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Татьяна Боброва
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Роспотребнадзор рекомендовал запретить ресторанам и барам работать по ночам по всей России Материал редакции

И обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

58 комментариев
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Роспотребнадзор рекомендовал регионам запретить работу ресторанов, баров и кафе, а также проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00 — исходя из санитарной обстановки. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой.

Также ведомство предписало ввести масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном траспорте, такси, на парковках, в лифтах по всей стране. В ведомстве уточнили, что «местами массового пребывания людей» считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек. Штраф за отсутствие маски, например, в общественном транспорте в Москве составляет 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — 4000 рублей.

Среди других мер — усиление дезинфекции в общественном транспорте, торговых центрах, такси, театрах и других местах.

Постановление Роспотребнадзора вступит в силу 28 октября. Контролировать исполнение поручений должны будут региональные управления ведомства.

До этого решения о введении обязательного масочного режима и ограничения на работу общепита вводились властями регионов. Например, в Москве с 19 октябре посетители ночных баров и других заведений должны зарегистрироваться по QR-коду. Власти Санкт-Петербурга запретили ресторанам и барам работать по ночам до 29 ноября.

Обновлено в 11:25. В Роспотребнадзоре уточнили, что постановление о закрытии ночных заведений носит рекомендательный характер, решение будут принимать регионы. Масочный режим обязателен.

#новость #бизнеснакарантине

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58 комментариев
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Madina Djalilova

48

Правильно сделали. Давно известно, что коронавирус наиболее опасен именно ночью :)

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Михаил Петров

Madina
8

Вы наверное не были в ресторанах после 23:00 если так пишите) Плотность людей на один квадратный метр там резко увеличивается 😉

Ответить

Madina Djalilova

Михаил
12

А какая плотность в обед на бизнес-ланчах... Надо тогда и с 12 до 14 запретить работу :)

Ответить

Михаил Петров

Madina
6

В СПБ и в МСК почти любой ресторан после 23:00 превращается в мини-клуб, про другие города не знаю. С этим роспотребнадзор и борется

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
1

Вообще найти такой ресторан в Москве, где можно было бы поставить авто рядом бесплатно, не так просто. В своё время мы ездили кушать в Одинцово, так как в Москве вменяемых мест после 23 не было. ) Макдональдс не в счёт.

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Михаил Петров

Sergei
0

Согласен, про авто вообще лучше не говорить ахах Больная тема

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Борис Васильев

Madina
3

Плотность меньше + больше осмотрительность.
И вообще, другая категория людей, более вменяемые.

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Потому что больше пожрать негде.

Ответить

Борис Васильев

Sergei
–1

После 19 не следует ни есть, ни тем более, жрать.

Ответить

Анатолий Булатов

Борис
10

Правильно, после 19 нужно принять ванну с морской водой и идти спать :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Анатолий
0

Масочку не забудьте.

Ответить

Борис Васильев

Анатолий
–1

Ну, это в идеале)))
А на практике - есть масса полезных занятий, кроме острой/не самой полезной еды ночью в ресторанах, среди полупьяных, часто, гопников.

Например, на VC зависать, готовиться к завтрашней лекции, уделить время семье.

Ответить

Sergei Timofeyev

Борис
4

Мне уже в два раза больше лет, но не могу без этого. :(

Ответить

Борис Васильев

Sergei
–1

После 19 часов.
И: у меня для вас не самые лучшие новости, с точки зрения, прогноза продолжительности жизни(((

Ответить

Sergei Timofeyev

Борис
0

К счастью, вы не сможете это обосновать. Нет пока подтверждённых новостей о том, что это хоть как-то опасно в будущем.

Ответить

Борис Васильев

Sergei
–1

Вы правы, абсолютно не опасно (термин не удачный).
Просто в качестве примера приведу интервью "Почему нужно жить долго?" с врачом 103 лет https://proza.ru/2015/09/05/917
И подобных интервью (не все задокументированы) у меня много.
Ну и исследования есть (искать нет времени, а для меня очевидно).

Ответить

Sergei Timofeyev

Борис
1

К сожалению, это лишь субъективный взгляд. Не более того. Хотя не могу не согласиться, что соблюдение режима благотворно влияет на циркадные ритмы человека, которые, как доказано, способствует долголетию.

Ответить

Борис Васильев

Sergei
–2

Моя надежда на вашу вменяемость и эрудированность оправдалась.
Обращайтесь, много пользы могу нанести)))

Ответить

Андрей Байков

Михаил
0

Обычно наблюдаю обратную картину, после 22 кол-во людей резко сокращается. Видимо зависит от ресторана. Самая загруженность вечером с 18 до 22. Можно посмотреть статистику посещаемости в Яндексе.

Ответить

Михаил Петров

Андрей
0

Ресторан Del Mar на невском. Смысл спорить? Я посещаемость не по Яндекс смотрел, а видел своими глазами. Я никого ввести в заблуждение здесь не пытаюсь.

Ответить

Ivan Sergeevich

Михаил
0
Ответить

Николай Шелопугин

Madina
5

Как же заебала эта шутка. Понятное дело, что это не спасёт, но хотя бы снизит темпы заболеваемости.

Ответить

Олег Носков

Madina
3

А днём он спит 😃

Ответить

Тома Весёлая

Олег
0

Ахах, по ходу, коронавирус "сова"

Ответить

Анатолий Булатов

Тома
0

А вы записная шутница, сударыня :)

Ответить

Дмитрий Гладышев

Тома
0

коронавирус - летучая мышь. Ну он же вроде от неё пошёл) Вот поэтому по ночам он "летает"

Ответить

Борис Васильев

Madina
–11

Нет.
Полагаю, юмор над могилами умирающих ежедневно соотечественников - не уместен.
Срочно разыскивающие на текущую ночь половых партнеров в ночных ресторанах - не те, кто нуждается в опеке и привилегиях.

Ответить

Вениамин Иванов

Борис
3

Мммммаксимум занудства и брюзгливости. Переживаешь, что у кого-то слишком много половых партнёров?

Ответить

Борис Васильев

Вениамин
–5

Нет.
Все мы (и я) вольны в этом вопросе, вплоть до количества ХХХ.
Речь о текущем моменте и опасностях не для указанной категории, а для нас всех.

Вспоминаю удивительно разумную девушку: лет 20 назад с восторгом отнеслась к флагам конфедератов, которые тогда было модно у байкеров возить развевающимися.
Я спрашиваю:
- А в чем прикол?
- Ну, они против негров, и я против тоже.
- А чем тебе негры помешали?
- Ну они СПИД из Африки привозят.
- Так, не спи с ними.
- Я и не сплю. НО: они спят с девушками нашими, с которыми могут спать мои любовники. Понятно?
Я тогда всё понял.
А вы сейчас?

Ответить

Sergei Toropov

Madina
1

Вне контекста конкретной меры и вне контекста ее реализации(наверняка черезжопной):
Давно есть мнение, что подобные меры вводятся лишь для того, чтобы "все" не заболели "одновременно" и не перегрузили систему здравоохранения.

Ответить

Артём А.

Sergei
0

Нет, вводят потому что надо что нибудь ввести, а бутылки под рукой нет

Ответить

Игорь Рачук

Madina
0

Ясен фиг! Он же от летучих мышей!

Ответить

Анатолий Булатов

5

Новый год россияне будут встречать дома, в маске и перчатках 😅

Ответить

Vitold Sedyshev

Анатолий
0

Новый год россияне должеы спать, так как после 23:00 ничего не работает. А раз ничего не работает значит остаеться только пойти спать.

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Aleksey Bobkov

3

коронавирус засыпает, просыпается мафия

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Эльдар SMM

1

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Анар FS

–1

Переносчиками вируса в основном девушки - женщины, ни один парень - мужик с температурой 37 и выше не пойдет в клуб, он из дома даже не захочет выходить. Можете "дизлайкать" :)

Ответить

Борис Васильев

Анар
0

Безответственность по отношению к себе и другим не зависит от пола.
Проверьте по поведению на дорогах.

Ответить

Mikhail Starov

0

Где логика? Город засыпает, просыпается коронавирус? 

Ответить

Ilya Sorokin

–1

Но ведь... маски не помогают и в них встроены 5G-чипы... Но интересно: есть люди, которые до сих пор в пользу масок не верят. А есть такие, которые носят их в парках, в своём авто. Т.е. две довольно большие группы людей не информированны или не имеют мозгов. 

Ответить

Dennis Gerasimov

Ilya
0

лайк за картинку

Ответить

Кирилл Карпенко

0

Естественный отбор, как много в этом слове.

Ответить

i-FitPro. ru

Кирилл
2

Как же понесло ее!

Ответить

Борис Васильев

Кирилл
0

Не совсем.
Хорошо, когда "отбор" работает на том человеке, который рискует собой и готов к отбору/не понимает последствия своих действий.
Плохо, когда "отбор" проявляется на окружающих.

Ответить

Олча Артна

0

Вот из-за этого карнавала с коронавирусом и запретами думаю брать абонемент в тренажёрный зал или нет. Не хочется оплатить годовой абонемент, а потом узнать что залы закрылись на 3-6 месяцев.

Ответить

Bella Donn

Олча
2

короновирус лидирующая отмаза от спорта в 2020) 

Ответить

Сергей Ругов

0

Киношку оставили или запретили?

Ответить

Pepper510510 Rusty

0

Ага, ночью народу дохера по ресторанам ходят.

Ответить

Dennis Gerasimov

Pepper510510
0

вообще то - дохера. Не ходят,а догуливают. Сидишь, пьеш, ешь. Музычка играет, официанты носятся. Хорошо же, смысл из рестика сваливать рано? :)

Ответить

Pepper510510 Rusty

Dennis
0

Как говорил мой тесть, я твой тесть. Шутка. Но тесть мой врач, и говорил, что для профилактики надо выпивать водяру. И тяжёлые спиртные намитки очень хороши для профилактики. А учитывая, что народ бухает в клубах и ресторанах, надо запретить вино и коктейли. 😂

Ответить

Dennis Gerasimov

Pepper510510
0

да пусть будут, ни нада запрещать

будут рестики закрываться в 23:00 - ну что ж, значит надо в соседнем доме снять несколько квартир, и  перемещать гостей туда после закрытия,а  официанты будут носить заказы туда. делов то )

Ответить

Борис Васильев

Pepper510510
–2

Все, кто ходит - и есть самые опасные разносчики ковида.

Ответить

Антон Курочкин

0

Там слово «рекомендовано» в этом пункте, это дает надежду, что какие-то регионы адекватные будут

Ответить

Команда Китстер

0

Опять 25!

Ответить

Karina Lavushkina

0

Город засыпает, просыпается коронавирус) 

Ответить

Команда Китстер

Karina
0

Коронавирус сделал свой выбор ))

Ответить

Dmitry Dubov

0

Опять же,как именно носить эти самые средства для защиты органов дыхания не указано.

Нося маску в кармане,на плече,на шее и как угодно гражданин не нарушает данного постановления.

(В общем то и цель не сколько в здоровье ,столько в том,чтобы эти маски покупались)

Бумага ни о чем,чисто для «нам не все равно,мы держим на контроле»

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Dmitry Dubov

0

Скрин с статьи о вчерашнем первом рейде в первый день ограничений в СПб. )

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