Путин предложил продлить отсрочки по налогам и страховым взносам для ресторанов на три месяца Материал редакции
Президент уже продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до декабря 2021 года.
- Владимир Путин на форуме «Россия зовет» предложил продлить отсрочку по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей.
- Президент повторил, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до декабря 2021 года. «Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку «Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан. Так мы поддерживаем рабочие места и доходы граждан», — сказал Путин.
- Такие меры необходимы, чтобы помочь компаниям из пострадавших отраслей, которые не смогли восстановиться за несколько месяцев после снятия ограничений.
- Он также повторил, что тотального национального локдауна не будет, однако власти могут ввести «точечные ограничительные меры в отдельных регионах».
- В марте президент объявил отсрочку по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы на 6 месяцев — до конца сентября.
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Sam Muradovich
Президент повторил, что президент повторит, что президент повторил.
Sam MuradovichSam
Он также повторил, что также повторит
Vladislav S
А платить потом чем, он не предложил? Вместо помощи, откладывание бремени