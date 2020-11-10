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Евгения Евсеева
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Мэрия Москвы пригрозила барам и ресторанам рейдами и штрафами за работу в ночное время Материал редакции

Заведениям, работающим в ночное время, может грозить штраф до 1 млн рублей и приостановка деятельности на 90 суток.

  • Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, сообщило «РИА Новости» руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
  • Сергей Собянин запретил работу клубов и ресторанов в ночное время на два месяца — с 13 ноября до 15 января. Ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам, дискотекам запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00.
  • Организациям, которые не соблюдают указ мэра о приостановки деятельности, грозит штраф, но его размер глава департамента не уточнил. «Коммерсантъ» со ссылкой на статью КоАП о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства пишет, что заведениям может грозить штраф до 1 млн рублей и приостановка деятельности на 90 суток.
  • 22 октября власти Санкт-Петербурга запретили барам и ресторанам работать по ночам до 29 ноября. Полиция уже провела рейд 30 октября — барам, работавшим в ночное время, грозит штраф от 200 до 400 тысяч.

#новость #москва #бизнеснакарантине

Евгения Евсеева
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Александр Кучеряев

14

Веселое время, подпольные клубы и рестораны, смываться оттуда по тревоге, днём по qr кодам, а ночью по кодовому слову.

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Александр Николаевич Кудин

14

Штрафы понятно, а помощь этим компаниям будет? Я не владелец, но прекрасно их понимаю, ибо моя сфера давно похоронена...

Ответить

Mike Kosulin

Александр
0

Штрафами и помогают:
побыстрее закрыться и не мучаться.

Ответить

Сергей Савич

3

Мне вот интересно, а что по ночам у вируса особенная Активность ? 😊

Ответить

Петр Иванов

Сергей
2

если без шуток то просто они ищут способ уменьшить количество контактов по минимуму трогая нормальную жизнь.
я их кстати в этом поддерживаю.
вот у вас есть общепит, который в москве работает глубоко заполночь.
ваша задача протянуть чтобы хватило мест в реанимации. для этого надо сократить количество тусовок.
два варианта - закрыть нах или закрыть на ночь.
первый понятно.
второй вариант - не трогает большинство "обывателей" которые в ресторан на ночь не ходят а ходят посидеть культурно вечером или днем на обед. а ночью тусить нельзя.
плюс в том что сохраняется часть нормальной жизни.

Ответить

Сергей Савич

Петр
5

Вы серьезно?
Вы когда в последний раз в больнице были?
Один утренний состав метро за раз больше людей заразит чем любой ресторан за месяц!

Ответить

Mike Kosulin

Петр
0

т.е. потребность сходить куда-то у людей исчезнет?
Они тупо пойдут раньше, вот и вся разница.

Ответить

Arkadiy Vedeneev

Сергей
0

Потому что е...ланы

Ответить

Аркадий Алексеевич

Сергей
0

Самый тупой аргумент. Нет, такая же как днем. Но если 24 часа это 100%, то ночные часы - 37%. Смысл понятен ?😊😊

Ответить

Leo Uvarov

Аркадий
0

а если люди все же решат удовлетворить свою потребность в развлечениях и все 100% набьются в заведение днем, то что будет?

Ответить

Александр Суровцев

Аркадий
0

Скоро настает пора новогодних  корпоративов, неужели трудно допереть, что для этого меры и принимаются?

Ответить

Антон

Сергей
0

Днём солнце 

Ответить

Val Krylov

4

И холопы будут на новогодние тусить во дворах (смущая других холопов), а бояре собираться в приличных вип-ресторанах, имеющих противовирусные бумажки вип-обереги от соответствующих "надзоров". Впрочем, ничего нового, лишь продолжение старых тенденций.

Ответить

Парвиз Мадаминов

0

Интересно а Собякин пробовал ехать на работу общественным транспортом по утрам и возвращаться домой вечером?

Ответить

Arthur Niazyan

Парвиз
2

Скажем спасибо, что второй локдаун не устроили. По крайней мере пока.

Ответить

Балкон.Ру

Arthur
1

Щас вакцину завезут и заживём

Ответить

Sergey Ontime

0

Ночью выше риск заражения?

Какие рейды за обычную работу?

Ответить

Петр Иванов

Sergey
–1

не выше, просто количество заражений будет меньше если тусовок будет меньше.

Ответить

Mike Kosulin

Петр
1

А зачем закрывать общепит, в котором нет тусовок?)

Ответить

Сергей Савич

Петр
0

Да нет, цель другая. Разорённые рестораны и кафе скупить легче будет

Ответить

Иван Рыбников

Петр
0

Именно после 23 обычно битком набиваются бары и ночные клубы. Днём никто не тусуется и практически все заведения и так полупустые.

Ответить

Владислав Маслов

1

Если я не ошибаюсь, в Германии закрытым компаниям платят по 50-75% от выручки за аналогичный период прошлого года.

Мы, например, предоставляем детских аниматоров для ресторанов и только успели выйти из минуса после первого локдауна, как нашу деятельность вновь запретили.

К сожалению, мы не в Германии.

Ответить

Антон

Владислав
0

У тебя ещё есть шанс переехать.

Ответить

Владислав Маслов

Антон
1

Хочется верить в эту страну и наше с ней совместное светлое будущее :)

Ответить

Nick

Владислав
0

у страны то со светлым всё нормально будет, не переживай ;)

Ответить

Эдуард Гладышев

Nick
0

И с пшеничным

Ответить

Michael Solar

0

Локдауны по российскому сценарию- это что- то из области психопатии со стороны властей. Приняли решение- оплатите как ответственные люди, но нет же. Просто убивают экономику.

Ответить

Paul Denisevich

–1

Ебучий коронавирус!

Ответить

Юрий М

Paul
0

ебаные дебилы я бы сказал. сами знаете где сидят. короновирус тут не причем, он не страшней простуды.

Ответить

Антон

0

Почему уголовными делами, ссылкой семьи в Арктику и блокированием всех соцвыплат.

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ave ego

0

тоесть компания не может устроить семейный корпоратив в новый год арендовав весь ресторан? даже если все его участники вместе живут?

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