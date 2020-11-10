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Лиана Липанова
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Власти Москвы с 13 ноября запретили работу клубов и ресторанов в ночное время на два месяца Материал редакции

Исключение — торговля навынос и курьерская доставка готовых блюд.

33 комментария
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Власти Москвы с 13 ноября по 15 января запретили работу общепита в ночное время с 23:00 до 6:00, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идёт о ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, дискотеках и других развлекательных заведениях. Исключение — торговля на вынос и курьерская доставка готовых блюд, пишет Собянин.

«Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников», — добавил он.

Кроме того, теперь число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Массовые спортивные мероприятия должны согласовываться с департаментом спорта Москвы и управлением Роспотребнадзора по Москве.

Также на два месяца запретили проведение «культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей» и работу детских комнат в ТРЦ, детских уголков в общепите и других подобных мест.

Также власти перевели студентов городских вузов и колледжей на удалёнку, учредителям федеральных и частных вузов и колледжей порекомендовали сделать то же самое. Проездные учащихся на удалёнке временно заблокируют.

#новость #москва #бизнеснакарантине

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33 комментария
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Трайчик

20

Не пойму - коронавирус по ночам особенно опасен, что ли?

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Evgeny Shershukov

Трайчик
11

Конечно, так же по мнению Аэрофлота, вирус может ещё и уходить на обед)

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Гала Перидоловна

Evgeny
0

В инторнетах есть видео где кажется Delta эмулировал распространение аэрозоля в салоне самолете. За счёт того, что самолеты изначально рассчитаны на быструю циркуляцию воздуха заражение происходит с меньшей вероятностью. А если заражённый человек сидит в маске, то даже на соседнем месте вероятность заразиться весьма мала. 

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Evgeny Shershukov

Гала
2

Только сейчас все в масках ходят, а заражаются больше, парадокс, не правда ли?

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Alex Crown

Evgeny
6

Никакого парадокса нет, это очевиднейшее следствие исполнения масочного режима из-под палки. Все исследования, которые вывели пользу масок, не рассматривают вариант "одна маска в кармане на все случаи жизни". А зря, ведь именно так носит маски подавляющее большинство населения, из-за чего они уже давно превратились в биологические оружие.

Приставить к каждому мента, который будет следить за сменой маски каждые два часа и утилизацией снятой маски, нереально. Поэтому масочный режим лучше отменить за его бесполезностью и даже вредностью.

Ответить

Evgeny

Alex
0

А чего не сразу в ядерное оружие?)

Ответить

Гала Перидоловна

Evgeny
0

Не правда, больше людей ходят в масках потому, что выросло число заболеваний. Вы путаете причину и следствие. Заболеваемость осенью растет, как и в случае с другими вирусами типа гриппа, за счет увеличения контактов людей внутри помещений и начала сезона обучения.

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Сергей Ермилов

Трайчик
1

Нет, не передается. Но узники концлагеря должны днем работать, а ночью отдыхать, чтобы лучше работать днем.

Ответить

Глеб Котенко

Трайчик
1

Идея в том, что если ограничить часы работы заведения, число/продолжительность контактов между его посетителями сократится, а следовательно, темпы распространения инфекции в регионе замедлятся.

Ответить

Alex Crown

Глеб
0

А есть хоть один пример того, где это сработало? Во всех европейских странах, где ограничивали работу всего ночью, всё равно пришли к новому локдауну.

Очередные меры ради мер и иллюзии контроля, не более. Ковиду пофиг на эти ритуалы, статистика как росла, так и продолжает расти.

Ответить

Глеб Котенко

Alex
0

Вот пример: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/09/09/antwerps-draconian-coronavirus-curfew-worked-just-quick-fix/ — Антверпен.

Мы не знаем, пофиг или нет — очевидно, что сокращение числа/продолжительности контактов между людьми снижает риск распространения инфекции — другое дело — за какую долю заражений отвечают ночные клубы, рестораны и бары — если она не очень высокая, то и их более раннее закрытие не даст большого эффекта.

Ответить

Анастасия Борисова

6

А Нового Года, получается, не будет?

Ответить

Alex Crown

Анастасия
3

Пока мы все исполняем всё новые и новые издевательские ограничения, никаких новых годов не будет. Ровно как не будет ни образования, ни работы у большинства, ни нормальной жизни. Единственный способ, чтобы всё это у нас было — не исполнять эти абсолютно неэффективные и вредительские ограничения.

Ответить

Вячеслав Ра

Анастасия
0

⚡️Власти запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния в Москве

Ответить

Denis Sevastyanov

Анастасия
0

строго по домам)

Ответить

Alexey Bo

Denis
–1

Да, весёлый смайлик тут к месту.

Ответить

Ashot Gabrelyanov

5

Ранее 29 октября - Собянин раскритиковал введение комендантского часа во Франции из-за коронавируса в ночное время: «Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 06:00. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час».

Ответить

Black Jack

Ashot
3

Смеялся с Раковой всю ночь и решил тоже запретить.

Ответить

Kirill Dranovsky

3

Путина будем в метро смотреть - там короновируса нет:)

Ответить

Max Solgalov

Kirill
0

Конечно, ведь туда вход без маски и перчаток запрещен)

Ответить

Dmitry Kiselev

2

То есть стриптизершу теперь можно только навынос взять?

Ответить

Сергей Ермилов

Dmitry
2

Да, но она будет в маске и перчатках.

Ответить

Евгений Васильков

Dmitry
0

Лучше, конечно, на выход, а не на вынос. 

Ответить

Alexandr Blokhin

2

31 декабря до 22:00 посидим.

Ответить

Alex Crown

1

Значит, та же толпа любителей посидеть в баре ночью будет приходить туда днём. То есть днём будет больше посетителей и выше шанс распространения короны. Отличное решение, чтобы все побыстрее перезаражались и переболели!

Ответить

Наталия Миронова

Alex
1

Либо будут устраивать пьянки по квартирам, не давая соседям спать

Ответить

Никита Бондарев

1

Ну ё-моё

Ответить

Владислав

1

Уже в предвкушении количества пьяных лиц на улицах Москвы

Ответить

Maksim Elizar'ev

1

Рестораны и ночные клубы, бары без нового года больше не откроются, прощайте, следующие фудкорты, потом тц, восхищаюсь лоббистами онлайн сервисов

Ответить

Вася Пражкин

Maksim
–1

Без проблем откроются, возможно даже, что с такими же вывесками и персоналом. Сменится юр. лицо, ну может бенефициар, но это нормальный процесс и в обычное время.

Ответить

Даниил Орел

1

https://www.youtube.com/watch?v=iOgj13AtYhA

Ответить

Артём Ка

0

Первые подснежники к щиме

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Yan Purvenes

0

То есть можно говорить об убийстве еще больше бизнеса. Просто придумывающие люди не думают, что завтра какой то таких бизмесменов оставшийся у корыта пойдет их убивать. 
Ситуация очень наглядно с татарстаном показывает, что такой человек легко можно что угодно организовать.

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