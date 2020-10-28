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Евгения Евсеева
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Мэр Москвы продлил режим удалёнки и регистрацию посетителей по QR-коду в ночных барах до 29 ноября Материал редакции

Никаких послаблений контроля масочного и перчаточного режима не будет, заявил мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём блоге о новых мерах борьбы с Covid-19. По его словам, в дополнительных ограничениях необходимости сейчас нет, но смягчать действующие пока рано.

Московские власти приняли следующие решения:

  • Регистрация посетителей ночных клубов и баров по QR-кодам будет действовать до 29 ноября. Систему запустили 19 октября, за первую неделю к ней присоединились более 1500 заведений, сообщил мэр.
  • Требование перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы также продлится до конца осени.
  • Для жителей Москвы продолжит действовать масочно-перчаточный режим, но мэр не уточнил до какого числа.

  • Ученики 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме со 2 по 8 ноября.

  • Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты до 29 ноября.

  • До конца ноября сохранится режим самоизоляции для людей старше 65 лет и москвичей, которые страдают от хронических заболеваний.

#новость #москва

Евгения Евсеева
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Andry Gribkov

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Дальше вы не пройдёте, пока не получите QR-коды

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Сергей Подливчук

0

Ребят, а что такое режим удаленки? Разве нельзя в обычное время договориться с работодателем о режиме удаленки?

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Карл

Сергей
1

нет, 90% хочет видеть, как человек отсиживает оплаченное время.

В начале марта, я прилетел из Италии на самолете (в котором позже обнаружился больной), так как сопли текли рекой и что-то самочувствие было на самом деле так себе, вызвал врача и получил предписание о карантине. Ковида у меня не нашлось, на следующий день я чувствовал себя нормально, а вот работодатель отказался от моего предложения, чтобы я работал из дома (поскольку, в любом случае, моя работа в 99% времени автономна и не связана с контактами с другими сотрудниками). Сказали - ну придется брать больничный. Ага и потом пытались еще грузить меня рабочими вопросами, типа поработай забесплатно (впрочем, частично бесплатно поработать удалось - в апреле и мае).

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Сергей Подливчук

Карл
0

Ну и получается, что когда Собянин сказал, что можно удаленно работать - вопросы пропали?

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Карл

Сергей
0

да, сразу же вызвали в отдел кадров подписать допсоглашение об удаленной работе. В тот же день. 

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Вася Пражкин

0

Бары таки решили добить, хороший у вас мэр, москвичи.

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Sam Beckett

Вася
1

Ну да, плевать что койки в больницах уже кончаются - главное ведь чтоб бары выжили!

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Pavel Zhirnov

Sam
0

Ой да не гоните по поводу заканчивающихся коек. От паники проблем больше чем от самого коронавируса.

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Вася Пражкин

Sam
0

Постойте, а не Собянин ли больницы да поликлиники закрывал в предыдущие годы в целях «оптимизации»? Ведь предупреждали же умные люди его, что в случае чего, где народ лечить?

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Vladislav S

0

А 29 ноября все рассосётся? вирус как минимум до следующего лета, уже 80 процентов коек заняты в больницах. 

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Юрий Иванов

Vladislav
0

Почему до лета?

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Andry Gribkov

Юрий
1

До лета 2999 года, а там техноколлапс и слияние с рептилоидами

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Карл

Юрий
0

он забыл указать год - где-то 2035-2037

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