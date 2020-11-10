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Власти Москвы с 13 ноября запретили работу клубов и ресторанов в ночное время на два месяца Материал редакции
Исключение — торговля навынос и курьерская доставка готовых блюд.
Власти Москвы с 13 ноября по 15 января запретили работу общепита в ночное время с 23:00 до 6:00, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Речь идёт о ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, дискотеках и других развлекательных заведениях. Исключение — торговля на вынос и курьерская доставка готовых блюд, пишет Собянин.
«Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников», — добавил он.
Кроме того, теперь число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Массовые спортивные мероприятия должны согласовываться с департаментом спорта Москвы и управлением Роспотребнадзора по Москве.
Также на два месяца запретили проведение «культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей» и работу детских комнат в ТРЦ, детских уголков в общепите и других подобных мест.
Также власти перевели студентов городских вузов и колледжей на удалёнку, учредителям федеральных и частных вузов и колледжей порекомендовали сделать то же самое. Проездные учащихся на удалёнке временно заблокируют.
Не пойму - коронавирус по ночам особенно опасен, что ли?
Конечно, так же по мнению Аэрофлота, вирус может ещё и уходить на обед)
В инторнетах есть видео где кажется Delta эмулировал распространение аэрозоля в салоне самолете. За счёт того, что самолеты изначально рассчитаны на быструю циркуляцию воздуха заражение происходит с меньшей вероятностью. А если заражённый человек сидит в маске, то даже на соседнем месте вероятность заразиться весьма мала.
Только сейчас все в масках ходят, а заражаются больше, парадокс, не правда ли?
Никакого парадокса нет, это очевиднейшее следствие исполнения масочного режима из-под палки. Все исследования, которые вывели пользу масок, не рассматривают вариант "одна маска в кармане на все случаи жизни". А зря, ведь именно так носит маски подавляющее большинство населения, из-за чего они уже давно превратились в биологические оружие.
Приставить к каждому мента, который будет следить за сменой маски каждые два часа и утилизацией снятой маски, нереально. Поэтому масочный режим лучше отменить за его бесполезностью и даже вредностью.
Не правда, больше людей ходят в масках потому, что выросло число заболеваний. Вы путаете причину и следствие. Заболеваемость осенью растет, как и в случае с другими вирусами типа гриппа, за счет увеличения контактов людей внутри помещений и начала сезона обучения.
Нет, не передается. Но узники концлагеря должны днем работать, а ночью отдыхать, чтобы лучше работать днем.
Идея в том, что если ограничить часы работы заведения, число/продолжительность контактов между его посетителями сократится, а следовательно, темпы распространения инфекции в регионе замедлятся.
А есть хоть один пример того, где это сработало? Во всех европейских странах, где ограничивали работу всего ночью, всё равно пришли к новому локдауну.
Очередные меры ради мер и иллюзии контроля, не более. Ковиду пофиг на эти ритуалы, статистика как росла, так и продолжает расти.
Вот пример: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/09/09/antwerps-draconian-coronavirus-curfew-worked-just-quick-fix/ — Антверпен.
Мы не знаем, пофиг или нет — очевидно, что сокращение числа/продолжительности контактов между людьми снижает риск распространения инфекции — другое дело — за какую долю заражений отвечают ночные клубы, рестораны и бары — если она не очень высокая, то и их более раннее закрытие не даст большого эффекта.
А Нового Года, получается, не будет?
Пока мы все исполняем всё новые и новые издевательские ограничения, никаких новых годов не будет. Ровно как не будет ни образования, ни работы у большинства, ни нормальной жизни. Единственный способ, чтобы всё это у нас было — не исполнять эти абсолютно неэффективные и вредительские ограничения.
⚡️Власти запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния в Москве
строго по домам)
Ранее 29 октября - Собянин раскритиковал введение комендантского часа во Франции из-за коронавируса в ночное время: «Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 06:00. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час».
Путина будем в метро смотреть - там короновируса нет:)
То есть стриптизершу теперь можно только навынос взять?
Значит, та же толпа любителей посидеть в баре ночью будет приходить туда днём. То есть днём будет больше посетителей и выше шанс распространения короны. Отличное решение, чтобы все побыстрее перезаражались и переболели!
Рестораны и ночные клубы, бары без нового года больше не откроются, прощайте, следующие фудкорты, потом тц, восхищаюсь лоббистами онлайн сервисов
Без проблем откроются, возможно даже, что с такими же вывесками и персоналом. Сменится юр. лицо, ну может бенефициар, но это нормальный процесс и в обычное время.
То есть можно говорить об убийстве еще больше бизнеса. Просто придумывающие люди не думают, что завтра какой то таких бизмесменов оставшийся у корыта пойдет их убивать.
Ситуация очень наглядно с татарстаном показывает, что такой человек легко можно что угодно организовать.
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