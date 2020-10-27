Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Офлайн
Татьяна Боброва
904

Роспотребнадзор запретил ресторанам и барам работать по ночам Материал редакции

И обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Роспотребнадзор предписал запретить работу ночных ресторанов и проведение развлекательных мероприятий в ночное время.

#новость #бизнеснакарантине

Статья дополняется
Татьяна Боброва
+48 042
7
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 13, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 170805, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Oct 2020 10:05:13 +0300", "is_special": false }
Аналитика и принятие решений
Уникальный практический онлайн-интенсив от экспертов PwC 16.11. Регистрируйтесь
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Madina Djalilova

8

Правильно сделали. Давно известно, что коронавирус наиболее опасен именно ночью :)

Ответить

Олег Носков

Madina
1

А днём он спит 😃

Ответить

Михаил Петров

Madina
1

Вы наверное не были в ресторанах после 23:00 если так пишите) Плотность людей на один квадратный метр там резко увеличивается 😉

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Потому что больше пожрать негде.

Ответить

Борис Васильев

Sergei
0

После 19 не следует ни есть, ни тем более, жрать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Борис
0

Мне уже в два раза больше лет, но не могу без этого. :(

Ответить

Madina Djalilova

Михаил
0

А какая плотность в обед на бизнес-ланчах... Надо тогда и с 12 до 14 запретить работу :)

Ответить

Sergei Toropov

Madina
1

Вне контекста конкретной меры и вне контекста ее реализации(наверняка черезжопной):
Давно есть мнение, что подобные меры вводятся лишь для того, чтобы "все" не заболели "одновременно" и не перегрузили систему здравоохранения.

Ответить

Борис Васильев

Madina
–1

Нет.
Полагаю, юмор над могилами умирающих ежедневно соотечественников - не уместен.
Срочно разыскивающие на текущую ночь половых партнеров в ночных ресторанах - не те, кто нуждается в опеке и привелегиях.

Ответить

Анатолий Булатов

1

Новый год россияне будут встречать дома, в маске и перчатках 😅

Ответить

Aleksey Bobkov

0

коронавирус засыпает, просыпается мафия

Ответить

Эльдар SMM

0

Топ13 нарушений обнаруженных во время проверок

Запись пользователя Эльдар SMM
Топ-13 самых частых нарушений, обнаруженных во время проверок Роспотребнадзором в соответствии с…
vc.ru
Ответить

Ilya Sorokin

–1

Но ведь... маски не помогают и в них встроены 5G-чипы... Но интересно: есть люди, которые до сих пор в пользу масок не верят. А есть такие, которые носят их в парках, в своём авто. Т.е. две довольно большие группы людей не информированны или не имеют мозгов. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
Путь «От носорога к единорогу» обсудят в Цифровом деловом пространстве
Дискуссия развернется в рамках новой встречи книжного клуба, которая будет посвящена трансформации бизнеса в условиях ц…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Сезонное ASO приложения: как адаптировать графику к праздникам?
Вы знали, что праздники и ASO – это супер действенное комбо? Инфоповоды дают внимание, новые запросы и дополнительный т…
0
Red Collar
Подписан
Отписаться
Сайт для финтех-продукта Humans.uz. Часть 2: как поддерживать сайт в развитии и выжить
Про финальную концепцию сайта и новые вызовы продукта на поддержке. Внедряем сервисные разделы, пишем дизайн-правила дл…
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Dimakey Lekko
за день
Еще надо опрос - надо ли в комплект класть правый наушник - у многих уже есть правый, а для окружающей среды будет полезнее.
Bloomberg: Apple хочет добавить сменные насадки в AirPods и сделать наушники похожими на AirPods Pro
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Anton Reut

Сотрудник МТС купил iPhone 12…

Dmitry Ulitin

Alibaba Group отказалась от…

Madina Djalilova

Роспотребнадзор запретил…

Sergei Timofeyev

Роспотребнадзор запретил…

Anton Reut

Сотрудник МТС купил iPhone 12…

Sergei Toropov

Роспотребнадзор запретил…

Борис Васильев

Роспотребнадзор запретил…

Ilya Sorokin

Роспотребнадзор запретил…

Dmitry Ryzhov

Китайская финтех-компания Ant…

Mariya Ky

Доходность образования в России…

Steve Evets

«Яндекс» впервые опубликовал…

Борис Васильев

Роспотребнадзор запретил…

Sergei Timofeyev

Роспотребнадзор запретил…

Janis Mednis

Доходность образования в России…

Aleksey Bobkov

Роспотребнадзор запретил…

Денис Демидов

Снизить ставки по кредитам и…

Анатолий Булатов

Роспотребнадзор запретил…

Олег Носков

Роспотребнадзор запретил…

Madina Djalilova

Роспотребнадзор запретил…

Mojo

Дизайн-прожарка: проблемы…
null