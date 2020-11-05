Двумя днями ранее губернатор докладывал Путину о «некритической» ситуации с пандемией.

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С 9 ноября в Петербурге начнут действовать новые ограничения из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом говорится на сайте Смольного.

По 29 ноября продлевается запрет на работу ресторанов, баров и других предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

Также запрещается работа фуд-кортов за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.



Запрещается работа детских игровых комнат в ТЦ и «объектах торговли». Исключение — детские комнаты в кафе, барах и ресторанах.



Мероприятия «в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях» можно проводить с участием не более 70 человек. Исключения — «мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций», то есть, судя по всему, театры, кинотеатры и спортивные соревнования, например, футбол.



Регистрацию брака можно проводить не более чем с 20 гостями (включая молодожёнов). Сотрудники загса в это число не входят.



Дополнительное образование можно проводить только дистанционно, но запрет касается только государственных организаций. Этот запрет действует до 27 декабря.



Работодателям рекомендуется перевести на удалённую работу всех сотрудников старше 65 лет, работников с хроническими заболеваниями и в целом не менее 30% сотрудников.



Петербургские власти просят воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы России.



Губернатор Петербурга Александр Беглов ввёл эти ограничения спустя два дня после того, как на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в городе «не критическая, но сложная ситуация» с коронавирусом.

«Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придётся вводить жёсткие ограничения», — сказал Беглов 2 ноября.