижение ставки.
Лучше реальных документов дождаться. А то на бумаге все часто грустно бывает. Совсем не как в телевизоре. 

Ответить

Валерий Манжиков

Михаил
1

Мля, у меня друг заложил ТЦ и завод по производству респираторов и теперь масок чтобы получит лям :) и да, кредит 7-ми процентный

Ответить

David Davydov

Михаил
1

Где такие кредиты под 1%? Пусть под залог и с поручением

Ответить

Jack Fat

4

Если человек хочет делать бизнес в России, то ему нужна только одна помощь: медицинская.

Ответить

Nick

Jack
0

Если человек хочет делать бизнес в России, то ему нужна только одна помощь... а нет, уже не нужна

Ответить

Andry Gribkov

–6

Берите кредиты бомжи. Дон взамен дарует вам блатную блажь, хоть в анусе своей продукцией ковыряйтесь, предупредим о приходе заранее

Ответить

Константин Шукалов

1

Пусть лучше налоги не трогают.

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

1

Запрет проверок? А как же утырки из управ районов и роспотребдоебов, которые ходят кошмарят людей про маски и перчатки?
Сейчас это единственная и главная проверка

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Да остановись ты, дед
Мораторий на повышение налогов объяви на 5 лет и отвали от экономики. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
1

Казна пустеет, милорд. 

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Sergei
0

Меня казна не касается, я на Государство не работаю. )

Ответить

From Siberia to London

0

Теперь точно пора закрывать рестораны и турагентства, их уже не спасти от такой комбы.

Ответить

Alexey Gutorov

0

Игра в два хода "Царь хороший, бояре плохие".
Шаг первый.

Ответить

Nekton

0

Ипотека 6% уже подняла цена на жилье на 15%.
Оставь себе такую помощь ✊

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Checkaso
Подписан
Отписаться
Сезонное ASO приложения: как адаптировать графику к праздникам?
Вы знали, что праздники и ASO – это супер действенное комбо? Инфоповоды дают внимание, новые запросы и дополнительный т…
0
Red Collar
Подписан
Отписаться
Сайт для финтех-продукта Humans.uz. Часть 2: как поддерживать сайт в развитии и выжить
Про финальную концепцию сайта и новые вызовы продукта на поддержке. Внедряем сервисные разделы, пишем дизайн-правила дл…
3
Metro
Подписан
Отписаться
Геймификация, стримеры и голосовые ассистенты – что еще можно сделать в маркетинге в 2020
Омниканальный маркетинг увеличивает выручку компании. Контакт компания-клиент формируется в нескольких точках: офлайн п…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Yan Purvenes
за день
[@199787|Яндекс] почему не сделать в яндекс паспорте поле в котором пользователь мог бы видеть информацию, были ли такие запросы по его профилю? Плюс отписка на почту, об подобном запросе в компанию.
«Яндекс» впервые опубликовал статистику по выдаче данных пользователей властям: больше 15 тысяч запросов за полгода
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

DJ Dj

Доходность образования в России…

Artemiy Shlesberg

Как мы обновили фирменный стиль…

Nekton

Снизить ставки по кредитам и…

Максим Степанов

Что губит строительные компании…

Bela Lugosi's Dead

Коротко: первый лазерный…

Анон Плиз

История электросамокатов…

Andry Gribkov

Китайская финтех-компания Ant…

Andrey Simagin

Как массово проверить…

Bela Lugosi's Dead

«Яндекс» впервые опубликовал…

Alexandr Leibowitz

Доходность образования в России…

Artem Ilchenko

TAdviser: совладельцы…

E-cars.tech

История электросамокатов…

Bela Lugosi's Dead

«Яндекс» впервые опубликовал…

E-cars.tech

История электросамокатов…

Gennady Mkhitaryanov

Bloomberg: Apple хочет добавить…

Максим Степанов

«Яндекс» начал продавать…

Андрей Клабуков

Остановка поставок и угроза…

Лев Щенин

Владелец «Ситилинка», участник…

Nick

Снизить ставки по кредитам и…

Alexey Gutorov

Снизить ставки по кредитам и…
null