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«Коммерсантъ»: власти Москвы могут распространить систему регистрации по QR-кодам на все кафе и рестораны с 2 ноября Материал редакции

Пока check-in обязателен только для ночных заведений.

10 комментариев
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Правительство Москвы может сделать обязательной регистрацию по QR-кодам для кафе и ресторанов города, работающих в дневное время, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке общепита. Ожидается, что меру введут 2 ноября.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил изданию, что не знает о планах вводить обязательную систему check-in для общепита. Однако, по его словам, после заявления Роспотребнадзора рестораторы сами выступали с подобной инициативой.

Некоторые рестораторы ожидают, что не все посетители согласятся на вход по QR-кодам. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил изданию, что ожидает потери до 10% клиентов. Владелец Novikov Group Аркадий Новиков, который уже ввел систему в одном из своих ресторанов, уже столкнулся с отказом посетителей регистрироваться.

Новиков уточнил, что пока чиновники не обязывают, а только рекомендуют рестораторам предлагать гостям регистрироваться по QR-коду.

Введение обязательной системы check-in может сократить случайный трафик в ресторанах и привести к новому всплеску популярности сервисов доставки, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров

Регистрацию посетителей по QR-кодам запустили 19 октября — пока она работает только в ночных заведениях. Мэр Москвы заявил, что система будет работать до 29 ноября.

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал запретить ресторанам и барам работать по ночам по всей России. Решение о закрытии будут принимать регионы.

#новость #бизнеснакарантине

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10 комментариев
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Maxim Petrukhin

4

Сами попросили. Умоляли просто. Даже денег предлагали. 

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Vitalii Vorobiov

Maxim
0

- Умоляю, не закрывайте! Хотите, QR-коды на дневное время введите? А денег хотите? 

Ответить

Artem Ilchenko

4

Однако, по его словам, после заявления Роспотребнадзора рестораторы сами выступали с подобной инициативой.

По многочисленным просьбам трудящихся...

История ходит по кругу потому что мы ничему не учимся. Как выучим урок - отпустит...

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Женя Хо

2
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Alexandr Blokhin

0

В чём сложность зарегистрироваться? И так когда бронируешь столик, оставляешь свой номер телефона. В чём глобально разница?

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Pavel Loginov

Alexandr
3

Для раба разницы никакой, вы правы

Ответить

Artem Zinnatullin

1

осталось ещё совсем потерпеть, а потом уже и social credit score будет

класс..

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Mike Kosulin

0

Звучит как "могут отравить""

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Перси Джексон

0

Удивительно,  что не "с подобной инициативой выступили сами жители"

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Arthur Niazyan

0

Надеюсь правительство Москвы это с броневика объявляло.

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