Дмитрий Коробец получает минимум 10 тысяч рублей за выезд. Чаще всего он устанавливает стеклопакеты, но бывают и необычные заказы: поднять мебель в квартиру через окно или снять рекламные «наклейки» с высоток.

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Коробец занимается промышленным альпинизмом 15 лет. Монтирует окна, освещение, фасадные системы, рекламные конструкции, поднимает на высоту грузы до 400 килограммов. Он никогда не работал в штате, а сразу оформил ИП.

Дмитрий рассказал, почему считает работу на себя выгоднее, не занимается продвижением и может назвать разную цену за одну и ту же услугу.

Дмитрий Коробец на выезде

С чего начинается карьера промышленного альпиниста

Я родился в Узбекистане, переехал в Московскую область с родителями в 17 лет. Промышленный альпинизм — моя первая полноценная работа. До неё я подрабатывал на водоканале в Клину (город в Московской области — vc.ru) и укладывал парашюты.

Всегда работал на себя. В компании не захотел идти из-за низкого оклада — там предлагали 30–40 тысяч рублей в месяц. Опытные альпинисты знают, что многие услуги стоят дороже. Чаще всего я работаю по предоплате, а заказчики, особенно юридические лица, неохотно отдают наличные — поэтому я оформил ИП.

Начинал карьеру с того, что зимой чистил крыши от снега, а весной мыл окна. Сейчас я работаю сам и могу собирать бригады для конкретных работ. Чаще всего заказчик не понимает масштаба. Он зовёт альпиниста, рассказывает о задаче, и тот сам определяет, сколько дней займут работы и сколько человек нужно. Бригаду собирают обычно из знакомых, в квалификации которых уверены.

Обращаться со снаряжением и оборудованием я научился в 2005 году в спелеоклубе на курсе промышленного альпинизма, который стоил около 15 тысяч рублей. Там же получил официальное удостоверение для работы. Я прошёл курс за несколько дней, быстрее, чем другие, потому что у меня уже были базовые навыки работы со снаряжением.

В промышленный альпинизм люди идут за свободой. Туда обычно приходят те, кто любит свежий воздух и увлекается экстремальными видами спорта. По крайней мере, так было, когда я начинал. Я, например, с 7 лет катаюсь на горных лыжах и с 13-ти занимаюсь парашютным спортом, он до сих пор остаётся моим хобби. Так что многие уже умеют обращаться с верёвками и частью оборудования. Дмитрий Коробец промышленный альпинист

Альпинистам нужно регулярно подтверждать квалификацию. Я делаю это в специальном учебном центре «Профессионал». Прохожу обучение экстерном — так можно, если уже есть альпинистская подготовка.

Дмитрий в горах на скалолазании

Сейчас 19-дневный курс по подготовке промышленных альпинистов в «Профессионале» стоит около 21 тысячи рублей. Те, кто его проходит, изучают базовые требования по охране труда при работах на высоте, узнают, как предупредить несчастные случаи, обращаться со снаряжением, самостоятельно эвакуироваться с объекта и оказывать первую помощь.

Все альпинисты в конце обучения проходят аттестацию по правилам охраны труда при работе на высоте, получают первую, вторую или третью группу допуска к работам и официальное удостоверение промышленного альпиниста.

Первая группа допуска позволяет работать в составе бригады или под контролем старших.

Вторая — работать самостоятельно и руководить альпинистской бригадой. У меня именно вторая группа.



Третья позволяет вести обучение и составлять план работ на высоте.



Первую группу получают все, кто прошёл базовый курс промышленного альпиниста, как в «Профессионале». Чтобы получить вторую и третью, нужно пройти дополнительное обучение. Оно стоит от 2000 до 5000 рублей в зависимости от места. К примеру, в «Учебном экспертном центре» курс для второй группы из 20 часов теории и 12 часов практики стоит 2500 рублей.

Альпинисты должны регулярно проходить аттестацию, чтобы обновить удостоверение. У первой группы оно действует один год, у второй — три года, у третьей — пять лет. Без «корочки» нельзя работать, её наличие проверяют службы техники безопасности и управляющие компании на объектах. Правда, частные заказчики проверяют её редко.

На обучении можно познакомиться с более опытными альпинистами и так получить первую работу. Начинающие идут к ним в подсобники — сначала подают изнутри нужные инструменты и детали, а потом под присмотром опытных коллег «вывешиваются» на несложном объекте.

Какое оборудование нужно для работы

Монтажу стеклопакетов, рекламных конструкций и освещения не учат на курсах, я научился этому в процессе работы. Все инструменты покупаю сам, некоторые в Obi или Leroy Merlin. Но там обычно самые простые модели и не всегда можно найти нужного производителя.

У каждого промышленного альпиниста есть любимая марка инструментов. Я покупаю их в магазине производителя Dewalt. В мой набор входят:

Импульсный шуруповёрт — 9960 рублей.

Дрель-шуруповёрт — 12 100 рублей.



Импульсный компактный гайковёрт — 15 900 рублей.

Перфоратор — 25 500 рублей.

Углошлифовальная машина — 11 390 рублей.

Пистолет для герметика — 21 900 рублей.

Монтажный пистолет по бетону — 48 500 рублей.

Многофункциональный инструмент — 9990 рублей.

Пылесос — 19 600 рублей.

Три присоски для установки стеклопакетов — 30 тысяч рублей.

К каждому я отдельно покупаю аккумуляторы, которые стоят от 3600 рублей до 11 тысяч рублей. Периодически докупаю расходные материалы — наборы свёрл, буров, зубил и насадок, каждый из которых стоит 2000–6500 рублей. Для хранения и переноски инструментов у меня пять сумок и ящиков, каждый стоил от 2000 рублей до 11 тысяч рублей.

Для сложных работ иногда необходимо дорогое оборудование. На одном из объектов мне нужно было бурить железобетонные конструкции, но бур врезался в арматуру. Пришлось за 70 тысяч рублей приобрести специальный сканер, чтобы проверять место бурения.

В будущем планирую купить аккумуляторные присоски для подъёма и установки тяжёлых стеклопакетов на большой высоте. Одна такая стоит около 500 тысяч рублей.

Помимо инструментов, мне нужно альпинистское снаряжение:

Сиденье для работ на высоте — 15 310 рублей.

Привязь для положения сидя — 19 160 рублей.



Две страховочные обвязки — 16 400 рублей.



Вентилируемая каска — 8890 рублей.



Затемнённый щиток для глаз — 5110 рублей.



Щиток для защиты от электрической дуги — 5670 рублей.



Три устройства для спуска — 41 760 рублей.



Ролики, блоки, зажимы и карабины — 59 тысяч рублей.



Кроме того, я постоянно докупаю верёвки, которые со временем стираются. Один метр стоит минимум 65 рублей. В общем у меня полтора километра кусков разной длины.

Полный набор инструментов Дмитрия

Сколько можно заработать

Зимой работы для промышленных альпинистов меньше: скажем, окна практически не моют. Это можно делать с помощью незамерзающей жидкости, такая работа стоит дороже, заказывают её реже.

Но я не могу назвать свою работу сезонной: заработок зависит не столько от количества заказов в разное время года, сколько от сложности.

Бывает так, что несколько недель сидишь дома, а потом один заказ приносит месячный доход. За последние полгода мой минимальный месячный заработок составил 30 тысяч рублей, максимальный — 300 тысяч рублей. При этом за полгода я потерял ещё около 300 тысяч рублей из-за нечестных заказчиков. «Кинет» заказчик или нет, понять очень сложно, здесь сильно влияние человеческого фактора.

Стоимость одной и той же услуги разнится в зависимости от условий работы. Например, монтаж стеклопакета на третьем этаже обычной «панельки» обойдётся в 15 тысяч рублей, а в стеклянной высотке с отрицательным углом наклона стены — в 70 тысяч рублей.

Я не занимаюсь продвижением, все заказы получаю благодаря сарафанному радио. Иногда коллеги подбрасывают работу, которую не могут или не хотят делать сами.

Я не крашу и не штукатурю фасады, потому что не люблю пачкаться, а некоторые мои знакомые не монтируют стекла, зато берутся за «грязную» работу.

За один выезд я получаю минимум 10 тысяч рублей. Это нижняя граница для выезда квалифицированного альпиниста. Чаще всего я монтирую стеклопакеты — до десяти раз в месяц. Но иногда заказ растягивается на несколько дней.

Более масштабные заказы поступают реже, но стоят намного дороже:

Мне случалось демонтировать рекламные наклейки со стеклянной высотки — это стоило 80 тысяч рублей за день работы.

Организовывать срочную работу альпинистской бригады в сложных погодных условиях — это обошлось заказчику в 170 тысяч рублей.



Демонтировать большую крышную конструкцию — заказ стоил 300 тысяч рублей.



Подъём мебели в угловую квартиру на третий этаж

Приходилось работать ночью в дождь, поднимать мебель в квартиру, которая располагалась на углу дома и над аркой. Однажды я поднимал на девятый этаж спинку кровати, которая весила 380 килограммов.

Дмитрий Коробец с сыном

В семье к моей работе приспособились. С женой мы познакомились, когда я уже работал альпинистом, и она сначала относилась к моей профессии несерьёзно, считала, что работа должна быть постоянной.

Конечно, тяжеловато, когда в работе мужа бывают перерывы, причём больше психологически. Но я не считаю, что его работа плохая. Бывают проекты, с которых выхлоп больше, чем если бы зарплата была стабильной. Это всегда приятный сюрприз. А стабильная зарплата у меня — её хватает на регулярные расходы. Плюс я считаю: прекрасно, когда мужчина умеет работать руками. Дома он может сделать всё что угодно, с ним не пропадёшь на природе — у него всегда под рукой окажутся нужные верёвочка или карабин. Наш четырёхлетний сын очень любит папин рюкзак с инструментами и называет его «помогатором». Наталья Коробец жена Дмитрия

Сейчас моя цель — пройти международные курсы промышленных альпинистов. Обучение стоит около $1500. После него я получу удостоверение международного образца и смогу работать за границей. В будущем хочу переехать из России, но куда именно пока не определился. Один мой знакомый рассказывал, как неофициально работал в бригаде в Австралии. Он мыл окна и получал €50 в час. Остальные члены бригады, которые работали официально, получали в два раза больше.

Недавно мне предлагали поработать в США, поехать туда на полгода по туристической визе. Заказчик бы оплатил перелёт, проживание и питание, а ежемесячная зарплата составила бы $3000–4000. Но оказалось, что работа нелегальная, поэтому я отказался.