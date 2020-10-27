Роспотребнадзор запретил ресторанам и барам работать по ночам Материал редакции
И обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Роспотребнадзор предписал запретить работу ночных ресторанов и проведение развлекательных мероприятий в ночное время.
Статья дополняется
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Madina Djalilova
Правильно сделали. Давно известно, что коронавирус наиболее опасен именно ночью :)
Олег НосковMadina
А днём он спит 😃
Михаил ПетровMadina
Вы наверное не были в ресторанах после 23:00 если так пишите) Плотность людей на один квадратный метр там резко увеличивается 😉
Sergei TimofeyevМихаил
Потому что больше пожрать негде.
Борис ВасильевSergei
После 19 не следует ни есть, ни тем более, жрать.
Sergei TimofeyevБорис
Мне уже в два раза больше лет, но не могу без этого. :(
Madina DjalilovaМихаил
А какая плотность в обед на бизнес-ланчах... Надо тогда и с 12 до 14 запретить работу :)
Sergei ToropovMadina
Вне контекста конкретной меры и вне контекста ее реализации(наверняка черезжопной):
Давно есть мнение, что подобные меры вводятся лишь для того, чтобы "все" не заболели "одновременно" и не перегрузили систему здравоохранения.
Борис ВасильевMadina
Нет.
Полагаю, юмор над могилами умирающих ежедневно соотечественников - не уместен.
Срочно разыскивающие на текущую ночь половых партнеров в ночных ресторанах - не те, кто нуждается в опеке и привелегиях.
Анатолий Булатов
Новый год россияне будут встречать дома, в маске и перчатках 😅
Aleksey Bobkov
коронавирус засыпает, просыпается мафия
Эльдар SMM
Топ13 нарушений обнаруженных во время проверок
Ilya Sorokin
Но ведь... маски не помогают и в них встроены 5G-чипы... Но интересно: есть люди, которые до сих пор в пользу масок не верят. А есть такие, которые носят их в парках, в своём авто. Т.е. две довольно большие группы людей не информированны или не имеют мозгов.