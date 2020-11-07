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Таня Боброва
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Отель на Мальдивах предложил гостям неограниченное проживание на весь 2021 год — услуга стоит $30 тысяч Материал редакции

За эти деньги гости получат бунгало, бесплатные завтраки и трансфер от аэропорта.

  • Отель Anantara Veli Maldives предложил гостям пакет «Неограниченное пребывание в раю», обратило внимание TimeOut Dubai. За $30 тысяч туристы получат двухместное бунгало на весь 2021 год, бесплатные завтраки, трансфер от аэропорта и скидку в 25% на SPA и питание.
  • Гости смогут получить номер на период с 1 января по 23 декабря 2021 года при бронировании до 30 ноября 2020 года. Обычно цена за ночь в отеле составляет от $473. В Anantara Veli Maldives отмечают, что бунгало может стать убежищем на год или новым местом для работы из дома.
  • В октябре CNBC писало, что на фоне пандемии некоторые крупные отели запустили подписку для «удалёнщиков» — они смогут путешествовать, останавливаясь в отелях одной сети. В марте, в начале пандемии московский отель «Чемодановъ» сдавал номера на месяц, предложив клиентам самоизоляцию в центре столицы.

#отели #бизнеснакарантине

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4 комментария
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Anna Petrova

1

Выезжаю 🤣

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Maxim Syabro

Anna
0

Там обеды и ужины еще 50к в год выйдут на человека

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360 video

Maxim
0

Обед там плавает, а на ужин в джунгли сходить можно- манго и дичь

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Женя Хо

360
0

или те, кто тоже пошел в джунгли

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