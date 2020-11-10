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Мэрия Москвы пригрозила барам и ресторанам рейдами и штрафами за работу в ночное время Материал редакции
Заведениям, работающим в ночное время, может грозить штраф до 1 млн рублей и приостановка деятельности на 90 суток.
- Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, сообщило «РИА Новости» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
- Сергей Собянин запретил работу клубов и ресторанов в ночное время на два месяца — с 13 ноября до 15 января. Ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам, дискотекам запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00.
- Организациям, которые не соблюдают указ мэра о приостановки деятельности, грозит штраф, но его размер глава департамента не уточнил. «Коммерсантъ» со ссылкой на статью КоАП о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства пишет, что заведениям может грозить штраф до 1 млн рублей и приостановка деятельности на 90 суток.
- 22 октября власти Санкт-Петербурга запретили барам и ресторанам работать по ночам до 29 ноября. Полиция уже провела рейд 30 октября — барам, работавшим в ночное время, грозит штраф от 200 до 400 тысяч.
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Александр Кучеряев
Веселое время, подпольные клубы и рестораны, смываться оттуда по тревоге, днём по qr кодам, а ночью по кодовому слову.
Александр Николаевич Кудин
Штрафы понятно, а помощь этим компаниям будет? Я не владелец, но прекрасно их понимаю, ибо моя сфера давно похоронена...
Mike KosulinАлександр
Штрафами и помогают:
побыстрее закрыться и не мучаться.
Сергей Савич
Мне вот интересно, а что по ночам у вируса особенная Активность ? 😊
Петр ИвановСергей
если без шуток то просто они ищут способ уменьшить количество контактов по минимуму трогая нормальную жизнь.
я их кстати в этом поддерживаю.
вот у вас есть общепит, который в москве работает глубоко заполночь.
ваша задача протянуть чтобы хватило мест в реанимации. для этого надо сократить количество тусовок.
два варианта - закрыть нах или закрыть на ночь.
первый понятно.
второй вариант - не трогает большинство "обывателей" которые в ресторан на ночь не ходят а ходят посидеть культурно вечером или днем на обед. а ночью тусить нельзя.
плюс в том что сохраняется часть нормальной жизни.
Сергей СавичПетр
Вы серьезно?
Вы когда в последний раз в больнице были?
Один утренний состав метро за раз больше людей заразит чем любой ресторан за месяц!
Mike KosulinПетр
т.е. потребность сходить куда-то у людей исчезнет?
Они тупо пойдут раньше, вот и вся разница.
Arkadiy VedeneevСергей
Потому что е...ланы
Аркадий АлексеевичСергей
Самый тупой аргумент. Нет, такая же как днем. Но если 24 часа это 100%, то ночные часы - 37%. Смысл понятен ?😊😊
Leo UvarovАркадий
а если люди все же решат удовлетворить свою потребность в развлечениях и все 100% набьются в заведение днем, то что будет?
Александр СуровцевАркадий
Скоро настает пора новогодних корпоративов, неужели трудно допереть, что для этого меры и принимаются?
АнтонСергей
Днём солнце
Val Krylov
И холопы будут на новогодние тусить во дворах (смущая других холопов), а бояре собираться в приличных вип-ресторанах, имеющих противовирусные бумажки вип-обереги от соответствующих "надзоров". Впрочем, ничего нового, лишь продолжение старых тенденций.
Парвиз Мадаминов
Интересно а Собякин пробовал ехать на работу общественным транспортом по утрам и возвращаться домой вечером?
Arthur NiazyanПарвиз
Скажем спасибо, что второй локдаун не устроили. По крайней мере пока.
Балкон.РуArthur
Щас вакцину завезут и заживём
Sergey Ontime
Ночью выше риск заражения?
Какие рейды за обычную работу?
Петр ИвановSergey
не выше, просто количество заражений будет меньше если тусовок будет меньше.
Mike KosulinПетр
А зачем закрывать общепит, в котором нет тусовок?)
Сергей СавичПетр
Да нет, цель другая. Разорённые рестораны и кафе скупить легче будет
Иван РыбниковПетр
Именно после 23 обычно битком набиваются бары и ночные клубы. Днём никто не тусуется и практически все заведения и так полупустые.
Владислав Маслов
Если я не ошибаюсь, в Германии закрытым компаниям платят по 50-75% от выручки за аналогичный период прошлого года.
Мы, например, предоставляем детских аниматоров для ресторанов и только успели выйти из минуса после первого локдауна, как нашу деятельность вновь запретили.
К сожалению, мы не в Германии.
АнтонВладислав
У тебя ещё есть шанс переехать.
Владислав МасловАнтон
Хочется верить в эту страну и наше с ней совместное светлое будущее :)
NickВладислав
у страны то со светлым всё нормально будет, не переживай ;)
Эдуард ГладышевNick
И с пшеничным
Michael Solar
Локдауны по российскому сценарию- это что- то из области психопатии со стороны властей. Приняли решение- оплатите как ответственные люди, но нет же. Просто убивают экономику.
Paul Denisevich
Ебучий коронавирус!
Юрий МPaul
ебаные дебилы я бы сказал. сами знаете где сидят. короновирус тут не причем, он не страшней простуды.
Антон
Почему уголовными делами, ссылкой семьи в Арктику и блокированием всех соцвыплат.
ave ego
тоесть компания не может устроить семейный корпоратив в новый год арендовав весь ресторан? даже если все его участники вместе живут?