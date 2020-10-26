Снизить ставки по кредитам и запретить плановые проверки: Путин поручил рассмотреть новые меры поддержки малого бизнеса Материал редакции
Президент предложил правительству подумать и о мерах поддержки семей.
Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в конце сентября 2020 года. Среди них — новые меры поддержки бизнеса и россиян. Глава государства поручил:
- Обеспечить продление до 31 декабря 2021 года запрета на плановые проверки малого бизнеса — кроме налоговых, таможенных проверок, контроля в финансово-бюджетной сфере.
- Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса до 2024 года.
- Представить предложения по вовлечению МСП в экспортную деятельность, в том числе по увеличению продаж российских товаров на маркетплейсах.
- Рассмотреть вопрос о финансировании льготного доступа малого и среднего бизнеса к промышленным паркам и технопаркам с 2022 года. В июне создание технопарков для бизнеса анонсировала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
- Изучить вопрос о выплате родителям детей младше семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка, независимо от стажа.
- Разработать меры по предоставлению ипотеки россиянам на строительство частных жилых домов.
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u043b\u044b\u0439\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 15, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 170697, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Oct 2020 20:47:37 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Сезонное ASO приложения: как адаптировать графику к праздникам?
Сайт для финтех-продукта Humans.uz. Часть 2: как поддерживать сайт в развитии и выжить
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Доходность образования в России…
Как мы обновили фирменный стиль…
Снизить ставки по кредитам и…
Что губит строительные компании…
Коротко: первый лазерный…
История электросамокатов…
Китайская финтех-компания Ant…
Как массово проверить…
«Яндекс» впервые опубликовал…
Доходность образования в России…
«Яндекс» впервые опубликовал…
История электросамокатов…
Bloomberg: Apple хочет добавить…
Снизить ставки по кредитам и…
Михаил Похеров
Кредиты под бизнес и сейчас дают под 1%, только заложить ты всё должен и поручительство на всех близких.
А так стандартная ставка Сбера под который он дает бизнесу - 17%. Так и работаем
Maxim PetrukhinМихаил
Ну красиво же. Рассмотреть вопрос. Отчитаются - рассмотрели. Бггг.
Скорее всего, речь о субсидиях банкам на снижение ставки.
Лучше реальных документов дождаться. А то на бумаге все часто грустно бывает. Совсем не как в телевизоре.
Валерий МанжиковМихаил
Мля, у меня друг заложил ТЦ и завод по производству респираторов и теперь масок чтобы получит лям :) и да, кредит 7-ми процентный
David DavydovМихаил
Где такие кредиты под 1%? Пусть под залог и с поручением
Jack Fat
Если человек хочет делать бизнес в России, то ему нужна только одна помощь: медицинская.
NickJack
Если человек хочет делать бизнес в России, то ему нужна только одна помощь... а нет, уже не нужна
Andry Gribkov
Берите кредиты бомжи. Дон взамен дарует вам блатную блажь, хоть в анусе своей продукцией ковыряйтесь, предупредим о приходе заранее
Константин Шукалов
Пусть лучше налоги не трогают.
Pavel Natalia Selivanovi
Запрет проверок? А как же утырки из управ районов и роспотребдоебов, которые ходят кошмарят людей про маски и перчатки?
Сейчас это единственная и главная проверка
Nikolay Pomeschenko
Да остановись ты, дед
Мораторий на повышение налогов объяви на 5 лет и отвали от экономики.
Sergei TimofeyevNikolay
Казна пустеет, милорд.
Nikolay PomeschenkoSergei
Меня казна не касается, я на Государство не работаю. )
From Siberia to London
Теперь точно пора закрывать рестораны и турагентства, их уже не спасти от такой комбы.
Alexey Gutorov
Игра в два хода "Царь хороший, бояре плохие".
Шаг первый.
Nekton
Ипотека 6% уже подняла цена на жилье на 15%.
Оставь себе такую помощь ✊