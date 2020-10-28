С апреля 2020 года отрасль потеряла более 51 млрд рублей.

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Национальное фитнес-сообщество, которое объединяет 1700 клубов, попросило главу Роспотребнадзора Анну Попову ввести мораторий на штрафы для фитнес-центров и следить за выполнением требований ведомства в регионах, пишет Forbes со ссылкой на письмо организации.

Из-за действий региональных властей и проверяющих к февралю 2021 года до 70% фитнес-клубов могут закрыться, сообщили в ассоциации.

Глава НФС Елена Силина направила письмо в Роспотребнадзор и рассказала о состоянии рынка:

С апреля 2020 года отрасль потеряла более 51 млрд рублей — это почти треть выручки за весь 2019 год.



Во время «самоизоляции» на фоне первой волны коронавируса закрылись 30% игроков, а 140 тысяч человек осталось без работы.

У фитнес-клубов есть долги по аренде, ЖКХ, кредитам, при этом они тратят около 200-300 тысяч рублей в месяц на дезинфекцию помещений в рамках борьбы с коронавирусом.



До пандемии объем рынка оценивался в 167 млрд рублей, на рынке было 13 тысяч фитнес-клубов. Если ситуация не изменится, к февралю 2021 года больше половины из них закроются.



Власти регионов затягивали с открытием фитнес-клубов и искажали антикоронавирусные требования Роспотребнадзора.

Если в Москве фитнес-клубы открылись 23 июня, то бассейны в Оренбургской области до 10 октября были закрыты, а в Краснодарском крае работали только в отелях. В Санкт-Петербурге до августа была запрещена работа торговых центров, где расположены 25% клубов.

В мае Роспотребнадзор разработал санитарные нормы для фитнеса: мерить температуру сотрудников и посетителей при входе, соблюдать социальную дистанцию, регулярно дезинфицировать помещение и так далее. Но власти в Нижегородской области добавили свое требование — клубы должны был установить видеокамеры в спа-зонах на каждые 10 кв м², говорят в ассоциации.

НФС просит ввести мораторий на штрафы для фитнес-центров до февраля 2021 года, потому что они «разорят отрасль». Также Силина просит пересмотреть уже наложенные на участников рынка санкции.

Письмо НФС уже поступило в Роспотребнадзор, подтвердил представитель службы, и будет рассмотрено в установленном порядке. Источник, близкий к Роспотребнадзору, говорит, что у службы нет достаточно влияния, чтобы сделать свои рекомендации обязательными для глав регионов, эти вопросы находятся в компетенции президента.