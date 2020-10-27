И обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

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Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить работу ресторанов, баров и кафе, а также проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00 — исходя из санитарной обстановки. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой.

Также ведомство предписало ввести масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном траспорте, такси, на парковках, в лифтах по всей стране. В ведомстве уточнили, что «местами массового пребывания людей» считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек. Штраф за отсутствие маски, например, в общественном транспорте в Москве составляет 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — 4000 рублей.

Среди других мер — усиление дезинфекции в общественном транспорте, торговых центрах, такси, театрах и других местах.

Постановление Роспотребнадзора вступит в силу 28 октября. Контролировать исполнение поручений должны будут региональные управления ведомства.

До этого решения о введении обязательного масочного режима и ограничения на работу общепита вводились властями регионов. Например, в Москве с 19 октябре посетители ночных баров и других заведений должны зарегистрироваться по QR-коду. Власти Санкт-Петербурга запретили ресторанам и барам работать по ночам до 29 ноября.