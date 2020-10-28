Фитнес-клубы предупредили о закрытии 70% участников рынка к февралю из-за действий региональных властей и штрафов Материал редакции
С апреля 2020 года отрасль потеряла более 51 млрд рублей.
Национальное фитнес-сообщество, которое объединяет 1700 клубов, попросило главу Роспотребнадзора Анну Попову ввести мораторий на штрафы для фитнес-центров и следить за выполнением требований ведомства в регионах, пишет Forbes со ссылкой на письмо организации.
Из-за действий региональных властей и проверяющих к февралю 2021 года до 70% фитнес-клубов могут закрыться, сообщили в ассоциации.
Глава НФС Елена Силина направила письмо в Роспотребнадзор и рассказала о состоянии рынка:
- С апреля 2020 года отрасль потеряла более 51 млрд рублей — это почти треть выручки за весь 2019 год.
- Во время «самоизоляции» на фоне первой волны коронавируса закрылись 30% игроков, а 140 тысяч человек осталось без работы.
- У фитнес-клубов есть долги по аренде, ЖКХ, кредитам, при этом они тратят около 200-300 тысяч рублей в месяц на дезинфекцию помещений в рамках борьбы с коронавирусом.
- До пандемии объем рынка оценивался в 167 млрд рублей, на рынке было 13 тысяч фитнес-клубов. Если ситуация не изменится, к февралю 2021 года больше половины из них закроются.
- Власти регионов затягивали с открытием фитнес-клубов и искажали антикоронавирусные требования Роспотребнадзора.
Если в Москве фитнес-клубы открылись 23 июня, то бассейны в Оренбургской области до 10 октября были закрыты, а в Краснодарском крае работали только в отелях. В Санкт-Петербурге до августа была запрещена работа торговых центров, где расположены 25% клубов.
В мае Роспотребнадзор разработал санитарные нормы для фитнеса: мерить температуру сотрудников и посетителей при входе, соблюдать социальную дистанцию, регулярно дезинфицировать помещение и так далее. Но власти в Нижегородской области добавили свое требование — клубы должны был установить видеокамеры в спа-зонах на каждые 10 кв м², говорят в ассоциации.
НФС просит ввести мораторий на штрафы для фитнес-центров до февраля 2021 года, потому что они «разорят отрасль». Также Силина просит пересмотреть уже наложенные на участников рынка санкции.
Письмо НФС уже поступило в Роспотребнадзор, подтвердил представитель службы, и будет рассмотрено в установленном порядке. Источник, близкий к Роспотребнадзору, говорит, что у службы нет достаточно влияния, чтобы сделать свои рекомендации обязательными для глав регионов, эти вопросы находятся в компетенции президента.
- В начале октября фитнес-клубы попросили арендодателей снизить плату на 50% до конца года. Представители индустрии пообещали попросить у глав регионов и правительства освободить согласившихся собственников помещений от налога на имущество и земельного налога.
- В июле более 5000 представителей федеральных и региональных сетей фитнес-клубов, а также фитнес-тренеров обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении полноценной работы компаний в регионах.
Ну вы там держитесь, но как нибудь сами
Ага, а если что-то не нравится, идите в бизнес..ой, стоп, что-то тут не так 😁
На турнички зимой
Сами занимались когда-нибудь на турниках в мороз зимой? С толстыми перчатками хват плохой, а с тонкими - руки замерзают. Не вариант это
Ого, в России бывает зима! Турники правда пустые не стоят, как не приду, постоянно там кто-то лазеет.
Пробовали и ок. Декатлон вам в помощь, перчаток всяких-разных там. Резины закупите, отжимания. Хватит ныть. Это скорее ОФП, конечно, хотя воркаутеры доказали обратное.
А их и не нужно столько, оставшиеся 30% как раз закроют потребность полностью, да ещё и зарабатывать смогут, а не на грани рентабельности болтаться.
действительно, зачем нам здоровые люди с сильным иммунитетом, особенно в пандемию)
Давай мы (посетители залов) сами своим рублем решим сколько залов нужно, и каким из них работать, а?
У меня вот как раз абонемент закончился, и всеми этими закрытиями и ремонтом квартиры так и не продлил. Грустно конечно, спортзал это супер, и нет ничего лучше чем посидеть в сауне перед рабочим днём.
и нет ничего лучше чем посидеть в сауне перед рабочим днём
... Выпить холодного пивка с рыбкой и шашлычком!
а в Москве каков прогноз? Вроде раньше гораздо открыли фитнесы, чем в регионах
Мда, это же надо добровольно убивать по всему миру целые отрасли бизнеса из-за массового психоза.
Выживет только Encore Fitness 🙌
Блоги компаний
Показать еще