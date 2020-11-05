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В Санкт-Петербурге снова закроют фуд-корты из-за Covid-19 Материал редакции

Двумя днями ранее губернатор докладывал Путину о «некритической» ситуации с пандемией.

29 комментариев
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С 9 ноября в Петербурге начнут действовать новые ограничения из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом говорится на сайте Смольного.

  • По 29 ноября продлевается запрет на работу ресторанов, баров и других предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.
  • Также запрещается работа фуд-кортов за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.
  • Запрещается работа детских игровых комнат в ТЦ и «объектах торговли». Исключение — детские комнаты в кафе, барах и ресторанах.
  • Мероприятия «в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях» можно проводить с участием не более 70 человек. Исключения — «мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций», то есть, судя по всему, театры, кинотеатры и спортивные соревнования, например, футбол.
  • Регистрацию брака можно проводить не более чем с 20 гостями (включая молодожёнов). Сотрудники загса в это число не входят.
  • Дополнительное образование можно проводить только дистанционно, но запрет касается только государственных организаций. Этот запрет действует до 27 декабря.
  • Работодателям рекомендуется перевести на удалённую работу всех сотрудников старше 65 лет, работников с хроническими заболеваниями и в целом не менее 30% сотрудников.
  • Петербургские власти просят воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы России.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввёл эти ограничения спустя два дня после того, как на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в городе «не критическая, но сложная ситуация» с коронавирусом.

«Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придётся вводить жёсткие ограничения», — сказал Беглов 2 ноября.

В Петербурге 5 ноября обнаружили 1093 заражённых Covid-19 — в общей сложности в городе заболели 66 263 человека, из которых 40 970 выздоровели, а 4024 скончались. В этот же день глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что пик заболеваемости ожидается к декабрю.

#новость #covid19 #санктпетербург

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29 комментариев
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Vladislav Stan

6

В час по чайной ложке. Власти России продемонстрировали полное безволие и неспособность управлять. Ни нормального карантина, который в феврале-марте взял бы проблему под контроль, ни помощи бизнесу и людям - чтобы те спокойно сидели дома. Уже предвижу, как будет исполняться эта мера: вход на фудкорт будет через одну дверь из 12. А между тем, к Новому году, при текущих темпах, умрет 50 тыс человек

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Pavel Voronkov

Vladislav
3

Да, не, перестаньте, каждая кухарка знает, что и как правильно. Власть, просто, уже переросла стадию кухарки. 🙃

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Vladislav Stan

Pavel
1

Да, хан уже думает о месте в истории. В истории Сирии и Венесуэлы)

Ответить

Anton Reut

Vladislav
2

Карантин не поможет,  даже сейчас многие носят маску на подбородке для вида.  Распиздяев слишком много,  а на строгие меры вы бы сами начали орать "сатрапы! Душители свободы!"

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Vladislav Stan

Anton
0

Иногда меры оправданы, но, средневековое население, конечно, оказывает яростное сопротивление маскам, скоро появятся волшебники и гадалки, которые будут лепестком лопуха изгонять хворь. 

Ответить

Anton Reut

Vladislav
2

В средние века люди на серьёзных щщах думали что если дышать миазмами (говном) то чума не тронет человека. 

Ответить

Vladislav Stan

Anton
0

Ну почти как Песков со своим бейджиком

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Zhenya Ptichnikov

Vladislav
1

Дело не столько в населении самом, сколько в доверии к власти. Если регулярно на постоянной основе врать людям, то не стоит потом удивляться, что они в критической ситуации вам не верят и делают всё специально неправильно.

Ответить

Leo Uvarov

Vladislav
0

маска это и есть современные лопухи. Лопухи также те, кто верит во всесилие масок.

Ответить

Nekton

Anton
0

Клоуны в масках. Поберегись!

Ответить

Anton Reut

Vladislav
0

В США также,  посмотрим как "герой" Байден будет решать проблему,  пиздеть то на выборах это не мешки ворочать.

Ответить

Pavel Voronkov

2

С 15 ноября уйдем на новогодние каникулы? 🙄

Ответить

Anton Reut

Pavel
2

С такими каникулами самый популярный салатик будет "змейка"

Ответить

Антон

2

Беглов слабенький губернатор. Сам никогда ничего решить не может.

Ответить

Денис Колокольцев

0

никогда не видел фуд корты на АЗС.

Ответить

Pavel Voronkov

Денис
2

Это они мини-кафешку при АЗС определили к к фуд-корту.

Ответить

Anton Reut

0

До сих пор не могу понять откуда рисуют эту статистику которая с лета выросла в ПЯТЬ раз. Что именно послужило причиной такого роста. Напрашивается мысль про сезонные ОРВИ которые записывают в ковид "не глядя".

Ответить

Олег Волков

Anton
2

Сезонные ОРВИ так популярны осенью, потому что падает иммунитет и инфекция разносится активнее. 

Механизм одинаковый, просто сейчас ОРВИ + короновирус.

И статистику не нужно рисовать, в отличии от весны уже у меня 4 сотрудника или их жены в департаменте заразились, при этом мы 100% на удаленке, все заражения не связаны друг с другом. Родители заболели, пару друзей. 

То есть объективно распространение резко увеличилось.

Ответить

Anton Reut

Олег
0

Даже весной такого не было когда еще не вводили масочный режим,  а холод и промозглость как сейчас ещё была на улице. 

Ответить

Pavel Voronkov

Anton
0

Так он же вроде "гриппозный" штамп, вот и ведет себя как подобает гриппу.

Ответить

Anton Reut

Pavel
0

И что? Весь грипп у нас теперь ковид?

Ответить

Pavel Voronkov

Anton
0

Я про время активизации, весна-осень.
Грипп ежегодно никуда не уходит, но летом им считай не болеют.
Ковид летом никуда не исчез, просто не проявлял себя, и ещё больше разносился, чтобы активизироваться осенью.

Ответить

Anton Reut

Pavel
0

В смысле "активизироваться"? У него же инкубационный период в районе недели. 

Ответить

Leo Uvarov

Anton
0

возвращение людей из отпусков? Рост пошел еще тогда, когда погода была вполне летней (в Москве).
Либо коварный вирус умеет в календарь.

Ответить

Nekton

Leo
0

Рост пошел когда стало понятно, что эксперимент с ИИ надо двигать.

Ответить

Anton Reut

Leo
0

Коварный вирус поиграл в Plague и выработал какую-то тактику и ее придерживается (с)

Ответить

Diego Salvador

0

Регистрацию брака можно проводить не более чем с 20 гостями (включая молодожёнов). Сотрудники загса в это число не входят.

Просто ослеп...

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Vladislav Stan

Diego
1

Просто астролог царя сказал, что 20 это сакральное число, ковид его боится. 

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Ольга

0

В конечном счёте, мы все переболеем этим ковидом! Что же столько паники! Тем более у нас есть вакцины! Или они фуфло???

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