Исследование: спрос на франшизы за полгода упал на 12% — больше всего в сегменте общепита и магазинов одежды Материал редакции
Положительную динамику показали аптеки и продуктовые магазины, выяснили аналитики.
- С апреля по октябрь 2020 года количество заявок на покупку франшизы в России упало на 12% год к году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Franshiza.ru.
- За тот же период франчайзинговых точек общепита, магазинов одежды, обуви и косметики стало на 24% меньше год к году, выяснили аналитики.
- Например, Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) за последние семь месяцев пришлось закрыть 26 франчайзинговых точек, при этом открылось 13 новых магазинов, сообщили в компании.
- Положительную динамику в непродуктовом ритейле показали франшизы аптек: за полгода их стало на 21% больше, чем в апреле-октябре 2019 года. Общий оборот российских аптек за первые два квартала 2020 года вырос на 5,4% и составил 463,4 млрд рублей, следует из данных IQVIA.
- Количество продуктовых магазинов в апреле-октябре выросло на 23%.
- Более 72% франчайзеров не стали совсем отменять роялти для своих партнеров во время пандемии, но 56% из них снизили плату, говорится в исследовании Franshiza.ru
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evilnw
Кажется покупатели стали о чем-то догадываться.
Alexandr Brovin
Учитывая, что 90% франшиз как минимум сомнительны, ему давно пора скукожиться. Многие "бизнесмены", не понимают преимущества дающие франшизы, а это не только отлаженный процесс, логотип и няшная инструкция.
Франшиза в первую очередь, это известность, которая сразу даёт очередь при открыти или уникальность продукта, дающяя аналогичный поток клиентов. Все остальные франшизы, это инструкции для лентяев, за которых "всё сейчас сделают".
Франшиза, это "рабство", с дорогим выходом, и нужны очень веские преимущества и многолетняя порядочность франчяйзи, что бы в неё вписываться.
Иван ВялковAlexandr
Только большинство этого не понимает, покупают франшизу с двумя отделениями, и потом кричат, что их кинули...
Иван Вялков
У людей появились мозги
Сергей ЛукьянчиковИван
это вряд ли
ivan krapivinИван
У 12%