В Санкт-Петербурге снова закроют фуд-корты из-за Covid-19 Материал редакции
Двумя днями ранее губернатор докладывал Путину о «некритической» ситуации с пандемией.
С 9 ноября в Петербурге начнут действовать новые ограничения из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом говорится на сайте Смольного.
- По 29 ноября продлевается запрет на работу ресторанов, баров и других предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.
- Также запрещается работа фуд-кортов за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.
- Запрещается работа детских игровых комнат в ТЦ и «объектах торговли». Исключение — детские комнаты в кафе, барах и ресторанах.
- Мероприятия «в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях» можно проводить с участием не более 70 человек. Исключения — «мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций», то есть, судя по всему, театры, кинотеатры и спортивные соревнования, например, футбол.
- Регистрацию брака можно проводить не более чем с 20 гостями (включая молодожёнов). Сотрудники загса в это число не входят.
- Дополнительное образование можно проводить только дистанционно, но запрет касается только государственных организаций. Этот запрет действует до 27 декабря.
- Работодателям рекомендуется перевести на удалённую работу всех сотрудников старше 65 лет, работников с хроническими заболеваниями и в целом не менее 30% сотрудников.
- Петербургские власти просят воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы России.
Губернатор Петербурга Александр Беглов ввёл эти ограничения спустя два дня после того, как на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в городе «не критическая, но сложная ситуация» с коронавирусом.
«Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придётся вводить жёсткие ограничения», — сказал Беглов 2 ноября.
В Петербурге 5 ноября обнаружили 1093 заражённых Covid-19 — в общей сложности в городе заболели 66 263 человека, из которых 40 970 выздоровели, а 4024 скончались. В этот же день глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что пик заболеваемости ожидается к декабрю.
В час по чайной ложке. Власти России продемонстрировали полное безволие и неспособность управлять. Ни нормального карантина, который в феврале-марте взял бы проблему под контроль, ни помощи бизнесу и людям - чтобы те спокойно сидели дома. Уже предвижу, как будет исполняться эта мера: вход на фудкорт будет через одну дверь из 12. А между тем, к Новому году, при текущих темпах, умрет 50 тыс человек
Да, не, перестаньте, каждая кухарка знает, что и как правильно. Власть, просто, уже переросла стадию кухарки. 🙃
Карантин не поможет, даже сейчас многие носят маску на подбородке для вида. Распиздяев слишком много, а на строгие меры вы бы сами начали орать "сатрапы! Душители свободы!"
Иногда меры оправданы, но, средневековое население, конечно, оказывает яростное сопротивление маскам, скоро появятся волшебники и гадалки, которые будут лепестком лопуха изгонять хворь.
В средние века люди на серьёзных щщах думали что если дышать миазмами (говном) то чума не тронет человека.
Дело не столько в населении самом, сколько в доверии к власти. Если регулярно на постоянной основе врать людям, то не стоит потом удивляться, что они в критической ситуации вам не верят и делают всё специально неправильно.
маска это и есть современные лопухи. Лопухи также те, кто верит во всесилие масок.
В США также, посмотрим как "герой" Байден будет решать проблему, пиздеть то на выборах это не мешки ворочать.
С 15 ноября уйдем на новогодние каникулы? 🙄
никогда не видел фуд корты на АЗС.
До сих пор не могу понять откуда рисуют эту статистику которая с лета выросла в ПЯТЬ раз. Что именно послужило причиной такого роста. Напрашивается мысль про сезонные ОРВИ которые записывают в ковид "не глядя".
Сезонные ОРВИ так популярны осенью, потому что падает иммунитет и инфекция разносится активнее.
Механизм одинаковый, просто сейчас ОРВИ + короновирус.
И статистику не нужно рисовать, в отличии от весны уже у меня 4 сотрудника или их жены в департаменте заразились, при этом мы 100% на удаленке, все заражения не связаны друг с другом. Родители заболели, пару друзей.
То есть объективно распространение резко увеличилось.
Даже весной такого не было когда еще не вводили масочный режим, а холод и промозглость как сейчас ещё была на улице.
Так он же вроде "гриппозный" штамп, вот и ведет себя как подобает гриппу.
И что? Весь грипп у нас теперь ковид?
Я про время активизации, весна-осень.
Грипп ежегодно никуда не уходит, но летом им считай не болеют.
Ковид летом никуда не исчез, просто не проявлял себя, и ещё больше разносился, чтобы активизироваться осенью.
В смысле "активизироваться"? У него же инкубационный период в районе недели.
возвращение людей из отпусков? Рост пошел еще тогда, когда погода была вполне летней (в Москве).
Либо коварный вирус умеет в календарь.
Коварный вирус поиграл в Plague и выработал какую-то тактику и ее придерживается (с)
Регистрацию брака можно проводить не более чем с 20 гостями (включая молодожёнов). Сотрудники загса в это число не входят.
Просто ослеп...
Просто астролог царя сказал, что 20 это сакральное число, ковид его боится.
В конечном счёте, мы все переболеем этим ковидом! Что же столько паники! Тем более у нас есть вакцины! Или они фуфло???
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