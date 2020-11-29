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Катя Грановская
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«Бывает, что один заказ приносит месячный доход»: чем занимается и сколько зарабатывает частный промышленный альпинист Материал редакции

Дмитрий Коробец получает минимум 10 тысяч рублей за выезд. Чаще всего он устанавливает стеклопакеты, но бывают и необычные заказы: поднять мебель в квартиру через окно или снять рекламные «наклейки» с высоток.

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Коробец занимается промышленным альпинизмом 15 лет. Монтирует окна, освещение, фасадные системы, рекламные конструкции, поднимает на высоту грузы до 400 килограммов. Он никогда не работал в штате, а сразу оформил ИП.

Дмитрий рассказал, почему считает работу на себя выгоднее, не занимается продвижением и может назвать разную цену за одну и ту же услугу.

Дмитрий Коробец на выезде

С чего начинается карьера промышленного альпиниста

Я родился в Узбекистане, переехал в Московскую область с родителями в 17 лет. Промышленный альпинизм — моя первая полноценная работа. До неё я подрабатывал на водоканале в Клину (город в Московской области — vc.ru) и укладывал парашюты.

Всегда работал на себя. В компании не захотел идти из-за низкого оклада — там предлагали 30–40 тысяч рублей в месяц. Опытные альпинисты знают, что многие услуги стоят дороже. Чаще всего я работаю по предоплате, а заказчики, особенно юридические лица, неохотно отдают наличные — поэтому я оформил ИП.

Начинал карьеру с того, что зимой чистил крыши от снега, а весной мыл окна. Сейчас я работаю сам и могу собирать бригады для конкретных работ. Чаще всего заказчик не понимает масштаба. Он зовёт альпиниста, рассказывает о задаче, и тот сам определяет, сколько дней займут работы и сколько человек нужно. Бригаду собирают обычно из знакомых, в квалификации которых уверены.

Обращаться со снаряжением и оборудованием я научился в 2005 году в спелеоклубе на курсе промышленного альпинизма, который стоил около 15 тысяч рублей. Там же получил официальное удостоверение для работы. Я прошёл курс за несколько дней, быстрее, чем другие, потому что у меня уже были базовые навыки работы со снаряжением.

В промышленный альпинизм люди идут за свободой. Туда обычно приходят те, кто любит свежий воздух и увлекается экстремальными видами спорта. По крайней мере, так было, когда я начинал.

Я, например, с 7 лет катаюсь на горных лыжах и с 13-ти занимаюсь парашютным спортом, он до сих пор остаётся моим хобби. Так что многие уже умеют обращаться с верёвками и частью оборудования.

Дмитрий Коробец
промышленный альпинист

Альпинистам нужно регулярно подтверждать квалификацию. Я делаю это в специальном учебном центре «Профессионал». Прохожу обучение экстерном — так можно, если уже есть альпинистская подготовка.

Дмитрий в горах на скалолазании

Сейчас 19-дневный курс по подготовке промышленных альпинистов в «Профессионале» стоит около 21 тысячи рублей. Те, кто его проходит, изучают базовые требования по охране труда при работах на высоте, узнают, как предупредить несчастные случаи, обращаться со снаряжением, самостоятельно эвакуироваться с объекта и оказывать первую помощь.

Все альпинисты в конце обучения проходят аттестацию по правилам охраны труда при работе на высоте, получают первую, вторую или третью группу допуска к работам и официальное удостоверение промышленного альпиниста.

  • Первая группа допуска позволяет работать в составе бригады или под контролем старших.
  • Вторая — работать самостоятельно и руководить альпинистской бригадой. У меня именно вторая группа.
  • Третья позволяет вести обучение и составлять план работ на высоте.

Первую группу получают все, кто прошёл базовый курс промышленного альпиниста, как в «Профессионале». Чтобы получить вторую и третью, нужно пройти дополнительное обучение. Оно стоит от 2000 до 5000 рублей в зависимости от места. К примеру, в «Учебном экспертном центре» курс для второй группы из 20 часов теории и 12 часов практики стоит 2500 рублей.

Альпинисты должны регулярно проходить аттестацию, чтобы обновить удостоверение. У первой группы оно действует один год, у второй — три года, у третьей — пять лет. Без «корочки» нельзя работать, её наличие проверяют службы техники безопасности и управляющие компании на объектах. Правда, частные заказчики проверяют её редко.

На обучении можно познакомиться с более опытными альпинистами и так получить первую работу. Начинающие идут к ним в подсобники — сначала подают изнутри нужные инструменты и детали, а потом под присмотром опытных коллег «вывешиваются» на несложном объекте.

Какое оборудование нужно для работы

Монтажу стеклопакетов, рекламных конструкций и освещения не учат на курсах, я научился этому в процессе работы. Все инструменты покупаю сам, некоторые в Obi или Leroy Merlin. Но там обычно самые простые модели и не всегда можно найти нужного производителя.

У каждого промышленного альпиниста есть любимая марка инструментов. Я покупаю их в магазине производителя Dewalt. В мой набор входят:

  • Импульсный шуруповёрт — 9960 рублей.

  • Дрель-шуруповёрт — 12 100 рублей.

  • Импульсный компактный гайковёрт — 15 900 рублей.
  • Перфоратор — 25 500 рублей.
  • Углошлифовальная машина — 11 390 рублей.
  • Пистолет для герметика — 21 900 рублей.
  • Монтажный пистолет по бетону — 48 500 рублей.
  • Многофункциональный инструмент — 9990 рублей.
  • Пылесос — 19 600 рублей.
  • Три присоски для установки стеклопакетов — 30 тысяч рублей.

К каждому я отдельно покупаю аккумуляторы, которые стоят от 3600 рублей до 11 тысяч рублей. Периодически докупаю расходные материалы — наборы свёрл, буров, зубил и насадок, каждый из которых стоит 2000–6500 рублей. Для хранения и переноски инструментов у меня пять сумок и ящиков, каждый стоил от 2000 рублей до 11 тысяч рублей.

Для сложных работ иногда необходимо дорогое оборудование. На одном из объектов мне нужно было бурить железобетонные конструкции, но бур врезался в арматуру. Пришлось за 70 тысяч рублей приобрести специальный сканер, чтобы проверять место бурения.

В будущем планирую купить аккумуляторные присоски для подъёма и установки тяжёлых стеклопакетов на большой высоте. Одна такая стоит около 500 тысяч рублей.

Помимо инструментов, мне нужно альпинистское снаряжение:

  • Сиденье для работ на высоте — 15 310 рублей.
  • Привязь для положения сидя — 19 160 рублей.
  • Две страховочные обвязки — 16 400 рублей.
  • Вентилируемая каска — 8890 рублей.
  • Затемнённый щиток для глаз — 5110 рублей.
  • Щиток для защиты от электрической дуги — 5670 рублей.
  • Три устройства для спуска — 41 760 рублей.
  • Ролики, блоки, зажимы и карабины — 59 тысяч рублей.

Кроме того, я постоянно докупаю верёвки, которые со временем стираются. Один метр стоит минимум 65 рублей. В общем у меня полтора километра кусков разной длины.

Полный набор инструментов Дмитрия

Сколько можно заработать

Зимой работы для промышленных альпинистов меньше: скажем, окна практически не моют. Это можно делать с помощью незамерзающей жидкости, такая работа стоит дороже, заказывают её реже.

Но я не могу назвать свою работу сезонной: заработок зависит не столько от количества заказов в разное время года, сколько от сложности.

Бывает так, что несколько недель сидишь дома, а потом один заказ приносит месячный доход. За последние полгода мой минимальный месячный заработок составил 30 тысяч рублей, максимальный — 300 тысяч рублей. При этом за полгода я потерял ещё около 300 тысяч рублей из-за нечестных заказчиков. «Кинет» заказчик или нет, понять очень сложно, здесь сильно влияние человеческого фактора.

Стоимость одной и той же услуги разнится в зависимости от условий работы. Например, монтаж стеклопакета на третьем этаже обычной «панельки» обойдётся в 15 тысяч рублей, а в стеклянной высотке с отрицательным углом наклона стены — в 70 тысяч рублей.

Я не занимаюсь продвижением, все заказы получаю благодаря сарафанному радио. Иногда коллеги подбрасывают работу, которую не могут или не хотят делать сами.

Я не крашу и не штукатурю фасады, потому что не люблю пачкаться, а некоторые мои знакомые не монтируют стекла, зато берутся за «грязную» работу.

За один выезд я получаю минимум 10 тысяч рублей. Это нижняя граница для выезда квалифицированного альпиниста. Чаще всего я монтирую стеклопакеты — до десяти раз в месяц. Но иногда заказ растягивается на несколько дней.

Более масштабные заказы поступают реже, но стоят намного дороже:

  • Мне случалось демонтировать рекламные наклейки со стеклянной высотки — это стоило 80 тысяч рублей за день работы.
  • Организовывать срочную работу альпинистской бригады в сложных погодных условиях — это обошлось заказчику в 170 тысяч рублей.
  • Демонтировать большую крышную конструкцию — заказ стоил 300 тысяч рублей.
Подъём мебели в угловую квартиру на третий этаж

Приходилось работать ночью в дождь, поднимать мебель в квартиру, которая располагалась на углу дома и над аркой. Однажды я поднимал на девятый этаж спинку кровати, которая весила 380 килограммов.

Дмитрий Коробец с сыном

В семье к моей работе приспособились. С женой мы познакомились, когда я уже работал альпинистом, и она сначала относилась к моей профессии несерьёзно, считала, что работа должна быть постоянной.

Конечно, тяжеловато, когда в работе мужа бывают перерывы, причём больше психологически. Но я не считаю, что его работа плохая. Бывают проекты, с которых выхлоп больше, чем если бы зарплата была стабильной. Это всегда приятный сюрприз. А стабильная зарплата у меня — её хватает на регулярные расходы.

Плюс я считаю: прекрасно, когда мужчина умеет работать руками. Дома он может сделать всё что угодно, с ним не пропадёшь на природе — у него всегда под рукой окажутся нужные верёвочка или карабин. Наш четырёхлетний сын очень любит папин рюкзак с инструментами и называет его «помогатором».

Наталья Коробец
жена Дмитрия

Сейчас моя цель — пройти международные курсы промышленных альпинистов. Обучение стоит около $1500. После него я получу удостоверение международного образца и смогу работать за границей. В будущем хочу переехать из России, но куда именно пока не определился.

Один мой знакомый рассказывал, как неофициально работал в бригаде в Австралии. Он мыл окна и получал €50 в час. Остальные члены бригады, которые работали официально, получали в два раза больше.

Недавно мне предлагали поработать в США, поехать туда на полгода по туристической визе. Заказчик бы оплатил перелёт, проживание и питание, а ежемесячная зарплата составила бы $3000–4000. Но оказалось, что работа нелегальная, поэтому я отказался.

Идеальной работой для меня было бы обслуживание ветрогенераторов где-нибудь на Тенерифе или укрепление склонов в районе автодорог в любых горах с мягким климатом.

#профессии

Катя Грановская
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4 комментария
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Roman

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Хорошая статья, с удовольствием прочитал. Но мне показалось, что она неполная. После прочтения возникло больше вопросов, чем ответов.

Хотелось бы услышать как складывается экономика, почему все таки он не занимается продвижением, как получается так, что кидают заказчики.

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Константин Поляков

0

Неплохая попытка... учебный центр «Профессионал» :)

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Сергей Борцук

0

карьера альпиниста начинается с работы в рекламно-производственной компании. обычно :)

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Леонид Барышников

0

Интересно, спасибо за статью.

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