Исключение — торговля навынос и курьерская доставка готовых блюд.

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Власти Москвы с 13 ноября по 15 января запретили работу общепита в ночное время с 23:00 до 6:00, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идёт о ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, дискотеках и других развлекательных заведениях. Исключение — торговля на вынос и курьерская доставка готовых блюд, пишет Собянин.

«Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников», — добавил он.

Кроме того, теперь число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Массовые спортивные мероприятия должны согласовываться с департаментом спорта Москвы и управлением Роспотребнадзора по Москве.

Также на два месяца запретили проведение «культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей» и работу детских комнат в ТРЦ, детских уголков в общепите и других подобных мест.