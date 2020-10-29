«Коммерсантъ»: власти Москвы могут распространить систему регистрации по QR-кодам на все кафе и рестораны с 2 ноября Материал редакции
Пока check-in обязателен только для ночных заведений.
Правительство Москвы может сделать обязательной регистрацию по QR-кодам для кафе и ресторанов города, работающих в дневное время, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке общепита. Ожидается, что меру введут 2 ноября.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил изданию, что не знает о планах вводить обязательную систему check-in для общепита. Однако, по его словам, после заявления Роспотребнадзора рестораторы сами выступали с подобной инициативой.
Некоторые рестораторы ожидают, что не все посетители согласятся на вход по QR-кодам. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил изданию, что ожидает потери до 10% клиентов. Владелец Novikov Group Аркадий Новиков, который уже ввел систему в одном из своих ресторанов, уже столкнулся с отказом посетителей регистрироваться.
Новиков уточнил, что пока чиновники не обязывают, а только рекомендуют рестораторам предлагать гостям регистрироваться по QR-коду.
Введение обязательной системы check-in может сократить случайный трафик в ресторанах и привести к новому всплеску популярности сервисов доставки, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров
Регистрацию посетителей по QR-кодам запустили 19 октября — пока она работает только в ночных заведениях. Мэр Москвы заявил, что система будет работать до 29 ноября.
27 октября Роспотребнадзор рекомендовал запретить ресторанам и барам работать по ночам по всей России. Решение о закрытии будут принимать регионы.
Сами попросили. Умоляли просто. Даже денег предлагали.
- Умоляю, не закрывайте! Хотите, QR-коды на дневное время введите? А денег хотите?
Однако, по его словам, после заявления Роспотребнадзора рестораторы сами выступали с подобной инициативой.
По многочисленным просьбам трудящихся...
История ходит по кругу потому что мы ничему не учимся. Как выучим урок - отпустит...
В чём сложность зарегистрироваться? И так когда бронируешь столик, оставляешь свой номер телефона. В чём глобально разница?
осталось ещё совсем потерпеть, а потом уже и social credit score будет
класс..
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