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Рая Хачатрян
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Путин предложил продлить отсрочки по налогам и страховым взносам для ресторанов на три месяца Материал редакции

Президент уже продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до декабря 2021 года.

  • Владимир Путин на форуме «Россия зовет» предложил продлить отсрочку по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей.
  • Президент повторил, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до декабря 2021 года. «Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку «Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан. Так мы поддерживаем рабочие места и доходы граждан», — сказал Путин.
  • Такие меры необходимы, чтобы помочь компаниям из пострадавших отраслей, которые не смогли восстановиться за несколько месяцев после снятия ограничений.
  • Он также повторил, что тотального национального локдауна не будет, однако власти могут ввести «точечные ограничительные меры в отдельных регионах».
  • В марте президент объявил отсрочку по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы на 6 месяцев — до конца сентября.

#новость #малыйбизнес

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Sam Muradovich

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Президент повторил, что президент повторит, что президент повторил.

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Sam Muradovich

Sam
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Он также повторил, что также повторит

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Vladislav S

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А платить потом чем, он не предложил? Вместо помощи, откладывание бремени

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