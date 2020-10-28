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Фитнес-клубы предупредили о закрытии 70% участников рынка к февралю из-за действий региональных властей и штрафов Материал редакции

С апреля 2020 года отрасль потеряла более 51 млрд рублей.

18 комментариев
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Национальное фитнес-сообщество, которое объединяет 1700 клубов, попросило главу Роспотребнадзора Анну Попову ввести мораторий на штрафы для фитнес-центров и следить за выполнением требований ведомства в регионах, пишет Forbes со ссылкой на письмо организации.

Из-за действий региональных властей и проверяющих к февралю 2021 года до 70% фитнес-клубов могут закрыться, сообщили в ассоциации.

Глава НФС Елена Силина направила письмо в Роспотребнадзор и рассказала о состоянии рынка:

  • С апреля 2020 года отрасль потеряла более 51 млрд рублей — это почти треть выручки за весь 2019 год.
  • Во время «самоизоляции» на фоне первой волны коронавируса закрылись 30% игроков, а 140 тысяч человек осталось без работы.
  • У фитнес-клубов есть долги по аренде, ЖКХ, кредитам, при этом они тратят около 200-300 тысяч рублей в месяц на дезинфекцию помещений в рамках борьбы с коронавирусом.
  • До пандемии объем рынка оценивался в 167 млрд рублей, на рынке было 13 тысяч фитнес-клубов. Если ситуация не изменится, к февралю 2021 года больше половины из них закроются.
  • Власти регионов затягивали с открытием фитнес-клубов и искажали антикоронавирусные требования Роспотребнадзора.

Если в Москве фитнес-клубы открылись 23 июня, то бассейны в Оренбургской области до 10 октября были закрыты, а в Краснодарском крае работали только в отелях. В Санкт-Петербурге до августа была запрещена работа торговых центров, где расположены 25% клубов.

В мае Роспотребнадзор разработал санитарные нормы для фитнеса: мерить температуру сотрудников и посетителей при входе, соблюдать социальную дистанцию, регулярно дезинфицировать помещение и так далее. Но власти в Нижегородской области добавили свое требование — клубы должны был установить видеокамеры в спа-зонах на каждые 10 кв м², говорят в ассоциации.

НФС просит ввести мораторий на штрафы для фитнес-центров до февраля 2021 года, потому что они «разорят отрасль». Также Силина просит пересмотреть уже наложенные на участников рынка санкции.

Письмо НФС уже поступило в Роспотребнадзор, подтвердил представитель службы, и будет рассмотрено в установленном порядке. Источник, близкий к Роспотребнадзору, говорит, что у службы нет достаточно влияния, чтобы сделать свои рекомендации обязательными для глав регионов, эти вопросы находятся в компетенции президента.

  • В начале октября фитнес-клубы попросили арендодателей снизить плату на 50% до конца года. Представители индустрии пообещали попросить у глав регионов и правительства освободить согласившихся собственников помещений от налога на имущество и земельного налога.
  • В июле более 5000 представителей федеральных и региональных сетей фитнес-клубов, а также фитнес-тренеров обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении полноценной работы компаний в регионах.

#новость #фитнес

Рая Хачатрян
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18 комментариев
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Сеня Зибарев

5

Ну вы там держитесь, но как нибудь сами

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Ilya Sorokin

Сеня
3

Ага, а если что-то не нравится, идите в бизнес..ой, стоп, что-то тут не так 😁

Ответить

Yury Kotov

2

На турнички зимой

Ответить

Dmitry Volkov

Yury
1

Сами занимались когда-нибудь на турниках в мороз зимой? С толстыми перчатками хват плохой, а с тонкими - руки замерзают. Не вариант это

Ответить

Bublikov Anton

Dmitry
2

Ого, в России бывает зима! Турники правда пустые не стоят, как не приду, постоянно там кто-то лазеет.

Ответить

Alex Marvell

Dmitry
1

Пробовали и ок. Декатлон вам в помощь, перчаток всяких-разных там. Резины закупите, отжимания. Хватит ныть. Это скорее ОФП, конечно, хотя воркаутеры доказали обратное.

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Mikhail Bezverkhy

Dmitry
0

Отсюда вывод: нужно заниматься без перчаток!

Ответить

From Siberia to London

–7

А их и не нужно столько, оставшиеся 30% как раз закроют потребность полностью, да ещё и зарабатывать смогут, а не на грани рентабельности болтаться.

Ответить

Alexandra Gerasimova

From
6

действительно, зачем нам здоровые люди с сильным иммунитетом, особенно в пандемию)

Ответить

Карл

Alexandra
0

как фитнес-клубы способствуют повышению иммунитета?

Ответить

Dmitry Volkov

From
5

Давай мы (посетители залов) сами своим рублем решим сколько залов нужно, и каким из них работать, а?

Ответить

Valentin G

0

У меня вот как раз абонемент закончился, и всеми этими закрытиями и ремонтом квартиры так и не продлил. Грустно конечно, спортзал это супер, и нет ничего лучше чем посидеть в сауне перед рабочим днём.

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Johnny Vorony

Valentin
3

и нет ничего лучше чем посидеть в сауне перед рабочим днём

... Выпить холодного пивка с рыбкой и шашлычком!

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Dan Grigoryev

1

а в Москве каков прогноз? Вроде раньше гораздо открыли фитнесы, чем в регионах

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Gennadiy Khatuntsev

0

Мда, это же надо добровольно убивать по всему миру целые отрасли бизнеса из-за массового психоза.

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Карл

0

камеры в спа зонах, чтобы потом эти видео по ютубам гуляли?

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Evgenii Arkhipov

–2

Выживет только Encore Fitness 🙌

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Никита Сапунов

Evgenii
0

Наоборот как раз) ну если у них не в собственности помещения

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