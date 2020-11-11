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Исследование: фитнес-клубы вводят краткосрочные абонементы на 7-10 дней для привлечения клиентов на фоне падения продаж Материал редакции
В октябре 2020 года продажи клубных карт по всей стране упали на 39,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, пишет «Коммерсантъ».
- Фитнес-клубы вводят краткосрочные абонементы, чтобы привлечь клиентов на фоне падения продаж из-за второй волны пандемии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального фитнес-сообщества (НФС) и на операторов фитнес-клубов.
- Например, компания Sport Life начала продавать абонементы со сроком действия от десяти дней до полугода. «Джанин» (входит в Fitness Holding) продает абонементы и на семь дней, передаёт «Коммерсантъ».
- У Fitness House появились абонементы на один-три месяца и на полгода. Crocus Fitness также расширяет предложение: самый краткосрочный из новых абонементов действует три месяца, его теперь можно переуступить другому человеку.
- Несмотря на это, в сентябре 2020 года продажи клубных карт по всей стране оказались на 34,6% меньше, чем за тот же месяц 2019 года, говорит президент НФС Елена Силина. В октябре падение составило 39,2%. В Москве продажи в октябре упали на 30% год к году.
- 10 ноября московские власти запретили работу общепита по ночам — с 23:00 до 6:00 мск. Кроме того, они порекомендовали всем другим заведениям внедрить режим пропусков по QR-кодам. Опрошенные газетой фитнес-клубы рассчитывают, что эта мера не станет обязательной. Одна из компаний попробовала по своей инициативе внедрить QR-коды, но тут же отменила — за два дня трафик упал на 20%, передаёт «Коммерсантъ».
- В конце октября НФС попросило ввести мораторий на штрафы для фитнес-центров и следить за выполнением требований ведомства в регионах. Иначе к февралю 2021 года может закрыться до 70% фитнес-клубов, предупредило сообщество.
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Dear Moscow,
фитнес-клубы вводят краткосрочные абонементы на 7 и 10 дней
Ждём появления абонементов на 6.8 и 9.9 дней после того, как маркетологи распробуют тему.
Оксана Вихрова
Наконец то, бывает приезжаешь в город на неделю, а абонемент минимум только на месяц
Холден Колфилд
Неплохо
Если это будет дешевле,чем за год в итоге
Каждые десять дней брать на 10 дней
Pavel Loginov
Ряд сетей уже давно имеют доступные разовые посещения по цене кружки кофе. Например, Колизей в Красноярске