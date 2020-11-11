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Таня Боброва
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В Санкт-Петербурге продлили запрет на фуд-корты и работу баров по ночам до 15 января Материал редакции

Также на два месяца ограничили количество зрителей в театрах и кинотеатрах.

5 комментариев
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Власти Санкт-Петербурга вводят дополнительные ограничения для горожан и бизнеса на фоне пандемии Covid-19. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

С 14 ноября по 15 января:

  • В театрах, кинотеатрах, концертных залах и площадках количество посетителей не должно превышать 50% от числа зрительских мест. Исключение — мероприятия, на которые по данным на 11 ноября уже проданы билеты «в большем количестве».
  • С 16 ноября посетители с входным билетом без указания места (например, на танцпол) допускаться не будут. Вводится запрет на продажу таких билетов.
  • Мероприятия с численностью более 50 человек должны согласовываться с городскими властями. Ограничение касается как мероприятий в помещении, так и на открытом воздухе.
  • Компании должны с 16 ноября перевести сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на удалёнку. Исключение — педагоги, работники транспорта, здравоохранения, торговли и сотрудники, чьё нахождение на месте обязательно.
  • Переведённые на работу из дома сотрудники должны «самоизолироваться». Они могут выходить в магазин, выгуливать домашних животных, выносить мусор, гулять и заниматься спортом.

Действие уже установленных в Санкт-Петербурге ограничений также продлевается до 15 января 2021 года. В частности, сейчас в городе запрещено работать по ночам барам и ресторанам, закрыты фуд-корты и детские комнаты в ТЦ.

10 ноября об ограничениях для бизнеса из-за Covid-19 объявили власти Москвы. Они также запретили работу клубов и ресторанов в ночное время и сократили количество зрителей в театрах и кинотеатрах до 25% от вместимости зала. Ограничения вводятся до 15 января.

#новость #санктпетербург

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5 комментариев
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Вася Пражкин

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 Исключение — мероприятия, на которые по данным на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

Мне вот интересно, если купил такой билет и заболел, можно ли власти привлечь за причинение вреда по халатности? Или вирус таких не берет?

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Denis Sibukaev

Вася
1
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Юрий Глотов

Вася
0

Мероприятия с численностью более 50 человек должны согласовываться с городскими властями. 

Тогда и в этом случае они берут ответственность на себя.

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Василий Степанов

0

Можно подумать сейчас кинотеатры ломятся от зрителей

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Gosoo Gosoo

Василий
3

В кино сейчас ничего интересного не показывают, с чего бы им ломиться.

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