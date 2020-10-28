Мэр Москвы продлил режим удалёнки и регистрацию посетителей по QR-коду в ночных барах до 29 ноября Материал редакции
Никаких послаблений контроля масочного и перчаточного режима не будет, заявил мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём блоге о новых мерах борьбы с Covid-19. По его словам, в дополнительных ограничениях необходимости сейчас нет, но смягчать действующие пока рано.
Московские власти приняли следующие решения:
- Регистрация посетителей ночных клубов и баров по QR-кодам будет действовать до 29 ноября. Систему запустили 19 октября, за первую неделю к ней присоединились более 1500 заведений, сообщил мэр.
- Требование перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы также продлится до конца осени.
- Для жителей Москвы продолжит действовать масочно-перчаточный режим, но мэр не уточнил до какого числа.
Ученики 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме со 2 по 8 ноября.
Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты до 29 ноября.
- До конца ноября сохранится режим самоизоляции для людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают от хронических заболеваний.
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 171360, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Oct 2020 15:29:55 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Онлайн-кассы в транспорте: опыт внедрения в Калининграде
Продуктовое решение участника Московского акселератора позволит снизить затраты на лабораторные исследования
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Круги на чехлах и…
Harley-Davidson показал свой…
Как ресторатор посетителей…
Дверь-конфетомат для Хэллоуина…
Книжная сеть «Республика…
Как ресторатор посетителей…
Отзыв-предупреждение, или как…
Harley-Davidson показал свой…
Отзыв-предупреждение, или как…
PR на миллион долларов и…
Отзыв-предупреждение, или как…
Как ресторатор посетителей…
Отзыв-предупреждение, или как…
Andry Gribkov
Дальше вы не пройдёте, пока не получите QR-коды
Сергей Подливчук
Ребят, а что такое режим удаленки? Разве нельзя в обычное время договориться с работодателем о режиме удаленки?
КарлСергей
нет, 90% хочет видеть, как человек отсиживает оплаченное время.
В начале марта, я прилетел из Италии на самолете (в котором позже обнаружился больной), так как сопли текли рекой и что-то самочувствие было на самом деле так себе, вызвал врача и получил предписание о карантине. Ковида у меня не нашлось, на следующий день я чувствовал себя нормально, а вот работодатель отказался от моего предложения, чтобы я работал из дома (поскольку, в любом случае, моя работа в 99% времени автономна и не связана с контактами с другими сотрудниками). Сказали - ну придется брать больничный. Ага и потом пытались еще грузить меня рабочими вопросами, типа поработай забесплатно (впрочем, частично бесплатно поработать удалось - в апреле и мае).
Сергей ПодливчукКарл
Ну и получается, что когда Собянин сказал, что можно удаленно работать - вопросы пропали?
КарлСергей
да, сразу же вызвали в отдел кадров подписать допсоглашение об удаленной работе. В тот же день.
Вася Пражкин
Бары таки решили добить, хороший у вас мэр, москвичи.
Sam BeckettВася
Ну да, плевать что койки в больницах уже кончаются - главное ведь чтоб бары выжили!
Pavel ZhirnovSam
Ой да не гоните по поводу заканчивающихся коек. От паники проблем больше чем от самого коронавируса.
Вася ПражкинSam
Постойте, а не Собянин ли больницы да поликлиники закрывал в предыдущие годы в целях «оптимизации»? Ведь предупреждали же умные люди его, что в случае чего, где народ лечить?
Vladislav S
А 29 ноября все рассосётся? вирус как минимум до следующего лета, уже 80 процентов коек заняты в больницах.
Юрий ИвановVladislav
Почему до лета?
Andry GribkovЮрий
До лета 2999 года, а там техноколлапс и слияние с рептилоидами
КарлЮрий
он забыл указать год - где-то 2035-2037