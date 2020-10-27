Роспотребнадзор рекомендовал запретить ресторанам и барам работать по ночам по всей России Материал редакции
И обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить работу ресторанов, баров и кафе, а также проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00 — исходя из санитарной обстановки. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой.
Также ведомство предписало ввести масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном траспорте, такси, на парковках, в лифтах по всей стране. В ведомстве уточнили, что «местами массового пребывания людей» считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек. Штраф за отсутствие маски, например, в общественном транспорте в Москве составляет 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — 4000 рублей.
Среди других мер — усиление дезинфекции в общественном транспорте, торговых центрах, такси, театрах и других местах.
Постановление Роспотребнадзора вступит в силу 28 октября. Контролировать исполнение поручений должны будут региональные управления ведомства.
До этого решения о введении обязательного масочного режима и ограничения на работу общепита вводились властями регионов. Например, в Москве с 19 октябре посетители ночных баров и других заведений должны зарегистрироваться по QR-коду. Власти Санкт-Петербурга запретили ресторанам и барам работать по ночам до 29 ноября.
Правильно сделали. Давно известно, что коронавирус наиболее опасен именно ночью :)
Вы наверное не были в ресторанах после 23:00 если так пишите) Плотность людей на один квадратный метр там резко увеличивается 😉
А какая плотность в обед на бизнес-ланчах... Надо тогда и с 12 до 14 запретить работу :)
В СПБ и в МСК почти любой ресторан после 23:00 превращается в мини-клуб, про другие города не знаю. С этим роспотребнадзор и борется
Вообще найти такой ресторан в Москве, где можно было бы поставить авто рядом бесплатно, не так просто. В своё время мы ездили кушать в Одинцово, так как в Москве вменяемых мест после 23 не было. ) Макдональдс не в счёт.
Плотность меньше + больше осмотрительность.
И вообще, другая категория людей, более вменяемые.
Потому что больше пожрать негде.
После 19 не следует ни есть, ни тем более, жрать.
Правильно, после 19 нужно принять ванну с морской водой и идти спать :)
Ну, это в идеале)))
А на практике - есть масса полезных занятий, кроме острой/не самой полезной еды ночью в ресторанах, среди полупьяных, часто, гопников.
Например, на VC зависать, готовиться к завтрашней лекции, уделить время семье.
Мне уже в два раза больше лет, но не могу без этого. :(
После 19 часов.
И: у меня для вас не самые лучшие новости, с точки зрения, прогноза продолжительности жизни(((
К счастью, вы не сможете это обосновать. Нет пока подтверждённых новостей о том, что это хоть как-то опасно в будущем.
Вы правы, абсолютно не опасно (термин не удачный).
Просто в качестве примера приведу интервью "Почему нужно жить долго?" с врачом 103 лет https://proza.ru/2015/09/05/917
И подобных интервью (не все задокументированы) у меня много.
Ну и исследования есть (искать нет времени, а для меня очевидно).
К сожалению, это лишь субъективный взгляд. Не более того. Хотя не могу не согласиться, что соблюдение режима благотворно влияет на циркадные ритмы человека, которые, как доказано, способствует долголетию.
Моя надежда на вашу вменяемость и эрудированность оправдалась.
Обращайтесь, много пользы могу нанести)))
Обычно наблюдаю обратную картину, после 22 кол-во людей резко сокращается. Видимо зависит от ресторана. Самая загруженность вечером с 18 до 22. Можно посмотреть статистику посещаемости в Яндексе.
Ресторан Del Mar на невском. Смысл спорить? Я посещаемость не по Яндекс смотрел, а видел своими глазами. Я никого ввести в заблуждение здесь не пытаюсь.
Как же заебала эта шутка. Понятное дело, что это не спасёт, но хотя бы снизит темпы заболеваемости.
А днём он спит 😃
Ахах, по ходу, коронавирус "сова"
коронавирус - летучая мышь. Ну он же вроде от неё пошёл) Вот поэтому по ночам он "летает"
Нет.
Полагаю, юмор над могилами умирающих ежедневно соотечественников - не уместен.
Срочно разыскивающие на текущую ночь половых партнеров в ночных ресторанах - не те, кто нуждается в опеке и привилегиях.
Мммммаксимум занудства и брюзгливости. Переживаешь, что у кого-то слишком много половых партнёров?
Нет.
Все мы (и я) вольны в этом вопросе, вплоть до количества ХХХ.
Речь о текущем моменте и опасностях не для указанной категории, а для нас всех.
Вспоминаю удивительно разумную девушку: лет 20 назад с восторгом отнеслась к флагам конфедератов, которые тогда было модно у байкеров возить развевающимися.
Я спрашиваю:
- А в чем прикол?
- Ну, они против негров, и я против тоже.
- А чем тебе негры помешали?
- Ну они СПИД из Африки привозят.
- Так, не спи с ними.
- Я и не сплю. НО: они спят с девушками нашими, с которыми могут спать мои любовники. Понятно?
Я тогда всё понял.
А вы сейчас?
Вне контекста конкретной меры и вне контекста ее реализации(наверняка черезжопной):
Давно есть мнение, что подобные меры вводятся лишь для того, чтобы "все" не заболели "одновременно" и не перегрузили систему здравоохранения.
Новый год россияне будут встречать дома, в маске и перчатках 😅
Новый год россияне должеы спать, так как после 23:00 ничего не работает. А раз ничего не работает значит остаеться только пойти спать.
Топ13 нарушений обнаруженных во время проверок
Переносчиками вируса в основном девушки - женщины, ни один парень - мужик с температурой 37 и выше не пойдет в клуб, он из дома даже не захочет выходить. Можете "дизлайкать" :)
Безответственность по отношению к себе и другим не зависит от пола.
Проверьте по поведению на дорогах.
Но ведь... маски не помогают и в них встроены 5G-чипы... Но интересно: есть люди, которые до сих пор в пользу масок не верят. А есть такие, которые носят их в парках, в своём авто. Т.е. две довольно большие группы людей не информированны или не имеют мозгов.
Естественный отбор, как много в этом слове.
Не совсем.
Хорошо, когда "отбор" работает на том человеке, который рискует собой и готов к отбору/не понимает последствия своих действий.
Плохо, когда "отбор" проявляется на окружающих.
Вот из-за этого карнавала с коронавирусом и запретами думаю брать абонемент в тренажёрный зал или нет. Не хочется оплатить годовой абонемент, а потом узнать что залы закрылись на 3-6 месяцев.
Ага, ночью народу дохера по ресторанам ходят.
вообще то - дохера. Не ходят,а догуливают. Сидишь, пьеш, ешь. Музычка играет, официанты носятся. Хорошо же, смысл из рестика сваливать рано? :)
Как говорил мой тесть, я твой тесть. Шутка. Но тесть мой врач, и говорил, что для профилактики надо выпивать водяру. И тяжёлые спиртные намитки очень хороши для профилактики. А учитывая, что народ бухает в клубах и ресторанах, надо запретить вино и коктейли. 😂
да пусть будут, ни нада запрещать
будут рестики закрываться в 23:00 - ну что ж, значит надо в соседнем доме снять несколько квартир, и перемещать гостей туда после закрытия,а официанты будут носить заказы туда. делов то )
Там слово «рекомендовано» в этом пункте, это дает надежду, что какие-то регионы адекватные будут
Город засыпает, просыпается коронавирус)
Опять же,как именно носить эти самые средства для защиты органов дыхания не указано.
Нося маску в кармане,на плече,на шее и как угодно гражданин не нарушает данного постановления.
(В общем то и цель не сколько в здоровье ,столько в том,чтобы эти маски покупались)
Бумага ни о чем,чисто для «нам не все равно,мы держим на контроле»
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