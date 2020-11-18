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Лиана Липанова
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«Прямой убыток в 13 млрд рублей»: концертные агентства попросили Роспотребнадзор и Сергея Собянина поддержать отрасль Материал редакции

«Чем концертный зал опаснее метро или магазина?»

  • Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций опубликовала письмо к мэру Москвы Сергею Собянину и Роспотребнадзору с просьбой принять «реальные меры поддержки отрасли».
  • Прямой убыток отрасли, по данным ассоциации, составил 13 млрд рублей, в индустрии работает 600 тысяч человек. За какой именно период отрасль получила такой убыток, не уточняется. «Если ничего не изменится уже завтра — нашу индустрию ждет крах. Нам нужен диалог, круглый стол, реальные меры поддержки отрасли», — заявила организация.
  • Индустрия не работает «в потоке» с марта 2020 года, заявила ассоциация. «Остановлены большинство гастрольных туров, разорваны контракты с артистами, закрыты или ограничены в работе концертные площадки», — говорится в письме.
  • При этом отрасль не может проводить мероприятия с загрузкой 25%-50% зала — чтобы «выйти в ноль» нужно продать не менее 80% билетов, утверждают в организации.

#новость

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11 комментариев
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SG

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Народ уже 20 не ноет 
А эти посидели полгода и завыли 
Интересно сколько подняли на поправках ?

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Талантливый Филипп

SG
0

Плюсанул, но там очевидно не только про говноэстраду речь, на которую всем пофиг, но ещё и про театры. А их уже можно пожалеть.

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Vitaly Medvedev

1

Бог поможет

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Maxim Petrov

1

600 тысяч потенциальных курьеров и водителей такси 🚕

Ответить

Вячеслав Григорьев

1

Гастроли 2021

Ответить

Сеня Зибарев

0

Круглый стол это максимум на что можете расчитывать🤣

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login

Сеня
0

Сладкий стол 😅

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Оборонный якорь

0

Пусть держатся там, просто концертов сейчас нет...

Ответить

Nikita Shmidt

0

А есть кто-то, кто "работает «в потоке» с марта 2020 года"?

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Виктор Зарывахин

Nikita
0

Доставка)

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Vladislav S

0

Поделом им. Все эти артисты обслуживали эту власть, которая не смогла справиться с вирусом, провалила карантин и не помогла людям. Пусть теперь пожинают плоды. Они не Сирийцы - им не надо помогать. 

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