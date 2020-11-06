Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Офлайн
Лиана Липанова
736

Исследование: спрос на франшизы за полгода упал на 12% — больше всего в сегменте общепита и магазинов одежды Материал редакции

Положительную динамику показали аптеки и продуктовые магазины, выяснили аналитики.

  • С апреля по октябрь 2020 года количество заявок на покупку франшизы в России упало на 12% год к году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Franshiza.ru.
  • За тот же период франчайзинговых точек общепита, магазинов одежды, обуви и косметики стало на 24% меньше год к году, выяснили аналитики.
  • Например, Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) за последние семь месяцев пришлось закрыть 26 франчайзинговых точек, при этом открылось 13 новых магазинов, сообщили в компании.
  • Положительную динамику в непродуктовом ритейле показали франшизы аптек: за полгода их стало на 21% больше, чем в апреле-октябре 2019 года. Общий оборот российских аптек за первые два квартала 2020 года вырос на 5,4% и составил 463,4 млрд рублей, следует из данных IQVIA.
  • Количество продуктовых магазинов в апреле-октябре выросло на 23%.
  • Более 72% франчайзеров не стали совсем отменять роялти для своих партнеров во время пандемии, но 56% из них снизили плату, говорится в исследовании Franshiza.ru

#новость #франшиза #франчайзинг

Лиана Липанова PLUS
+32 139
3
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0430\u043d\u0448\u0438\u0437\u0430","\u0444\u0440\u0430\u043d\u0447\u0430\u0439\u0437\u0438\u043d\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 174155, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Nov 2020 10:08:40 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Личный опыт
Кейс: Как за 7 лет мы создали мультиязычную удаленную редакцию для экспертного контента?
Фейковые нейтивы, как найти пруфридера и хантить лучших райтеров в пандемию: наш опыт создания SEO редакции под…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

evilnw

4

Кажется покупатели стали о чем-то догадываться.

Ответить

Alexandr Brovin

2

Учитывая, что 90% франшиз как минимум сомнительны, ему давно пора скукожиться. Многие "бизнесмены", не понимают преимущества дающие франшизы, а это не только отлаженный процесс, логотип и няшная инструкция.

Франшиза в первую очередь, это известность, которая сразу даёт очередь при открыти или уникальность продукта, дающяя аналогичный поток клиентов. Все остальные франшизы, это инструкции для лентяев, за которых "всё сейчас сделают".

Франшиза, это "рабство", с дорогим выходом, и нужны очень веские преимущества и многолетняя порядочность франчяйзи, что бы в неё вписываться.

Ответить

Иван Вялков

Alexandr
1

Только большинство этого не понимает, покупают франшизу с двумя отделениями, и потом кричат, что их кинули...

Ответить

Иван Вялков

0

У людей появились мозги

Ответить

Сергей Лукьянчиков

Иван
2

это вряд ли

Ответить

ivan krapivin

Иван
0

У 12%

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Компания inDriver определила финалистов «Стартап Экспедиции Б8»
Компания inDriver, международный сервис пассажирских перевозок, выбрала три проекта-победителя в рамках Всероссийского…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Ручная реальность: ученые спроецировали VR-дисплей прямо на ладонь
Швейцарские и израильские ученые предложили новый VR-интерфейс. Благодаря VR-шлему пользователь видит и управляет изобр…
0
Учи.ру
Подписан
Отписаться
«Учабрь» начался на платформе Учи.ру
Мастер-классы и уроки для школьников проводят ведущие учителя России и гости проекта, среди которых популяризаторы наук…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Ilya Sorokin
за день
Ну по факту более чем уверен, что все дело в паре ебанутых домохозяек, которым тупо делать нечего. Может конкретна эта Лавка какие-то проблемы и доставляет, но они наверняка преувеличены. 
Жители одного из районов Москвы пытались выломать дверь склада «Яндекс.Лавки» из-за жалоб на шумных курьеров и «давку»
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Евгений Ларин

Сервис по выводу поставщиков на…

Алексей Медведев

4 миллиона на SEO. Топ есть…

Розарио Агро

BBC: Fortnite вернётся на…

Александр Антипов

Tesla запустила продажи текилы…

Илья Прокопенко

«Яндекс.Драйв», YouDrive и…

Leo Uvarov

В Санкт-Петербурге снова…

Павел Молянов

Как бесплатно автоматизировать…

Seva Oparin

Люди учат людей. Часть 2…

Иван Хаустов

Как можно было бы подписывать…

Павел Молянов

Как автоматизировать создание…

Иван Хаустов

Как можно было бы подписывать…

Ольга Маньшина

4 миллиона на SEO. Топ есть…

Евгений Ларин

Сервис по выводу поставщиков на…

Евгений Бос

В Санкт-Петербурге снова…

Nikolay Safronov

Как стать проджект-менеджером…

Евгений Ларин

Сервис по выводу поставщиков на…

Ivan Vishnyakov

«ВКонтакте» начала тестировать…

Denis Smirnov

В Санкт-Петербурге снова…

Евгений Бос

В Санкт-Петербурге снова…

Evgeny Boyko

Tesla запустила продажи текилы…
null